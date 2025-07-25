Жорстоке вбивство 17-річної дівчинки на Сумщині: затримано 28-річного киянина. ФОТО

Правоохоронці встановили чоловіка, причетного до зґвалтування та вбивства 17-річної дівчини у селищі Миколаївка на Сумщині. Ним виявився 28-річний мешканець Києва.

Про це повідомили в Нацполіції та Сумській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 24 липня 2025 року до поліції звернувся мешканець селища Миколаївка Сумського району із заявою про зникнення його неповнолітньої доньки, яка напередодні ввечері пішла з дому на прогулянку та не повернулася.

Згодом поліціянти виявили тіло дівчини з ознаками насильницької смерті у лісосмузі.

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За попередніми даними, затриманий запросив дівчину на прогулянку, під час якої позбавив її життя. Злочин скоєно на сексуальному підґрунті.

На місці події слідчі вилучили низку речових доказів, зокрема одяг, телефони, біологічні зразки та інше.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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