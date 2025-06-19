Ми не хотіли здаватися в полон з "Азовсталі", планували лише евакуювати поранених та мертвих, - заступник командира "Азову" Паламар

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що росіяни ставили ультиматум бійцям під час виходу з "Азовсталі".

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, інформує Цензор.НЕТ.

"Так рішення не приймалося про наш вихід з "Азовсталі". Ми хотіли рубатися, ми хотіли рубатися до останнього. І Денис (Прокопенко, командир 1-го корпусу НГУ "Азов". - Ред.) говори про це рускім, що ми здаватися не будемо. Пріоритет розмов з рускіми був один: поранені, важкопоранені, їх 300 чоловік, вони вмирали. Треба було проводити їхню евакуацію. І мертві тіла, тіла наших військових, які загинули. А ми б лишилися, ми б продовжували воювати", - сказав Паламар.

За його словами, з росіянами ніхто не домовлявся про те, що б оборонці "Азовсталі" виходили.

"Ми ж в полон не хотіли здаватися. Це важливо. ... Ми говорили про те, щоб віддати поранених і вбитих, і некомбатантів - жінок, медиків. А рускі кажуть: "Ні, або всі, або ніхто". Вони ж розуміли, якщо ми зі своїх плечей скинемо цю болісну моральну травму, ми або будемо далі ще фігаритися довго і довго з ними", - додав захисник.

