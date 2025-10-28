Поліцейський погрожував зброєю військовослужбовцям ТЦК в Одесі та розбив скло автівки: ДБР розслідує обставини конфлікту. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР з’ясовують усі обставини інциденту, що стався 27 жовтня 2025 року в Одесі між правоохоронцем і військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Що про конфлікт відомо?
За попередньою інформацією, о 21:35 27 жовтня співробітники ТЦК та СП на вулиці міста зупинили автомобіль для перевірки документів. У цей момент до них під’їхав інший автомобіль, з якого вийшов чоловік зі зброєю. Погрожуючи військовослужбовцям, він розбив прикладом зброї скло на службовому автомобілі, після чого поїхав з місця події.
Ким виявився порушник?
Зловмисника невдовзі зупинили інші правоохоронці. Порушник виявився співробітником одного з підрозділів поліції, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зброю вилучено, на правопорушника складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані.
ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України).
Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тобто за їх логікою, п'яний за кермом це небезпечно, а п'яний зі зброєю - ні?
Що чи кого вони охороняють?
ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу Джерело: https://censor.net/ua/p3582031