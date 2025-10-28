УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9927 відвідувачів онлайн
Новини Фото Конфлікт із ТЦК Напад на ТЦК
2 084 22

Поліцейський погрожував зброєю військовослужбовцям ТЦК в Одесі та розбив скло автівки: ДБР розслідує обставини конфлікту. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР з’ясовують усі обставини інциденту, що стався 27 жовтня 2025 року в Одесі між правоохоронцем і військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Що про конфлікт відомо?

За попередньою інформацією, о 21:35 27 жовтня співробітники ТЦК та СП на вулиці міста зупинили автомобіль для перевірки документів. У цей момент до них під’їхав інший автомобіль, з якого вийшов чоловік зі зброєю. Погрожуючи військовослужбовцям, він розбив прикладом зброї скло на службовому автомобілі, після чого поїхав з місця події.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побиття чоловіка біля ТЦК у Києві: підозрюваних поліціянтів відправили під домашній арешт (доповнено)

конфлікт з тцк в Одесі
конфлікт з тцк в Одесі
конфлікт з тцк в Одесі
конфлікт з тцк в Одесі
конфлікт з тцк в Одесі
конфлікт з тцк в Одесі
конфлікт з тцк в Одесі

Ким виявився порушник?

Зловмисника невдовзі зупинили інші правоохоронці. Порушник виявився співробітником одного з підрозділів поліції, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зброю вилучено, на правопорушника складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побили чоловіка біля ТЦК у Києві: двом працівникам поліції повідомили про підозру. ВІДЕО+ФОТО

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події.

Автор: 

Одеса (5667) Одеська область (3591) ДБР (3788) ТЦК та СП (850) Одеський район (353)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
На який підставі військовослужбовці ТЦК зупинили автомобіль в Одесі, це перевищення повноважень, використання влади у власних інтересах, чому ДБР не перевіряє військовослужбовців ТЦК по цьому факту. Військовослужбовці ТЦК не мають права, нікого зупиняти, а тим паче затримувати, це права поліції, і прикордонників в прикордонному контрольованому районі, навіть ВСП має право затримувати лише ідентифікованого військовослужбовця, який в СЗЧ чи дезертир.... Щось тут, не так, особливо знаючи Одеських ТЦКашників, маніпулють постановою КМУ 558 як хочуть у власних інтресах, перевищуючи повноваження, вона не надала їм права, зупиняти та затримувати...
показати весь коментар
28.10.2025 11:30 Відповісти
+8
Павуки почали жрати друг друга
показати весь коментар
28.10.2025 11:30 Відповісти
+7
так ТЦК нельзя останавливать машины) походу хотели на чужой территории на хлебушек заработать и держателю этой точки это не понравилось
показати весь коментар
28.10.2025 11:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так ТЦК нельзя останавливать машины) походу хотели на чужой территории на хлебушек заработать и держателю этой точки это не понравилось
показати весь коментар
28.10.2025 11:25 Відповісти
"Зброю вилучено, на правопорушника складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані. "
Тобто за їх логікою, п'яний за кермом це небезпечно, а п'яний зі зброєю - ні?
показати весь коментар
28.10.2025 11:28 Відповісти
Не поділили добові поставки.
показати весь коментар
28.10.2025 11:29 Відповісти
Павуки почали жрати друг друга
показати весь коментар
28.10.2025 11:30 Відповісти
Потрібно іще їхні паспорти перевірити, чи кацапських часом не є !
показати весь коментар
28.10.2025 11:44 Відповісти
На який підставі військовослужбовці ТЦК зупинили автомобіль в Одесі, це перевищення повноважень, використання влади у власних інтересах, чому ДБР не перевіряє військовослужбовців ТЦК по цьому факту. Військовослужбовці ТЦК не мають права, нікого зупиняти, а тим паче затримувати, це права поліції, і прикордонників в прикордонному контрольованому районі, навіть ВСП має право затримувати лише ідентифікованого військовослужбовця, який в СЗЧ чи дезертир.... Щось тут, не так, особливо знаючи Одеських ТЦКашників, маніпулють постановою КМУ 558 як хочуть у власних інтресах, перевищуючи повноваження, вона не надала їм права, зупиняти та затримувати...
показати весь коментар
28.10.2025 11:30 Відповісти
імунітет від тих хто при владі....
показати весь коментар
28.10.2025 11:31 Відповісти
Немає ніякого імунітету, було багато інцидентів в Одесі з ТЦК і військовими (і машини били ТЦКашникам, і розтрілювали машини), ТЦК відкупаються, а СБУ і ДБР їх не чипає, бо вони потрібних їм людей не гребуть
показати весь коментар
28.10.2025 11:33 Відповісти
а тцк можна зупиняти авто??чи для цих особів вже неіснує не берегів ні законів???дві конкуруючі приватні контори ділили сфери надаваємих послуг нерабам???якось вони реально не підготовлені,без влучань та поранених,мабуть інваліди вже не тільки моральнорозумово але і фізично....
показати весь коментар
28.10.2025 11:30 Відповісти
Нормально... Тепер вручать інший автомат, форму захисного кольору, і на "протверезіння - на "нуль"... Бо праві були ТЦК-шники, чи ні, але застосовувать зброю,(у будь-якому вигляді), в стані алкогольного сп"яніння , заборонено... А якщо ТЦК-шники були неправі - їм оголосять не більше, ніж "суворе ай-яй-яй!"
показати весь коментар
28.10.2025 11:33 Відповісти
Йому треба було просто показати ксіву ментовську і сказати, що він сам завезе того чоловіка в ТЦК, як того вимагає закон...
показати весь коментар
28.10.2025 11:35 Відповісти
"Ступінь алкогольного сп"яніння, заважав...
показати весь коментар
28.10.2025 11:41 Відповісти
У ТЦК алкотестери не видають)) А якби викликали патруль, то свої б відмазали мабуть
показати весь коментар
28.10.2025 11:49 Відповісти
Тут головне - РЕЗУЛЬТАТ!!!
показати весь коментар
28.10.2025 11:53 Відповісти
Жабагадюкінг.
показати весь коментар
28.10.2025 11:33 Відповісти
Так ви, значить, той... не той, не його, не ..., не ..., не цілюрника синок !
показати весь коментар
28.10.2025 11:42 Відповісти
п'яний поліцай зі зброєю в 21.35 , нічого протизаконного ... і міністру і начальнику обасної поліції нічого не буде , цирк продовжується
показати весь коментар
28.10.2025 11:43 Відповісти
Їб#ла жаба гадюку
показати весь коментар
28.10.2025 11:45 Відповісти
Так тцк законодавчо не закріплені і в них немає юридичної сили на зупинку будь якого транспортного засобу ( не даром вони з поліцією стоять) якщо зупиняє такі в однострої можна сміло їхати, але якщо вимагають ще й відкрити багажник то для цього треба ще мінімум двух понятих в присутності поліцейських, без них вони йдуть за російським кораблем..Якщо би громадяни знали закони хоча б поверхнево то можна їх просто опускати цим, вони ніхера не знають, законодавчо тцк це фіг знає хто (промежуток як говорять на кацапії)
показати весь коментар
28.10.2025 11:46 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2025 11:58 Відповісти
Яке відношення тцкашників до правоохоронного органу ?
Що чи кого вони охороняють?
ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу Джерело: https://censor.net/ua/p3582031
показати весь коментар
28.10.2025 12:06 Відповісти
Вони побились за чергу на ВЛК. Довелося викликати ДСНС.
показати весь коментар
28.10.2025 12:09 Відповісти
 
 