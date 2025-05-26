Рашисти розпилюють "Азовмаш" на металобрухт в окупованому Маріуполі

Замість обіцяного відродження маріупольських заводів російські загарбники влаштували їхній цинічний розпил на металолом. Серед них – машинобудівний гігант "Азовмаш".

Про це повідомляє Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у 2022 році російські окупанти обіцяли його відродження, створення індустріального парку, запуск виробництва продукції чи не від самого Ростеху вже у 2024 році. Натомість – нуль реальних робіт, наголосили у міськраді.

"Ба більше, за ці роки вони так і не спромоглися визначити статус підприємства – чи належить воно до так званої "ДНР", чи до федеральної власності. Без цього будь-які інвестиційні плани зависають у повітрі. І поки питання стоїть на стопі, метал заводу активно розпилюється серед своїх "бандитів", - розповіли там.

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Зазначається, що навіть проросійські пабліки визнають, що "Азовмаш" знищений, розграбований внаслідок бойових дій або настільки застарів, що його відновлення нецікаве навіть потенційним інвесторам.

А також пабліки стверджують: "Так звана влада ДНР тягне ковдру на себе, торгуючись з Москвою, щоб залишити "Азовмаш" у своїй юрисдикції, маючи власні інтереси з його подальшого розграбування".

Російські окупанти під час блокади та окупації міста зруйнували три заводи Маріуполя. За три роки окупації для їхнього відновлення не зроблено абсолютно нічого, наголосили у міськраді.

"Місто віддали під забудову підрядникам, які зводять будинки під іпотеку для росіян. А промисловість – лише розкрадається, перетворюючи все на купу металобрухту замість обіцяного відродження", - додали там.

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