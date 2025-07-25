Правоохоронці виявили тіло зниклої 17-річної дівчини з ознаками насильницької смерті на Сумщині

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі 17-річної дівчини в Сумській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що до поліції звернулись батьки дівчини, яка напередодні увечері після прогулянки не повернулась додому.

Під час пошукових заходів в селищі Миколаївка Сумського району сьогодні, 24 липня 2025 року, близько 13:00 в лісосмузі правоохоронці виявили труп зниклої з ознаками насильницької смерті та ушкодженнями, характерними для зґвалтування.

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"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом умисного вбивства, поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством (п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України). Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління ГУНП в Сумській області. Старший групи прокурорів – керівник Сумської обласної прокуратури", - йдеться в повідомленні.