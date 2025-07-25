Жорстоке вбивство 17-річної дівчинки на Сумщині: затримано 28-річного киянина. ФОТО
Правоохоронці встановили чоловіка, причетного до зґвалтування та вбивства 17-річної дівчини у селищі Миколаївка на Сумщині. Ним виявився 28-річний мешканець Києва.
Про це повідомили в Нацполіції та Сумській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
Так, 24 липня 2025 року до поліції звернувся мешканець селища Миколаївка Сумського району із заявою про зникнення його неповнолітньої доньки, яка напередодні ввечері пішла з дому на прогулянку та не повернулася.
Згодом поліціянти виявили тіло дівчини з ознаками насильницької смерті у лісосмузі.
За попередніми даними, затриманий запросив дівчину на прогулянку, під час якої позбавив її життя. Злочин скоєно на сексуальному підґрунті.
На місці події слідчі вилучили низку речових доказів, зокрема одяг, телефони, біологічні зразки та інше.
Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А потім на палю!
Це вже в минулому. І в кіно, особливо в російському.... захід в камеру, прописка, як себе поставив...
Навіть якщо потрапить на "чорну" зону і буде вести себе тихо і чемно, то він нікому нафіг не потрібен.
Докручувати собі строк за його сраку! Та з/к простіше "...посмикати затвор" і не влипати в халепу.
В Корані сказано "... відрощуйте бороди, стрижіть вуса, хто з вусами той не один з нас".
А стосовно того, що поліцаї ходять з бородами, згоден.
Борода це і ознака ********* воїна, і наша біль, бо борода на фронті це вимушено, іноді питної води немає, не те, що для гоління.
Але ж до чого тут поліцаї які не на фронті, живуть вдома і мають всі блага цивілізації, в т.ч. гарячу воду і електрику? В тилу це понти.
Раніше в міліції, згідно статуту МВС, рядовому і керівному складу дозволялось носити "...акуратні вуса". Борода дозволялась тільки медичним працівникам МВС від капітана і вище (були лікарі в клініках МВС які мали офіцерські звання) і особам обличча яких спотворено шрамами". ВСЕ!
Співробітники оперативних служб то окрема тема.
Я работаю с марокканцами например и не разу не видела , чтоб была борода без усов, скорее всего это предпочтение в моде .
И этот полицейский скорей всего с усами, вот только качество фото плохое …
Після обвинувального вироку треба публікувати обличчя таких злочинців (ґвалтівників, педофілів) - люди мають знати, хто перед ними.