РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10445 посетителей онлайн
Новости Конфликт с ТЦК
5 435 179

Одесский ТЦК о конфликте на "7-м километре": Толпа гражданских атаковала военных дубинками и газом

Столкновение с ТЦК в Одессе: реакция центра комплектования

В Одесском ТЦК и СП прокомментировали инцидент в Одессе, отметив, что это было групповое нападение на военных во время выполнения ими служебных обязанностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 30 октября, во время проведения мобилизационных мероприятий в Одесском районе, военнослужащие одного из районных ТЦК и СП подверглись групповому нападению. Толпа гражданских лиц, применив физическую силу, слезоточивый газ и дубинки, атаковала военнослужащих одного из ТЦК и СП. В результате нападения поврежден служебный автомобиль, также есть пострадавшие среди военнослужащих", - говорится в заявлении.

В ТЦК расценивают этот случай не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мероприятиям.

Читайте также: Избиение мужчины возле ТЦК в Киеве: подозреваемых полицейских отправили под домашний арест (дополнено)

Следственные действия

В настоящее время правоохранители проводят неотложные следственные действия для установления и идентификации всех лиц, причастных к правонарушению.

"Весь ход событий зафиксирован на боди-камерах военнослужащих ТЦК и СП. Эти материалы уже переданы следствию.

Действия нападавших подпадают под ряд статей Уголовного кодекса Украины, ответственность за которые является крайне строгой", - подытожили там.

Читайте: Полицейский угрожал оружием военнослужащим ТЦК в Одессе и разбил стекло автомобиля: ГБР расследует обстоятельства конфликта. ФОТОрепортаж

Конфликт с ТЦК в Одессе

Утром, 30 октября, между группой мужчин и военными ТЦК возникла стычка возле рынка "Седьмой километр". Группа людей перевернула автомобиль ТЦК и разбила его.

Читайте: Женщина во время конфликта с военными ТЦК и полицейскими ударила правоохранителя палкой по голове, ее задержали

Столкновение с ТЦК в Одессе: реакция центра комплектования

Автор: 

Одесса (8078) Одесская область (3924) ТЦК (800) Одесский район (338)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+33
Увесь перебіг подій зафіксовано на боді-камери військовослужбовців ТЦК та СП

Інтєрєсно дєвкі пляшут: коли вони когось гамселять то відео з боді-камер нема, а коли гамселять їх то відео є. ФАН-ТА-СТИ-КА!!!!
показать весь комментарий
30.10.2025 12:01 Ответить
+17
В одеському ТЦК офіційно працевлаштований злочинець, котрий кілька років тому був затриманий якраз за викрадення людей. Якимось дивом він знову займається тим самим - викрадає людей.
"В ТЦК Одеси працює фігурант кримінальних справ про викрадення людей Магомед Айдамиров, його називають лідером чеченської ОПГ.
Що відомо про Айдамирова?
• У 2017 році група з 15 осіб під його управлінням викрадала людей і вимагала викуп.
• Одесита тримали на ланцюгу у підвалі 2 місяці, вимагаючи $200 тис.
• Поліція вилучала велику кількість зброї та вибухівки.
• Тоді суд відпустив фігурантів під домашній арешт, що викликало широкий резонанс."
показать весь комментарий
30.10.2025 12:15 Ответить
+15
Ага, отак просто, без причини, взяв і атакував ?
показать весь комментарий
30.10.2025 11:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Маємо абсолютно дикі події в Одесі. І як цікаво, поліція дуже не поспішала, щоб рятувати ТЦК та арештувати заколотників. Я поки не беруся оцінювати, хто і що стало приводом заколоту, бо в ТЦК не ангели з крильцями й вони самі порушують закон і часто коять безчинства, але, коли таке відбувається під час війни у великому місті, а влада ніби умисно створює умови, щоб усе максимально розгорілося та розійшлися картиночки, то це дуже багато про що говорить. Про оте розділяй і володарюй.

