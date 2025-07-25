Правоохранители обнаружили тело пропавшей 17-летней девушки с признаками насильственной смерти в Сумской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 17-летней девушки в Сумской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Отмечается, что в полицию обратились родители девушки, которая накануне вечером после прогулки не вернулась домой.

Во время поисковых мер в поселке Николаевка Сумского района сегодня, 24 июля 2025 года, около 13:00 в лесополосе правоохранители обнаружили труп пропавшей с признаками насильственной смерти и повреждениями, характерными для изнасилования.

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"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту умышленного убийства, соединенного с изнасилованием или сексуальным насилием (п. 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Досудебное расследование осуществляется следователями следственного управления ГУНП в Сумской области. Старший группы прокуроров - руководитель Сумской областной прокуратуры", - говорится в сообщении.