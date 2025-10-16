Вокруг 3-й ОШБр фиктивно создан резонанс, который играет на руку врагу, - Кухарчук

Заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук прокомментировал информацию о задержании правоохранителями на Тернопольщине группы военных, которые якобы являются бойцами 3-й ОШБр и якобы причастны к похищению и пыткам людей.

Кухарчук напомнил, что в 2024 году в Украине зарегистрировано 429 479 уголовных дел, что составляет в среднем 1349 дел в день. В то же время, по его словам, преступлением считается только деяние, определенное законом, доказанное в суде и за которое вступил в силу обвинительный приговор.

"Прежде чем обливать грязью самую боеспособную бригаду, обвиняя ее бойцов в преступлениях, задумайтесь, кому это нужно. Мы никого не покрываем и не отмазываем, но я не видел никаких решений суда, зато вижу фиктивно созданный резонанс, который играет на руку стране, ведущей против нас войну", - заявил Кухарчук.

Он также отметил, что умышленное распространение подобных сообщений может работать на пользу российской пропаганде.

Напомним, 15 октября в Нацполиции заявили, что военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. По данным следствия, подозреваемые вывозили потерпевших за пределы города, избивали их и требовали деньги или ценное имущество. В полиции заявляют, что нападавшие издевались над людьми, которые были тяжело ранены на войне и находились на реабилитации.

Следователи объявили семерым фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

