УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7258 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
820 0

Дрони 3-ї ОШБр нищать загарбників у бліндажах, гаражах і навіть підвалах: жоден окупант не сховався. ВIДЕО

Бійці підрозділу "PNK Group" з роти безпілотних систем "Chaos Company" 2-го механізованого батальйону невпинно нищать окупантів у зоні своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 3-тя окрема штурмова бригада опублікувала відео нових FPV-ударів по позиціях противника. Українські дрони влучно залітають у бліндажі, гаражі та підвали, де ховаються росіяни, а один безпілотник влучив окупанту прямо в обличчя.

Також було знищено кілька одиниць автотехніки, засоби зв’язку, антену та термінал Starlink. Українські оператори дронів чітко показують: жодне укриття не рятує ворога від влучної атаки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили автомобіль з окупантами російського підрозділу БпЛА "Судний день". ВIДЕО

знищення (8279) техніка (1929) дрони (5646) 3 Окрема штурмова бригада (496)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 