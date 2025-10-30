УКР
5 486 92

Стрілянина сталася у Кременчуцькому ТЦК: поранені 2 військовослужбовців

У Кременчуці в ТЦК сталася стрілянина 30 жовтня

30 жовтня у Кременчуці Полтавської області на території ТЦК та СП сталася стрілянина. Поранені військовослужбовці. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв у коментарі "УП" та пише "Суспільне".

Поліція розслідує

Зазначається, що поліція встановлює обставини стрілянини в одному з приміщень Кременчуцького територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За словами речника, повідомлення про стрілянину надійшло до поліції о 16.20 четверга. На місці працює слідчо-оперативна група.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одеський ТЦК про конфлікт на "7-му кілометрі": Натовп цивільних атакував військових кийками та газом

Що каже ТЦК

Полтавський ОТЦК та СП повідомив, що двоє військовослужбовців ТЦК та СП дістали вогнепальні поранення під час виконання службових обов’язків

"30 жовтня близько 16-ї години поліція супроводила до збірного пункту Кременчуцького районного ТЦК та СП військовозобов’язаного громадянина. Під час оформлення документів і обов'язкового огляду у відповідь на запитання працівника поліції щодо наявності заборонених предметів чи речовин, він дістав пістолет (попередньо переобладнаний з травматичного ТТ) і здійснив кілька пострілів. У результаті двоє військових дістали поранення гомілки", - розповів терцентр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жінка під час конфлікту з військовими ТЦК та поліціянтами вдарила правоохоронця палицею по голові, її затримали

Стрільця затримали

Станом на тепер військовослужбовці перебувають в лікарні, їхньому життю нічого не загрожує. Стрільця затримала поліція, тривають слідчі дії.

Посягання на життя військовослужбовця карається позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі (стаття 348 ККУ).

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Кременчук (329) стрілянина (1839) військовослужбовці (5000) ТЦК та СП (853) Полтавська область (1264) Кременчуцький район (53)
+21
Версію ТЦК почули, тепер залишається дочекатися повідомлення, що ж відбувалося в реальності.
30.10.2025 18:22 Відповісти
+20
Епілептики почали приходити в тецека зі своїми ліками.
30.10.2025 18:24 Відповісти
+17
Чого менти на 4 рік війни всі 100 відсотково заброньовані - загадка, при тому що населення зменшилося у два три рази.
30.10.2025 18:27 Відповісти
Версію ТЦК почули, тепер залишається дочекатися повідомлення, що ж відбувалося в реальності.
30.10.2025 18:22 Відповісти
Всі інші версії відбувалися в паралельній реальності і були згенеровані штучним інтелектом.
30.10.2025 18:28 Відповісти
30.10.2025 18:29 Відповісти
Чому поліція не застосувала зброю проти нападника а спостерігала як він стріляє в військових? Навіщо там поліція? Тоді видайте зброю працівникам ТЦК і дозвольте її застосовувати! Згідно статуту внутрішньої служби військовий ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ застосувати зброю у разі нападу на нього чи на інших людей!
30.10.2025 18:34 Відповісти
Поліція привезла його в ТЦК зі зброєю.Питання до поліції,чому його не повезли до відділку поліції.
30.10.2025 18:37 Відповісти
А на них ніхто не нападав
30.10.2025 18:53 Відповісти
відбуде покарання, закінчиться війна....залишиться такий слід у біографії на все життя...життя...такий його вибір
30.10.2025 19:04 Відповісти
герой, бо стріляв в українців?
30.10.2025 19:11 Відповісти
>А всі адекватні українці розуміють що війну пора закінчувать.