Якби це не була санкціонована й зрежисована історія, там таке місилово від спецназу б творилося. А всі учасники вмить на асфальті б лежали й потім терміни років до 10 поотримували. Ще раз, не аналізую поки підстав, а лише про те, що це аж надто вписується в логіку розколу суспільства від zе-влади.
Тарас Чорновіл
https://t.me/Chornovil_official/28551
показать весь комментарий
30.10.2025 12:17 Ответить
а чому її не було при тих заходах рибаки були а пластмасові ні,чи так можна???
показать весь комментарий
30.10.2025 12:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hgVBS1LlHpE
показать весь комментарий
30.10.2025 13:05 Ответить
А шо за війська у Пана Тараса?
показать весь комментарий
30.10.2025 13:08 Ответить
Прекратиться мобилизация. Кацапы смогут без боя дойти до Львова. Дурной нарид дождётся. (
показать весь комментарий
30.10.2025 12:17 Ответить
Щоб русня не дійшла до Львова, треба створити ядерну та хімічну зброю. Мобілізації мало.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:23 Ответить
Девяносто пятый квартал к вечеру вам сделают ядерку.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:27 Ответить
Ну, тобі пробірки в руки!
показать весь комментарий
30.10.2025 12:33 Ответить
Я би почав відповідні роботи, але кримінальний кодекс забороняє створення зброї масового знищення - це треба виправити.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:35 Ответить
так кривосуддя ж не перепона, щоб обійти...так пишуть всі і на цензорі тоже
показать весь комментарий
30.10.2025 12:55 Ответить
Ну ти ж точно не чекаєш а дієш, правда?
показать весь комментарий
30.10.2025 12:36 Ответить
так,гнівно сере по форумах та страхає недобрих ,,ухилянтів,,,...
показать весь комментарий
30.10.2025 12:40 Ответить
Помогаю чем могу, тем кто на войне. И не чешу языком всякую хрень
показать весь комментарий
30.10.2025 12:50 Ответить
Ну якщо розібратися прострочений вже другий рік поспіль сидить незаконно на президентській посаді, тому вважати що законне точно не цим кнурам у однострої, і тим більше якщо тцк не вважається підрозділ зсу то і автоматично всі мобілізовані не вважаються солдатами.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:18 Ответить
А військові весь цей час виконують накази хрін пойми кого.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:23 Ответить
Тобто і ЗСУ не повинні виконувати накази Головнокомандуючого?
показать весь комментарий
30.10.2025 12:48 Ответить
Не морозь брєд, в ТЦК працюють військові ЗСУ і цивільні працівники ЗСУ, нікого, крім ЗСУ в ТЦК нема.
показать весь комментарий
30.10.2025 13:01 Ответить
Якщо цих хто напав, показово, по міркам коли в країні війна,не покарати - це буде наростати в геометричній прогресії.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:18 Ответить
Ти й тут вже відмітився,гнидо СЗЧшна!?
показать весь комментарий
30.10.2025 12:30 Ответить
Я нікого не захищаю,але це,що відбувається,це початок великого,,Піздєца,,,який нас чекає!
показать весь комментарий
30.10.2025 12:36 Ответить
А розрахунок був на щось інше ? Це було закладено на другий день війни,коли країну було перетворено на коннцтабір.
показать весь комментарий
30.10.2025 13:01 Ответить
Карати треба всіх порушників законів, а не вибірково, кого простіше.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:37 Ответить
У ментовському протоколі напишуть : Біля ринку "7-кілометр" відбулася бійка двох злочинних групувань . Постраждалих немає , пошкоджено автівку невідомого походження"
показать весь комментарий
30.10.2025 12:19 Ответить
Кацапи пишуть що ;Матушка-Адєсса встала!;
показать весь комментарий
30.10.2025 12:20 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2025 12:21 Ответить
Ситуація на фронті відповідна...
показать весь комментарий
30.10.2025 12:56 Ответить
Тупой нарид дождётся того что воевать будет некому. А потом придёт Россея. Без всякой войны. А место полиции займут чеченцы кадыровцы. Я посмотрю, как будут бунтовать бравые одесситы. Со спущенными штанами.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:21 Ответить
Чеченці кадирівці зараз працюють в тцк Одеси.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:25 Ответить
А що буде з ТЦКунами і поліціянтами? Можливо дадуть останній бій чи чесно присягнуть на вірність новому госпідару?
показать весь комментарий
30.10.2025 12:40 Ответить
А оці лоби на фото давно вже полягли штурмуючи українські позиції...
показать весь комментарий
30.10.2025 12:23 Ответить
Не можна порушувати закон з однієї сторони і оічкувати дотримання закону з іншого . Борцюни ,що конституцією можна знехтувати бо війна -забувають одну річ: при відміні конституції - вона відміняється повністю разом з обов'язками..

