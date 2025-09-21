УКР
ЗСУ знищили автомобіль з окупантами російського підрозділу БпЛА "Судний день". ВIДЕО

Пілоти батальйону безпілотних систем 57-ї мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка знищили автомобіль так званого "елітного" російського підрозділу БпЛА "Судний день" на Вовчанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти рухалися вздовж лісосмуги, коли їх виявили українські дронарі. У результаті удару транспортний засіб разом з екіпажем був ліквідований. Кадри операції оприлюднило угруповання військ "Північ" у своєму телеграм-каналі.

Також дивіться: ЗСУ знищили два "Ланцети" в повітрі: дуель безпілотників виграли українські дрони. ВIДЕО

армія рф (18773) знищення (8279) 57 окрема мотопіхотна бригада (112) Вовчанськ (471) Харківська область (1633) Чугуївський район (224)
Ось тобі, **********, і орків день в Мирній Україні!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
21.09.2025 15:04 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
21.09.2025 15:25 Відповісти
Для "Судний день" настав судовий день
21.09.2025 15:18 Відповісти
Ця нечисть багато нашим хлопцям крові попила на Харківщині.
21.09.2025 15:20 Відповісти
Накабздон їм тепер судитиме...
21.09.2025 16:38 Відповісти
 
 