Новости смерть в ТЦК
5 684 84

Смерть мобилизованного в распределительном пункте в Киеве: экспертиза подтвердила травму тупым предметом. ДОКУМЕНТ

Адвокат семьи Романа Сопина обнародовал заключение судебно-медицинской экспертизы относительно его смерти в помещении распределительного пункта после мобилизации.

Об этом сообщила журналистка Дарья Трунова, передает Цензор.НЕТ.

В заключении указано, что причиной смерти стали кровоизлияние, перелом свода и основания черепа, закрытая черепно-мозговая травма, а также травма тупым предметом.

экспертиза
Фото: Дарья Трунова

экспертиза
Фото: Дарья Трунова

"Чтобы меня снова не обвинили в манипуляциях - выводы сделайте себе. Возможно, имеется в виду и пол как тупой предмет", - отметила Трунова.

Журналистка добавила, что военная прокуратура, ГБР и полиция занимаются расследованием этого случая.

Что предшествовало?

Напомним, в распределительном пункте в Киеве умер мужчина. Правоохранители начали расследование.

В Киевском ТЦК назвали информацию об избиении представителями одного из районных в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина, из-за чего он попал в больницу и находится в коме, манипулятивной.

В столичной полиции сообщили, что по заключению эксперта, смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений не обнаружено.

Государственное бюро расследований проверит Киевский ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка, чтобы выяснить обстоятельства смерти мужчины.

Подольский ТЦК и СП в городе Киеве заявил, что 43-летний военнообязанный Роман Сопин, который умер после пребывания в распределительном пункте Подольского района в Киеве, перед смертью "упал и ударился головой о твердый пол".

+15
Для тцкунів звісно тупий предмет-це підлога. І взагалі,потураєв сказав що то все діпфейки. Зелепокидьки тримаються на лояльності поліцаїв та тцкунів. Інакше ця гнила піраміда впаде.
28.10.2025 14:51 Ответить
+14
Тобто не просто відкиздили, а влупили якимось дрючком по голові... ну молодці.. може в бусік не влізав? тіпа двері не закривалися то вони його туди ногою запресували?
28.10.2025 14:49 Ответить
+9
Точно. Или молотком себя по затылку. Или родовая травма. Просто не знали.
28.10.2025 15:00 Ответить
Тобто не просто відкиздили, а влупили якимось дрючком по голові... ну молодці.. може в бусік не влізав? тіпа двері не закривалися то вони його туди ногою запресували?
28.10.2025 14:49 Ответить
Міг і з кимось із таких самих мобілізованих побитися. Міг сам хильнуть пляшку і впасти. Багато чого може бути.
28.10.2025 14:52 Ответить
Точно. Или молотком себя по затылку. Или родовая травма. Просто не знали.
28.10.2025 15:00 Ответить
Колаборант вмер, нічого страшного. Скільки їх гине на фронті.
28.10.2025 15:28 Ответить
З якого дива він колаборант?
28.10.2025 15:35 Ответить
Тому що порушував порядок на території ТЦК, протестував проти мобілізації!
28.10.2025 15:37 Ответить
Де в тексті про якісь порушення порядку та протестування?
28.10.2025 15:38 Ответить
з вас пишущих гандонів хто був на розподільчому пункті? це філіал пекла на землі, 90% це сброд алкаші, наркомани і псіхи. багато хворих, той белку лове на стелі, той ригае інші хто бьеться хто в карти грае, сморід і постійний галас, і як хтось плануе з другого яруса до підлоги вниз головою то нічого дивного немае.там може бути що завгодно.
28.10.2025 15:51 Ответить
Яке ти сране право маєш когось обзивати? Я був на розподільному центрі в навчальному центрі, при чому два рази (один раз як новоприбулий, другий раз вже допомагав заповнювати новоприбулих). Було кілька алкашів, двох відкачували. Але все було тихо, мирно. Юрист тільки бігав, сварився з тцкашниками, бо там були до 25-ти кілька чоловік (обмежено придатні походу).
28.10.2025 16:02 Ответить
Протест був у вигляді смерті. То він спеціально вмер шоб навести тінь на органи ТЦК.
28.10.2025 15:52 Ответить
Якщо Ви думаєте, що після війни познаходять тільки бандитів тцкшників, а ви, тупі номерні пропагандони, пропетляєте - то Ви помиляєтесь. Не можна порушувати права людини. Без виключень і виправдань. Затямте це собі.
28.10.2025 16:01 Ответить
Якщо ти думаєш що після війни ти будеш спокійно жити, ти помиляєшся, ми тебе будемо лупити кожного дня за те що ти курва був ухилянтом, коли ми помирали в окопах! Після війни ти будеш ховатись на квартирі ще більше ніж сьогодні бо довго ти не проживеш!
28.10.2025 16:07 Ответить
Так ти ще живий
28.10.2025 16:22 Ответить
Смерть мобілізованого у Києві: ТЦК та 71 **** заявили, що чоловік "знепритомнів, впав і вдарився головою" Джерело: https://censor.net/ua/n3581520

