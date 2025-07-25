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Новости Фото Убийство детей
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Жестокое убийство 17-летней девушки на Сумщине: задержан 28-летний киевлянин. ФОТО

Правоохранители установили мужчину, причастного к изнасилованию и убийству 17-летней девушки в поселке Николаевка на Сумщине. Им оказался 28-летний житель Киева.

Об этом сообщили в Нацполиции и Сумской прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 24 июля 2025 года в полицию обратился житель поселка Николаевка Сумского района с заявлением об исчезновении его несовершеннолетней дочери, которая накануне вечером ушла из дома на прогулку и не вернулась.

Впоследствии полицейские обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти в лесополосе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители обнаружили тело пропавшей 17-летней девушки с признаками насильственной смерти на Сумщине

В Сумской области задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

По предварительным данным, задержанный пригласил девушку на прогулку, во время которой лишил ее жизни. Преступление совершено на сексуальной почве.

На месте происшествия следователи изъяли ряд вещественных доказательств, в частности - одежду, телефоны, биологические образцы и прочее.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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В Сумской области задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Автор: 

несовершеннолетние (93) Нацполиция (16656) Сумская область (3498) убийство (6540) Сумский район (340) Николаевка (1)


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Топ комментарии
+7
Кінчене бидло тепер і здохне в тюрязі.
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25.07.2025 18:43 Ответить
+6
Оскопити гниду.
А потім на палю!
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25.07.2025 18:40 Ответить
+4
cтоличному уклоністу скучно стало переховуватися на селі…
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25.07.2025 19:48 Ответить
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Оскопити гниду.
А потім на палю!
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25.07.2025 18:40 Ответить
cтоличному уклоністу скучно стало переховуватися на селі…
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25.07.2025 19:48 Ответить
Село це мрія соціолога "close society" - суспільство близьких людей. На селі не сховатись. Тут всі знають всіх і бачать все і сховатись на селі неможливо в принципі.
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25.07.2025 20:58 Ответить
думаєш батькам від того легше? нехай їм віддатуть уйобка і батьки придумають кару
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25.07.2025 19:08 Ответить
Кінчене бидло тепер і здохне в тюрязі.
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25.07.2025 18:43 Ответить
Влип очкарик
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25.07.2025 18:45 Ответить
Влип це не те слово,він просто неможе сопоставить с тим що йому прийдеться перенести,якщо виживе і пройде все що йому уготовлине,то він буде радий що вижив.
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25.07.2025 18:51 Ответить
Звідки така інфа?Кіна надивився?
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25.07.2025 18:54 Ответить
Нічого йому не доведеться...
Це вже в минулому. І в кіно, особливо в російському.... захід в камеру, прописка, як себе поставив...
Навіть якщо потрапить на "чорну" зону і буде вести себе тихо і чемно, то він нікому нафіг не потрібен.
Докручувати собі строк за його сраку! Та з/к простіше "...посмикати затвор" і не влипати в халепу.
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25.07.2025 19:25 Ответить
Чому таких новин не було з 2022 року? Випадків не було? 100% були, бо хворі на голову покидьки нікуди не ділись
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25.07.2025 18:46 Ответить
З якого переляку заборонена борода і вуса?Тебе чимость стукноуло,чи шахед налякав ?
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25.07.2025 18:59 Ответить
Борода без вусів це... вимога прописана в Корані.
В Корані сказано "... відрощуйте бороди, стрижіть вуса, хто з вусами той не один з нас".
А стосовно того, що поліцаї ходять з бородами, згоден.
Борода це і ознака ********* воїна, і наша біль, бо борода на фронті це вимушено, іноді питної води немає, не те, що для гоління.
Але ж до чого тут поліцаї які не на фронті, живуть вдома і мають всі блага цивілізації, в т.ч. гарячу воду і електрику? В тилу це понти.
Раніше в міліції, згідно статуту МВС, рядовому і керівному складу дозволялось носити "...акуратні вуса". Борода дозволялась тільки медичним працівникам МВС від капітана і вище (були лікарі в клініках МВС які мали офіцерські звання) і особам обличча яких спотворено шрамами". ВСЕ!
Співробітники оперативних служб то окрема тема.
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25.07.2025 19:19 Ответить
Полицейским Испании например можно и с усами и с бородой (не большой, в рамках розумного) и легкая небритость - это личное дело каждого и работе это не мешает .
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25.07.2025 19:35 Ответить
Что вы такое фантазируете?…
Я работаю с марокканцами например и не разу не видела , чтоб была борода без усов, скорее всего это предпочтение в моде .
И этот полицейский скорей всего с усами, вот только качество фото плохое …
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25.07.2025 19:23 Ответить
Тебе явно чимось пригепнуло і не так не слабо
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25.07.2025 19:09 Ответить
За такі злочини треба робити півником.

Після обвинувального вироку треба публікувати обличчя таких злочинців (ґвалтівників, педофілів) - люди мають знати, хто перед ними.
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25.07.2025 19:20 Ответить
Чого це його приперло туди з Київа, на прикордон,я?
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25.07.2025 19:48 Ответить
от ******* озабоченный ****!
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25.07.2025 20:50 Ответить
 
 