Новини смерть в ТЦК
8 820 106

Смерть мобілізованого у розподільчому пункті в Києві: експертиза підтвердила травму тупим предметом. ДОКУМЕНТ

Адвокат сім’ї Романа Сопіна оприлюднив висновок судово-медичної експертизи щодо його смерті у приміщенні розподільчого пункту після мобілізації.

Про це повідомила журналістка Дарина Трунова, передає Цензор.НЕТ.

У висновку зазначено, що причиною смерті стали крововилив, перелом склепіння та основи черепа, закрита черепно-мозкова травма, а також травма тупим предметом.

експертиза
Фото: Дарина Трунова
експертиза
Фото: Дарина Трунова

"Щоб мене знову не звинуватили в маніпуляціях - висновки зробіть собі. Можливо, мається на увазі й підлога як тупий предмет", - зауважила Трунова.

Журналістка додала, що військова прокуратура, ДБР та поліція займаються розслідуванням цього випадку.

Що передувало?

Нагадаємо, у розподільчому пункті в Києві помер чоловік. Правоохоронці почали розслідування.

У Київському ТЦК назвали інформацію про побиття представниками одного з районних в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, через що він потрапив до лікарні та перебуває у комі, маніпулятивною.

У столичній поліції повідомили, що за висновком експерта, смерть чоловіка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено.

Державне бюро розслідувань перевірить Київський ТЦК та Центральне управління Військової служби правопорядку, щоб з’ясувати обставини смерті чоловіка.

Подільський ТЦК та СП у місті Києві заявив, що 43-річний військовозобов'язаний Роман Сопін, який помер після перебування у розподільчому пункті Подільського району в Києві, перед смертю "впав і вдарився головою об тверду підлогу".

Автор: 

смерть (6843) експертиза (222) мобілізація (3262)
Топ коментарі
+22
Тобто не просто відкиздили, а влупили якимось дрючком по голові... ну молодці.. може в бусік не влізав? тіпа двері не закривалися то вони його туди ногою запресували?
показати весь коментар
28.10.2025 14:49 Відповісти
+22
Для тцкунів звісно тупий предмет-це підлога. І взагалі,потураєв сказав що то все діпфейки. Зелепокидьки тримаються на лояльності поліцаїв та тцкунів. Інакше ця гнила піраміда впаде.
показати весь коментар
28.10.2025 14:51 Відповісти
+22
Точно. Или молотком себя по затылку. Или родовая травма. Просто не знали.
показати весь коментар
28.10.2025 15:00 Відповісти
Нікому нічого за це не буде!!!
На сьогодні в Україні вбивство "ухилянта" під час такого способу "оповіщення" не лише не карається, а навіть навпаки, - підводиться у статус очисщення суспільства від "несвідомих громадян" України. Про це у свій час говорив Народний депустат від партія "Свобода" Швайка та його однопартієць Сидір Кізін! А ось, для прикладу, чому із закладів освіти нікоге не направляють на мобілізацію, не зрозуміло?! 18-22 виїхали, аудиторії порожні, викладачі роблять вигляд "потужної" робои, особливо у коледжах, що вже переведнго у статус профтехосвіти. А вони взагалі не чешуться!
Тому, задля посилення заходів по оповіщенню та примусовій мобілізації, зважаючи на останні рішення РНБО України, всі засоби, способи, предмети, примуси щодо потенційних ухилянтів є не забороненими. Чому спитаєте Ви, а тому, що вони вже повинні захищати Україну, а більшість з них з 2001 року не відвідували ТЦК та СП, не проходили ВЛК!
Так, що шановні, - все у нормі! Z-еля рулює й далі!
показати весь коментар
28.10.2025 16:14 Відповісти
ви шось приплели і коні і люди. Але суть така
показати весь коментар
28.10.2025 16:29 Відповісти
та шо ви ниєте. "У нас же ш війна", а значить їм все можна. В "розшук" обявляти, і на це всі очі закрива.ть, викрадати, до смерті зазабивати, бо ж путін нападе (і те саме зробить), а не по закону, який монобільшість може поміняти як їм заманется, якшо шо. Але легше грати у двоє воріт - і для 73% бути хорошим, і очі закривати на безпредел у типу
показати весь коментар
28.10.2025 16:27 Відповісти
- Стався інцидент із одним її знайомим. Бос, він випав із вікна.
- Звучіть серйозніше, ніж просто інцидент.
- Ага, якщо бути точним, то смерть.
- То ти когось убив?
- Ні. Його вбила гравітація.

"джентельмені" гайя річі
показати весь коментар
28.10.2025 16:32 Відповісти
Ця справа - індикатор спроможності прокуратури
показати весь коментар
28.10.2025 16:50 Відповісти
не не не это неправда, тецекуны не заламывают руки не загоняют копняками- это они под руки берут и помогают зайти в бусик
показати весь коментар
28.10.2025 17:00 Відповісти
