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Пам’ятник більшовицьким матросам демонтували у Кременчуці. ФОТОрепортаж

У Кременчуці 30 червня демонтували пам’ятник матросам більшовицької Дніпровської флотилії, які брали участь у вторгненні в Україну 1918-1919 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Полтава".

Демонтувати раніше його не могли, оскільки він перебував у Державному реєстрі нерухомих пам’яток України. Цьогоріч монумент виключили з реєстру, що й дозволило здійснити демонтаж.

Пам’ятник встановили в 1938 році. Під час Другої світової війни його зруйнували німці. У 1945 році монумент відновили, а потім реконструювали в 1989 році.

Рішення про вилучення об’єкта з переліку культурної спадщини громади ухвалили на сесії міської ради 13 вересня 2024 року. Демонтований монумент зберігатиме комунальне підприємство "Кременчук Благоустрій".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Місцеві напали на активістів в Одесі, які демонтували радянську символіку: поліція почала розслідування

У Кременчуці демонтували пам'ятник матросам радянської флотилії
У Кременчуці демонтували пам'ятник матросам радянської флотилії
У Кременчуці демонтували пам'ятник матросам радянської флотилії
У Кременчуці демонтували пам'ятник матросам радянської флотилії

Автор: 

демонтаж (193) Кременчук (310) декомунізація (559) Полтавська область (1162) Кременчуцький район (29)


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Топ коментарі
+10
Все добре але повинно бути не демонтували , а знищили
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30.06.2025 17:33 Відповісти
+4
Дивно, що до цього часу стоять пам'ятники матросам, які захоплювали і грабували Україну.
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30.06.2025 18:40 Відповісти
+3
Хто тут тимчасовий?!
Злась!
Скінчилась ваша савецькая власть.
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30.06.2025 17:35 Відповісти
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Все добре але повинно бути не демонтували , а знищили
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30.06.2025 17:33 Відповісти
Посадити)
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30.06.2025 18:45 Відповісти
Хто тут тимчасовий?!
Злась!
Скінчилась ваша савецькая власть.
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30.06.2025 17:35 Відповісти
"которые тут..." скоріше "які здєсь тимчасові?")))
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30.06.2025 18:47 Відповісти
Суті це не змінює.
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30.06.2025 18:55 Відповісти
Я без наїздів!))))
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30.06.2025 19:24 Відповісти
Держава має дотувати громадам викуп та переплавку цих скульптур
вони досі лежать подекуди незнищені, бо нікому не потрібні. а по факту - незнищені
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30.06.2025 17:37 Відповісти
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30.06.2025 17:56 Відповісти
У чергу!)
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30.06.2025 19:25 Відповісти
Пройшли, перші 30 років, відновлення Незалежності України, під контролем зкацаплених ************ та ригоАНАЛІВ з помічниками!!
Тому і такі результати виборів в Україні, від мудрого *********, сруськага міфа!
Рабів до раю, не пускають!!
Армія! Мова! Віра! Нарешті…
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30.06.2025 18:03 Відповісти
Дивно, що до цього часу стоять пам'ятники матросам, які захоплювали і грабували Україну.
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30.06.2025 18:40 Відповісти
И правильно сделали,фашистской путинской пропаганде не должно быть места в Украине!!!
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30.06.2025 18:44 Відповісти
"павука" б у сєвасє знести... Нахрєн...
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30.06.2025 18:49 Відповісти
 
 