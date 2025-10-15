Задержанные военные на Тернопольщине могут быть бойцами Третьей штурмовой: бригада отреагировала

РУС
Новости Задержание военньіх
6 514 38

В Третьей штурмовой бригаде прокомментировали информацию о задержании правоохранителями на Тернопольщине группы военных, которые якобы являются бойцами бригады и якобы причастны к похищению и избиению людей.

Об этом говорится в заявлении бригады в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что подразделение ознакомлено с сообщением Национальной полиции о задержании ряда лиц на Тернопольщине, которые якобы являются бойцами Третьей штурмовой.

Бригада уверяет, что открыта к сотрудничеству с правоохранительными органами и ожидает объективного расследования обстоятельств, указанных в заявлении Нацпола.

"Третья штурмовая - одно из подразделений с самым низким уровнем преступности среди военных. Бригада осуждает насилие против гражданских лиц и будет способствовать привлечению к ответственности каждого, кто совершил противоправные действия", - отметила 3-я ОШБр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные ударили и сбросили с кресла мужчину в военной форме в Киеве. Полиция подозревает, что конфликт инсценирован для провокации

Задержание военных в Тернопольской области: Третья штурмовая отреагировала

Напомним, 15 октября в Нацполиции заявили, что военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество.

По данным следствия, подозреваемые вывозили потерпевших за пределы города, избивали их и требовали деньги или ценное имущество. В полиции заявляют, что нападавшие издевались над людьми, которые были тяжело ранены на войне и находились на реабилитации.

Следователи объявили семерым фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: 3-я штурмовая бригада ликвидирует врага, который прячется в заброшенных домах на Харьковщине. ВИДЕО

