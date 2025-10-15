Задержанные военные на Тернопольщине могут быть бойцами Третьей штурмовой: бригада отреагировала

В Третьей штурмовой бригаде прокомментировали информацию о задержании правоохранителями на Тернопольщине группы военных, которые якобы являются бойцами бригады и якобы причастны к похищению и избиению людей.

Об этом говорится в заявлении бригады в соцсетях.

Там отметили, что подразделение ознакомлено с сообщением Национальной полиции о задержании ряда лиц на Тернопольщине, которые якобы являются бойцами Третьей штурмовой.

Бригада уверяет, что открыта к сотрудничеству с правоохранительными органами и ожидает объективного расследования обстоятельств, указанных в заявлении Нацпола.

"Третья штурмовая - одно из подразделений с самым низким уровнем преступности среди военных. Бригада осуждает насилие против гражданских лиц и будет способствовать привлечению к ответственности каждого, кто совершил противоправные действия", - отметила 3-я ОШБр.

Напомним, 15 октября в Нацполиции заявили, что военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество.

По данным следствия, подозреваемые вывозили потерпевших за пределы города, избивали их и требовали деньги или ценное имущество. В полиции заявляют, что нападавшие издевались над людьми, которые были тяжело ранены на войне и находились на реабилитации.

Следователи объявили семерым фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

