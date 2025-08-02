Пам’ятник Пушкіну демонтували у Болграді на Одещині. ФОТОрепортаж
У місті Болград Одеської області у рамках деколонізації демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Болградська міська рада.
"1 серпня 2025 року, на виконання закону про деколонізацію, в місті Болград демонтовано пам’ятник поету Олександру Пушкіну, який визнано таким, що містить символіку імперської політики. Роботи були проведені силами комунального підприємства "Горводоканал" із залученням власної техніки", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, виконавчий комітет Болградської міської ради ще у вересні 2024 року ухвалив рішення "Про демонтаж (вилучення) з публічного простору пам’ятників, пам’ятних знаків, їх окремих елементів, що містять символіку російської імперської політики в Болградській територіальній громаді".
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гвалт !
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нам знадобиться 75 років щоб очиститись від цього трешу
фарбованого під золотий унітаз бетонного чЛєніна в пгт. Зуя в друзки розбили.... наццисти.
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Понатикали хз чого...
Може бухав десь там та п'яний у канаві валявся?