це офіційна заява, а ти іпсо розповсюджуєш. яка бійка? який алкоголь? шо ти мелеш? алкоголю не було знайдено в крові, і бійки не було.
28.10.2025 15:00 Ответить
Так, можна знепритомніти і впасти навзнак. Якщо ще східці позаду- от тобі і смерть. У нас так мужик загинув. Упав біля східців. Перелом основи склепіння черепа, кома і смерть.
28.10.2025 15:03 Ответить
а ти цю новину читав, під якою ти коменти пишеш? що там у висновку судово-медичної експертизи написано? перекажи, бо бачу що ти не читав.
28.10.2025 15:07 Ответить
Та це "позитивний тцкун". Він завжди таке меле.
28.10.2025 15:04 Ответить
Ну, позитивний я і справді. Мене ніхто не бусифікував, не тіг у машину, як ото на відео- обісралося, обісцялося і верещить як порося, ніхто не бив, я навіть на розподільчому пункті не був. І зараз містом ходжу спокійно, не ховаюся кущами.
28.10.2025 15:17 Ответить
Це називається "заброньований по блату бот". Звісно можна ходити по місту і показувати свій "хєроїзм".
28.10.2025 15:24 Ответить
Ні. Броні у мене якраз і нема. Але маю посвідчення інваліда війни.
28.10.2025 15:26 Ответить
..афганської. Ну звісно. 62 роки. Інвалід... А папа-турєцкоподданий.
28.10.2025 15:31 Ответить
46 взагалі-то. З березня цивільний.
28.10.2025 15:33 Ответить
З десятків військових з якими співпрацюю немає жодного, хто підтримував би методи тцк. Бо хлопці воюють не за таке. Тож, здається мені, що Ви, так би мовити, ****#те...
28.10.2025 16:07 Ответить
Ну, якщо ті військові- тилові тактикульні рекси (терпіти не можу цих потвор)- то повірю. А от годин за десять на промерзлій землі під кабами та дронами жалість до ненароджених для війни маминих квіточок зникає дуже швидко.
28.10.2025 16:15 Ответить
Отримав у другому відділенні бусифікаційного департаменту людоловських військ?
28.10.2025 15:38 Ответить
Ага. Мобілізовані тільки в ТЦК і збираються, щоб попіздитися.
28.10.2025 15:01 Ответить
Кому фуфло впарюєшь вертухай?!
28.10.2025 15:18 Ответить
О, ;взломщік лохматих сєйфов; Дмитро Андерсен, тьху, Лебідь тут як тут. Пролапс зашили, чи так і мучишся?
28.10.2025 15:34 Ответить
А ти із русского подполья?
28.10.2025 15:32 Ответить
На мою думку встановлення простих копієчних відеокамер повністю зняло б подібні розмови, шо хтось когось побив і таке інше.
Правда тоді буде складніше киздити "абітурієнтів".
28.10.2025 16:00 Ответить
Для тцкунів звісно тупий предмет-це підлога. І взагалі,потураєв сказав що то все діпфейки. Зелепокидьки тримаються на лояльності поліцаїв та тцкунів. Інакше ця гнила піраміда впаде.
28.10.2025 14:51 Ответить
А ви теж сидите, язики в сраки позатягували. Виходьте на вулиці, пишіть транспаранти ; Ні мобілізації, ТАК капітуляції!; , Путін ввєді войска!;, ;Свободу попугаям!;.
Мовчите- значить все влаштовує.
Я не правий?
28.10.2025 14:54 Ответить
100 відсотків!!!!!!!!!
28.10.2025 15:08 Ответить
Вас хтось із мобілізованих налякав, вдарив пустим мішком з закутку? І це причина писати отаку муйню?
28.10.2025 15:19 Ответить
Причина банальна. Гроші. Та відсутність совісті.
28.10.2025 15:25 Ответить
Діалогу з Вадимир Каракай(?) не буде. Адмін проти.
28.10.2025 15:09 Ответить
От мені дуже цікаво, а якої національності ці співробітники ТЦК? Невже іноземці?
28.10.2025 14:54 Ответить
буряти не меньше може мордвінці чи навіть чувашці
28.10.2025 15:01 Ответить
За злочин, треба нести КРИМІНАЛЬНУ відповідальність! Татаров з портновськими, напише, усе що знає??
28.10.2025 14:54 Ответить
уголовка предусмотрена только для обычного плебса если посмеет тявкнуть на систему, псов режима это не касается. Более того, у них защита максимальная из возможных. Разве что иногда мудрому нариду кость кинут
28.10.2025 15:01 Ответить
Помните, как Януковича " убили" тупым тяжёлым предметом? Может и тут хлопец после подзатыльник трупом прикинулся?
28.10.2025 14:58 Ответить
Шуткі шутішь?
28.10.2025 15:21 Ответить
ого, нихрена себе. Это что, решили показательное выступление устроить? Раньше "эпилептические" припадки и падения никого не смущали
28.10.2025 14:59 Ответить
а що буде в результаті?
28.10.2025 15:01 Ответить
вы сами знаете ответ
28.10.2025 15:02 Ответить
та отож
28.10.2025 15:09 Ответить
Ну тобто навмисне вбивство. Усю цю шоблу разом треба на нари, серед них людей взагалі нема.
28.10.2025 15:04 Ответить
Раз дзвонив батькам і казав привезти речі, коли вже проходив ВЛК - значить забусярили. Відповідно питання - він помер вже як герой-військовий чи ще як сцикун-ухилянт?
28.10.2025 15:04 Ответить
як герой-військовий, бо Це сталося після того, як його мобілізували.
28.10.2025 15:10 Ответить
Ну то вже легше, принаймні не казатимуть "втопився в Тисі як собака" чи там "здох в сцяках, ховаючись у підвалі". Як людина помер.
28.10.2025 15:30 Ответить
Блін, якийсь в вас занадто чорний сарказм. Якшо це сарказм.
28.10.2025 16:01 Ответить
Тупим предметом був, вірогідно, інший бусифікований.
28.10.2025 15:11 Ответить
А як же висери брехливих тецекашників про "епілепсію" та підгавкуючих їм разних каракаїв та інших бойових дідів про "просто впав і вмер, таке буває"?
28.10.2025 15:15 Ответить
Ти б краще долею невинно застрелених поліцією афроамериканців переймався.
28.10.2025 15:19 Ответить
Вертухай...як воно на біле казати , шо то чорне?
28.10.2025 15:23 Ответить
тобі афроамериканці важливіші за українців? ну ти й гнида.
28.10.2025 15:25 Ответить
А ти думаєш кацапи пожаліють тебе, українця?
І я жартую. Alex Rozhenko #597231 до США має таке ж відношення як слон до балету. Він з Донецька.
28.10.2025 15:30 Ответить
які кацапи? Романа Сопіна вбили кацапи? ти серйозно зараз заявляєш що у розподільчому пункті в Києві людину вбили кацапи???
28.10.2025 15:39 Ответить
Случайный удар рукоятью пистолета проверенное временем средство. Все збс.
28.10.2025 15:19 Ответить
Ого який "матеріал" пропадає у ТЦК.
Убити людину з одного удару.
Чому не в диверсантах?
28.10.2025 15:23 Ответить
Экспертиза подтвердила cмерть мобилизованного из-за травмы головы тупым предметом., скорее всего валенком.. И наверное, он там кричал "Слава россии", видимо, перепутал немного своё местоположение..
28.10.2025 15:23 Ответить
Нічого смішного. У нас один реально таке кричав. Репетував що скоро ;всєм вам бандери хана, русскіє ідут!;
Ну, його таки не мобілізували. Зараз в ізоляторі сидить, суду чекає. На нього ще пару спалених автівок повісили, хоча він там і ні до чого.
28.10.2025 15:29 Ответить
представляю как мусорки местные обрадовались на лошару ватную висяки все повесить....а ждать с продвижением кацапов может и до 150 лет не дождеться,ползут рахитоидные рузкие медлее улитки в 3 раза.))))
28.10.2025 15:48 Ответить
Ну, я бачив відео з ним і признаюся- я тільки за. Особисто я на нього ще б що-небуть повісив.
28.10.2025 15:50 Ответить
експертиза підтвердила травму тупим предметом

