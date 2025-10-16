УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10252 відвідувача онлайн
Новини Затримання військових на Тернопільщині
2 071 16

Навколо 3-ї ОШБр фіктивно створений резонанс, який грає на руку ворогу, - Кухарчук

затримання військових на Тернопільщіні

Заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук прокоментував інформацію про затримання правоохоронцями на Тернопільщині групи військових, які нібито є бійцями 3-ї ОШБр й начебто причетні до викрадення та катування людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Кухарчук нагадав, що у 2024 році в Україні зареєстровано 429 479 кримінальних справ, що становить у середньому 1349 справ на день. Водночас, за його словами, злочином вважається лише діяння, визначене законом, доведене в суді та за яке набрав чинності обвинувальний вирок.

"Перш ніж обливати брудом найбоєздатнішу бригаду, звинувачуючи її бійців у злочинах, задумайтесь, кому це потрібно. Ми нікого не покриваємо і не відмазуємо, але я не бачив жодних рішень суду, зате бачу фіктивно створений резонанс, який грає на руку країні, що веде проти нас війну", — заявив Кухарчук.

Він також наголосив, що навмисне поширення подібних повідомлень може працювати на користь російській пропаганді.

Кухарчук про затриманих на Тернопільщіні

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримані військові на Тернопільщині можуть бути бійцями Третьої штурмової: бригада відреагувала

Нагадаємо, 15 жовтня у Нацполіції заявили, що військові на території Тернопільської області незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. За даними слідства, підозрювані вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. У поліції заявляють, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.

Слідчі оголосили сімом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Кухарчук Дмитро (24) 3 Окрема штурмова бригада (501)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Так заарештовані за бандитизм військові таки служать в 3-ій ОШБр чи не служать? Чому б чітко не відповісти на це просте питання???
показати весь коментар
16.10.2025 21:55 Відповісти
+4
Чомусь я не сумнівався в тому чиї ''орли''
Тепер потрібні запити від громадських організацій, до 3ак і до ВСП, чи були ''орли'' в СЗЧ і коли доповіді про СЗЧ отримали в ВСП...
Якщо ВСП отримали доповіді про СЗЧ в день затримання ''воїнів'' тоді керівництво 3ак - співучасники, в не свідки.
показати весь коментар
16.10.2025 21:34 Відповісти
+4
" але я не бачив жодних рішень суду..." Джерело: https://censor.net/ua/n3580125

По-перше: ти бачив рішення суду щодо санкцій проти Громадянина України, який постійно проживіає в Україні? А санкції є!
По-друге: так це ваші військові чи ні?

Прості питання, які не потребують скалдних відповідей. "Так" чи "Ні"?
Чи "купівля" банковою Білецького змінила світосприйняття всіх його підлеглих?

Всього-то треба сказати: "Так, це військовослужбовці нашого підрозділу, ми засуджуємо їх дії і покладаємось на справедливість слідства/суду" або "Ні, ці люди не є військовослужбовцями нашого підрозділу". ВСЕ!

А ці намагаються і в зеленопліснявій квартирі білецького посидіти, і не зганьбити честь військового. То ви вже виберіть, що для вас має приорітет: честь військового чи прислужування цій владі?
показати весь коментар
16.10.2025 21:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так це іпсо таки?
показати весь коментар
16.10.2025 21:28 Відповісти
Чомусь я не сумнівався в тому чиї ''орли''
Тепер потрібні запити від громадських організацій, до 3ак і до ВСП, чи були ''орли'' в СЗЧ і коли доповіді про СЗЧ отримали в ВСП...
Якщо ВСП отримали доповіді про СЗЧ в день затримання ''воїнів'' тоді керівництво 3ак - співучасники, в не свідки.
показати весь коментар
16.10.2025 21:34 Відповісти
Какое СЗЧ если их появление в составе патрулей ТЦК анонсировал перед этим сам мэр Тернополя? Разве что задним числом.
показати весь коментар
16.10.2025 22:25 Відповісти
И, кстати, "орлы" Билецкого уже отмечались летом в истории избиения майора Кориневича из настоящего "Азова" Прокопенко. Кухарчук тогда тоже много чего наговорил чтобы отмазаться.

