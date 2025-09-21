ВСУ уничтожили автомобиль с оккупантами российского подразделения БПЛА "Судный день". ВИДЕО
Пилоты батальона беспилотных систем 57-й мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко уничтожили автомобиль так называемого "элитного" российского подразделения БпЛА "Судный день" на Волчанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты двигались вдоль лесополосы, когда их обнаружили украинские дронщики. В результате удара транспортное средство вместе с экипажем было ликвидировано. Кадры операции обнародовала группировка войск "Север" в своем телеграм-канале.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!