Власти Одессы хотят закрыть инклюзивный пляж "Безмеж" в Одессе, - владелец компании-управляющей Дегас

Власти Одессы хотят закрыть инклюзивный пляж "Безмеж".

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил владелец компании-управителя пляжа Degas Group, Юрий Дегас.

"30 мая было предписание - освободить его. Надумали предлог, решили сделать там реконструкцию. Потому что не знали, как уже докопаться, десятки проверок всех служб, департаментов. Хотя мы единственный такой пляж в Украине, который полностью социальный, доступный, пандусы, лифты. Его уже давно хотят забрать. И в 2021 году было, и в прошлом году. Потому что там получены документы на застройку сверху и все. Они хотят забрать это в собственность. 8 этажей хотят построить", - отметил он.

Местные власти, по словам Дегаса, говорят, что ничего плохого не делают и присылают проверки.

"Даже технику к подготовке пляжа не запускали, пока мы резонанс не подняли месяц назад. Хотя были получены разрешения на начало работ, подготовки к сезону. Местная власть как раз поддерживает того застройщика. Она выдавала договоры аренды на землю. От воды отключили, аннулировали техусловия на воду, хотя много лет мы образец. Сейчас хотят свет еще через ДТЭК отрезать", - добавил он.

Дегас отметил, что это делает бизнесмен Константин Ткач вместе с мэром Трухановым.

"Они бизнес-партнеры, неофициально. "Одесаинвестбуд" - это компания, которая и получила документы на застройку. Им надо забрать. Они придумали историю, как под себя забрать пляж. Им под себя надо сделать реконструкцию и построить бассейн для 8-этажных апартаментов. Мы вообще заявили официально, что готовы сами сделать какую-то реконструкцию, если надо оплатить, но они хотят сделать это из бюджета.

Мы писали во все службы, во все департаменты, обращались письмами ко всем, кому можно. Они отвечают, что пляж будет работать и продолжают издеваться. Инклюзивный пляж - это же не коммерческий объект, его содержание стоит около 8 млн грн каждый сезон, это финансирую лично я из собственных средств благодаря коммерческой составляющей. Они же хотят закрыть коммерческую, чтобы так умер и инклюзивный", - пояснил бизнесмен.

Он отметил, что планируют обращаться в суд.

"Есть много заброшенных пляжей, которые просто уничтожены, нет никакой инклюзии. А здесь полностью адаптировано, а надо закрыть. У меня единственная общественная уборная сделана инклюзивная на всем побережье. Там тоже нет воды, они ее отключили, аннулировав техусловия. Хотя у нас есть собственные коммуникации. Сначала отказали в водоснабжении через КП "Побережье", мы пошли сделали проект, получили техусловия, а они их нам аннулировали", - добавил он.

Дегас отметил, что у сервисного центра Одесского нет функций аннулировать то, что они сами выдали. Это уже является нарушением закона.

"Мы в пятницу прошли все проверки военной администрации. Мы единственный пляж, который ежегодно соответствует нормам. В пятницу была провокация. Они прислали активистов, свой совет безбарьерности, муниципальную стражу, КП "Побережье" и пытались мешать, чтобы военная администрация подписала нам документы", - подытожил он.

Как сообщалось, городские власти Одессы способствует планам незаконного строительства ресторана и жилого комплекса, которые заблокируют людям с инвалидностью доступ к единственному действующему инклюзивному пляжу. Также есть препятствия со стороны городских властей по предоставлению воды для нужд пляжей. Председатель Одесской ОВА Олег Кипер заверил, что решит вопрос.

Накануне группа ветеранов российско-украинской войны обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не допустить закрытия инклюзивного пляжа в Одессе.

