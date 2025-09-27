УКР
3-тя штурмова бригада ліквідує ворога, що ховається в покинутих будинках на Харківщині. ВIДЕО

Розвідники Третьої штурмової бригади заходять у населений пункт на Харківщині для зачищення від ворога.

Окупанти ховаються в покинутих розвалених будинках місцевих жителів, повідомляє Цензор.НЕТ

Попри поранення та сильний опір противника, військові взводу "FLAMBERGE" 2-го штурмового батальйону продовжують просування вперед і знищують загарбників.

Кадрами з камери GoPro поділилися бійці бригади.

Обережно, ненормативна лексика!

Фаєр!
27.09.2025 14:11 Відповісти
Бережи Господи наших Захісників ,
❤️ та допомагай Воїнам Героям України !!!...
27.09.2025 14:24 Відповісти
 
 