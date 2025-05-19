РУС
5 232 49

Местные напали в Одессе на активистов, демонтировавших советскую символику: полиция начала расследование

В Одессе произошел конфликт между местными жителями и общественными активистами, которые пытались демонтировать мемориальную доску в честь российских и советских деятелей. Полиция открыла два уголовных производства и составила админпротокол.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили проект "Деколонізація. Україна" и общественная организация ""Робимо Вам Нерви".

Что говорят активисты?

Так, 17-18 мая активисты на своей странице информировали о сносе ряда мемориальных досок и адресных табличек в честь российских и советских деятелей. Среди них - писатель Александр Пушкин, советский лейтенант Петр Шмидт, Герой СССР Дмитрий Медведев и чекист-разведчик Николай Гефт.

Руководитель проекта Вадим Поздняков рассказал "Суспільному", что возле сквера Героев-пограничников, когда общественные деятели установили лестницу и начали сбивать очередную доску, к ним подошли местные и выражали свое возмущение.

"Они были недовольны этим фактом (демонтаж - ред.), продолжалась какая-то дискуссия, разговор и тому подобное. То есть физической агрессии, в принципе, никто не проявлял, и все было бы окей, если бы не выбежали со стороны двора абсолютно неадекватные люди, которые выглядели, как в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и начали сразу бросаться с кулаками на людей, которые там были. Началась массовая потасовка на районе", - заявил мужчина.

В организации "Робимо Вам Нерви" утверждают, что один из пострадавших с множественными синяками и ссадинами, рассечением головы, а у другого украли телефон.

"Местные сориентировались и вбросили историю о том, что якобы активисты начали задувать всех газом и только после этого толпа начала их бить, что по их словам было "по справедливости", при прибытии на место полиция сразу сосредоточилась именно на этой версии и пострадавших, а не на нападающих", - отметили в "Деколонізація. Україна".

В Одессе напали на активистов за демонтаж советской таблички: подробности

Реакция полиции

Предварительно правоохранители установили, что в течение двух дней между представителями одной из общественных организаций, которые пытались демонтировать мемориальную доску, и местными жителями продолжался конфликт.

"В первый день один гражданин помешал сорвать табличку активистам, в результате чего они применили к нему газовый баллончик. Заявлений и сообщений по данному факту в полицию не поступало", - сообщили полицейские.

Уже на следующий вечер на 102 поступило сообщение о конфликте по этому же адресу, который завершился дракой, демонтажем памятной доски и исчезновением мобильного телефона.

Сейчас по заявлениям двух представителей общественной организации полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • 1 ст. 125 (легкие телесные повреждения);
  • ч. 4 ст. 185 (кража).

Остальные же участники конфликта с заявлениями не обращались.

Кроме того, правоохранители составили протокол в отношении женщины, которая повредила табличку, за нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов (статья 152 Уголовного кодекса Украины об административных правонарушениях). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В Одессе напали на активистов за демонтаж советской таблички: подробности
Топ комментарии
+38
Чому цим займаються "активісти" а не місцева влада?
показать весь комментарий
19.05.2025 16:52 Ответить
+27
Недостатньо Одесу ********... не доходить ніяк..
показать весь комментарий
19.05.2025 16:51 Ответить
+27
Бо влада Одеси, це латентні сепари!Один тільки труханов чого вартий!
показать весь комментарий
19.05.2025 17:01 Ответить
в іншого вкрали телефон...
- певно , зарвди цього , все і почалося ...
показать весь комментарий
19.05.2025 16:48 Ответить
Недостатньо Одесу ********... не доходить ніяк..
показать весь комментарий
19.05.2025 16:51 Ответить
Оби дві сторони на фронт..нехай там від кацапів узберіжжя захищають..
показать весь комментарий
19.05.2025 16:54 Ответить
Чому цим займаються "активісти" а не місцева влада?
показать весь комментарий
19.05.2025 16:52 Ответить
Бо це коштує грошей. Демонтаж треба провести через засідання ради й кошти виділити. Бо потрібні: персонал, орента авто з драбиною, і т.і.

