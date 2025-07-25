Жестокое убийство 17-летней девушки на Сумщине: задержан 28-летний киевлянин. ФОТО

Правоохранители установили мужчину, причастного к изнасилованию и убийству 17-летней девушки в поселке Николаевка на Сумщине. Им оказался 28-летний житель Киева.

Об этом сообщили в Нацполиции и Сумской прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 24 июля 2025 года в полицию обратился житель поселка Николаевка Сумского района с заявлением об исчезновении его несовершеннолетней дочери, которая накануне вечером ушла из дома на прогулку и не вернулась.

Впоследствии полицейские обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти в лесополосе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители обнаружили тело пропавшей 17-летней девушки с признаками насильственной смерти на Сумщине

По предварительным данным, задержанный пригласил девушку на прогулку, во время которой лишил ее жизни. Преступление совершено на сексуальной почве.

На месте происшествия следователи изъяли ряд вещественных доказательств, в частности - одежду, телефоны, биологические образцы и прочее.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 14-летний подросток убил ножом незнакомую женщину в Днепре, - прокуратура. ФОТО