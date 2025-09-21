ЗСУ знищили автомобіль з окупантами російського підрозділу БпЛА "Судний день". ВIДЕО
Пілоти батальйону безпілотних систем 57-ї мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка знищили автомобіль так званого "елітного" російського підрозділу БпЛА "Судний день" на Вовчанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти рухалися вздовж лісосмуги, коли їх виявили українські дронарі. У результаті удару транспортний засіб разом з екіпажем був ліквідований. Кадри операції оприлюднило угруповання військ "Північ" у своєму телеграм-каналі.
