Военных, подозреваемых в пытках и разбоях на Тернопольщине, заключили под стражу
В Тернополе суд избрал меры пресечения военнослужащим, которых накануне задержала полиция по подозрению в похищении и пытках людей.
Об этом сообщает "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что заседание по этому делу начались 16 октября, однако его перенесли из-за отвода адвокатов подозреваемых.
16 октября одному из подозреваемых избрали меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Еще пятерым избрали меру пресечения в пятницу, 17 октября.
Так, заслушали дело об избрании меры пресечения подозреваемому А.С.
Заместитель командира по психологической поддержке части Е.Д. принял участие в заседании онлайн и выразил желание взять подозреваемого на поруки.
Суд не удовлетворил ходатайство заместителя командира по психологической поддержке части Е.Д. о взятии подозреваемого на поруки и решил оставить подозреваемого под стражей без права внесения залога.
Такие же меры пресечения - содержание под стражей без права на внесение залога - избрали для еще четырех подозреваемых.
К заседанию присоединился человек, который представился как Коловрат Кожемякин.
Издание рассказывает, что на заседании 16 октября этот же человек сказал, что является командиром из Третьей штурмовой бригады, на вопрос, все ли шестеро задержанных в Тернополе - из Третьей штурмовой бригады, ответил: "Да".
"С решением понятно, что не согласен. Потому что, во-первых, они все молодые бойцы, военнослужащие, и они могли бы выполнять свои обязанности, защищать Украину вместо того, чтобы сидеть в следственном изоляторе. Они бы больше пользы принесли на службе, учитывая, что за них поручались офицеры с хорошей характеристикой", - сказал Коловрат Кожемякин.
Мужчина воздержался от ответа, все ли они - действующие военнослужащие.
Напомним, 15 октября в Нацполиции заявили, что военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество.
По данным следствия, подозреваемые вывозили потерпевших за пределы города, избивали их и требовали деньги или ценное имущество. В полиции заявляют, что нападавшие издевались над людьми, которые были тяжело ранены на войне и находились на реабилитации.
Следователи объявили семерым фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Це військовослужбовці яких командири відправили таким
чином допомагати мобілізації. Ось вони й допомагали як могли та як вважали за можливе.
Ось чому на деяких відео є "оповіщателі" з балаклавами на мордах.
А те що грабували катували та вимагали - то в вільний від служби час. Білецький тут не при ділах.
аваков чорт, зарано стартанув.
білецький, не вміє контролювати свої бандюганське бидло стадо?
чи хтось сумнівається, що мєнти та кримінальники, це одне і теж?
Добавлю що на фронті з його орлами якось не стикався, а от в госпіталі три орли в терапії- з ГРВІ поклали- якось напаялися і почудили на славу. ВСП приїхало, знайшло одного хлопчину- чекушку видув і лежав, втикав в телефоні і забрали саме його.
знову старе гімно сплило, хоч тепер воно в іншій обгортці
нащо "3 штурмова" його ще тримає при собі - питаннячко