Раби воюють за державу ,вільні люди воюють за цінності ....

Коли країна відстоювала цінності та свободи - у воєнокмати стояли черги , коли держава почала воювати за землі та конче заспи - перетворюючи людей на безправних холопів - з'явилися манкурти з ТЦК під патріотичні гасла тилових політруків - а черги людей тепер на виїзд з колонії ..
показать весь комментарий
30.10.2025 12:23 Ответить
При тому що за минуле сторіччя це було вже двічі, і обидва рази скінчилося поразкою. Тупо рробити це втрете і розраховувати на інший результат .
показать весь комментарий
30.10.2025 12:30 Ответить
Коли скінчиться держава, скінчаться і цінності, бо нас (і Вас в тому числі) завоює ворог, якому Ваші цінності до сраки.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:54 Ответить
Ну так , в тім і річ, що і ТЦК цінності та свободи людини до сраки , а методи такі самі як у ворога. Відповідно, якщо вибір: тцк і вже сьогодні штурми донецьких посадок або орки в майбутньому , пересічний громадянин вибере майбутнє .
показать весь комментарий
30.10.2025 13:03 Ответить
Скажімо так коли в 90 люди виживали як моги на тому 7 км держава їм ніц не допомагала. А зараз приїхали якісь непонятні тіпи і щось від когось вимагають. Це так не працює
показать весь комментарий
30.10.2025 12:24 Ответить
а як їм держава мала допомагати, головне, що не заважала. а вони податки не платили, от тепер, нехай розраховуються.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:35 Ответить
Треба прийняти жорсткі міри і наказати зачинщиків, щоб іншим було неповадно. Одні воюють, а вони барижать на базарах і гуляють, може вже пора замінити хлопців у окопах, які воюють четвертий рік?
показать весь комментарий
30.10.2025 12:25 Ответить
Спитайте у поліцаїв і прокурорів, може вони підмінять.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:28 Ответить
Усі кадрові офіцери молодше 65 або на війну або без пенсії. І неважливо які там причини чого вони не на війні. Вони свідомо із добровільно вибрали бути воєнними і вони мають іти воювати і мають загинути на війні а не пенсії отримувати. То їх така воєнна доля.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:37 Ответить
З тебе давай почнемо.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:34 Ответить
ти, півнику, покажи приклад.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:36 Ответить
А давай ти теж покажеш приклад? Буде вже 2 приклади, ти і vlad podolsky.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:41 Ответить
а мені не треба нікому нічого показувати. а от де ти півнику?
показать весь комментарий
30.10.2025 12:49 Ответить
Ахаха, не треба йому, ахахаха. То може й іншим теж не треба нічого нікому показувати? Як думаєш, півнику?
показать весь комментарий
30.10.2025 13:03 Ответить
Це все що тобі зона дала ?Відійди від дзеркала й шуруй толчок драїти, поки тебе не почали..Скільки років кукурікати тобі залишилось, воїн ти туалетний.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:45 Ответить
всрався лИгарь, буває, вас тут інтернетних хєроїв дофіга. тільки тут воювати можете, але не з тим ким треба, бо парашники.
показать весь комментарий
30.10.2025 13:02 Ответить
То підітрись.Це всі поганяла що тобі зона дала : півник та парашник?Тяжко тобі там , кріпись ,якщо геть край то звони 911. І пам'ятай дочка , такі як ти також потрібні,ти несеш комфорт і насолоду людям.
показать весь комментарий
30.10.2025 13:10 Ответить
І ти ж вже когось замінив, правда? Не може бути, що ти своє правильне бачення не підкріпив конкретними вчинками.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:39 Ответить
Одні воюютиь.а інші бугаї пакують,так?
показать весь комментарий
30.10.2025 12:57 Ответить
а треті віртуально ки3дять на перших двох з-під спідниці.
показать весь комментарий
30.10.2025 13:08 Ответить