Закінчуйте. Тільки русня цього не хоче.
30.10.2025 19:17 Відповісти
Щоб там не було, але носити незареєстровану та перероблену зброю, тим більше стріляти з неї в людей неможна.
30.10.2025 19:14 Відповісти
Епілептики почали приходити в тецека зі своїми ліками.
30.10.2025 18:24 Відповісти
Зрадофіли тоді наче кукарікали про те, що ВС Порошенко використає для узурпації влади.
30.10.2025 18:35 Відповісти
А ви значить не кукурікали, бо були посвячені в його плани, знали наміри (може екстрасенс і думки читали)? В такому разі прокукурікайте, будь ласка, сеньйор незрадофіл, чому Порошенко, не діяв згідно ст 106 Конституції України і не подав до ВР звернення про введення стану війни?
30.10.2025 19:12 Відповісти
Ані Порошенко, ані Зе не могли ввести стан війни з однієї простої причини - за 34 роки закон про стан війни ТАК І НЕ ПРИЙНЯЛИ! Про воєнний стан закон прийняли, а про стан війни - НІ! Без закону, який то регламентує, стан війни запровадити неможливо, оскільки не розписано, що має відбуватися під час стану війни, які мають бути обмеження і як мають діяти органи влади, держустанови та бізнес. Тобто не розписано в законодавстві, що цей стан війни являє і що під час нього має відбуватися...
30.10.2025 19:16 Відповісти
А як його вводити по всій території коли було АТО з сепаратистами, а не повномаштабна війна з кацапами?
30.10.2025 19:16 Відповісти
я тоді просто почитав та роздрукував собі закон про ВС, носив з собою документи і особливо не переймався.
30.10.2025 19:19 Відповісти
Наслідки насильницької мобілізації.
30.10.2025 18:26 Відповісти
ви рейтинги зеленського бачили? бидлу подобається їх вибір. а ось ТЦК-ні.
30.10.2025 18:28 Відповісти
Це про мобіків в ОРДЛО на ТОТ України!!??
30.10.2025 18:30 Відповісти
Та, а чому ти на гєрасімова жалієшся на українському сайті?
30.10.2025 18:47 Відповісти
А чому не істоміна?
30.10.2025 18:55 Відповісти
Росіянка, яка нападає на українців і звинувачує що то вони росіяни, якесь дивне явище
30.10.2025 19:02 Відповісти
Дивно, поліція його супроводжувала, поліція його привела, поліція його запитала про заборонені предмети, а той вихопив пістолет і вистрілив саме в двох тцкашників?
30.10.2025 18:27 Відповісти
думаю той пістолет чоловік віджав в сцикливих тцкунів або поліцаїв.
30.10.2025 18:30 Відповісти
Скорше всього,поліція приїхала вже після пострілів, але ж як признати що без поліції до громадянина,здійснювали незаконні діїї.
30.10.2025 18:33 Відповісти
30 жовтня близько 16-ї години поліція супроводила до збірного пункту Кременчуцького районного ТЦК та СП військовозобов'язаного громадянина.
---------
Значит брешуть. Як дивно
30.10.2025 18:34 Відповісти
Ну сам посуди, поліція супроводжує цивільного, починає обшук, а він в цей час спокійно дістає зброю і стріляє тецекашніків... Навіть не віриться в таку безпорядність поліції.
30.10.2025 18:41 Відповісти
Чого менти на 4 рік війни всі 100 відсотково заброньовані - загадка, при тому що населення зменшилося у два три рази.
30.10.2025 18:27 Відповісти
А чому ти на роботу мвс роісії вирішив жалітися на українському сайті?
30.10.2025 18:48 Відповісти
А ви,росіянка,що тут робите?
30.10.2025 18:52 Відповісти
Скільки ще років має йти війна, щоб ти назвалася державною?
30.10.2025 18:54 Відповісти
Менти вони навіть і в Африці менти, ти що не знала?
30.10.2025 18:57 Відповісти
До речі домен цензора зовсім не в Україні знаходиться, я думаю ти знаеш для чого, як би він в Україні знаходився його би давним давно зе банда заблокувала би.
30.10.2025 18:58 Відповісти
❗️Масштабні мітинги «ухилянтів» спалахнули в Ізраїлі: десятки тисяч ультраордоксальних євреїв протестують проти мобілізації в Єрусалимі та арешту «ухилянтів»
