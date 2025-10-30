УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9921 відвідувач онлайн
Новини Конфлікт із ТЦК
1 054 28

Одеський ТЦК про конфлікт на "7-му кілометрі": Натовп цивільних атакував військових кийками та газом

Сутичка із ТЦК в Одесі: реакція центру комплектування

В Одеському ТЦК та СП прокоментували інцидент в Одесі, зазначивши, що це був груповий напад на військових під час виконання ними службових обов'язків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 30 жовтня, під час проведення мобілізаційних заходів в Одеському районі, військовослужбовці одного з районних ТЦК та СП зазнали групового нападу. Натовп цивільних осіб, застосувавши фізичну силу, сльозогінний газ та кийки, атакував військовослужбовців одного з ТЦК та СП. Внаслідок нападу пошкоджено службовий автомобіль, також є постраждалі серед військовослужбовців", - йдеться в заяві.

У ТЦК розцінюють цей випадок не просто як хуліганство чи акт протесту, а як прямий напад та спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам.

Читайте також: Побиття чоловіка біля ТЦК у Києві: підозрюваних поліціянтів відправили під домашній арешт (доповнено)

Слідчі дії

Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії для встановлення та ідентифікації всіх осіб, причетних до правопорушення.

"Увесь перебіг подій зафіксовано на боді-камери військовослужбовців ТЦК та СП. Ці матеріали вже передаються слідству.

Дії нападників підпадають під низку статей Кримінального кодексу України, відповідальність за які є вкрай суворою", - підсумували там.

Читайте: Поліцейський погрожував зброєю військовослужбовцям ТЦК в Одесі та розбив скло автівки: ДБР розслідує обставини конфлікту. ФОТОрепортаж

Конфлікт із ТЦК в Одесі

Вранці, 30 жовтня, між групою чоловіків та військовими ТЦК виникла сутичка біля ринку "Сьомий кілометр". Група людей перекинула автомобіль ТЦК та розбила його.

Читайте: Жінка під час конфлікту з військовими ТЦК та поліціянтами вдарила правоохоронця палицею по голові, її затримали

Сутичка із ТЦК в Одесі: реакція центру комплектування

Автор: 

Одеса (5673) Одеська область (3600) ТЦК та СП (853) Одеський район (358)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
скільки дадуть ?
показати весь коментар
30.10.2025 11:59 Відповісти
Увесь перебіг подій зафіксовано на боді-камери військовослужбовців ТЦК та СП.
показати весь коментар
30.10.2025 12:00 Відповісти
Ага, отак просто, без причини, взяв і атакував ?
показати весь коментар
30.10.2025 11:59 Відповісти
7 гнидник- розплідник уzz,кого міра
показати весь коментар
30.10.2025 12:00 Відповісти
Всі ходи записані на боді - камери
показати весь коментар
30.10.2025 12:00 Відповісти
Дії нападників підпадають під низку статей Кримінального кодексу України, відповідальність за які є вкрай суворою.
показати весь коментар
30.10.2025 12:02 Відповісти
Увесь перебіг подій зафіксовано на боді-камери військовослужбовців ТЦК та СП

Інтєрєсно дєвкі пляшут: коли вони когось гамселять то відео з боді-камер нема, а коли гамселять їх то відео є. ФАН-ТА-СТИ-КА!!!!
показати весь коментар
30.10.2025 12:01 Відповісти
Може то від сплесків сонячної активності. Вони й камери відключають, і напади епілепсії викликають. Так воно якось в один і той же час і відбувається. Проти природи не попреш.
показати весь коментар
30.10.2025 12:05 Відповісти
Я на 100% впевнений, що це все ШІ і ІПСО, тому про жодну кримінальну відповідальність йтись не може.
показати весь коментар
30.10.2025 12:01 Відповісти
Саме так. Бусик-епілептик послизнувся і сам перевернувся
показати весь коментар
30.10.2025 12:09 Відповісти
Таке ми вже бачили....
показати весь коментар
30.10.2025 12:01 Відповісти
абсолютно різні ситуації:
1. на фото купка ватних дебілів блокує військових ЗСУ, які рухалися відповідно до законних наказів і не порушували закон.
2. Натовп напав на невідомих осіб + осіб з тцк, які в порушення закону намагалися викрасти людину на вулиці.
показати весь коментар
30.10.2025 12:06 Відповісти
так скільки дадуть ?!
показати весь коментар
30.10.2025 12:03 Відповісти
Так, як і єфремова чи мертвечука з беркутньою, зелупні, усіх відпустять!!
Це ж своя гопота з тітушками мусорськими, татаров у курсі справи! Наслідки від яценюка-авакова щодо «ніякої мильної люстрації», у 2014-15 роках, виходять боком та кров'ю для Українців, з 2022-25 року!!!!
показати весь коментар
30.10.2025 12:07 Відповісти
Толпа цивільних чи ухилянтів?! Рішення суду є?! Організована чи не організована?! А ТЦКашники були в трусіках, хотелі только спросіть?!
показати весь коментар
30.10.2025 12:04 Відповісти
"Увесь перебіг подій зафіксовано на боді-камери військовослужбовців ТЦК та СП. Ці матеріали вже передаються слідству"

Ну а ви кажете бодікамери не працюють, кляті іпсошники. Коли треба - працюють, ще й як!
показати весь коментар
30.10.2025 12:04 Відповісти
Це питання вже до керівництва Одеської обласної військової адміністрації, СБУ та МВС, котрі кришують цих пропідороських інтернаціонал-нагуляних бандо-бариг сепаратистів в ОДЕСІ, котрі живуть приспівуючи блатний шансон по малинах і рахують бабло з котрого відстьогують кожного місяця, вище вказаним...!!!
показати весь коментар
30.10.2025 12:05 Відповісти
Усіх мусорських в Одеській області, тримають бандюки на прикормі, як і у Миколаєві, Херсоні…..
показати весь коментар
30.10.2025 12:09 Відповісти
А чому тцкашніки не відкрили вогонь?Будемо чекати поки понять вбивати військових?
показати весь коментар
30.10.2025 12:05 Відповісти
Знову ці ******** жертви.... Хоча 7 км сам привів до влади зебибло, ось і отвєтка. Насміялись?
показати весь коментар
30.10.2025 12:05 Відповісти
Який службовий обов'язок вони виконували?! Скрін наказу коменданта пред'явіть!!!
показати весь коментар
30.10.2025 12:06 Відповісти
напад на військового вже стаття
показати весь коментар
30.10.2025 12:08 Відповісти
"атакував військових кийками та газом" - брехня, не було мене там! 😂
показати весь коментар
30.10.2025 12:07 Відповісти
твоя морда в камері засвітилась
показати весь коментар
30.10.2025 12:09 Відповісти
Алльо,зеленский ,головнокомандувачь!!!на твоїх підлеглих здійснили напад!Або роби що треба,аба їдь до пу і подписуй капітуляцію.
показати весь коментар
30.10.2025 12:08 Відповісти
Заберіть з Одеси все ППО. Як бачимо там є кому Одесу захищати
показати весь коментар
30.10.2025 12:08 Відповісти
То все діпфейк та постановка, знята талановитими акторами Мосфільму. Насправді ніхто нічого не пошкоджував, автомобіль сам упав та пошкодився.
показати весь коментар
30.10.2025 12:10 Відповісти
а як в Києві чоловіку череп проломили в тцк подільському є відео бодікамер?
показати весь коментар
30.10.2025 12:10 Відповісти
 
 