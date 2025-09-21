РУС
ВСУ уничтожили автомобиль с оккупантами российского подразделения БПЛА "Судный день". ВИДЕО

Пилоты батальона беспилотных систем 57-й мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко уничтожили автомобиль так называемого "элитного" российского подразделения БпЛА "Судный день" на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты двигались вдоль лесополосы, когда их обнаружили украинские дронщики. В результате удара транспортное средство вместе с экипажем было ликвидировано. Кадры операции обнародовала группировка войск "Север" в своем телеграм-канале.

Ось тобі, **********, і орків день в Мирній Україні!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
21.09.2025 15:04 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
21.09.2025 15:25 Ответить
Для "Судний день" настав судовий день
21.09.2025 15:18 Ответить
Ця нечисть багато нашим хлопцям крові попила на Харківщині.
21.09.2025 15:20 Ответить
 
 