УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11032 відвідувача онлайн
Новини Бригада Азов Оборона Маріуполя
8 561 32

Ми не хотіли здаватися в полон з "Азовсталі", планували лише евакуювати поранених та мертвих, - заступник командира "Азову" Паламар

Вихід з Азовсталі. Святослав Паламар розповів подробиці

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що росіяни ставили ультиматум бійцям під час виходу з "Азовсталі".

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, інформує Цензор.НЕТ.

"Так рішення не приймалося про наш вихід з "Азовсталі". Ми хотіли рубатися, ми хотіли рубатися до останнього. І Денис (Прокопенко, командир 1-го корпусу НГУ "Азов". - Ред.) говори про це рускім, що ми здаватися не будемо. Пріоритет розмов з рускіми був один: поранені, важкопоранені, їх 300 чоловік, вони вмирали. Треба було проводити їхню евакуацію. І мертві тіла, тіла наших військових, які загинули. А ми б лишилися, ми б продовжували воювати", - сказав Паламар.

За його словами, з росіянами ніхто не домовлявся про те, що б оборонці "Азовсталі" виходили.

"Ми ж в полон не хотіли здаватися. Це важливо. ... Ми говорили про те, щоб віддати поранених і вбитих, і некомбатантів - жінок, медиків. А рускі кажуть: "Ні, або всі, або ніхто". Вони ж розуміли, якщо ми зі своїх плечей скинемо цю болісну моральну травму, ми або будемо далі ще фігаритися довго і довго з ними", - додав захисник.

Читайте: Рашисти розпилюють "Азовмаш" на металобрухт в окупованому Маріуполі

Автор: 