Крім того, щоб ще не пошкодили будинки..багато історичних пам'яток.

А це - тупі провокації. Кортить змінити? - то найміть профіків, а не довбайте аби як.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:58 Ответить
Дякую, що більш розвернуто сформулювали моє запитання
(ліньки було писати багато тексту)
показать весь комментарий
19.05.2025 17:02 Ответить
знести табличку = пошкодити будинок?
нічого, русня шахедом знесе і все буде ок у адєзітав
показать весь комментарий
19.05.2025 17:20 Ответить
Тобто ви взагалі не в курсі, як дебіли таблички зтісторичних будинків знімають. Ню-ню..
показать весь комментарий
19.05.2025 17:24 Ответить
Та вкурсі.
«Калібром» або «Іскандером» разом з мешканцями.
показать весь комментарий
19.05.2025 18:23 Ответить
То ви наводите??

Ото аби ляпнути.
показать весь комментарий
20.05.2025 02:51 Ответить
Та ви там кацассіти, самі справлєтєсь.
показать весь комментарий
20.05.2025 09:07 Ответить
Місцева влада - це Труханов з кацапським паспортом
показать весь комментарий
19.05.2025 16:58 Ответить
Бо влада Одеси, це латентні сепари!Один тільки труханов чого вартий!
показать весь комментарий
19.05.2025 17:01 Ответить
радянський лейтенант Петро Шмідт
-----------

Декомунізація призводить до дебілізації. Яким місцем він взагалі до СРСР? Якщо 1906 року розстріляли? Причому народився і загинув в Україні, нічого крамольного там немає в біографії
показать весь комментарий
19.05.2025 16:52 Ответить
Так и до детей лейтенанта Шмидта доберутся..
показать весь комментарий
19.05.2025 16:58 Ответить
вот саме так, бо ці "дєтішки" потім наробили лиха,
як у тій казочкі вови ілліча:

декабрісти розбудили Герцена, той вдарив в "Колокол", підкинулись большевічки і пішла поєхала рассєя...

різати лівачєство к чьортовой матєрі,
не допускаючи ніяких піротонітів !

.
показать весь комментарий
19.05.2025 17:19 Ответить
13 січня 1889 року Шмідт зробив вкрай незвичайний вчинок - вступив в офіційний шлюб
з пітерською професійною повією з Василівської стрілки Домінікою Гаврилівною Павловою (нар. 1868),
чим викликав крайню неприязнь до себе в офіцерському середовищі.
Його батько, дізнавшись про те, що сталося, раптово помер.

можна тільки догадуватись,
яких дітей вони понароджували..
показать весь комментарий
19.05.2025 17:37 Ответить
Ватаны забыли про Шашлык по Одесски
показать весь комментарий
19.05.2025 16:54 Ответить
А ти, перед тим, як висратись, штани зняв чи знову забув?
показать весь комментарий
19.05.2025 17:01 Ответить
Зрозуміло, знову забув... І що ж ти так. І то в тебе ж постійно. Напевно, вже звик?
показать весь комментарий
19.05.2025 17:27 Ответить
Засранцю, ти штани знімай і випери, бо ж смороду від тебе. А свою шизофренію вже потім лікувати будеш...
показать весь комментарий
19.05.2025 17:40 Ответить
Воно ротом висралося)
показать весь комментарий
19.05.2025 17:58 Ответить
НАшо йому штани знімати, в нього тойво з рота вивалюється
показать весь комментарий
19.05.2025 17:52 Ответить
Демонтувувати повинні комунальнки після рішення адміністрації. Активісти можуть звернення подати. Якщо є багато єнергії та сили то місцевий ТЦК допоможе спрямувати їх в потрібний напрямок.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:56 Ответить
Підтримую, вище пост - Вашого ще не бачила.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:59 Ответить
Добре що ти тільки активістів спрямував до ТЦК а не ******* ватацефалів які на них накинулись

