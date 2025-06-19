Ми не хотіли здаватися в полон з "Азовсталі", планували лише евакуювати поранених та мертвих, - заступник командира "Азову" Паламар
Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що росіяни ставили ультиматум бійцям під час виходу з "Азовсталі".
Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, інформує Цензор.НЕТ.
"Так рішення не приймалося про наш вихід з "Азовсталі". Ми хотіли рубатися, ми хотіли рубатися до останнього. І Денис (Прокопенко, командир 1-го корпусу НГУ "Азов". - Ред.) говори про це рускім, що ми здаватися не будемо. Пріоритет розмов з рускіми був один: поранені, важкопоранені, їх 300 чоловік, вони вмирали. Треба було проводити їхню евакуацію. І мертві тіла, тіла наших військових, які загинули. А ми б лишилися, ми б продовжували воювати", - сказав Паламар.
За його словами, з росіянами ніхто не домовлявся про те, що б оборонці "Азовсталі" виходили.
"Ми ж в полон не хотіли здаватися. Це важливо. ... Ми говорили про те, щоб віддати поранених і вбитих, і некомбатантів - жінок, медиків. А рускі кажуть: "Ні, або всі, або ніхто". Вони ж розуміли, якщо ми зі своїх плечей скинемо цю болісну моральну травму, ми або будемо далі ще фігаритися довго і довго з ними", - додав захисник.
А не здавайтеся в полон.
"хто реально воював ,тому не було часу знімати відосікі"
Тільки ви та кацапи?
Таке враження, що Хрипатого Небритого тоді взагалі не було?
І це НЕ ВІН прямо з теле екранів НАКАЗУВАЛ СКЛАСТИ ЗБРОЮ та відправитися у "евакуацію" до кацапів?!
"А чому погано, що 90% їх в результаті НЕ ВИЖИЛО"?!
"А чому погано, що вони там були БЕЗ БОЕКОМПЛЕКТУ?"
"А чому погано, що вони там були БЕЗ МИН?"
"А чому погано, що вони там були БЕЗ ВАЖКОЇ ЗБРОЇ?"
"А чому погано, що вони там були БЕЗ ДОПОМОГИ?"
"А чому погано, що вони там були БЕЗ ФОРТИФІКАЦІЙ?"
"А чому погано, що вони там були БЕЗ ППО?"
очевидно що не було тоді ніякої можливости для маневру і вихід був або смерть або полон.
До нього питання...