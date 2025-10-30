Пам’ятник Пушкіну в Одесі закрили дерев’яними плитами. ФОТО

В Одесі пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну закрили ОСП-плитами.

Пам'ятник Пушкіну в Одесі

10 листопада 2023 року Кабмін виключив із Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення монументи російським і радянським діячам, зокрема встановлені в Одесі: пам'ятник Пушкіну на Приморському бульварі та Воронцову на Соборній площі.

У 2024 році Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що у місті таки знесуть пам’ятник Пушкіну, чого так довго вимагали від місцевої влади. За його словами, усі відповідні розпорядження вже підписані. Ці документи вже розіслали до всіх відповідних структур.

Для знесення пам’ятника Пушкіну в центрі Одеси міській раді потрібно отримати відповідь від ЮНЕСКО, оскільки цей монумент розташований у його охоронній зоні.

Демонтаж інших пам'ятників

Водночас у серпня 2025 року було демонтовано пам'ятник Пушкіну в Болграді на Одещині.