30.10.2025 18:29 Відповісти
їх роль збільшувати чисельність населення, а воюють хай інші
30.10.2025 18:37 Відповісти
звичайний зєбіл мікола-трахторист з радістю запхне в ЗСУ любого крім себе.
30.10.2025 18:30 Відповісти
Так само, як й звичайний зєбіл з ТЦК, поліції або будь-який інший заброньований чиновник з радістю запхне в ЗСУ любого крім себе?
30.10.2025 18:36 Відповісти
абсолютно вірно! штати чинуш роздулись до максимальних розмірів. поліції також.
30.10.2025 18:42 Відповісти
перероблений , шукав на кому перевірити
30.10.2025 18:28 Відповісти
Точно. Почав кружляти навколо групи тцк щоб вони його бусифікували.
Побачимо на відео з бодікамер як поліції так і працівників тцк.
30.10.2025 19:04 Відповісти
ці події - сценарій влади.чим більше буде забито розбрат між цивільними і військовими - тим легше управлять стадом.не вірю що цивільна людина принесла зброю в тцк.
30.10.2025 18:28 Відповісти
йому начальник ТЦК підкинув. інфа 100%.
30.10.2025 18:31 Відповісти
Мабуть, хотів боротися з орками ******, але щось заплутався і почав стріляти в Українців??? Акакаяразніца ….
30.10.2025 18:28 Відповісти
Поліція привезла в ТЦК чувак а зі стволом ?Хіба оформляють в ТЦК?Нікуя не зрозуміло.Дуже цікава версія
30.10.2025 18:33 Відповісти
Якщо у чувака перероблений травмат,то чому він був не у відділку поліції?
30.10.2025 18:34 Відповісти
Выбор мудрого народа зеленсеий.
Максимально ун чтожил патриотический подъем украинского народа!!@
Ложью вранье вранье и ложью
Окруживший себя проходимец вораии рыгами и подлецами...
В всу 300.000 дезертиров..интересно на номере тысяч 200 наберётся???
История войны не помнит что бы государство из которого во время войны миллионами убегали в том числе здоровенный мужики молодые... имела шанс на ..хотя бы ничью
В войне...
Выбрав идиота .выбрали миллиард деревьев и ракету фламинго.. .
Ни деревьев ни фламинго ни грошей ...
30.10.2025 18:35 Відповісти
Жоден народ таку війну не витримав би. Не знаю яким дивом досі тримається Україна.
30.10.2025 19:08 Відповісти
Штурмовик какаяразніца хуженебудет
30.10.2025 18:40 Відповісти
Не хвилюйтеся!Всі приміщення ТЦК обладнані відеоспостереженням.Незабаром все покажуть по телемарафету!Жарт,звісно,хер ми правду взнаєм!
30.10.2025 18:43 Відповісти
Згадалася сцена у поліцейському відділку із першого Термінатора.
30.10.2025 18:52 Відповісти
оце, єпілептики відмовляються головою об підлогу битись, відстрілюються...
30.10.2025 18:49 Відповісти
гарантовани варіант отримати бронь до кінця бойових дій.
30.10.2025 18:54 Відповісти
Судячи з твоїх коментів, тебе цікавлять лише чоловічі булки. Точно в тцк працюєш.
30.10.2025 18:57 Відповісти
Щоб уникнути капітуляції, треба створити ядерну та хімічну зброю, але за це ви не агітуєте. Чому?
30.10.2025 18:58 Відповісти
що не пишіть,як не фекайте,мобілізація потрібна. а ось хто її проводить-це вже питання. чи Порошенко чи обнюханий нарік. ну головне щоб не *****. бо тоді нам всім торба буде.
30.10.2025 18:57 Відповісти
Питання не в тому, хто, а як.
30.10.2025 18:58 Відповісти
це автоматично випливає з хто проводить.
30.10.2025 18:59 Відповісти
Силу до громадян може використовувати лише поліція, вони і мають займатися мобілізацією. Військовослужбовці тцк - додому чи на фронт, папірці перекладати і жінки можуть.
30.10.2025 19:07 Відповісти
Є закон. Потрібно діяти в рамках закону. Людолови повинні понести покарання. І ті хто до цього допустив. Інакше довіру не вернеш.
30.10.2025 19:10 Відповісти
Лавочку ТЦК пора прикрывать, пока последствия не стали катастрофическими...
