Жестокое убийство 17-летней девушки на Сумщине: задержан 28-летний киевлянин. ФОТО
Правоохранители установили мужчину, причастного к изнасилованию и убийству 17-летней девушки в поселке Николаевка на Сумщине. Им оказался 28-летний житель Киева.
Об этом сообщили в Нацполиции и Сумской прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.
Так, 24 июля 2025 года в полицию обратился житель поселка Николаевка Сумского района с заявлением об исчезновении его несовершеннолетней дочери, которая накануне вечером ушла из дома на прогулку и не вернулась.
Впоследствии полицейские обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти в лесополосе.
По предварительным данным, задержанный пригласил девушку на прогулку, во время которой лишил ее жизни. Преступление совершено на сексуальной почве.
На месте происшествия следователи изъяли ряд вещественных доказательств, в частности - одежду, телефоны, биологические образцы и прочее.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
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А потім на палю!
Це вже в минулому. І в кіно, особливо в російському.... захід в камеру, прописка, як себе поставив...
Навіть якщо потрапить на "чорну" зону і буде вести себе тихо і чемно, то він нікому нафіг не потрібен.
Докручувати собі строк за його сраку! Та з/к простіше "...посмикати затвор" і не влипати в халепу.
В Корані сказано "... відрощуйте бороди, стрижіть вуса, хто з вусами той не один з нас".
А стосовно того, що поліцаї ходять з бородами, згоден.
Борода це і ознака ********* воїна, і наша біль, бо борода на фронті це вимушено, іноді питної води немає, не те, що для гоління.
Але ж до чого тут поліцаї які не на фронті, живуть вдома і мають всі блага цивілізації, в т.ч. гарячу воду і електрику? В тилу це понти.
Раніше в міліції, згідно статуту МВС, рядовому і керівному складу дозволялось носити "...акуратні вуса". Борода дозволялась тільки медичним працівникам МВС від капітана і вище (були лікарі в клініках МВС які мали офіцерські звання) і особам обличча яких спотворено шрамами". ВСЕ!
Співробітники оперативних служб то окрема тема.
Я работаю с марокканцами например и не разу не видела , чтоб была борода без усов, скорее всего это предпочтение в моде .
И этот полицейский скорей всего с усами, вот только качество фото плохое …
Після обвинувального вироку треба публікувати обличчя таких злочинців (ґвалтівників, педофілів) - люди мають знати, хто перед ними.