ВСУ уничтожили автомобиль с оккупантами российского подразделения БПЛА "Судный день". ВИДЕО

Пилоты батальона беспилотных систем 57-й мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко уничтожили автомобиль так называемого "элитного" российского подразделения БпЛА "Судный день" на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты двигались вдоль лесополосы, когда их обнаружили украинские дронщики. В результате удара транспортное средство вместе с экипажем было ликвидировано. Кадры операции обнародовала группировка войск "Север" в своем телеграм-канале.

