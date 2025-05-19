УКР
Декомунізація Напад на активістів в Одесі
5 232 49

Місцеві напали на активістів в Одесі, які демонтували радянську символіку: поліція почала розслідування

В Одесі стався конфлікт між місцевими жителями та громадськими активістами, які намагалися демонтувати меморіальну дошку на честь російських і радянських діячів. Поліція відкрила два кримінальні провадження та склала адмінпротокол.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили проєкт "Деколонізація. Україна" та громадська організація "Робимо Вам Нерви".

Що кажуть активісти?

Так, 17-18 травня активісти на своїй сторінці інформували про знесення низки меморіальних дощок та адресних табличок на честь російських і радянських діячів. Серед них письменник Олександр Пушкін, радянський лейтенант Петро Шмідт, Герой СРСР Дмитро Медведєв і чекіст-розвідник Микола Гефт.

В Одесі напали на активістів за демонтаж радянської таблички: деталі

Керівник проєкту Вадим Поздняков розповів "Суспільному", що біля скверу Героїв-прикордонників, коли громадські діячі встановили драбину та почали збивати чергову дошку, до них підійшли місцеві й висловлювали своє обурення.

"Вони були незадоволені цим фактом (демонтаж, - ред.), тривала якась дискусія, розмова тощо. Тобто фізичної агресії, в принципі, ніхто не проявляв, і все було б окей, якби не вибігли з боку двору абсолютно неадекватні люди, які виглядали як у стані алкогольного, або наркотичного сп’яніння, і почали одразу кидатися з кулаками на людей, які там були. Почалася масова штовханина на районі", - заявив чоловік.

Чоловік накинувся із ножами на поліціянтів в Одесі: його та правоохоронців ушпиталили з пораненнями.

В організації "Робимо Вам Нерви" стверджують, що один із постраждалих із множинними синцями та саднами, розсіченням голови, а в іншого вкрали телефон.

"Місцеві зорієнтувалися та вкинули історію про те, що нібито активісти почали задувати всіх газом і лише після того натовп почав їх бити, що з їхніх слів було "по справедливості", при прибутті на місце поліція одразу зосередилась саме на цій версії й потерпілих, а не на нападниках", – зазначили у "Деколонізація. Україна".

В Одесі напали на активістів за демонтаж радянської таблички: деталі

Реакція поліції

Попередньо правоохоронці встановили, що протягом двох днів між представниками однієї з громадських організацій, які намагалися демонтувати меморіальну дошку, та місцевими жителями тривав конфлікт.

"Першого дня один громадянин завадив зірвати табличку активістам, у результаті чого вони застосували до нього газовий балончик. Заяв та повідомлень за даним фактом до поліції не надходило", - повідомили поліціянти.

Уже наступного вечора на 102 надійшло повідомлення щодо конфлікту за цією самою адресою, що завершився бійкою, демонтажем пам’ятної дошки та зникненням мобільного телефона.

Частину вулиць в Одесі, названих на честь російських діячів, вирішили не перейменовувати

Наразі за заявами двох представників громадської організації поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • 1 ст. 125 (легкі тілесні ушкодження);
  • ч. 4 ст. 185 (крадіжка).

Решта ж учасників конфлікту із заявами не зверталися.

Окрім того, правоохоронці склали протокол щодо жінки, яка пошкодила табличку, за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів (стаття 152 Кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення). Встановлюються всі обставини події.

Рада ухвалила закон щодо перейменування 103 місцевих загальних судів у межах декомунізації

В Одесі напали на активістів за демонтаж радянської таблички: деталі

Автор: 

Топ коментарі
+38
Чому цим займаються "активісти" а не місцева влада?
показати весь коментар
19.05.2025 16:52 Відповісти
+27
Недостатньо Одесу ********... не доходить ніяк..
показати весь коментар
19.05.2025 16:51 Відповісти
+27
Бо влада Одеси, це латентні сепари!Один тільки труханов чого вартий!
показати весь коментар
19.05.2025 17:01 Відповісти
в іншого вкрали телефон...
- певно , зарвди цього , все і почалося ...
показати весь коментар
19.05.2025 16:48 Відповісти
Недостатньо Одесу ********... не доходить ніяк..
показати весь коментар
19.05.2025 16:51 Відповісти
Оби дві сторони на фронт..нехай там від кацапів узберіжжя захищають..
показати весь коментар
19.05.2025 16:54 Відповісти
Чому цим займаються "активісти" а не місцева влада?
показати весь коментар
19.05.2025 16:52 Відповісти
Бо це коштує грошей. Демонтаж треба провести через засідання ради й кошти виділити. Бо потрібні: персонал, орента авто з драбиною, і т.і.

