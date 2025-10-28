Смерть мобілізованого у розподільчому пункті в Києві: експертиза підтвердила травму тупим предметом. ДОКУМЕНТ
Адвокат сім’ї Романа Сопіна оприлюднив висновок судово-медичної експертизи щодо його смерті у приміщенні розподільчого пункту після мобілізації.
Про це повідомила журналістка Дарина Трунова, передає Цензор.НЕТ.
У висновку зазначено, що причиною смерті стали крововилив, перелом склепіння та основи черепа, закрита черепно-мозкова травма, а також травма тупим предметом.
"Щоб мене знову не звинуватили в маніпуляціях - висновки зробіть собі. Можливо, мається на увазі й підлога як тупий предмет", - зауважила Трунова.
Журналістка додала, що військова прокуратура, ДБР та поліція займаються розслідуванням цього випадку.
Що передувало?
Нагадаємо, у розподільчому пункті в Києві помер чоловік. Правоохоронці почали розслідування.
У Київському ТЦК назвали інформацію про побиття представниками одного з районних в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, через що він потрапив до лікарні та перебуває у комі, маніпулятивною.
У столичній поліції повідомили, що за висновком експерта, смерть чоловіка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено.
Державне бюро розслідувань перевірить Київський ТЦК та Центральне управління Військової служби правопорядку, щоб з’ясувати обставини смерті чоловіка.
Подільський ТЦК та СП у місті Києві заявив, що 43-річний військовозобов'язаний Роман Сопін, який помер після перебування у розподільчому пункті Подільського району в Києві, перед смертю "впав і вдарився головою об тверду підлогу".
На сьогодні в Україні вбивство "ухилянта" під час такого способу "оповіщення" не лише не карається, а навіть навпаки, - підводиться у статус очисщення суспільства від "несвідомих громадян" України. Про це у свій час говорив Народний депустат від партія "Свобода" Швайка та його однопартієць Сидір Кізін! А ось, для прикладу, чому із закладів освіти нікоге не направляють на мобілізацію, не зрозуміло?! 18-22 виїхали, аудиторії порожні, викладачі роблять вигляд "потужної" робои, особливо у коледжах, що вже переведнго у статус профтехосвіти. А вони взагалі не чешуться!
Тому, задля посилення заходів по оповіщенню та примусовій мобілізації, зважаючи на останні рішення РНБО України, всі засоби, способи, предмети, примуси щодо потенційних ухилянтів є не забороненими. Чому спитаєте Ви, а тому, що вони вже повинні захищати Україну, а більшість з них з 2001 року не відвідували ТЦК та СП, не проходили ВЛК!
Так, що шановні, - все у нормі! Z-еля рулює й далі!
- Звучіть серйозніше, ніж просто інцидент.
- Ага, якщо бути точним, то смерть.
- То ти когось убив?
- Ні. Його вбила гравітація.
"джентельмені" гайя річі