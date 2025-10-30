Мужчины перевернули и разбили автомобиль ТЦК в Одессе, - СМИ
Утром возле рынка "Седьмой километр" в Одессе произошла стычка между группой мужчин и военными ТЦК. Люди перевернули и разбили транспорт ТЦК.
Об этом пишет издание "Думская", передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам очевидцев, потасовка началась на месте, где обычно дежурят военные ТЦК. На месте находились три автомобиля. Двум из них удалось оперативно покинуть территорию, а третий - микроавтобус - толпа смогла перевернуть.
После этого военных ТЦК вытащили из авто, однако серьезного избиения не было.
Правоохранители работают на месте происшествия, проверяют документы, фиксируют повреждения автомобилей.
Издание отмечает, что инцидент будет расследовать СБУ.
Заместитель директора "7-го километра" Ирина Ткач рассказала, что инцидент произошел около 5:50.
По ее словам, между группой мужчин (вероятно грузчиков) и военными ТЦК возник словесный конфликт. В столкновении участвовали около десяти человек, которые не имеют никакого отношения к "Промрынку" и работают в складских помещениях на Базовой. После инцидента микроавтобус ТЦК уехал в неизвестном направлении.
Около 06:40 ситуация обострилась - ТЦК вернулись на место происшествия уже на трех микроавтобусах, после чего конфликт перерос в драку. В столкновении участвовали около пятидесяти мужчин.
"Перед инцидентом представители ТЦК задержали одного мужчину, которого силой завели в служебный микроавтобус. Это вызвало возмущение среди присутствующих.
Около 07:00 на место прибыли два экипажа полиции, которые начали расследование инцидента. Как уточнила пресс-секретарь рынка, никаких событий непосредственно на территории "7-го километра" не происходило. По состоянию на 07:50 у КПП находилось до пяти экипажей полиции, а толпа разошлась", - рассказали журналисты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Самий простий випадок із свіжого: у вас батько - лежачий інвалід але документи не оформлені, ви підписуєте відмову від мобілізації і на суді доводите, що мобілізації не підлягаєте.
Але, якщо в тцк ви попросите бланк відмови від мобілізації, щоб скористатись такою можливістю, то з вірогідністю 99% отримаєте черепно-мозкову травму тупим предметом по потилиці, а не бланк відмови, і до тями прийдете вже в учбовому центрі, якщо по дорозі не помрете від епілепсії.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Конституція - це договір між державою і суспільством. Якщо держава не виконує своїх обовязків, то вона не може вимагати виконання обовязків від громадян.
Це те саме, що вимагати від орендодавця надавати вам житло, тому що це його обовязок прописаний в договорі, і при цьому кілька місяців не виконувати свій обовязок по оплаті оренди.
А не про ржуще стадо бидла, що голосує по приколу !
А ти - біосміття.
Якщо поліція оголосила особу в розшук, то шукати - це робота поліції.
У тій же Одесі в даний час у розшуку знаходяться кілька кримінальних авторитетів, тцк ж чомусь не біжить їх шукати. Судячи з відео, мінімум половина тих "представників" це якраз члени якого кримінального угрупування, можливо й шукати далеко не доведеться.
так, але не лише вони.
насамперед мають захистити свої кормушки корупціонери, а не ті, хто має їм давати хабарі для вирішення своїх питань...
без змін і зменшення корпусу корупціонерів, країну не змінити...
А от в ЄСПЛ варто очікувати численних позовів з України. І вгадайте, на чий бік він ставатиме, якщо розглядатиме справи суто за буквою українського законодавства?
Цікаво як ця влада ще не додумалась закривати людей в домівках, якщо там пожар, нехай самі тушать, бо це обов'язок
Так само і бачу закриті кордони
неохопленe зеленою командОю покоління ухилянтів.
ТЦКашніки збивали людей на велосипедах витягували силою з машин скручували перехожих завдавали фізичного насильства забирали коштовності вимагали хабарів незаконно утримували у невідомо яких приміщеннях не пускали адвокатів забирати особисті речі телефони...речники весь час подавали суспільству неправдиву інформацію.держава нічого не робила щоб припинити такі правопорушення в майбутньому і притягнути тих то це зробив до відповідальності.тепер все частіше прилітають відповіді....якщо хочуть збудувати країну де людина у формі може що хоч зробити з цивільним і їй нічого за це не буде в цивільний якщо щось зробить з людиною у формі то на його пошук всі силові органи піднімаються....то вже є така гнила країна в світі наш кончений сусід...але в такому разі немає жодного сенсу з ним боротися
Це не політика.це кришування бандитизму
А щоб зняти конституцію з паузи, потрібні вибори президента та парламенту. З цих Зельоних, діла не буде.
В ОДЕСЬКІЙ області вже давно пора провести НЕГАЙНО реструктеризацію корумпованої до кісток, Обласної військової Адміністрації, усієї Поліції області, СБУ та Військомату ТЦК і ПОГРАНИЧНИКІВ, котрі ходять під мусорами...!!!
Вони там КЛАСНО ВЛАШТУВАЛИСЯ за відкати і КЛАСНО себе почувають на 4 році війни і підраховують наколядоване БАБЛО у бариг-бандитів та переправників контрабасу, повій, наркотиків, сигарет, спірту та ухилянтів, скуповуючи та розбудовуючи землі при морі у 50-100 метровій зоні...!!!
на 3х останніх секундах цього шабаша їбанух...