Крім того, щоб ще не пошкодили будинки..багато історичних пам'яток.

А це - тупі провокації. Кортить змінити? - то найміть профіків, а не довбайте аби як.
показати весь коментар
19.05.2025 16:58 Відповісти
Дякую, що більш розвернуто сформулювали моє запитання
(ліньки було писати багато тексту)
показати весь коментар
19.05.2025 17:02 Відповісти
знести табличку = пошкодити будинок?
нічого, русня шахедом знесе і все буде ок у адєзітав
показати весь коментар
19.05.2025 17:20 Відповісти
Тобто ви взагалі не в курсі, як дебіли таблички зтісторичних будинків знімають. Ню-ню..
показати весь коментар
19.05.2025 17:24 Відповісти
Та вкурсі.
«Калібром» або «Іскандером» разом з мешканцями.
показати весь коментар
19.05.2025 18:23 Відповісти
То ви наводите??

Ото аби ляпнути.
показати весь коментар
20.05.2025 02:51 Відповісти
Та ви там кацассіти, самі справлєтєсь.
показати весь коментар
20.05.2025 09:07 Відповісти
Місцева влада - це Труханов з кацапським паспортом
показати весь коментар
19.05.2025 16:58 Відповісти
Бо влада Одеси, це латентні сепари!Один тільки труханов чого вартий!
показати весь коментар
19.05.2025 17:01 Відповісти
радянський лейтенант Петро Шмідт
-----------

Декомунізація призводить до дебілізації. Яким місцем він взагалі до СРСР? Якщо 1906 року розстріляли? Причому народився і загинув в Україні, нічого крамольного там немає в біографії
показати весь коментар
19.05.2025 16:52 Відповісти
Так и до детей лейтенанта Шмидта доберутся..
показати весь коментар
19.05.2025 16:58 Відповісти
вот саме так, бо ці "дєтішки" потім наробили лиха,
як у тій казочкі вови ілліча:

декабрісти розбудили Герцена, той вдарив в "Колокол", підкинулись большевічки і пішла поєхала рассєя...

різати лівачєство к чьортовой матєрі,
не допускаючи ніяких піротонітів !

.
показати весь коментар
19.05.2025 17:19 Відповісти
13 січня 1889 року Шмідт зробив вкрай незвичайний вчинок - вступив в офіційний шлюб
з пітерською професійною повією з Василівської стрілки Домінікою Гаврилівною Павловою (нар. 1868),
чим викликав крайню неприязнь до себе в офіцерському середовищі.
Його батько, дізнавшись про те, що сталося, раптово помер.

можна тільки догадуватись,
яких дітей вони понароджували..
показати весь коментар
19.05.2025 17:37 Відповісти
Ватаны забыли про Шашлык по Одесски
показати весь коментар
19.05.2025 16:54 Відповісти
А ти, перед тим, як висратись, штани зняв чи знову забув?
показати весь коментар
19.05.2025 17:01 Відповісти
Зрозуміло, знову забув... І що ж ти так. І то в тебе ж постійно. Напевно, вже звик?
показати весь коментар
19.05.2025 17:27 Відповісти
Засранцю, ти штани знімай і випери, бо ж смороду від тебе. А свою шизофренію вже потім лікувати будеш...
показати весь коментар
19.05.2025 17:40 Відповісти
Воно ротом висралося)
показати весь коментар
19.05.2025 17:58 Відповісти
НАшо йому штани знімати, в нього тойво з рота вивалюється
показати весь коментар
19.05.2025 17:52 Відповісти
Демонтувувати повинні комунальнки після рішення адміністрації. Активісти можуть звернення подати. Якщо є багато єнергії та сили то місцевий ТЦК допоможе спрямувати їх в потрібний напрямок.
показати весь коментар
19.05.2025 16:56 Відповісти
Підтримую, вище пост - Вашого ще не бачила.
показати весь коментар
19.05.2025 16:59 Відповісти
Добре що ти тільки активістів спрямував до ТЦК а не ******* ватацефалів які на них накинулись

