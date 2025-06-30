Пам’ятник більшовицьким матросам демонтували у Кременчуці. ФОТОрепортаж
У Кременчуці 30 червня демонтували пам’ятник матросам більшовицької Дніпровської флотилії, які брали участь у вторгненні в Україну 1918-1919 років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Полтава".
Демонтувати раніше його не могли, оскільки він перебував у Державному реєстрі нерухомих пам’яток України. Цьогоріч монумент виключили з реєстру, що й дозволило здійснити демонтаж.
Пам’ятник встановили в 1938 році. Під час Другої світової війни його зруйнували німці. У 1945 році монумент відновили, а потім реконструювали в 1989 році.
Рішення про вилучення об’єкта з переліку культурної спадщини громади ухвалили на сесії міської ради 13 вересня 2024 року. Демонтований монумент зберігатиме комунальне підприємство "Кременчук Благоустрій".
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Злась!
Скінчилась ваша савецькая власть.
вони досі лежать подекуди незнищені, бо нікому не потрібні. а по факту - незнищені
Тому і такі результати виборів в Україні, від мудрого *********, сруськага міфа!
Рабів до раю, не пускають!!
Армія! Мова! Віра! Нарешті…