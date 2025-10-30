Одеський ТЦК про конфлікт на "7-му кілометрі": Натовп цивільних атакував військових кийками та газом
В Одеському ТЦК та СП прокоментували інцидент в Одесі, зазначивши, що це був груповий напад на військових під час виконання ними службових обов'язків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 30 жовтня, під час проведення мобілізаційних заходів в Одеському районі, військовослужбовці одного з районних ТЦК та СП зазнали групового нападу. Натовп цивільних осіб, застосувавши фізичну силу, сльозогінний газ та кийки, атакував військовослужбовців одного з ТЦК та СП. Внаслідок нападу пошкоджено службовий автомобіль, також є постраждалі серед військовослужбовців", - йдеться в заяві.
У ТЦК розцінюють цей випадок не просто як хуліганство чи акт протесту, а як прямий напад та спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам.
Слідчі дії
Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії для встановлення та ідентифікації всіх осіб, причетних до правопорушення.
"Увесь перебіг подій зафіксовано на боді-камери військовослужбовців ТЦК та СП. Ці матеріали вже передаються слідству.
Дії нападників підпадають під низку статей Кримінального кодексу України, відповідальність за які є вкрай суворою", - підсумували там.
Конфлікт із ТЦК в Одесі
Вранці, 30 жовтня, між групою чоловіків та військовими ТЦК виникла сутичка біля ринку "Сьомий кілометр". Група людей перекинула автомобіль ТЦК та розбила його.
Інтєрєсно дєвкі пляшут: коли вони когось гамселять то відео з боді-камер нема, а коли гамселять їх то відео є. ФАН-ТА-СТИ-КА!!!!
1. на фото купка ватних дебілів блокує військових ЗСУ, які рухалися відповідно до законних наказів і не порушували закон.
2. Натовп напав на невідомих осіб + осіб з тцк, які в порушення закону намагалися викрасти людину на вулиці.
Це ж своя гопота з тітушками мусорськими, татаров у курсі справи! Наслідки від яценюка-авакова щодо «ніякої мильної люстрації», у 2014-15 роках, виходять боком та кров'ю для Українців, з 2022-25 року!!!!
Ну а ви кажете бодікамери не працюють, кляті іпсошники. Коли треба - працюють, ще й як!