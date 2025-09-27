3-я штурмовая бригада ликвидирует врага, скрывающегося в заброшенных домах на Харьковщине. ВИДЕО
Разведчики Третьей штурмовой бригады заходят в населенный пункт на Харьковщине для зачистки от врага.
Оккупанты прячутся в заброшенных развалившихся домах местных жителей, сообщает Цензор.НЕТ.
Несмотря на ранения и сильное сопротивление противника, военные взвода FLAMBERGE 2-го штурмового батальона продолжают продвижение вперед и уничтожают захватчиков.
Кадрами с камеры GoPro поделились бойцы бригады.
Осторожно, ненормативная лексика!
