Стрілянина сталася у Кременчуцькому ТЦК: поранені 2 військовослужбовців

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв у коментарі "УП" та пише "Суспільне".

Поліція розслідує

Зазначається, що поліція встановлює обставини стрілянини в одному з приміщень Кременчуцького територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За словами речника, повідомлення про стрілянину надійшло до поліції о 16.20 четверга. На місці працює слідчо-оперативна група.

Що каже ТЦК

Полтавський ОТЦК та СП повідомив, що двоє військовослужбовців ТЦК та СП дістали вогнепальні поранення під час виконання службових обов’язків

"30 жовтня близько 16-ї години поліція супроводила до збірного пункту Кременчуцького районного ТЦК та СП військовозобов’язаного громадянина. Під час оформлення документів і обов'язкового огляду у відповідь на запитання працівника поліції щодо наявності заборонених предметів чи речовин, він дістав пістолет (попередньо переобладнаний з травматичного ТТ) і здійснив кілька пострілів. У результаті двоє військових дістали поранення гомілки", - розповів терцентр.

Стрільця затримали

Станом на тепер військовослужбовці перебувають в лікарні, їхньому життю нічого не загрожує. Стрільця затримала поліція, тривають слідчі дії.

Посягання на життя військовослужбовця карається позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі (стаття 348 ККУ).