Хороший воєнком і конкурси інтєрєсниє
28.10.2025 15:33 Ответить
А що там могло бути, помер від вогнепального поранення?
Зрозуміло, що помер від удару або падіння від удару.
Зе тут ні до чого, це бояри погані
28.10.2025 15:37 Ответить
Та то таке, добре шо не буряти.
28.10.2025 15:37 Ответить
в таких новинах ніколи не побачиш Ореста Бартку. Зато як в новинах про брачьниє ігри москалів він інтерпретує, що так будуть робити з українцями, які не хочуть служить
28.10.2025 15:40 Ответить
Ось ти й попався! Жоден москаль не знає, шо Ореста - то жіноче ім'я!
28.10.2025 15:43 Ответить
та я знаю, що той мужик у в'язаному світері з пляшкою пива позиціонує себе як особа жіночої статі
28.10.2025 15:58 Ответить
Ну, ні тебе, ні твоєї компашки в темах де кацапам відриває дупи теж ніколи не видно.
28.10.2025 15:53 Ответить
А це що?
28.10.2025 15:57 Ответить
Вау! Уявляю як тобі важко було. Моя повага!
28.10.2025 15:59 Ответить
Те що твориться в нашій армії в певних частинах давно має розслідувати Гаага. Але не буде з зрозумілих причин.
28.10.2025 15:39 Ответить
Адрес распределительного пункта может надо было замазать?

