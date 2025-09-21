Дрони 3-ї ОШБр нищать загарбників у бліндажах, гаражах і навіть підвалах: жоден окупант не сховався. ВIДЕО
Бійці підрозділу "PNK Group" з роти безпілотних систем "Chaos Company" 2-го механізованого батальйону невпинно нищать окупантів у зоні своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, 3-тя окрема штурмова бригада опублікувала відео нових FPV-ударів по позиціях противника. Українські дрони влучно залітають у бліндажі, гаражі та підвали, де ховаються росіяни, а один безпілотник влучив окупанту прямо в обличчя.
Також було знищено кілька одиниць автотехніки, засоби зв’язку, антену та термінал Starlink. Українські оператори дронів чітко показують: жодне укриття не рятує ворога від влучної атаки.
