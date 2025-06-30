Пам’ятник більшовицьким матросам демонтували у Кременчуці. ФОТОрепортаж

У Кременчуці 30 червня демонтували пам’ятник матросам більшовицької Дніпровської флотилії, які брали участь у вторгненні в Україну 1918-1919 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Полтава".

Демонтувати раніше його не могли, оскільки він перебував у Державному реєстрі нерухомих пам’яток України. Цьогоріч монумент виключили з реєстру, що й дозволило здійснити демонтаж.

Пам’ятник встановили в 1938 році. Під час Другої світової війни його зруйнували німці. У 1945 році монумент відновили, а потім реконструювали в 1989 році.

Рішення про вилучення об’єкта з переліку культурної спадщини громади ухвалили на сесії міської ради 13 вересня 2024 року. Демонтований монумент зберігатиме комунальне підприємство "Кременчук Благоустрій".

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