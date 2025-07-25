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Новини Фото Вбивство дітей
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Жорстоке вбивство 17-річної дівчинки на Сумщині: затримано 28-річного киянина. ФОТО

Правоохоронці встановили чоловіка, причетного до зґвалтування та вбивства 17-річної дівчини у селищі Миколаївка на Сумщині. Ним виявився 28-річний мешканець Києва.

Про це повідомили в Нацполіції та Сумській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 24 липня 2025 року до поліції звернувся мешканець селища Миколаївка Сумського району із заявою про зникнення його неповнолітньої доньки, яка напередодні ввечері пішла з дому на прогулянку та не повернулася.

Згодом поліціянти виявили тіло дівчини з ознаками насильницької смерті у лісосмузі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці виявили тіло зниклої 17-річної дівчини з ознаками насильницької смерті на Сумщині

На Сумщині затримали підозрюваного у вбивстві 17-річної дівчини

За попередніми даними, затриманий запросив дівчину на прогулянку, під час якої позбавив її життя. Злочин скоєно на сексуальному підґрунті.

На місці події слідчі вилучили низку речових доказів, зокрема одяг, телефони, біологічні зразки та інше.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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На Сумщині затримали підозрюваного у вбивстві 17-річної дівчини

Автор: 

неповнолітні (79) Нацполіція (15379) Сумська область (4054) вбивство (3145) Сумський район (345) Миколаївка (1)


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Топ коментарі
+4
Кінчене бидло тепер і здохне в тюрязі.
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25.07.2025 18:43 Відповісти
+3
Оскопити гниду.
А потім на палю!
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25.07.2025 18:40 Відповісти
+2
Влип очкарик
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25.07.2025 18:45 Відповісти
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Оскопити гниду.
А потім на палю!
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25.07.2025 18:40 Відповісти
cтоличному уклоністу скучно стало переховуватися на селі…
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25.07.2025 19:48 Відповісти
думаєш батькам від того легше? нехай їм віддатуть уйобка і батьки придумають кару
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25.07.2025 19:08 Відповісти
Кінчене бидло тепер і здохне в тюрязі.
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25.07.2025 18:43 Відповісти
Влип очкарик
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25.07.2025 18:45 Відповісти
Влип це не те слово,він просто неможе сопоставить с тим що йому прийдеться перенести,якщо виживе і пройде все що йому уготовлине,то він буде радий що вижив.
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25.07.2025 18:51 Відповісти
Звідки така інфа?Кіна надивився?
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25.07.2025 18:54 Відповісти
Нічого йому не доведеться...
Це вже в минулому. І в кіно, особливо в російському.... захід в камеру, прописка, як себе поставив...
Навіть якщо потрапить на "чорну" зону і буде вести себе тихо і чемно, то він нікому нафіг не потрібен.
Докручувати собі строк за його сраку! Та з/к простіше "...посмикати затвор" і не влипати в халепу.
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25.07.2025 19:25 Відповісти
Чому таких новин не було з 2022 року? Випадків не було? 100% були, бо хворі на голову покидьки нікуди не ділись
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25.07.2025 18:46 Відповісти
З якого переляку заборонена борода і вуса?Тебе чимость стукноуло,чи шахед налякав ?
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25.07.2025 18:59 Відповісти
Борода без вусів це... вимога прописана в Корані.
В Корані сказано "... відрощуйте бороди, стрижіть вуса, хто з вусами той не один з нас".
А стосовно того, що поліцаї ходять з бородами, згоден.
Борода це і ознака ********* воїна, і наша біль, бо борода на фронті це вимушено, іноді питної води немає, не те, що для гоління.
Але ж до чого тут поліцаї які не на фронті, живуть вдома і мають всі блага цивілізації, в т.ч. гарячу воду і електрику? В тилу це понти.
Раніше в міліції, згідно статуту МВС, рядовому і керівному складу дозволялось носити "...акуратні вуса". Борода дозволялась тільки медичним працівникам МВС від капітана і вище (були лікарі в клініках МВС які мали офіцерські звання) і особам обличча яких спотворено шрамами". ВСЕ!
Співробітники оперативних служб то окрема тема.
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25.07.2025 19:19 Відповісти
Полицейским Испании например можно и с усами и с бородой (не большой, в рамках розумного) и легкая небритость - это личное дело каждого и работе это не мешает .
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25.07.2025 19:35 Відповісти
Что вы такое фантазируете?…
Я работаю с марокканцами например и не разу не видела , чтоб была борода без усов, скорее всего это предпочтение в моде .
И этот полицейский скорей всего с усами, вот только качество фото плохое …
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25.07.2025 19:23 Відповісти
Тебе явно чимось пригепнуло і не так не слабо
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25.07.2025 19:09 Відповісти
За такі злочини треба робити півником.

Після обвинувального вироку треба публікувати обличчя таких злочинців (ґвалтівників, педофілів) - люди мають знати, хто перед ними.
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25.07.2025 19:20 Відповісти
Чого це його приперло туди з Київа, на прикордон,я?
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25.07.2025 19:48 Відповісти
 
 