В принципі Цензор давно вже розсадник замаскованої русовисрані, дякую що наочно підтвердив
показать весь комментарий
19.05.2025 17:21 Ответить
Тобто у вашій зеленій психарні адекватні міри й голос розуму відсутні..
показать весь комментарий
19.05.2025 17:26 Ответить
Ви забули про Труханова. Тож які антирадянські чи антиросійські рішення?
показать весь комментарий
19.05.2025 17:24 Ответить
це був тест на вшивість місцевих..
та й адміністрації також..
показать весь комментарий
19.05.2025 17:30 Ответить
Одеська ватка не може змиритися з тим, що ***** Одесу ніколи не отримає.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:58 Ответить
Завжди потрібно щоб хтось знимав на відео зі сторони. за 5 -7 метрів.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:59 Ответить
В мережв є відео, як знімали табличку, як налетіли адєсскіє комуністи, за що отримали струю газа в пику!
показать весь комментарий
19.05.2025 20:30 Ответить
Х/з, хто на кому стояв...
показать весь комментарий
19.05.2025 16:59 Ответить
Більше ракет і шахедів на адєсу.... папа путін скоро це зробить !!!
показать весь комментарий
19.05.2025 17:04 Ответить
вони ждуни та тєрпіли,
не жаліються на хла..
показать весь комментарий
19.05.2025 17:41 Ответить
не всіх дурнів одеських війна повбивала.
показать весь комментарий
19.05.2025 17:12 Ответить
Герой СРСР Дмитро Медведєв...
показать весь комментарий
19.05.2025 17:19 Ответить
читається як "у Одесі українці напали на москалів." Скабєєва і орки будуть у захваті.
показать весь комментарий
19.05.2025 17:40 Ответить
- А теперь посмотрите налево. Перед вами памятник неизвестному матросу Якову Фридману.
- Позвольте, почему же неизвестному? Вот и имя и фамилия.
- Потому что неизвестно, был ли Яков Фридман матросом.
показать весь комментарий
19.05.2025 18:20 Ответить
Какие мордатенькие активисты.
показать весь комментарий
19.05.2025 18:27 Ответить
Дмитро Мєдвєдєв очолював тут,на Львівщині партизанський загін.Сидів тихо,як гівно в траві,бо кругом була оунівська партизанка...Це в загоні Мєдвєдєва був диверсант Кузнєцов.який під погонялом оберлейтенента Пауля Зіберта пострілював німців з безпечної віддалі,але коли йому доручили вбити губернатора Коха забздів і хоча проник до нього в кабінет не стріляв,казав що там були два пса які дивились за його руками.Про ту всю фігню написана книга "Сильні духом" і біля того партизанського отряду після війни кормилось до фіга всякого люду.Пам"ятаю,до нас в школу часто приходила така "развєдчіца" Марія Кіх,розповідала про свої гєроічєскіє дєйствія.А Кузнєцова шльопнули бандерівці,зараз його поховання переносять на Голосківський цвинтар з "холма слави".До речі,разом з якимось полковніком путіним,також гєроєм серисери...Так що не розумію,як меморіальна дошка Мєдвєдєва забрела аж в Одесу...
показать весь комментарий
19.05.2025 18:29 Ответить
а де ТЦК, он скільки мобресурсу вибігло до активістів і всі молоді, здорові бики
показать весь комментарий
19.05.2025 18:35 Ответить
Абсолютно вірно. Здорові бики воюють, чомусь, не з ворогом на фронті, а з табличками в тилу.
показать весь комментарий
19.05.2025 19:54 Ответить
... вата і ждуни.
показать весь комментарий
19.05.2025 20:45 Ответить
Ганьба одеситам,котрі плекають "руцький мир".Хай не дивуються,що їм на голови летят дарунки від кремля.❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
20.05.2025 09:00 Ответить
 
 