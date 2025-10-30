РУС
Мужчины перевернули и разбили автомобиль ТЦК в Одессе, - СМИ

Утром возле рынка "Седьмой километр" в Одессе произошла стычка между группой мужчин и военными ТЦК. Люди перевернули и разбили транспорт ТЦК.

Об этом пишет издание "Думская", передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам очевидцев, потасовка началась на месте, где обычно дежурят военные ТЦК. На месте находились три автомобиля. Двум из них удалось оперативно покинуть территорию, а третий - микроавтобус - толпа смогла перевернуть.

Мужчины перевернули автомобиль ТЦК в Одессе. Произошла стычка

После этого военных ТЦК вытащили из авто, однако серьезного избиения не было.

Правоохранители работают на месте происшествия, проверяют документы, фиксируют повреждения автомобилей.

Издание отмечает, что инцидент будет расследовать СБУ.

Заместитель директора "7-го километра" Ирина Ткач рассказала, что инцидент произошел около 5:50.

По ее словам, между группой мужчин (вероятно грузчиков) и военными ТЦК возник словесный конфликт. В столкновении участвовали около десяти человек, которые не имеют никакого отношения к "Промрынку" и работают в складских помещениях на Базовой. После инцидента микроавтобус ТЦК уехал в неизвестном направлении.

Около 06:40 ситуация обострилась - ТЦК вернулись на место происшествия уже на трех микроавтобусах, после чего конфликт перерос в драку. В столкновении участвовали около пятидесяти мужчин.

"Перед инцидентом представители ТЦК задержали одного мужчину, которого силой завели в служебный микроавтобус. Это вызвало возмущение среди присутствующих.

Около 07:00 на место прибыли два экипажа полиции, которые начали расследование инцидента. Как уточнила пресс-секретарь рынка, никаких событий непосредственно на территории "7-го километра" не происходило. По состоянию на 07:50 у КПП находилось до пяти экипажей полиции, а толпа разошлась", - рассказали журналисты.

+25
зачем доводить до этого?, штрафуйте, блокируйте карты, машины-недвигу, давайте условно-очно, поражайте в правах, уберите 80% безглуздой брони, повысьте зарплаты в зсу, организуйте ротации ВСЕХ, законодательно пропишите сколько человек может находится на линии, отпуска...так нет они 18-22 отпускают....
30.10.2025 11:10 Ответить
+22
... ТЦК повернулися на місце події вже на трьох мікроавтобусах, після чого конфлікт переріс у бійку...

Поясніть, це як?? Просто бандитські розбірки??
30.10.2025 11:09 Ответить
+15
На кожне авто ТЦК будь де треба наклеїти величезні портрети діючого президента України. Громадяни мусять знати від чийого імені і за чиєю вказівкою працюють ТЦК.
30.10.2025 11:13 Ответить
Якщо Стаття 336 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за ухилення від мобілізації, то чи можна вважати її примусовою ?
30.10.2025 12:17 Ответить
Звичайно ні, адже у вас є вибір - мобілізуватись чи відмовитись від мобілізації (у тцк навіть форма така, здається, передбачена) і понести відповідальність.

Самий простий випадок із свіжого: у вас батько - лежачий інвалід але документи не оформлені, ви підписуєте відмову від мобілізації і на суді доводите, що мобілізації не підлягаєте.

Але, якщо в тцк ви попросите бланк відмови від мобілізації, щоб скористатись такою можливістю, то з вірогідністю 99% отримаєте черепно-мозкову травму тупим предметом по потилиці, а не бланк відмови, і до тями прийдете вже в учбовому центрі, якщо по дорозі не помрете від епілепсії.
30.10.2025 12:25 Ответить
Обов'язок громадянина України захищати Вітчизну, її незалежність та територіальну цілісність, а також шанувати державні символи, закріплений у статті 65 Конституції України. Цей обов'язок означає, що кожен громадянин повинен брати участь у захисті держави відповідно до закону, зокрема, виконуючи військовий обов'язок або інші функції, пов'язані з обороною.
30.10.2025 12:18 Ответить
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Конституція - це договір між державою і суспільством. Якщо держава не виконує своїх обовязків, то вона не може вимагати виконання обовязків від громадян.

