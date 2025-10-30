Одесский ТЦК о конфликте на "7-м километре": Толпа гражданских атаковала военных дубинками и газом

В Одесском ТЦК и СП прокомментировали инцидент в Одессе, отметив, что это было групповое нападение на военных во время выполнения ими служебных обязанностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 30 октября, во время проведения мобилизационных мероприятий в Одесском районе, военнослужащие одного из районных ТЦК и СП подверглись групповому нападению. Толпа гражданских лиц, применив физическую силу, слезоточивый газ и дубинки, атаковала военнослужащих одного из ТЦК и СП. В результате нападения поврежден служебный автомобиль, также есть пострадавшие среди военнослужащих", - говорится в заявлении.

В ТЦК расценивают этот случай не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мероприятиям.

Следственные действия

В настоящее время правоохранители проводят неотложные следственные действия для установления и идентификации всех лиц, причастных к правонарушению.

"Весь ход событий зафиксирован на боди-камерах военнослужащих ТЦК и СП. Эти материалы уже переданы следствию.

Действия нападавших подпадают под ряд статей Уголовного кодекса Украины, ответственность за которые является крайне строгой", - подытожили там.

Конфликт с ТЦК в Одессе

Утром, 30 октября, между группой мужчин и военными ТЦК возникла стычка возле рынка "Седьмой километр". Группа людей перевернула автомобиль ТЦК и разбила его.

