Дроны 3-й ОШБр уничтожают захватчиков в блиндажах, гаражах и даже подвалах: ни один оккупант не спрятался. ВИДЕО

Бойцы подразделения "PNK Group" из роты беспилотных систем "Chaos Company" 2-го механизированного батальона неустанно уничтожают оккупантов в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 3-я отдельная штурмовая бригада опубликовала видео новых FPV-ударов по позициям противника. Украинские дроны метко залетают в блиндажи, гаражи и подвалы, где прячутся россияне, а один беспилотник попал оккупанту прямо в лицо.

Также было уничтожено несколько единиц автотехники, средства связи, антенну и терминал Starlink. Украинские операторы дронов четко показывают: ни одно укрытие не спасает врага от прицельной атаки.

