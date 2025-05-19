Местные напали в Одессе на активистов, демонтировавших советскую символику: полиция начала расследование
В Одессе произошел конфликт между местными жителями и общественными активистами, которые пытались демонтировать мемориальную доску в честь российских и советских деятелей. Полиция открыла два уголовных производства и составила админпротокол.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили проект "Деколонізація. Україна" и общественная организация ""Робимо Вам Нерви".
Что говорят активисты?
Так, 17-18 мая активисты на своей странице информировали о сносе ряда мемориальных досок и адресных табличек в честь российских и советских деятелей. Среди них - писатель Александр Пушкин, советский лейтенант Петр Шмидт, Герой СССР Дмитрий Медведев и чекист-разведчик Николай Гефт.
Руководитель проекта Вадим Поздняков рассказал "Суспільному", что возле сквера Героев-пограничников, когда общественные деятели установили лестницу и начали сбивать очередную доску, к ним подошли местные и выражали свое возмущение.
"Они были недовольны этим фактом (демонтаж - ред.), продолжалась какая-то дискуссия, разговор и тому подобное. То есть физической агрессии, в принципе, никто не проявлял, и все было бы окей, если бы не выбежали со стороны двора абсолютно неадекватные люди, которые выглядели, как в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и начали сразу бросаться с кулаками на людей, которые там были. Началась массовая потасовка на районе", - заявил мужчина.
В организации "Робимо Вам Нерви" утверждают, что один из пострадавших с множественными синяками и ссадинами, рассечением головы, а у другого украли телефон.
"Местные сориентировались и вбросили историю о том, что якобы активисты начали задувать всех газом и только после этого толпа начала их бить, что по их словам было "по справедливости", при прибытии на место полиция сразу сосредоточилась именно на этой версии и пострадавших, а не на нападающих", - отметили в "Деколонізація. Україна".
Реакция полиции
Предварительно правоохранители установили, что в течение двух дней между представителями одной из общественных организаций, которые пытались демонтировать мемориальную доску, и местными жителями продолжался конфликт.
"В первый день один гражданин помешал сорвать табличку активистам, в результате чего они применили к нему газовый баллончик. Заявлений и сообщений по данному факту в полицию не поступало", - сообщили полицейские.
Уже на следующий вечер на 102 поступило сообщение о конфликте по этому же адресу, который завершился дракой, демонтажем памятной доски и исчезновением мобильного телефона.
Сейчас по заявлениям двух представителей общественной организации полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- 1 ст. 125 (легкие телесные повреждения);
- ч. 4 ст. 185 (кража).
Остальные же участники конфликта с заявлениями не обращались.
Кроме того, правоохранители составили протокол в отношении женщины, которая повредила табличку, за нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов (статья 152 Уголовного кодекса Украины об административных правонарушениях). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
- певно , зарвди цього , все і почалося ...
Крім того, щоб ще не пошкодили будинки..багато історичних пам'яток.
А це - тупі провокації. Кортить змінити? - то найміть профіків, а не довбайте аби як.
(ліньки було писати багато тексту)
нічого, русня шахедом знесе і все буде ок у адєзітав
«Калібром» або «Іскандером» разом з мешканцями.
Ото аби ляпнути.
-----------
Декомунізація призводить до дебілізації. Яким місцем він взагалі до СРСР? Якщо 1906 року розстріляли? Причому народився і загинув в Україні, нічого крамольного там немає в біографії
як у тій казочкі вови ілліча:
декабрісти розбудили Герцена, той вдарив в "Колокол", підкинулись большевічки і пішла поєхала рассєя...
різати лівачєство к чьортовой матєрі,
не допускаючи ніяких піротонітів !
.
з пітерською професійною повією з Василівської стрілки Домінікою Гаврилівною Павловою (нар. 1868),
чим викликав крайню неприязнь до себе в офіцерському середовищі.
Його батько, дізнавшись про те, що сталося, раптово помер.
можна тільки догадуватись,
яких дітей вони понароджували..
В принципі Цензор давно вже розсадник замаскованої русовисрані, дякую що наочно підтвердив
та й адміністрації також..
не жаліються на хла..
- Позвольте, почему же неизвестному? Вот и имя и фамилия.
- Потому что неизвестно, был ли Яков Фридман матросом.