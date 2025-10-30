Одесский ТЦК о конфликте на "7-м километре": Толпа гражданских атаковала военных дубинками и газом
В Одесском ТЦК и СП прокомментировали инцидент в Одессе, отметив, что это было групповое нападение на военных во время выполнения ими служебных обязанностей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 30 октября, во время проведения мобилизационных мероприятий в Одесском районе, военнослужащие одного из районных ТЦК и СП подверглись групповому нападению. Толпа гражданских лиц, применив физическую силу, слезоточивый газ и дубинки, атаковала военнослужащих одного из ТЦК и СП. В результате нападения поврежден служебный автомобиль, также есть пострадавшие среди военнослужащих", - говорится в заявлении.
В ТЦК расценивают этот случай не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мероприятиям.
Следственные действия
В настоящее время правоохранители проводят неотложные следственные действия для установления и идентификации всех лиц, причастных к правонарушению.
"Весь ход событий зафиксирован на боди-камерах военнослужащих ТЦК и СП. Эти материалы уже переданы следствию.
Действия нападавших подпадают под ряд статей Уголовного кодекса Украины, ответственность за которые является крайне строгой", - подытожили там.
Конфликт с ТЦК в Одессе
Утром, 30 октября, между группой мужчин и военными ТЦК возникла стычка возле рынка "Седьмой километр". Группа людей перевернула автомобиль ТЦК и разбила его.
Якби це не була санкціонована й зрежисована історія, там таке місилово від спецназу б творилося. А всі учасники вмить на асфальті б лежали й потім терміни років до 10 поотримували. Ще раз, не аналізую поки підстав, а лише про те, що це аж надто вписується в логіку розколу суспільства від zе-влади.
Тарас Чорновіл
https://t.me/Chornovil_official/28551
Раби воюють за державу ,вільні люди воюють за цінності ....
Коли країна відстоювала цінності та свободи - у воєнокмати стояли черги , коли держава почала воювати за землі та конче заспи - перетворюючи людей на безправних холопів - з'явилися манкурти з ТЦК під патріотичні гасла тилових політруків - а черги людей тепер на виїзд з колонії ..
ВСП? РОТА ОХОРОНИ ТЦК? ПИ...ЛИ БУСІФІКОВАНИХ ? МОЖЕ ЯКЩО ПОЛІЦІЯ ЗАЙМАЛАСЬ БИ ДІЙСНО ЗАХИСТОМ ГРОМАДЯН ТО ТАКОГО НЕ ВІДБУЛОСЯ?
Бо справжні ТЦК як тільки з'являються на вулицях так до них черга стоїть всі прямо стрибають у бусики на випередки захищати країну біжуть!