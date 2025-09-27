3-тя штурмова бригада ліквідує ворога, що ховається в покинутих будинках на Харківщині. ВIДЕО
Розвідники Третьої штурмової бригади заходять у населений пункт на Харківщині для зачищення від ворога.
Окупанти ховаються в покинутих розвалених будинках місцевих жителів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Попри поранення та сильний опір противника, військові взводу "FLAMBERGE" 2-го штурмового батальйону продовжують просування вперед і знищують загарбників.
Кадрами з камери GoPro поділилися бійці бригади.
Обережно, ненормативна лексика!
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
❤️ та допомагай Воїнам Героям України !!!...