Поліцейський погрожував зброєю військовослужбовцям ТЦК в Одесі та розбив скло автівки: ДБР розслідує обставини конфлікту. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР з’ясовують усі обставини інциденту, що стався 27 жовтня 2025 року в Одесі між правоохоронцем і військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Що про конфлікт відомо?

За попередньою інформацією, о 21:35 27 жовтня співробітники ТЦК та СП на вулиці міста зупинили автомобіль для перевірки документів. У цей момент до них під’їхав інший автомобіль, з якого вийшов чоловік зі зброєю. Погрожуючи військовослужбовцям, він розбив прикладом зброї скло на службовому автомобілі, після чого поїхав з місця події.

Ким виявився порушник?

Зловмисника невдовзі зупинили інші правоохоронці. Порушник виявився співробітником одного з підрозділів поліції, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зброю вилучено, на правопорушника складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані.

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події.