Це те саме, що вимагати від орендодавця надавати вам житло, тому що це його обовязок прописаний в договорі, і при цьому кілька місяців не виконувати свій обовязок по оплаті оренди.
30.10.2025 12:31 Ответить
Та це ж мова йде про людей.
А не про ржуще стадо бидла, що голосує по приколу !
30.10.2025 12:37 Ответить
Зрозуміло. Ви, часом манією величі не страждаєте? Очевидно, що себе ви відносите до людей, а мінімум кілька мільйонів інших людей вважаєте бидлом, при цьому не маючи жодного уявлення ні про них ні про їх кількість. А раптом ваш наприклад проктолог виявиться одним з того "ржущого стада бидла", що тоді? Ваше самолюбство з цим справиться?
30.10.2025 12:43 Ответить
А ви е тим ржущим проктологом?
показать весь комментарий
Не треба ставити візок поперед кобили. Спершу ти громадянин а потім запитуй про права.
30.10.2025 13:04 Ответить
Ні, не так, у правовій державі спочатку права. Тому й у Конституції права описані в статті 3, а обовязки аж в статті 65
30.10.2025 13:09 Ответить
він народжений совковий холоп,у нього всі запрошення через батіг...
показать весь комментарий
Я совковий холоп.
А ти - біосміття.
30.10.2025 12:19 Ответить
Навіть якщо мобілізація примусова - вона повинна відбуватися законним шляхом. Повістка - і вперед. Якщо не з'явився по повістці - покарання. А не викрадати людей з вулиці. Та заробляти на тих, хто може заплатити.
30.10.2025 12:14 Ответить
А що робити, якщо людина три роки не виходить з квартири?
30.10.2025 12:23 Ответить
Для початку спробуйте відправити їх рекомендованого листа з повісткою, як передбачено чинним законодавством, у разі неможливісті вручення листа дієте згідно з визначеною законом процедурою, тобто передаєте справу у поліцію і поліція оголошує особу в розшук.
30.10.2025 12:36 Ответить
А якщо ухилянт не оновив данні у ТЦК, і ТЦК не знає, на яку адресу слати повістку? А якщо поліція оголосила особу у розшук, а він все одно ховається? З тими одеськими ухилянтами-колаборантами один з цих двох випадків.
30.10.2025 12:48 Ответить
Якщо людина не оновила данні в тцк, то тцк відправляє повістку по останній зареєстрованій адресі, отримує відмітку з пошти про неможливість вручення і передає справу до поліції.
Якщо поліція оголосила особу в розшук, то шукати - це робота поліції.
У тій же Одесі в даний час у розшуку знаходяться кілька кримінальних авторитетів, тцк ж чомусь не біжить їх шукати. Судячи з відео, мінімум половина тих "представників" це якраз члени якого кримінального угрупування, можливо й шукати далеко не доведеться.
30.10.2025 12:58 Ответить
Так, я теж вважаю, що на ТЦК поклали обов'язок, який має виконувати поліція. Але, поліція в Одесі корумпована і проросійська, вона не буде нікого шукати. Ти пропонуєш створити в Одесі Порто-Франко для таких, як ти, ухилянтів та колаборантів, щоб вони не тікали за кордон і спокійно дочекались Путіна в Одесі?.... "У тій же Одесі в даний час у розшуку знаходяться кілька кримінальних авторитетів, тцк ж чомусь не біжить їх шукати."... Ти не бачиш суперечливість та безглуздість твоєї заяви? Ти ж сам вище написав, що ухилянтів треба оголошувати у розшук, і нехай їми займається поліція, і тут же пишеш, що поліція не може їх знайти. Так і з ухилянтами буде. І як ТЦК може розшукати тих кримінальних авторитетів, якщо їх навіть поліція розшукати не може?
30.10.2025 13:09 Ответить
Так, може їх якоюсь акцією заохотити? Наприклад, приведи друга, і отримаєш бонус на картку?
30.10.2025 12:44 Ответить
Ага)) А потім прийдуть ка"апські людолови, від яких не втечеш . Тоді і подивимось на тих "вантажників".
30.10.2025 11:39 Ответить
Якби ця злочинна влада не тримала чоловіків в заручниках, то жодної необхідності когось "дочекатись" не було б, розумієш?
30.10.2025 11:41 Ответить
А хто ж цю "злочинну владу" обрав ???
30.10.2025 11:43 Ответить
Мудрий нарід, але особисто я до цього відношення не маю, бо агітував всіх знайомих не голосувати за це лайно. А тпер вони ходять і очі долу опускають.
30.10.2025 11:45 Ответить
А,ви дуже розумний чоловіче,ще не зрозуміли,що за таких я ви,та прийшла ця влада.
30.10.2025 12:46 Ответить
одесса дала 85 відсотків за фю владу, київ трохи менше...львів підвів одностайність...
30.10.2025 12:40 Ответить
Не злочинна, а " кієвській рєжім во главє с нелєгітімним зелєнскім" не перекручуй оригінал і методичку
30.10.2025 11:44 Ответить
А, ну тобто ти в діях влади не вбачаєш жодних порушень Конституції та невід'ємних прав людини? Ну тоді тобі все божа роса.
30.10.2025 11:46 Ответить
відпускати військовозобов'язаних не справедливо, бо інші чоловіки воюють - хтось має їх замінити з часом, і захищати вже їх.
30.10.2025 11:48 Ответить
Воювати в першу чергу повинні всі, хто складав присягу, тобто абсолютно всі силовиви, військові та силові "пенсіонери" від 40, держслужбовці і тд, тому не треба тут розповідати про якусь міфічну несправедливість.
30.10.2025 11:51 Ответить
>Воювати в першу чергу повинні всі, хто складав присягу

