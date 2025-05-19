Місцеві напали на активістів в Одесі, які демонтували радянську символіку: поліція почала розслідування
В Одесі стався конфлікт між місцевими жителями та громадськими активістами, які намагалися демонтувати меморіальну дошку на честь російських і радянських діячів. Поліція відкрила два кримінальні провадження та склала адмінпротокол.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили проєкт "Деколонізація. Україна" та громадська організація "Робимо Вам Нерви".
Що кажуть активісти?
Так, 17-18 травня активісти на своїй сторінці інформували про знесення низки меморіальних дощок та адресних табличок на честь російських і радянських діячів. Серед них письменник Олександр Пушкін, радянський лейтенант Петро Шмідт, Герой СРСР Дмитро Медведєв і чекіст-розвідник Микола Гефт.
Керівник проєкту Вадим Поздняков розповів "Суспільному", що біля скверу Героїв-прикордонників, коли громадські діячі встановили драбину та почали збивати чергову дошку, до них підійшли місцеві й висловлювали своє обурення.
"Вони були незадоволені цим фактом (демонтаж, - ред.), тривала якась дискусія, розмова тощо. Тобто фізичної агресії, в принципі, ніхто не проявляв, і все було б окей, якби не вибігли з боку двору абсолютно неадекватні люди, які виглядали як у стані алкогольного, або наркотичного сп’яніння, і почали одразу кидатися з кулаками на людей, які там були. Почалася масова штовханина на районі", - заявив чоловік.
В організації "Робимо Вам Нерви" стверджують, що один із постраждалих із множинними синцями та саднами, розсіченням голови, а в іншого вкрали телефон.
"Місцеві зорієнтувалися та вкинули історію про те, що нібито активісти почали задувати всіх газом і лише після того натовп почав їх бити, що з їхніх слів було "по справедливості", при прибутті на місце поліція одразу зосередилась саме на цій версії й потерпілих, а не на нападниках", – зазначили у "Деколонізація. Україна".
Реакція поліції
Попередньо правоохоронці встановили, що протягом двох днів між представниками однієї з громадських організацій, які намагалися демонтувати меморіальну дошку, та місцевими жителями тривав конфлікт.
"Першого дня один громадянин завадив зірвати табличку активістам, у результаті чого вони застосували до нього газовий балончик. Заяв та повідомлень за даним фактом до поліції не надходило", - повідомили поліціянти.
Уже наступного вечора на 102 надійшло повідомлення щодо конфлікту за цією самою адресою, що завершився бійкою, демонтажем пам’ятної дошки та зникненням мобільного телефона.
Наразі за заявами двох представників громадської організації поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за двома статтями Кримінального кодексу України:
- 1 ст. 125 (легкі тілесні ушкодження);
- ч. 4 ст. 185 (крадіжка).
Решта ж учасників конфлікту із заявами не зверталися.
Окрім того, правоохоронці склали протокол щодо жінки, яка пошкодила табличку, за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів (стаття 152 Кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення). Встановлюються всі обставини події.
