3-я штурмовая бригада ликвидирует врага, скрывающегося в заброшенных домах на Харьковщине. ВИДЕО

Разведчики Третьей штурмовой бригады заходят в населенный пункт на Харьковщине для зачистки от врага.

Оккупанты прячутся в заброшенных развалившихся домах местных жителей, сообщает Цензор.НЕТ.

Несмотря на ранения и сильное сопротивление противника, военные взвода FLAMBERGE 2-го штурмового батальона продолжают продвижение вперед и уничтожают захватчиков.

Кадрами с камеры GoPro поделились бойцы бригады.

Осторожно, ненормативная лексика!

армия РФ (20685) уничтожение (8007) 3-я Отдельная штурмовая бригада (485) Харьковская область (1642)
Фаєр!
показать весь комментарий
27.09.2025 14:11 Ответить
Бережи Господи наших Захісників ,
❤️ та допомагай Воїнам Героям України !!!...
показать весь комментарий
27.09.2025 14:24 Ответить
 
 