30.10.2025 19:06 Відповісти
ну прикрий.. а хто буде займаться мобілізацією? прочитай спершу визначення мобілізації.
30.10.2025 19:17 Відповісти
Хай поліція нею займається, вони мають право застосовувати силу до громадян.
30.10.2025 19:20 Відповісти
да? у структурі тцк не один відділ. там мізки потрібно мати. це тобі не алкашню на задувку возити.
30.10.2025 19:23 Відповісти
Щоб запакувати в бус багато розуму не треба, треба лише мати повноваження. У ТЦК їх немає, а Конституція забороняє використовувати армію проти населення.
30.10.2025 19:27 Відповісти
При спілкуванні ТЦК і поліція на одному рівні.Тупі,як двері,законів не знають,голова,щоб шапку носити,як і більшість громадян .Який наріт,така і влада
30.10.2025 19:41 Відповісти
ну як і суспільство73%. і призедент. чи ви щось іншого хотіли? начальники відділів та офіцери не ловлять ухилянтів. це не їх робота.
30.10.2025 19:43 Відповісти
Ну в первую очередь надо мобилизировать процентов 70 полицейских, прокурорских, судейских а потом уже людей на улицах отлавливать.
30.10.2025 19:27 Відповісти
ти не відповів на моє запитання ну і мобілізацією в нас відповідальний призедент України. всі питання до єрмака.
30.10.2025 19:32 Відповісти
Кстати если всех ТЦКашников подгрести там тоже выйдет ни одна дивизия...
30.10.2025 19:29 Відповісти
то кого замість тцк ти пропонуєш? до речі, завдяки тому що військкомати яник та його банда разом з кацапами не зуміли знищити ,то ми змогли в 2014 році провести мобілізаційні заходи.
30.10.2025 19:36 Відповісти
Я предлагаю платить людям принимающим участие в боевых действиях тысяч 10 долларов в месяц, можно 20 и тогда никакие ТЦК не будут нужны, к нам приедут миллионы людей со всего мира повоевать за Украину а вот гдн взять такие деньги пусть думает власть Украины и наши дорогие западные союзники а никакой мобилизацией нам кацапов один хрен не переплюнуть, бо их намного, намного больше чем нас, к сожалению.
30.10.2025 19:46 Відповісти
Ідея не погана, але вона фантастична. А тцк потрібні будуть завжди, бо це ланка життєдіяльності ЗСУ та країни. Це я вам пишу як військовий, який трохи знайомий з роботою та структурою військкоматів.
30.10.2025 19:56 Відповісти
маріуполь вже прокинувся чи як? а покровськ вже почав прокидатись?
30.10.2025 19:25 Відповісти
А працівнику тцк убд дадуть? Адже ризикував своїм життям, хоч і не збирався.
30.10.2025 19:08 Відповісти
странные "законы" в воюющей стране - ухилянты и ссыкуны СВОБОДНО носят огнестрельное оружие, СВОБОДНО применяют его по военным(!) а применение по по этим мразям табельного оружия со стороны полицейских и военны считается "злочином"! дожили!
30.10.2025 19:11 Відповісти
>а применение по по этим мразям табельного оружия со стороны полицейских и военны считается "злочином"

це не так
30.10.2025 19:13 Відповісти
Ніхто не забороняє поліції відстрілюватись. А військові до цивільних взагалі не мають ніякого відношення.
30.10.2025 19:14 Відповісти
Під час епілептичного нападу і не таке можна вчверити, деякі навіть головою об бетон б'ються. Людина себе не контролює
30.10.2025 19:19 Відповісти
30.10.2025 19:27 Відповісти
Не бурят звісно, проте жодної відповіді від шанувальників ТЦКунів під постами про цього індивідуума я чомусь не бачив...
30.10.2025 20:00 Відповісти
Супроводжувала поліція, і на запитання про заборонені предмети поранено двох військовослужбовців. Це як???
30.10.2025 19:45 Відповісти
Анекдот. Мабуть він забув про заборонений предмет і згадав лише коли його запитали.
30.10.2025 19:48 Відповісти
ККУ Ст 36.5 Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
30.10.2025 19:51 Відповісти
 
 