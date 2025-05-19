Местные напали в Одессе на активистов, демонтировавших советскую символику: полиция начала расследование

В Одессе произошел конфликт между местными жителями и общественными активистами, которые пытались демонтировать мемориальную доску в честь российских и советских деятелей. Полиция открыла два уголовных производства и составила админпротокол.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили проект "Деколонізація. Україна" и общественная организация ""Робимо Вам Нерви".

Что говорят активисты?

Так, 17-18 мая активисты на своей странице информировали о сносе ряда мемориальных досок и адресных табличек в честь российских и советских деятелей. Среди них - писатель Александр Пушкин, советский лейтенант Петр Шмидт, Герой СССР Дмитрий Медведев и чекист-разведчик Николай Гефт.

Руководитель проекта Вадим Поздняков рассказал "Суспільному", что возле сквера Героев-пограничников, когда общественные деятели установили лестницу и начали сбивать очередную доску, к ним подошли местные и выражали свое возмущение.

"Они были недовольны этим фактом (демонтаж - ред.), продолжалась какая-то дискуссия, разговор и тому подобное. То есть физической агрессии, в принципе, никто не проявлял, и все было бы окей, если бы не выбежали со стороны двора абсолютно неадекватные люди, которые выглядели, как в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и начали сразу бросаться с кулаками на людей, которые там были. Началась массовая потасовка на районе", - заявил мужчина.

В организации "Робимо Вам Нерви" утверждают, что один из пострадавших с множественными синяками и ссадинами, рассечением головы, а у другого украли телефон.

"Местные сориентировались и вбросили историю о том, что якобы активисты начали задувать всех газом и только после этого толпа начала их бить, что по их словам было "по справедливости", при прибытии на место полиция сразу сосредоточилась именно на этой версии и пострадавших, а не на нападающих", - отметили в "Деколонізація. Україна".

Реакция полиции

Предварительно правоохранители установили, что в течение двух дней между представителями одной из общественных организаций, которые пытались демонтировать мемориальную доску, и местными жителями продолжался конфликт.

"В первый день один гражданин помешал сорвать табличку активистам, в результате чего они применили к нему газовый баллончик. Заявлений и сообщений по данному факту в полицию не поступало", - сообщили полицейские.

Уже на следующий вечер на 102 поступило сообщение о конфликте по этому же адресу, который завершился дракой, демонтажем памятной доски и исчезновением мобильного телефона.

Сейчас по заявлениям двух представителей общественной организации полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

1 ст. 125 (легкие телесные повреждения);

ч. 4 ст. 185 (кража).

Остальные же участники конфликта с заявлениями не обращались.

Кроме того, правоохранители составили протокол в отношении женщины, которая повредила табличку, за нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов (статья 152 Уголовного кодекса Украины об административных правонарушениях). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