В принципі Цензор давно вже розсадник замаскованої русовисрані, дякую що наочно підтвердив
показати весь коментар
19.05.2025 17:21 Відповісти
Тобто у вашій зеленій психарні адекватні міри й голос розуму відсутні..
показати весь коментар
19.05.2025 17:26 Відповісти
Ви забули про Труханова. Тож які антирадянські чи антиросійські рішення?
показати весь коментар
19.05.2025 17:24 Відповісти
це був тест на вшивість місцевих..
та й адміністрації також..
показати весь коментар
19.05.2025 17:30 Відповісти
Одеська ватка не може змиритися з тим, що ***** Одесу ніколи не отримає.
показати весь коментар
19.05.2025 16:58 Відповісти
Завжди потрібно щоб хтось знимав на відео зі сторони. за 5 -7 метрів.
показати весь коментар
19.05.2025 16:59 Відповісти
В мережв є відео, як знімали табличку, як налетіли адєсскіє комуністи, за що отримали струю газа в пику!
показати весь коментар
19.05.2025 20:30 Відповісти
Х/з, хто на кому стояв...
показати весь коментар
19.05.2025 16:59 Відповісти
Більше ракет і шахедів на адєсу.... папа путін скоро це зробить !!!
показати весь коментар
19.05.2025 17:04 Відповісти
вони ждуни та тєрпіли,
не жаліються на хла..
показати весь коментар
19.05.2025 17:41 Відповісти
не всіх дурнів одеських війна повбивала.
показати весь коментар
19.05.2025 17:12 Відповісти
Герой СРСР Дмитро Медведєв...
показати весь коментар
19.05.2025 17:19 Відповісти
читається як "у Одесі українці напали на москалів." Скабєєва і орки будуть у захваті.
показати весь коментар
19.05.2025 17:40 Відповісти
- А теперь посмотрите налево. Перед вами памятник неизвестному матросу Якову Фридману.
- Позвольте, почему же неизвестному? Вот и имя и фамилия.
- Потому что неизвестно, был ли Яков Фридман матросом.
показати весь коментар
19.05.2025 18:20 Відповісти
Какие мордатенькие активисты.
показати весь коментар
19.05.2025 18:27 Відповісти
Дмитро Мєдвєдєв очолював тут,на Львівщині партизанський загін.Сидів тихо,як гівно в траві,бо кругом була оунівська партизанка...Це в загоні Мєдвєдєва був диверсант Кузнєцов.який під погонялом оберлейтенента Пауля Зіберта пострілював німців з безпечної віддалі,але коли йому доручили вбити губернатора Коха забздів і хоча проник до нього в кабінет не стріляв,казав що там були два пса які дивились за його руками.Про ту всю фігню написана книга "Сильні духом" і біля того партизанського отряду після війни кормилось до фіга всякого люду.Пам"ятаю,до нас в школу часто приходила така "развєдчіца" Марія Кіх,розповідала про свої гєроічєскіє дєйствія.А Кузнєцова шльопнули бандерівці,зараз його поховання переносять на Голосківський цвинтар з "холма слави".До речі,разом з якимось полковніком путіним,також гєроєм серисери...Так що не розумію,як меморіальна дошка Мєдвєдєва забрела аж в Одесу...
показати весь коментар
19.05.2025 18:29 Відповісти
а де ТЦК, он скільки мобресурсу вибігло до активістів і всі молоді, здорові бики
показати весь коментар
19.05.2025 18:35 Відповісти
Абсолютно вірно. Здорові бики воюють, чомусь, не з ворогом на фронті, а з табличками в тилу.
показати весь коментар
19.05.2025 19:54 Відповісти
... вата і ждуни.
показати весь коментар
19.05.2025 20:45 Відповісти
Ганьба одеситам,котрі плекають "руцький мир".Хай не дивуються,що їм на голови летят дарунки від кремля.❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
20.05.2025 09:00 Відповісти
 
 