так, але не лише вони.
30.10.2025 11:57 Ответить
їх там стільки, що на всіх не вистачить посад у армії з ротацією включно...
насамперед мають захистити свої кормушки корупціонери, а не ті, хто має їм давати хабарі для вирішення своїх питань...
без змін і зменшення корпусу корупціонерів, країну не змінити...
30.10.2025 12:44 Ответить
Читай законодавство. Твій депутат, за якого ти голосував і твоя дільниця голосувала всіх отих силовиків забронював згідно конституції і законодавства. 65 стаття пише що всі громадяни мають стати на захист. Спочатку розберись із своїм депутатом, конституцією і не твоїм особистим трактуванням статей конституції, а з роз'ясненням від конституційного суду. Щось не розумієш, то звертайся з позовами до конституційного суду. Де звернення? Жодного за всі роки. Так що свої умозаключєнія нічого не варті. Кожен вихоплює для себе ті статті, які йому вигідні. Чому так відбувається? Тому що конституція по дебільному написана. Ха ха ха.
30.10.2025 12:03 Ответить
Вмикай мозок перед тим як щось писати, якщо він є, звісно. Ми вели мову про справедливість, а не "законодавство", бо цим "законодавством" ця влада крутить як циган сонцем. Тому вся твоя оця всрата писанина теж геть нічого не варта.
30.10.2025 12:07 Ответить
В суді немає такого поняття як справедливість. Є законодавство. Те що справедливо особисто для тебе, для мене повна фігня. Є закон, який все врегульовує. Не подобається закон, то звертайся до законодавців. Тобто до того депутата за кого проголосувала твоя дільниця. Що незрозумілого? От тоді і включай мозок і ще раз подумай про свою всрану писанину. І твоя справедливість це не моя і не загальна для всіх, в особисто твоя і точно всрана. Ха ха ха.
30.10.2025 12:19 Ответить
Прості громадяни не мають права звертатися до Конституційного Суду щодо тлумачення норм законодавства. Це можуть робити президент, обмудсмен, Верховний Суд або група із 45 народних депутатів.

