Задержанные военные на Тернопольщине могут быть бойцами Третьей штурмовой: бригада отреагировала
В Третьей штурмовой бригаде прокомментировали информацию о задержании правоохранителями на Тернопольщине группы военных, которые якобы являются бойцами бригады и якобы причастны к похищению и избиению людей.
Об этом говорится в заявлении бригады в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Там отметили, что подразделение ознакомлено с сообщением Национальной полиции о задержании ряда лиц на Тернопольщине, которые якобы являются бойцами Третьей штурмовой.
Бригада уверяет, что открыта к сотрудничеству с правоохранительными органами и ожидает объективного расследования обстоятельств, указанных в заявлении Нацпола.
"Третья штурмовая - одно из подразделений с самым низким уровнем преступности среди военных. Бригада осуждает насилие против гражданских лиц и будет способствовать привлечению к ответственности каждого, кто совершил противоправные действия", - отметила 3-я ОШБр.
Напомним, 15 октября в Нацполиции заявили, что военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество.
По данным следствия, подозреваемые вывозили потерпевших за пределы города, избивали их и требовали деньги или ценное имущество. В полиции заявляют, что нападавшие издевались над людьми, которые были тяжело ранены на войне и находились на реабилитации.
Следователи объявили семерым фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Страшно уявити що буде, коли всі повернуться. І як бачимо катували не суддю чи прокурора з депутатом.
Каждому дадут девку со шпалером и мотоцикл. Гоняй до несхочу
Далі що?
https://censor.net/ua/photonews/3565296/na-sumschyni-zatrymaly-pidozryuvanogo-u-vbyvstvi-17-richnoyi-divchyny
все зходиться з вашою інфою, окрім військовості
суми такий курський напрямок як севастополь антарктичний
Нібито і начебто, це ще не точно. Рано судити бійців 3-ї штурмової.
За парєбрікам чешіть, язиками дупу ******!! А Українців без орків розберуться!