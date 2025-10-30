УКР
Пам’ятник Пушкіну в Одесі закрили дерев’яними плитами. ФОТО

В Одесі пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну закрили ОСП-плитами.

Про це пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Пам'ятник Пушкіну в Одесі

10 листопада 2023 року Кабмін виключив із Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення монументи російським і радянським діячам, зокрема встановлені в Одесі: пам'ятник Пушкіну на Приморському бульварі та Воронцову на Соборній площі.

У 2024 році Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що у місті таки знесуть пам’ятник Пушкіну, чого так довго вимагали від місцевої влади. За його словами, усі відповідні розпорядження вже підписані. Ці документи вже розіслали до всіх відповідних структур.

Для знесення пам’ятника Пушкіну в центрі Одеси міській раді потрібно отримати відповідь від ЮНЕСКО, оскільки цей монумент розташований у його охоронній зоні.

Демонтаж інших пам'ятників

Водночас у серпня 2025 року було демонтовано пам'ятник Пушкіну в Болграді на Одещині.

Зности відкритим способом бульдозером всі московські мітки
30.10.2025 08:48 Відповісти
+8
Виявляєтьмя, агентура ерефії не обмежувалася одним Трухановим. Цікаво, скільки їх там ще є. 🤔
30.10.2025 08:47 Відповісти
+5
це щоб при обстрілах одеси кацапами не був ушкоджений
30.10.2025 09:01 Відповісти
Виявляєтьмя, агентура ерефії не обмежувалася одним Трухановим. Цікаво, скільки їх там ще є. 🤔
30.10.2025 08:47 Відповісти
На жаль дуже багато...
30.10.2025 09:14 Відповісти
Зности відкритим способом бульдозером всі московські мітки
30.10.2025 08:48 Відповісти
під снос
30.10.2025 08:54 Відповісти
Значить ще мало прилетіло, чекаємо на прозріння, на Харьків подивіться з його проспектами ((((
30.10.2025 08:57 Відповісти
це щоб при обстрілах одеси кацапами не був ушкоджений
30.10.2025 09:01 Відповісти
Ну якщо прилетить,то не врятує. Простіше ціле вказівку поставити.
30.10.2025 09:19 Відповісти
Тим паче, що втучення ракети у того боввана збереже житловий будинок, чи об'єкт інфраструктури. Тому з того пушкіна хоч якась користь буде.
30.10.2025 09:44 Відповісти
А чого на OSB плиті трафареткою не набити - "Хутіп - пуйло" ???
30.10.2025 09:07 Відповісти
та чого ви?
намалюйте вишиванку та буде франко!

родіна мать стоїть?
арка дружби народів стоїть?
ой, вибачте.
їх же перейменували.....
30.10.2025 09:10 Відповісти
Ви хлєбало арапа бачили ? Яка вишиванка ? До нього тільки ярмолка впишеться.
30.10.2025 09:16 Відповісти
ви бачили родіну мать?
ви бачили арку дружби народів?

і, як? не заважає вам ці комуняцькі ригачки?
але ж, виявилось що перейменування достатньо....
то чим онук арапа гірший?
перейменувати і ок!
30.10.2025 09:32 Відповісти
Вибачаю, на дебілізм не ображаються.
30.10.2025 09:16 Відповісти
1. Не родіна мать - а Батькіащина мати.
2. На щиті герб України.
3. Вона стоїть за феншуєм - погрожує мечем рососії.
4. Арку перейменували на Арка Свободи українського народу, скульптуру демонтували.
30.10.2025 09:34 Відповісти
і чого це родіна мать, а у народі: манька кухарка, стоїть на печерських пагорбах, сракою до лесі українки?
може їй треба десь на кордоні стояти, та погрожувати?

тобто, виявилось достатньо перейменування?
то, що заважає намалювати вишиванку на аспушкінє та перейменувати?
наприклад, на персонаж з енеїди, котляревського?
чи, там можна а тут нє?
ето другоє?
30.10.2025 09:41 Відповісти
Я хз, у якому народі її так називають. Кияни не називають. Леся теж спиною стоїть до неї. Це аргумент з арсеналу Безумної. Ну ще почніть всі пам'ятники міряти - хто до кого спиною стоїть.

Та фарбуйте свого пушкінзона! Брийте, перуку натягайте. Йдіть під мерією Одеси мітингуйте. Доречі - давайте не словом, а ділом - проспонсуйте всі свої "ідеї".
30.10.2025 09:48 Відповісти
Выставить на аукцион. Продать кацапам за *********** деньги. Купить охеренное количество Дронов. Захерачить ими по кацапам. Всё.
30.10.2025 09:11 Відповісти
А почесним громадянином Одеси ефіопа ще не зробили?
30.10.2025 09:12 Відповісти
Залишається тільки закопати. В може це ждуни, на щось сподіваються
30.10.2025 09:13 Відповісти
Как вариант, сбрить бакенбарды, приклеить усы. Подписать-Иван Франко.
30.10.2025 09:15 Відповісти
Прочитав і здивувався! Чому не "пам'ятник російському ВЯЛІКОМУ поету Олександру Пушкінду "?
30.10.2025 09:15 Відповісти
Опалубку встановлено. Везіть бетон.👍
30.10.2025 09:18 Відповісти
Залити епоксідкою, продати в бсср чи будьякій діаспорі толстожвскіх
30.10.2025 09:21 Відповісти
Зараз одеська вата повилазить. Скучили падлюки за другим травня.
30.10.2025 09:28 Відповісти
А пам'ятники Богдану Хмельницькому, який шанується особисто путлером, да і назва міста Хмельницький. Чи є щось спільне з нацистською россією?
30.10.2025 09:30 Відповісти
Хрін з ним би, але влада здатна воювати тільки з пам'ятниками .
30.10.2025 09:31 Відповісти
Це піпець як важливо, особливо зараз..
30.10.2025 09:35 Відповісти
десь таким пушкінда завжди і уявляв, красаучік!
30.10.2025 09:38 Відповісти
Забрати з Одеси все ППО нехай їх пушкін ракети рашистські відбиває
30.10.2025 09:41 Відповісти
Відмазки про ЮНЕСКО мають одну мету: загальмувати знесення і протидіяти коммеморації історичної памʼті, тобто лишати мітки окупантів. Чхати Юнеско хтіло на це погруддя ефіопа, або камерунця чи звідкіля він там. А на місці цього імперського хлопа пасувало б подружжя Караванських, чи інші шляхетні особи - лицарі українського духу і спротиву. Алемце вирішувати громаді Одеси... А от видаляти імперські маркери держава мусит миттєво... 11 років війни, а колаборанти все ще труять державу прикриваючись культурою/вірою/тощо
30.10.2025 09:43 Відповісти
Окупаї моментально позносили УСІ пам"ятники видатним українцям, особливо полеглим захисникам з 2014 на ТОТ!
Ніяке юнеско, прастіхоспадє, їх не зупинило(
Вони першим чином мітять захоплену територію своїми ганчірками та істуканами...
30.10.2025 09:51 Відповісти
 
 