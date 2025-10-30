Пам’ятник Пушкіну в Одесі закрили дерев’яними плитами. ФОТО
В Одесі пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну закрили ОСП-плитами.
Про це пише Суспільне, передає Цензор.НЕТ.
Пам'ятник Пушкіну в Одесі
10 листопада 2023 року Кабмін виключив із Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення монументи російським і радянським діячам, зокрема встановлені в Одесі: пам'ятник Пушкіну на Приморському бульварі та Воронцову на Соборній площі.
У 2024 році Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що у місті таки знесуть пам’ятник Пушкіну, чого так довго вимагали від місцевої влади. За його словами, усі відповідні розпорядження вже підписані. Ці документи вже розіслали до всіх відповідних структур.
Для знесення пам’ятника Пушкіну в центрі Одеси міській раді потрібно отримати відповідь від ЮНЕСКО, оскільки цей монумент розташований у його охоронній зоні.
Демонтаж інших пам'ятників
Водночас у серпня 2025 року було демонтовано пам'ятник Пушкіну в Болграді на Одещині.
намалюйте вишиванку та буде франко!
родіна мать стоїть?
арка дружби народів стоїть?
ой, вибачте.
їх же перейменували.....
ви бачили арку дружби народів?
і, як? не заважає вам ці комуняцькі ригачки?
але ж, виявилось що перейменування достатньо....
то чим онук арапа гірший?
перейменувати і ок!
2. На щиті герб України.
3. Вона стоїть за феншуєм - погрожує мечем рососії.
4. Арку перейменували на Арка Свободи українського народу, скульптуру демонтували.
може їй треба десь на кордоні стояти, та погрожувати?
тобто, виявилось достатньо перейменування?
то, що заважає намалювати вишиванку на аспушкінє та перейменувати?
наприклад, на персонаж з енеїди, котляревського?
чи, там можна а тут нє?
ето другоє?
Та фарбуйте свого пушкінзона! Брийте, перуку натягайте. Йдіть під мерією Одеси мітингуйте. Доречі - давайте не словом, а ділом - проспонсуйте всі свої "ідеї".
Ніяке юнеско, прастіхоспадє, їх не зупинило(
Вони першим чином мітять захоплену територію своїми ганчірками та істуканами...