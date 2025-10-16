Навколо 3-ї ОШБр фіктивно створений резонанс, який грає на руку ворогу, - Кухарчук

Заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук прокоментував інформацію про затримання правоохоронцями на Тернопільщині групи військових, які нібито є бійцями 3-ї ОШБр й начебто причетні до викрадення та катування людей.

Кухарчук нагадав, що у 2024 році в Україні зареєстровано 429 479 кримінальних справ, що становить у середньому 1349 справ на день. Водночас, за його словами, злочином вважається лише діяння, визначене законом, доведене в суді та за яке набрав чинності обвинувальний вирок.

"Перш ніж обливати брудом найбоєздатнішу бригаду, звинувачуючи її бійців у злочинах, задумайтесь, кому це потрібно. Ми нікого не покриваємо і не відмазуємо, але я не бачив жодних рішень суду, зате бачу фіктивно створений резонанс, який грає на руку країні, що веде проти нас війну", — заявив Кухарчук.

Він також наголосив, що навмисне поширення подібних повідомлень може працювати на користь російській пропаганді.

Нагадаємо, 15 жовтня у Нацполіції заявили, що військові на території Тернопільської області незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. За даними слідства, підозрювані вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. У поліції заявляють, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.

Слідчі оголосили сімом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

