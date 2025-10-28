Смерть мобилизованного в распределительном пункте в Киеве: экспертиза подтвердила травму тупым предметом. ДОКУМЕНТ
Адвокат семьи Романа Сопина обнародовал заключение судебно-медицинской экспертизы относительно его смерти в помещении распределительного пункта после мобилизации.
Об этом сообщила журналистка Дарья Трунова, передает Цензор.НЕТ.
В заключении указано, что причиной смерти стали кровоизлияние, перелом свода и основания черепа, закрытая черепно-мозговая травма, а также травма тупым предметом.
"Чтобы меня снова не обвинили в манипуляциях - выводы сделайте себе. Возможно, имеется в виду и пол как тупой предмет", - отметила Трунова.
Журналистка добавила, что военная прокуратура, ГБР и полиция занимаются расследованием этого случая.
Что предшествовало?
Напомним, в распределительном пункте в Киеве умер мужчина. Правоохранители начали расследование.
В Киевском ТЦК назвали информацию об избиении представителями одного из районных в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина, из-за чего он попал в больницу и находится в коме, манипулятивной.
В столичной полиции сообщили, что по заключению эксперта, смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений не обнаружено.
Государственное бюро расследований проверит Киевский ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка, чтобы выяснить обстоятельства смерти мужчины.
Подольский ТЦК и СП в городе Киеве заявил, что 43-летний военнообязанный Роман Сопин, который умер после пребывания в распределительном пункте Подольского района в Киеве, перед смертью "упал и ударился головой о твердый пол".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це офіційна заява, а ти іпсо розповсюджуєш. яка бійка? який алкоголь? шо ти мелеш? алкоголю не було знайдено в крові, і бійки не було.
Правда тоді буде складніше киздити "абітурієнтів".
Мовчите- значить все влаштовує.
Я не правий?
І я жартую. Alex Rozhenko #597231 до США має таке ж відношення як слон до балету. Він з Донецька.
Убити людину з одного удару.
Чому не в диверсантах?
Ну, його таки не мобілізували. Зараз в ізоляторі сидить, суду чекає. На нього ще пару спалених автівок повісили, хоча він там і ні до чого.
Хороший воєнком і конкурси інтєрєсниє
Зрозуміло, що помер від удару або падіння від удару.
Зе тут ні до чого, це бояри погані
П.С. И кстати, название улицы - я правильно разобрал? Если да, то неужели до сих пор такое не переименовано в Киеве?
На сьогодні в Україні вбивство "ухилянта" під час такого способу "оповіщення" не лише не карається, а навіть навпаки, - підводиться у статус очисщення суспільства від "несвідомих громадян" України. Про це у свій час говорив Народний депустат від партія "Свобода" Швайка та його однопартієць Сидір Кізін! А ось, для прикладу, чому із закладів освіти нікоге не направляють на мобілізацію, не зрозуміло?! 18-22 виїхали, аудиторії порожні, викладачі роблять вигляд "потужної" робои, особливо у коледжах, що вже переведнго у статус профтехосвіти. А вони взагалі не чешуться!
Тому, задля посилення заходів по оповіщенню та примусовій мобілізації, зважаючи на останні рішення РНБО України, всі засоби, способи, предмети, примуси щодо потенційних ухилянтів є не забороненими. Чому спитаєте Ви, а тому, що вони вже повинні захищати Україну, а більшість з них з 2001 року не відвідували ТЦК та СП, не проходили ВЛК!
Так, що шановні, - все у нормі! Z-еля рулює й далі!