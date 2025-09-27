3-я штурмовая бригада ликвидирует врага, скрывающегося в заброшенных домах на Харьковщине. ВИДЕО

Разведчики Третьей штурмовой бригады заходят в населенный пункт на Харьковщине для зачистки от врага.

Оккупанты прячутся в заброшенных развалившихся домах местных жителей, сообщает Цензор.НЕТ.

Несмотря на ранения и сильное сопротивление противника, военные взвода FLAMBERGE 2-го штурмового батальона продолжают продвижение вперед и уничтожают захватчиков.

Кадрами с камеры GoPro поделились бойцы бригады.

Осторожно, ненормативная лексика!

Также смотрите: Дроны 3-й ОШБр уничтожают захватчиков в блиндажах, гаражах и даже подвалах: ни один оккупант не спрятался. ВИДЕО

Больше новостей - в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!