П.С. И кстати, название улицы - я правильно разобрал? Если да, то неужели до сих пор такое не переименовано в Киеве?
28.10.2025 15:45 Ответить
Про название улицы - это я имел ввиду адрес его проживания.
28.10.2025 15:48 Ответить
Посмотрел в интернете - в 2022 переименовали в Пантелеймона Кулиша. Видимо по инерции еще пишут по старому. Но вообще странно, что даже еще до 22 г. улица называлась в честь рашкинского города.
28.10.2025 15:53 Ответить
Нікому нічого за це не буде!!!
На сьогодні в Україні вбивство "ухилянта" під час такого способу "оповіщення" не лише не карається, а навіть навпаки, - підводиться у статус очисщення суспільства від "несвідомих громадян" України. Про це у свій час говорив Народний депустат від партія "Свобода" Швайка та його однопартієць Сидір Кізін! А ось, для прикладу, чому із закладів освіти нікоге не направляють на мобілізацію, не зрозуміло?! 18-22 виїхали, аудиторії порожні, викладачі роблять вигляд "потужної" робои, особливо у коледжах, що вже переведнго у статус профтехосвіти. А вони взагалі не чешуться!
Тому, задля посилення заходів по оповіщенню та примусовій мобілізації, зважаючи на останні рішення РНБО України, всі засоби, способи, предмети, примуси щодо потенційних ухилянтів є не забороненими. Чому спитаєте Ви, а тому, що вони вже повинні захищати Україну, а більшість з них з 2001 року не відвідували ТЦК та СП, не проходили ВЛК!
Так, що шановні, - все у нормі! Z-еля рулює й далі!
28.10.2025 16:14 Ответить
 
 