А от в ЄСПЛ варто очікувати численних позовів з України. І вгадайте, на чий бік він ставатиме, якщо розглядатиме справи суто за буквою українського законодавства?
30.10.2025 12:12 Ответить
Ну от бачите. Вже почали цікавитися хоч якимсь законодавством і роз'ясненнями тієї чи іншої статті. Давайте всі разом займатися юридичними освітами скажімо і різними позовами для початку. Ха ха ха.
30.10.2025 12:24 Ответить
Чому почав? Я це знав класу так з 10! Це шкільна програма з правознавства! Ну може для вас за океаном це і нова інформація....
30.10.2025 12:38 Ответить
З 10 класу законодавство змінюється постійно. Тому що таке наприклад справедливість як кажуть для всіх різна згідно законодавства. Може звертатися тоді до своїх депутатів, щоб ініціювали позови до конституційного суду тоді? Ха ха ха.
30.10.2025 12:43 Ответить
Цей розділ Конституції не змінювали з 1996 року...
30.10.2025 12:55 Ответить
Громадяни можуть звернутися до Конституційного Суду України, але тільки у формі конституційної скарги, яка подається за певних умов: коли громадянин вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні закон України суперечить Конституції України. Це не стосується "конституційного подання", яке мають право подавати виключно певні суб'єкти, такі як Президент, народні депутати, Верховний Суд, Уповноважений ВРУ з прав людини та Верховна Рада АР Крим.
30.10.2025 12:45 Ответить
Згідно.
Цікаво як ця влада ще не додумалась закривати людей в домівках, якщо там пожар, нехай самі тушать, бо це обов'язок
Так само і бачу закриті кордони
30.10.2025 12:07 Ответить
Так вже було таке, що вони майже те саме говорили про збиття бпла і ракет. Наскільки я пам'ятаю, що громадам та бізнесам варто було б скидуватись на власне ППО. Це просто повний триндець.
30.10.2025 12:10 Ответить
Не скидайтеся. В мене є наприклад боєкомплект забезпечити виключно своє життя і здоров'я. Ваші проблеми це ваші проблеми. Ха ха ха.
30.10.2025 12:26 Ответить
"Якби ця злочинна влада не тримала чоловіків в заручниках" половина з тих колаборантів чекала б Путіна десь в ЄС, а друга половина вже з квітами вітала в Одесі окупантів. Ти, кацап, до якої категорії віносишся?
30.10.2025 12:51 Ответить
це ті які між 23-25?
неохопленe зеленою командОю покоління ухилянтів.
30.10.2025 11:44 Ответить
Оце і є виборці Труханова та Зеленського. Їхній золотий фонд.
30.10.2025 11:50 Ответить
Тобто поліція нічого не контролює. Тобто в любий момент в любому населеному пункту може здійснитися будь яка бійка в будь який напад. Хто сильніший, той і правий. Все згідно найгівнячишої конституції, гівнячого законодавства. Ні для кого не прописані ні обов'язки, ні відповідальності. Лише безмежні права і свободи всіх. Трощать майно і чиюсь власність. Бабусі кажуть що молодці. Роздеруть когось у натовпі, бабусі також скажуть що так і треба. А прилетить тій бабусі ракета у вікно, то всі давайте співчувайте тій бабусі. Ще там грошей не забудьте підкинути. Кожен сам за себе. А мобілізувати таки є кого. Вулиці повні натовпів незрозумілих тіпочків. Ха ха ха.
30.10.2025 11:54 Ответить
бусік дідам з Одеси з надписом - "Переворачюйте скільки завгодно!"
30.10.2025 12:00 Ответить
Коментарі простих роботяг українців в телеграмі геть відрізняються від того що тут насрано. Враження що на цензорі самі фанати тцк зібрались...
30.10.2025 12:02 Ответить
ботва малолітня строче про тцк ,,патриотичні наративи,, та і сміття в еміграції теж підгавкує,ну і обісрані пенси у яких геморой на усю голову і героїзм диванноштурмовиків чужими руками....обригонь одним словом
30.10.2025 12:06 Ответить
А хто такі роботяги? Це знову якісь зековські примочки із совка? Є добропорядні громадяни які щоб бути добропорядними сплачують податки, дотримуються законодавства наприклад. А є гопота і бидлота без сплачених податків з порушеннями законів і без жодних обліків в жодних базах. Совкові шансонщики. Ха ха ха.
30.10.2025 12:09 Ответить
До чого тут "совок" незрозуміла? Комбайнер, токар і тд. це не роботяга а бидлота? Бо роботяги в совку тільки були.,ти придурь????
30.10.2025 12:18 Ответить
Або треба підписувати ганебну капітуляцію,або владі треба братися за розум.Те що я бачив-держана зрада.Зекоманде треба зрозуміти що йде війна,але як це зробити якщо завжди тільки готуєшся до виборів?Зе,ты тільки відосікі свої здатен робити?Або влада прийде до тями і почне діяти як має діяти під час війни,аба мобілізацію в Одессе будут провадить ванюши.И никто в их сторону даже чихнуть не посмеет.
30.10.2025 12:02 Ответить
Яка б не була ситуація на фронті...яка б не була ситуація в зовнішній політиці...Україна має залишатися правовою державою з принципом невідворотності покарання
