Задержание военных на Тернопольщине
3 267

Военных, подозреваемых в пытках и разбоях на Тернопольщине, заключили под стражу

В Тернополе избрали меры пресечения задержанным военным
Фото: Суспільне Тернопіль

В Тернополе суд избрал меры пресечения военнослужащим, которых накануне задержала полиция по подозрению в похищении и пытках людей.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что заседание по этому делу начались 16 октября, однако его перенесли из-за отвода адвокатов подозреваемых.

16 октября одному из подозреваемых избрали меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Еще пятерым избрали меру пресечения в пятницу, 17 октября.

Так, заслушали дело об избрании меры пресечения подозреваемому А.С.

Заместитель командира по психологической поддержке части Е.Д. принял участие в заседании онлайн и выразил желание взять подозреваемого на поруки.

Суд не удовлетворил ходатайство заместителя командира по психологической поддержке части Е.Д. о взятии подозреваемого на поруки и решил оставить подозреваемого под стражей без права внесения залога.

Такие же меры пресечения - содержание под стражей без права на внесение залога - избрали для еще четырех подозреваемых.

К заседанию присоединился человек, который представился как Коловрат Кожемякин.

Издание рассказывает, что на заседании 16 октября этот же человек сказал, что является командиром из Третьей штурмовой бригады, на вопрос, все ли шестеро задержанных в Тернополе - из Третьей штурмовой бригады, ответил: "Да".

"С решением понятно, что не согласен. Потому что, во-первых, они все молодые бойцы, военнослужащие, и они могли бы выполнять свои обязанности, защищать Украину вместо того, чтобы сидеть в следственном изоляторе. Они бы больше пользы принесли на службе, учитывая, что за них поручались офицеры с хорошей характеристикой", - сказал Коловрат Кожемякин.

Мужчина воздержался от ответа, все ли они - действующие военнослужащие.

Напомним, 15 октября в Нацполиции заявили, что военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество.

По данным следствия, подозреваемые вывозили потерпевших за пределы города, избивали их и требовали деньги или ценное имущество. В полиции заявляют, что нападавшие издевались над людьми, которые были тяжело ранены на войне и находились на реабилитации.

Следователи объявили семерым фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

суд (25265) Тернополь (788) военнослужащие (6339) мера пресечения (530) Тернопольская область (769) Тернопольский район (27)
+7
білецький тут ні до чого, нє, він не знає, що його підлеглі з 2014 року є бандюгани, а він сам- голова ОЗУ. Заступник командира частини хоче взяти на поруки бандюгана, який калічив людей у ТИЛУ!! Ак..на 3-я штурмова! Просто зграя злочинців!
17.10.2025 19:17 Ответить
+7
Ну і що? Я анітрохи не буду проти, якщо орли Білецького мене викрадуть, тортурами примусять переписати на них все майно та підписати контракт, після якого покладуть у першому ж штурмі. Адже саме Білецький подарував нам незабутній мем з рожевими свинками і допоміг скинути Баригу!
17.10.2025 19:45 Ответить
+6
Коловрат Свастонов вродє прав, от тількі бйці чомусь на Тернопольщіні....
17.10.2025 19:22 Ответить
Да, було б цікаво
17.10.2025 19:53 Ответить
білецький тут ні до чого, нє, він не знає, що його підлеглі з 2014 року є бандюгани, а він сам- голова ОЗУ. Заступник командира частини хоче взяти на поруки бандюгана, який калічив людей у ТИЛУ!! Ак..на 3-я штурмова! Просто зграя злочинців!
17.10.2025 19:17 Ответить
Наберіть в Гуглі- Білецький-Аваков, почитайте, може щось зрозумієте
17.10.2025 19:33 Ответить
Якого хріна людей обзиваєш?
17.10.2025 19:54 Ответить
Похоже, что Азовцы, оставив надежды на какую-либо справедливость при мобилизации, решили наказывать ухилянтов и их пособников своими силами. Теперь за это накажут не ухилянтов, а героев-бойцов. Как же это подло.😠
17.10.2025 19:21 Ответить
Кати українців.
17.10.2025 19:27 Ответить
героїв чого*? ти що на передозі? катувати українців це герой?
17.10.2025 19:46 Ответить
Будь кого катувати - це військовий злочин. Не підлягає строку давності.
17.10.2025 20:08 Ответить
3-тя штурмова і їхні командири Білецький, Жорін та Кухарчук, це НЕ азовці.
17.10.2025 20:37 Ответить
Коловрат Свастонов вродє прав, от тількі бйці чомусь на Тернопольщіні....
17.10.2025 19:22 Ответить
Виявляється це ніяка не банда в пікселі.
Це військовослужбовці яких командири відправили таким
чином допомагати мобілізації. Ось вони й допомагали як могли та як вважали за можливе.
Ось чому на деяких відео є "оповіщателі" з балаклавами на мордах.
А те що грабували катували та вимагали - то в вільний від служби час. Білецький тут не при ділах.
17.10.2025 19:24 Ответить
отакої!
аваков чорт, зарано стартанув.
білецький, не вміє контролювати свої бандюганське бидло стадо?
чи хтось сумнівається, що мєнти та кримінальники, це одне і теж?
17.10.2025 19:29 Ответить
Главный сержант роты Кожемякин не согласен, шо существенно.
17.10.2025 19:32 Ответить
А скільки ще таких "помічників в мобілізації" гастролює в іншиих областях
17.10.2025 19:41 Ответить
ехо майбутнього еха війни… не всі бувають благородними відчайдухами….
17.10.2025 19:41 Ответить
Ну і що? Я анітрохи не буду проти, якщо орли Білецького мене викрадуть, тортурами примусять переписати на них все майно та підписати контракт, після якого покладуть у першому ж штурмі. Адже саме Білецький подарував нам незабутній мем з рожевими свинками і допоміг скинути Баригу!
17.10.2025 19:45 Ответить
Якщо подивитись на це з іншого боку - то прийшли б буряти та пограбували б. А так - краще вже нехай свої.
17.10.2025 20:04 Ответить
От же ж несподіванка! У тітухана білецького і підлеглі виявилися бандюганами-відморозками. Ніколи такого не було, і от знову. До речі, пам'ятаєте, як великий білий вождь топив за конфедерацію з рахою? От в кого треба руснявий аусвайс пошукати.
17.10.2025 19:47 Ответить
заступник командира з психологічної підтримки повинен сидіти поряд....
17.10.2025 19:47 Ответить
Ех! А зовсім недавно на мене налітали всі на форумі, щойно я осмілювався запитати звідки у Білецького бабки на квартиру в елітному жк Києва, та де він був під час трагедії під Дебальцево.
Добавлю що на фронті з його орлами якось не стикався, а от в госпіталі три орли в терапії- з ГРВІ поклали- якось напаялися і почудили на славу. ВСП приїхало, знайшло одного хлопчину- чекушку видув і лежав, втикав в телефоні і забрали саме його.
17.10.2025 20:05 Ответить
о... Білецький... національні дружини...

знову старе гімно сплило, хоч тепер воно в іншій обгортці

нащо "3 штурмова" його ще тримає при собі - питаннячко
17.10.2025 20:34 Ответить
 
 