Маріуполь (3268) полон (1656) Донецька область (9667) Азов (820) Азовсталь (450) Маріупольський район (63) Паламар Святослав (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Я взагалі цинік по натурі - не вірю в пафосні слова, згадав одну історію ,коли по роботі був вдома в одного з морпіхів ,який воював в Маріуполі ,потрапив в полон, а потім його обміняли - дослівно його слова про оборону міста :
"хто реально воював ,тому не було часу знімати відосікі"
показати весь коментар
19.06.2025 14:10 Відповісти
+23
Дивно, а чого ти Незламного Боневтіка НЕ ЗГАДУЄШ?!
Тільки ви та кацапи?
Таке враження, що Хрипатого Небритого тоді взагалі не було?
І це НЕ ВІН прямо з теле екранів НАКАЗУВАЛ СКЛАСТИ ЗБРОЮ та відправитися у "евакуацію" до кацапів?!
показати весь коментар
19.06.2025 14:14 Відповісти
+23
"зермаки" віддали захисників ..по вказівці куйла, на повільне знищення в рашистському полоні...
показати весь коментар
19.06.2025 14:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А щоб це змінило? Росіяни би вбили поранених і все.
показати весь коментар
19.06.2025 14:09 Відповісти
"зермаки" віддали захисників ..по вказівці куйла, на повільне знищення в рашистському полоні...
показати весь коментар
19.06.2025 14:30 Відповісти
Зеленський з новим керівництвом СБУ - затримали Медведчука. І зразу тоді у 22 році весною стало легше за хлопців в Маріуполі, бо ми не впустили Козиря кума пуйла а його могли запропонувати на обмін за хлопціа за прокопенко редіса. Хто брав медведчука молодці хлопці тоді
показати весь коментар
19.06.2025 15:40 Відповісти
вибасаюсь - Прокопенка, Редіса
показати весь коментар
19.06.2025 15:41 Відповісти
Що це змінило б.А те ,що вони або загинули усі,або ні,але вбили б ще купу москалів,і не гнили б в полоні москальському.Судячи зі слів оповідача,вони це усвідомлювали.Можливо,десь жевріла надія,що чим довше триматимуться,то може якась підмога підійде чи що.
показати весь коментар
19.06.2025 14:40 Відповісти
У них був б вибір. Їм треба була сказати, хлопці, вирішуйте самі.
А не здавайтеся в полон.
показати весь коментар
19.06.2025 19:09 Відповісти
Я взагалі цинік по натурі - не вірю в пафосні слова, згадав одну історію ,коли по роботі був вдома в одного з морпіхів ,який воював в Маріуполі ,потрапив в полон, а потім його обміняли - дослівно його слова про оборону міста :
"хто реально воював ,тому не було часу знімати відосікі"
показати весь коментар
19.06.2025 14:10 Відповісти
Пі тори - це ті, хто робить військову та політичну карєру на крові простих солдат ,а також ,ті хто їх підтримує
показати весь коментар
20.06.2025 03:59 Відповісти
іншими словами: втрутився ЕрЗе і наказав здатися.
показати весь коментар
19.06.2025 14:11 Відповісти
Я бы выслушал мнение о тех событиях от "Азовцев" которые до сих пор в плену( очень надеюсь что живы).
показати весь коментар
19.06.2025 14:11 Відповісти
Дивно, а чого ти Незламного Боневтіка НЕ ЗГАДУЄШ?!
Тільки ви та кацапи?
Таке враження, що Хрипатого Небритого тоді взагалі не було?
І це НЕ ВІН прямо з теле екранів НАКАЗУВАЛ СКЛАСТИ ЗБРОЮ та відправитися у "евакуацію" до кацапів?!
показати весь коментар
19.06.2025 14:14 Відповісти
А чому погано, що вони в результаті вижили таки ?
показати весь коментар
19.06.2025 14:41 Відповісти
А чого ти не питаєш:
"А чому погано, що 90% їх в результаті НЕ ВИЖИЛО"?!
"А чому погано, що вони там були БЕЗ БОЕКОМПЛЕКТУ?"
"А чому погано, що вони там були БЕЗ МИН?"
"А чому погано, що вони там були БЕЗ ВАЖКОЇ ЗБРОЇ?"
"А чому погано, що вони там були БЕЗ ДОПОМОГИ?"
"А чому погано, що вони там були БЕЗ ФОРТИФІКАЦІЙ?"
"А чому погано, що вони там були БЕЗ ППО?"
показати весь коментар
19.06.2025 14:59 Відповісти
"А чому погано, що підходи до Маріуполя, і по суші, і з моря, були розміновані, що дало змогу кацапні швидко той Маріуполь оточити?" Там ще один юркий мальчик особисто перевіряв процес розмінування, а потім від радощів ще й по фонтанам бігав! Скільки ж рік крові української пролилося після тих фонтанів...
показати весь коментар
19.06.2025 18:19 Відповісти
Коли кацапи всюди показували ці кадри здачі Азова, один молодий політичний стример який завжди зображував правдоруба, кричав мені що всі вони на волі і вже вдома. І так поводилися всі. Це був якийсь масовий психоз. Всі прикидалися що вірять Зеленському. Ця війна один суцільний інформаційний психоз. Все ховається, кожен вірить тільки тому що хоче.
показати весь коментар
19.06.2025 14:17 Відповісти
Дуже багато людських трагедій сталося через зраду Кулінича, і так, Баканов мав якийсь час відсидіти у в'язниці, це його відповідальність за Крим, а хто Кулінича перевіряв і рекомендував, це зовсім не знімало з нього відповідальність.
показати весь коментар
19.06.2025 14:20 Відповісти
,у вашій макитрі нерозуміння , а зейло , що не відповідає ⁉️Саме він , призначав всіх, кого ойму гебняві наказали: Баканов ( жінка з родичем біляевим гр.РФ)- Кулініч, Ермак, татаров,гетьманцев ……………… Хомчяк , всі гниди з обійми кремля ! Вони з ермаком хизувались, що тільки вони ,приймають рішення, а не якийсь , там головнокомандувач-найверховніший 🦠🤡 іуда ,всіх часів ,відпрацьовує Оман( знищення державних інституцій з середени) Щоб він з… , як портнов і ківа
показати весь коментар
19.06.2025 15:30 Відповісти
‼️ зейло , віддавав ,накази баканову, а не навпаки ,самє зейло , ойго призначив ( досвід -0000000, профорієнтація - 000000, головне - такий самий руськомировець з жінкою кацапкою) і самє зейло кришує баканова до сіх пір ‼️
показати весь коментар
19.06.2025 15:34 Відповісти
"Ввечері 16 травня командир полку «Азов» https://www.radiosvoboda.org/a/news-azov-azovstal-rishennia/31853422.html Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ задля збереження життів. Який саме наказ, він не уточнив. Лише сказав, що військові Маріупольського гарнізону 82 дні «відтягували на себе переважаючі сили противника». І вказав на виконання «затвердженого рішення» від «вищого військового командування»." https://www.radiosvoboda.org/a/news-evakuatsiya-viyskovi-azovstal/31853592.html
показати весь коментар
19.06.2025 14:22 Відповісти
мені не подобається ця правда, але це правда, тому "+" ставлю тут
показати весь коментар
19.06.2025 14:27 Відповісти
БУБАЧКА ПОРІШАВ
показати весь коментар
19.06.2025 14:26 Відповісти
азов достатньо мужньо і сміливо бився щоб не вигадувати заднім числом якусь дичину.
очевидно що не було тоді ніякої можливости для маневру і вихід був або смерть або полон.
показати весь коментар
19.06.2025 14:29 Відповісти
А що, такий полон краще смерті?? Легше було спробувати вийти, прорватися. Може хтось би вийшов, а хто загинув - то краще, ніж роки пекла без надії
показати весь коментар
19.06.2025 14:38 Відповісти
Вони так би і зробили якби не Бубочку зі своєю евакуацією.
показати весь коментар
19.06.2025 17:14 Відповісти
А в полоні не смерть? Дають по 20, 50років. Скільки кацапи повернули саме Азовців?
показати весь коментар
19.06.2025 14:38 Відповісти
Щось дуже багато стало паламаря
показати весь коментар
19.06.2025 14:56 Відповісти
Ірьмак про все "домовився".
До нього питання...
показати весь коментар
19.06.2025 14:58 Відповісти
Дякувати треба Зеленському. Це була його думка про евакуацію.
показати весь коментар
19.06.2025 15:38 Відповісти
А у того чмошника є думки? Оце новина!
показати весь коментар
19.06.2025 18:21 Відповісти
Тут можна лише віддати шану, він і полк билися, як леви і здалися, коли надійшов такий наказ.
показати весь коментар
19.06.2025 18:54 Відповісти
 
 