ТЦКашніки збивали людей на велосипедах витягували силою з машин скручували перехожих завдавали фізичного насильства забирали коштовності вимагали хабарів незаконно утримували у невідомо яких приміщеннях не пускали адвокатів забирати особисті речі телефони...речники весь час подавали суспільству неправдиву інформацію.держава нічого не робила щоб припинити такі правопорушення в майбутньому і притягнути тих то це зробив до відповідальності.тепер все частіше прилітають відповіді....якщо хочуть збудувати країну де людина у формі може що хоч зробити з цивільним і їй нічого за це не буде в цивільний якщо щось зробить з людиною у формі то на його пошук всі силові органи піднімаються....то вже є така гнила країна в світі наш кончений сусід...але в такому разі немає жодного сенсу з ним боротися
30.10.2025 12:05 Ответить
ось і питання чому буси на бляхах щоб не ідентифікували при оповіщеннях жорстким способом-а це вже звичайний державний бандитизм
30.10.2025 12:09 Ответить
Так подавай до суду. В чому проблема? Є тцкашники засуджені. Немає позову, значить нічого в не було. Що незрозумілого? А тут буде кримінальна справа. І суд . Що незрозумілого? Бачите несправедливість, то подавайте до суду. Почали трощити майно, то сідайте до в'язниці. Що незрозумілого? Ха ха ха.
30.10.2025 12:14 Ответить
Так так...минулого тижня лише за допомогою адвоката і радіо свободи домоглися щоб внесли до єрдр "ситуацію" де "чоловік в приміщенні тцк втратив свідомість впав з висоти свого росту і від удару помер не приходячи то тями".держава закриває очі прикриває і взагалі скинула на низи плани...і самоусунулася від своїх обов'язків у найскладніший для свого народу час в новітній історії.замість зміни законодавства розумної поілитики в цьому плані...просто заставила всіх тцк і правоохоронні судові органи порушувати закон і надає їм за це гарантію безпеки
Це не політика.це кришування бандитизму
30.10.2025 12:25 Ответить
батько наш Бендера сам два рази Тису перепливав, та і у військо не спішив воювати
30.10.2025 12:10 Ответить
ЗЕко-***** чиркає сірниками біля бочки з бензином.
30.10.2025 12:14 Ответить
Ні каплі жалості до таких "войовничих" громадян - вони вже готові воювати без будь-якої учебки. Загрузить як скотину у вагон і вигрузити десь на лінії розмежування - нехай покажуть свою "хоробрість і лють" кацапам!
30.10.2025 12:15 Ответить
Ти сам хоч воюєш, чи на дивані мариш?
30.10.2025 12:35 Ответить
Добре, що хоть не кричали "путін помогі!". Але якщо цю проблему не вирішити на законодавчому рівні, то до цього дойде.
30.10.2025 12:22 Ответить
Негайно донатимо на новий бусик для ТЦК.
30.10.2025 12:27 Ответить
І на форму. Бо ходять у чому попало, як гопніки...
30.10.2025 12:41 Ответить
Це вже діло. Потрібні загони самооборони від обісцяних поліціянтів та ТЦКашних ухилянтів.
А щоб зняти конституцію з паузи, потрібні вибори президента та парламенту. З цих Зельоних, діла не буде.
30.10.2025 12:33 Ответить
Пропонуєш "Одеську Народну Республіку"? Це ж було вже, у 2014 році.
30.10.2025 12:55 Ответить
Одеса, най її Бог береже, завжи відлічялася якоюсь такою особливою лапотною руснявістю...
30.10.2025 12:34 Ответить
Это явно переодеты ФСБшники напали на ТЦК. Надеюсь СБУ их найдет и посадит на пожизненное.
30.10.2025 12:34 Ответить
Це питання вже до керівництва Одеської обласної військової адміністрації, СБУ та МВС, котрі кришують цих пропідороських інтернаціонал-нагуляних бандо-бариг сепаратистів в ОДЕСІ, котрі живуть приспівуючи блатний шансон по малинах і рахують бабло з котрого відстьогують кожного місяця, вище вказаним, котрі їх про усі ці заходи інформують...!!!
В ОДЕСЬКІЙ області вже давно пора провести НЕГАЙНО реструктеризацію корумпованої до кісток, Обласної військової Адміністрації, усієї Поліції області, СБУ та Військомату ТЦК і ПОГРАНИЧНИКІВ, котрі ходять під мусорами...!!!

Вони там КЛАСНО ВЛАШТУВАЛИСЯ за відкати і КЛАСНО себе почувають на 4 році війни і підраховують наколядоване БАБЛО у бариг-бандитів та переправників контрабасу, повій, наркотиків, сигарет, спірту та ухилянтів, скуповуючи та розбудовуючи землі при морі у 50-100 метровій зоні...!!!
30.10.2025 12:38 Ответить
Які бариги сміливі! Слабо так на русню? Поки не буде реальних строків,прострелених ніг-це буде продовжуватися.Пітушня ібана.
30.10.2025 12:41 Ответить
Прострелят ноги, в ответ получат пулю в живот, оружия у населения пруд пруди и начнётся "все против всех".
30.10.2025 13:08 Ответить
хорошее видео
30.10.2025 12:51 Ответить
фігуріста така дівчина недогодована "українсьми нацистами"
на 3х останніх секундах цього шабаша їбанух...
30.10.2025 12:55 Ответить