А є версія громадян? Бо версії ТЦК ми всі знаємо, вони всі одинакові. Тим більше мова йде про одне з найкорумпованіших ТЦК країни.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:26 Ответить
ДЕ БУЛИ Т.З. СИЛОВІ ВІДОМСТВА?
ВСП? РОТА ОХОРОНИ ТЦК? ПИ...ЛИ БУСІФІКОВАНИХ ? МОЖЕ ЯКЩО ПОЛІЦІЯ ЗАЙМАЛАСЬ БИ ДІЙСНО ЗАХИСТОМ ГРОМАДЯН ТО ТАКОГО НЕ ВІДБУЛОСЯ?
показать весь комментарий
30.10.2025 12:32 Ответить
ВСП? РОТА ОХОРОНИ ТЦК? - вони сюди яким боком? це не входить в їх функції. це поліція мала робити, отих всіх нападників, запакувати.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:37 Ответить
Тим боком що всі бігають на оповіщення, а самі себе захистити вже не можуть
показать весь комментарий
30.10.2025 13:06 Ответить
Те кто атаковал ТЦК - это не украинцы. Это переодетые ФСБшники. Ведь украинцы любят и обожают наших ангелов света из ТЦК и никогда бы такого не сделали.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:33 Ответить
А ті ТЦК - це переодягнені ГРУшники!
Бо справжні ТЦК як тільки з'являються на вулицях так до них черга стоїть всі прямо стрибають у бусики на випередки захищати країну біжуть!
показать весь комментарий
30.10.2025 12:39 Ответить
Нічого сьогодні кацапня віддячить цим свинопасам десятком ,,балістики,,
показать весь комментарий
30.10.2025 12:34 Ответить
Чому в твоєму дописі відчувається радість?
показать весь комментарий
30.10.2025 12:42 Ответить
То сизранська агітбригада "Фуфломьот" імені Міші Подоляка, срань зелена.Тому й радуються обстрілам Одеси.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:48 Ответить
Люди Грома розібрались з ТЦК
показать весь комментарий
30.10.2025 12:38 Ответить
Це та мразота,яку не допалили у травні 14-го
показать весь комментарий
30.10.2025 12:44 Ответить
А ти приїдь на 7 км і скажи це відкрито.Може тебе почують
показать весь комментарий
30.10.2025 12:45 Ответить
Та то був просто діпфейк, ви що Потураєва не читали? А у тецекашників трапилась раптова епілепсія і падіння на підлогу.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:44 Ответить
Є серцевий напад, а є напад ШІ
показать весь комментарий
30.10.2025 12:45 Ответить
Да 2022 года у меня было несколько знакомых одесситов - все они, в итоге, как на подбор, оказались ватниками и ждунами.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:45 Ответить
А ты вижу решил переждать в Германии.Бийцун ты потужный наш
показать весь комментарий
30.10.2025 12:47 Ответить
Написав німецький ждун
показать весь комментарий
30.10.2025 12:49 Ответить
О, великий арійській воїн юдейського походження! Як ся маєте в Дойчланді?
показать весь комментарий
30.10.2025 13:10 Ответить
задолбала шидота со своей войной
показать весь комментарий
30.10.2025 12:52 Ответить
https://youtu.be/IpnqDTOHu-M?t=99 це потрібно зрозуміти...
показать весь комментарий
30.10.2025 12:53 Ответить
Банди тцкунів-людоловів та їх посіпак-тітушок чим далі, тим більше починають становити серйозну загрозу для суспільного порядку в країні. Не дивно, що громадяни змушені захищатися від цих злочинців всіма доступними їм способами.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:54 Ответить
Начебто натовп,начебто цивільних,атакував начебто військових.І яких таких військових? ТЦК це ж не військові.
показать весь комментарий
30.10.2025 12:54 Ответить
ТЦК, це військові ЗСУ і цивільні працівники ЗСУ. "тцк не військові" це тільки у тупих бараноідів з телеграму. Ті працівники ТЦК, що в військовій формі - військові
показать весь комментарий
30.10.2025 13:04 Ответить
Військові на фронті,а не в тилу!
показать весь комментарий
30.10.2025 13:07 Ответить
Військові багато где, киця, хіба що не під спідницею у твоєі мамки, з-під якоі ти віртуально сереш сюди.
показать весь комментарий
30.10.2025 13:09 Ответить
Півні тепер покатаються на зоні на власних кийках.
показать весь комментарий
30.10.2025 13:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 