Тернополь (786) военнослужащие (6333) 3-я Отдельная штурмовая бригада (487) Тернопольская область (767) Тернопольский район (25)
+11
Тобто вони гадки не мають де знаходятся їх підлеглі?
Страшно уявити що буде, коли всі повернуться. І як бачимо катували не суддю чи прокурора з депутатом.
показать весь комментарий
15.10.2025 22:27 Ответить
+8
Та ти шо . І ти особисто був присутнім в черзі на " гвалтування"
показать весь комментарий
15.10.2025 22:40 Ответить
+8
Тобто сам факт катування тебе не обурює?! Обурює лише об'єкт катування та мова спілкування катів. Прикольно...
показать весь комментарий
15.10.2025 22:44 Ответить
Третя штурмова - якось по звірячому вони тили штурманули
показать весь комментарий
15.10.2025 22:25 Ответить
Тобто вони гадки не мають де знаходятся їх підлеглі?
Страшно уявити що буде, коли всі повернуться. І як бачимо катували не суддю чи прокурора з депутатом.
показать весь комментарий
15.10.2025 22:27 Ответить
Коли повернуться всі, То на всіх, пересічних вистачати не буде. Візьмуться і за суддів з прокурорами
показать весь комментарий
15.10.2025 22:29 Ответить
Відслюнявив командиру і катайся
показать весь комментарий
15.10.2025 22:30 Ответить
Слюнявить не надо. Катайся так. Посмотрите киевские плакаты 3-й штурмовой.
Каждому дадут девку со шпалером и мотоцикл. Гоняй до несхочу
показать весь комментарий
15.10.2025 23:32 Ответить
головне радує що перші на черзі мусорилі та тилові свині в пікселі,дуже їх хлопці не ******* бо багато з них пом'ятають початок війни і як криси тікали кидаючі міста та села...
показать весь комментарий
15.10.2025 22:31 Ответить
Рожеві свинки в дії
показать весь комментарий
15.10.2025 22:27 Ответить
Переклад - самі винуваті, що попалися, тому відкрито захищати не будемо, але потім з в'язниці знову до себе заберем
показать весь комментарий
15.10.2025 22:30 Ответить
"Бригада засуджує насильство проти цивільних осіб".
показать весь комментарий
15.10.2025 22:30 Ответить
про кримінал ні слова....на курському напрямку десь с півроку один такий згвалтував місцеву зовсім молоду дівчину і вбив,було в сумському районі багато шуму,був один чи кілька мовчать,справу від суспільства приховали,навіть догадуватися доводиться правда чи ні.....
показать весь комментарий
15.10.2025 22:35 Ответить
Та ти шо . І ти особисто був присутнім в черзі на " гвалтування"
показать весь комментарий
15.10.2025 22:40 Ответить
А у сусіда корова отелилась, і ваш карло- пу почав гадити у чемодани більшого розміру.
Далі що?
показать весь комментарий
15.10.2025 22:49 Ответить
пиши адресу подарую тобі орден ,,кончений року,,....
показать весь комментарий
15.10.2025 22:59 Ответить
Сiнька зло, попий води, може добрiше станешь
показать весь комментарий
15.10.2025 23:38 Ответить
генетична тупість нелікується,краще не плодися....
показать весь комментарий
15.10.2025 23:45 Ответить
знайшов на цензорі
https://censor.net/ua/photonews/3565296/na-sumschyni-zatrymaly-pidozryuvanogo-u-vbyvstvi-17-richnoyi-divchyny
все зходиться з вашою інфою, окрім військовості
суми такий курський напрямок як севастополь антарктичний
показать весь комментарий
16.10.2025 00:00 Ответить
які нібито є бійцями бригади й начебто причетні до викрадення та побиття людей. Джерело: https://censor.net/ua/n3579929
Нібито і начебто, це ще не точно. Рано судити бійців 3-ї штурмової.
показать весь комментарий
15.10.2025 22:31 Ответить
Ну, за бойову славу вирішили податок збирати. Буває...
показать весь комментарий
15.10.2025 22:32 Ответить
Ще нічого не ясно, а коментуни вже кістки обглодують!!!
показать весь комментарий
15.10.2025 22:33 Ответить
що не зрозуміло??віджата кіа в розшуку,заяви потерпілих,.....
показать весь комментарий
15.10.2025 22:36 Ответить
Що це дійсні військовожбовці трійки, саме це обсмоктують коментуни!
показать весь комментарий
15.10.2025 23:04 Ответить
Он, як забулькало ************* по мережі, аж ротами ляпають, один поперед другого, по команді фсбшників!?!? Ох і смердючі роти …, у ********* посіпак!!
За парєбрікам чешіть, язиками дупу ******!! А Українців без орків розберуться!
показать весь комментарий
15.10.2025 22:33 Ответить
Мені здається, що дрисцунам з Австріі у даному випадку теж краже жувати, аніж коментувати.
показать весь комментарий
15.10.2025 22:51 Ответить
Чомусь оці рожеві свинки домбасятину не катують, а приїхали доТернополя. Більше чим впевнений , що ці свинки масквароті.
показать весь комментарий
15.10.2025 22:40 Ответить
Тобто сам факт катування тебе не обурює?! Обурює лише об'єкт катування та мова спілкування катів. Прикольно...
показать весь комментарий
15.10.2025 22:44 Ответить
Прикольно, то що у нацкорпусі кацапорилі рожеві свинки, що катують українців, явно вони працюють на фсб, а тупий наріт далі рве дупу за медіаряжену третью штурмавую
показать весь комментарий
15.10.2025 23:04 Ответить
Не треба ніяких теорій змов. На свої кишені вони працюють. Ось і все кіно. Напевно цього разу по ланцюжку комусь на горі недодали відсоток. Або занадто пустилися берега, та довелося позбутися їх. Ну а кацапи звісно цим вміло користуються. Їм навіть робити нічого не потрібно.
показать весь комментарий
15.10.2025 23:30 Ответить
нах оно 3-й надо???.. там и так желающих пруд-пруди... еще и мусора в доле...
показать весь комментарий
15.10.2025 22:52 Ответить
Головне шо не буряти
показать весь комментарий
15.10.2025 22:58 Ответить
Холодний душ для тих хто романтизуе армію і солдат.....
показать весь комментарий
15.10.2025 23:07 Ответить
Та ще ж невідомо хто, що, за що та кого. Скільки випадків, що цивільні нападають на військових, що у відпустках тощо. Може когось упізнали, може ще якісь обставини. Треба почекати суду, а тоді робити висновки. Хоча і серед військових є різні люди.
показать весь комментарий
15.10.2025 23:22 Ответить
я незнаком с билецким но мне непонятен один вопрос, почему при краже 2-3 млн в команде пороха был кипишь от билецкого а как у зели миллиарды таят то все норм?
показать весь комментарий
15.10.2025 23:31 Ответить
Це iнше
показать весь комментарий
15.10.2025 23:40 Ответить
Нчого дивного. Сам білецький - в минулому тітушка і шістка Авакова. То й хлопи в нього відповідні.
показать весь комментарий
15.10.2025 23:42 Ответить
Ніколи побратим побратим не образить не тільки діями а і словом виходить що іде напад на 3 бригаду а захищають торгашів наркоторговців іншу шелупонь які наживаються під час війни і якщо влада закрива очі на те шо робиться то може військові наведуть лад хоч методи іноді жорсткі та справедливі
показать весь комментарий
16.10.2025 00:06 Ответить
Це ж показова бригада.А ще ходять чутуки,щзо з тцк працюютьь з бійцівських клубів.І взагалі ті молодики,які ************ тцк і в спортивному одязі,схожі на спортсменів.
показать весь комментарий
16.10.2025 00:07 Ответить
 
 