"Боец "Азова" Андрей Кориневич (Корень) обвинил в нападении и избиении военных Третьей штурмовой

Майор 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" Андрей Кориневич (Корень) заявил, что на него совершили нападение в Ивано-Франковске. Он обвинил в причастности к избиению военнослужащих Третьей отдельной штурмовой бригады. Источник: https://censor.net/ru/n3559560
показати весь коментар
16.10.2025 22:31 Відповісти
Жабогадюкінг
показати весь коментар
16.10.2025 21:36 Відповісти
Як би ж ви перед виборами не бігали зі своїм "бєлим воШьдьом" з рожевими свинками, та ваші провокатори не кидались на авто Президента, то, запевняю вас, і ставлення б до вас було б іншим. Але ви ж зі своїм патроном авакяном наплодили усіляких "нацЖон" та полізли в політику підтримавши ЗЕлупу і його шоблу, чим зіграли на користь відвертого ворога, а тепер ще й відмовчуєтесь з приводу ВАШИХ побратимів в полоні і того, хто фактично відправив їх на тортури і вірну смерть в кацапському полоні - то, хто ж вам рабіновіч?
Ви ж самі захотіли засвітитись на вершині політичної клоаки замість того щоб бути просто військовим підрозділом - от і згрібайте "проміні слави". Головне ж - тільки не подавіться, бо ваш "вошЬдь" вас знову продасть за чергове звання, як у кадирова.
показати весь коментар
16.10.2025 21:38 Відповісти
" але я не бачив жодних рішень суду..." Джерело: https://censor.net/ua/n3580125

По-перше: ти бачив рішення суду щодо санкцій проти Громадянина України, який постійно проживіає в Україні? А санкції є!
По-друге: так це ваші військові чи ні?

Прості питання, які не потребують скалдних відповідей. "Так" чи "Ні"?
Чи "купівля" банковою Білецького змінила світосприйняття всіх його підлеглих?

Всього-то треба сказати: "Так, це військовослужбовці нашого підрозділу, ми засуджуємо їх дії і покладаємось на справедливість слідства/суду" або "Ні, ці люди не є військовослужбовцями нашого підрозділу". ВСЕ!

А ці намагаються і в зеленопліснявій квартирі білецького посидіти, і не зганьбити честь військового. То ви вже виберіть, що для вас має приорітет: честь військового чи прислужування цій владі?
показати весь коментар
16.10.2025 21:41 Відповісти
Він шо не знає чи є в нього такі солдати чи немає? - шо за мова
показати весь коментар
16.10.2025 21:41 Відповісти
Це ж було вже. Десь півроку тому. Кухарчук теж писав, шо вивсьоврьоті.
показати весь коментар
16.10.2025 21:41 Відповісти
Чиї це солдати?
показати весь коментар
16.10.2025 21:51 Відповісти
Так заарештовані за бандитизм військові таки служать в 3-ій ОШБр чи не служать? Чому б чітко не відповісти на це просте питання???
показати весь коментар
16.10.2025 21:55 Відповісти
Судячи з тону відповіді, стає зрозумілим, що ці відморозки таки їхні, рідненькі. Я так думаю, що спочатку будуть намагатися їх відмазати (можливо, спробують залякати постраждалих), а потім намалюють їм СЗЧ заднім числом, якщо не вийде.
показати весь коментар
16.10.2025 22:11 Відповісти
Найцікавіше в цій історії є те, що ці військові знімали те що вони робили, ці тортури, переслідування, викрадення, на відео…, я б ще зрозуміла підлітків, але дорослих дядьків…., не розумію, постає питання, навіщо їм все це? Чому вони так хотіли, щоб про них дізнались…
показати весь коментар
16.10.2025 22:12 Відповісти
НацЖьони нівчем не віновати!
показати весь коментар
16.10.2025 22:17 Відповісти
А еще Билецкого можно лишить гражданства.😎
показати весь коментар
16.10.2025 22:32 Відповісти
 
 