Смерть мобилизованного в распределительном пункте в Киеве: экспертиза подтвердила травму тупым предметом. ДОКУМЕНТ

Адвокат семьи Романа Сопина обнародовал заключение судебно-медицинской экспертизы относительно его смерти в помещении распределительного пункта после мобилизации.

Об этом сообщила журналистка Дарья Трунова, передает Цензор.НЕТ.

В заключении указано, что причиной смерти стали кровоизлияние, перелом свода и основания черепа, закрытая черепно-мозговая травма, а также травма тупым предметом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смерть мобилизованного в распределительном пункте в Киеве: Решетилова заявила о необходимости детального расследования

"Чтобы меня снова не обвинили в манипуляциях - выводы сделайте себе. Возможно, имеется в виду и пол как тупой предмет", - отметила Трунова.

Журналистка добавила, что военная прокуратура, ГБР и полиция занимаются расследованием этого случая.

Что предшествовало?

Напомним, в распределительном пункте в Киеве умер мужчина. Правоохранители начали расследование.

В Киевском ТЦК назвали информацию об избиении представителями одного из районных в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина, из-за чего он попал в больницу и находится в коме, манипулятивной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трагически погиб украинский инженер-создатель роботизированной машины для разминирования Богдан Змий. ФОТО

В столичной полиции сообщили, что по заключению эксперта, смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений не обнаружено.

Государственное бюро расследований проверит Киевский ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка, чтобы выяснить обстоятельства смерти мужчины.

Подольский ТЦК и СП в городе Киеве заявил, что 43-летний военнообязанный Роман Сопин, который умер после пребывания в распределительном пункте Подольского района в Киеве, перед смертью "упал и ударился головой о твердый пол".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