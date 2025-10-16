Навколо 3-ї ОШБр фіктивно створений резонанс, який грає на руку ворогу, - Кухарчук
Заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук прокоментував інформацію про затримання правоохоронцями на Тернопільщині групи військових, які нібито є бійцями 3-ї ОШБр й начебто причетні до викрадення та катування людей.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Кухарчук нагадав, що у 2024 році в Україні зареєстровано 429 479 кримінальних справ, що становить у середньому 1349 справ на день. Водночас, за його словами, злочином вважається лише діяння, визначене законом, доведене в суді та за яке набрав чинності обвинувальний вирок.
"Перш ніж обливати брудом найбоєздатнішу бригаду, звинувачуючи її бійців у злочинах, задумайтесь, кому це потрібно. Ми нікого не покриваємо і не відмазуємо, але я не бачив жодних рішень суду, зате бачу фіктивно створений резонанс, який грає на руку країні, що веде проти нас війну", — заявив Кухарчук.
Він також наголосив, що навмисне поширення подібних повідомлень може працювати на користь російській пропаганді.
Нагадаємо, 15 жовтня у Нацполіції заявили, що військові на території Тернопільської області незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. За даними слідства, підозрювані вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. У поліції заявляють, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.
Слідчі оголосили сімом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тепер потрібні запити від громадських організацій, до 3ак і до ВСП, чи були ''орли'' в СЗЧ і коли доповіді про СЗЧ отримали в ВСП...
Якщо ВСП отримали доповіді про СЗЧ в день затримання ''воїнів'' тоді керівництво 3ак - співучасники, в не свідки.
"Боец "Азова" Андрей Кориневич (Корень) обвинил в нападении и избиении военных Третьей штурмовой
Майор 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" Андрей Кориневич (Корень) заявил, что на него совершили нападение в Ивано-Франковске. Он обвинил в причастности к избиению военнослужащих Третьей отдельной штурмовой бригады. Источник: https://censor.net/ru/n3559560
Ви ж самі захотіли засвітитись на вершині політичної клоаки замість того щоб бути просто військовим підрозділом - от і згрібайте "проміні слави". Головне ж - тільки не подавіться, бо ваш "вошЬдь" вас знову продасть за чергове звання, як у кадирова.
По-перше: ти бачив рішення суду щодо санкцій проти Громадянина України, який постійно проживіає в Україні? А санкції є!
По-друге: так це ваші військові чи ні?
Прості питання, які не потребують скалдних відповідей. "Так" чи "Ні"?
Чи "купівля" банковою Білецького змінила світосприйняття всіх його підлеглих?
Всього-то треба сказати: "Так, це військовослужбовці нашого підрозділу, ми засуджуємо їх дії і покладаємось на справедливість слідства/суду" або "Ні, ці люди не є військовослужбовцями нашого підрозділу". ВСЕ!
А ці намагаються і в зеленопліснявій квартирі білецького посидіти, і не зганьбити честь військового. То ви вже виберіть, що для вас має приорітет: честь військового чи прислужування цій владі?