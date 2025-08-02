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Новини Фото Декомунізація Демонтаж пам’ятників
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Пам’ятник Пушкіну демонтували у Болграді на Одещині. ФОТОрепортаж

У місті Болград Одеської області у рамках деколонізації демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Болградська міська рада.

"1 серпня 2025 року, на виконання закону про деколонізацію, в місті Болград демонтовано пам’ятник поету Олександру Пушкіну, який визнано таким, що містить символіку імперської політики. Роботи були проведені силами комунального підприємства "Горводоканал" із залученням власної техніки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, виконавчий комітет Болградської міської ради ще у вересні 2024 року ухвалив рішення "Про демонтаж (вилучення) з публічного простору пам’ятників, пам’ятних знаків, їх окремих елементів, що містять символіку російської імперської політики в Болградській територіальній громаді".

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 Демонтаж пам'ятника Пушкіну в Одеській області
Демонтаж пам'ятника Пушкіну в Одеській області
Демонтаж пам'ятника Пушкіну в Одеській області
Демонтаж пам'ятника Пушкіну в Одеській області

Автор: 

демонтаж (194) Одеська область (3412) пам’ятник (932) Пушкін Олександр (48) Болградський район (2) Болград (1)


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Топ коментарі
+11
Убілі нєгра свінасабаку...
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02.08.2025 13:06 Відповісти
+10
як же московит засрав своїм лайном Русь/Україну так він мало що засрав, а скільки ешелонів москворотої бикоти сюди завіз...
нам знадобиться 75 років щоб очиститись від цього трешу
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02.08.2025 13:10 Відповісти
+8
Скільки чужого лапотного в нашій державі..
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02.08.2025 13:02 Відповісти
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Скільки чужого лапотного в нашій державі..
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02.08.2025 13:02 Відповісти
Це точно. Йнй ефіоп у вигляді вулиць, отаких відлитих одоробл як на фото, бібліотек, парків і скверів був чи не в кожному місті й селі України.
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02.08.2025 13:07 Відповісти
національного поета гагаузів демонтували !

гвалт !

.
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02.08.2025 13:03 Відповісти
Убілі нєгра свінасабаку...
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02.08.2025 13:06 Відповісти
як же московит засрав своїм лайном Русь/Україну так він мало що засрав, а скільки ешелонів москворотої бикоти сюди завіз...
нам знадобиться 75 років щоб очиститись від цього трешу
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02.08.2025 13:10 Відповісти
А столько он откритій чудних,гатовіл,просвєщал і стух.
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02.08.2025 14:17 Відповісти
Взагалі то це не пам'ятник а бюст. Але і такого лайна не повинно бути в Україні.
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02.08.2025 13:10 Відповісти
Віднесіть , це, труханову!, нехай в Одесі буде два...
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02.08.2025 13:10 Відповісти
гарна порада
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02.08.2025 13:14 Відповісти
Прив'язати Пушкіна до ніг Труханову і кинути до царя Солтана. 😁
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02.08.2025 13:32 Відповісти
Дурня у коня,а цей мавр пам'ятник сєбє ваздвіх нерукотворний.
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02.08.2025 14:18 Відповісти
Слухай, рускій, ну от нахріна тобі, чужинцю, наші, українські проблеми?!
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02.08.2025 14:14 Відповісти
Татьяна стала рано,рано,манду об лавку почесала.Твоє Онегін???
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02.08.2025 14:19 Відповісти
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02.08.2025 13:13 Відповісти
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02.08.2025 13:15 Відповісти
да, як все гарно починалось в Криму наприкінці лютого 2014-го

фарбованого під золотий унітаз бетонного чЛєніна в пгт. Зуя в друзки розбили.... наццисти.

.
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02.08.2025 13:23 Відповісти
Блін... Ну а у Болграді що робив Пушкенд? Він там пописяти зупинявся?

Понатикали хз чого...
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02.08.2025 13:29 Відповісти
В Одесі він жив деякий час, щодо Болграда нічого не чув...
Може бухав десь там та п'яний у канаві валявся?
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02.08.2025 13:41 Відповісти
Кружку з буду на шукав.
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02.08.2025 14:21 Відповісти
"Потужно і на часі" ну майже відповідає -виготовив 2000 балістичних ракет щоби вразити парашу
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02.08.2025 13:37 Відповісти
Не на часі але треба було давно це зробити.
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02.08.2025 14:01 Відповісти
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02.08.2025 13:58 Відповісти
А как же: " Оковы тяжкие падут, темницы рухнут и Свобода вас встретит радостно у входа и братья меч вам отдадут..."
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02.08.2025 14:18 Відповісти
И на обломках **********,напишут пукин здох.
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02.08.2025 14:23 Відповісти
 
 