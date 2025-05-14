РУС
Власти Одессы хотят закрыть инклюзивный пляж "Безмеж" в Одессе, - владелец компании-управляющей Дегас

Труханов хочет закрыть инклюзивный пляж в Одессе

Власти Одессы хотят закрыть инклюзивный пляж "Безмеж".

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил владелец компании-управителя пляжа Degas Group, Юрий Дегас.

"30 мая было предписание - освободить его. Надумали предлог, решили сделать там реконструкцию. Потому что не знали, как уже докопаться, десятки проверок всех служб, департаментов. Хотя мы единственный такой пляж в Украине, который полностью социальный, доступный, пандусы, лифты. Его уже давно хотят забрать. И в 2021 году было, и в прошлом году. Потому что там получены документы на застройку сверху и все. Они хотят забрать это в собственность. 8 этажей хотят построить", - отметил он.

Местные власти, по словам Дегаса, говорят, что ничего плохого не делают и присылают проверки.

Также читайте: Антикоррупционный суд решил не надевать электронный браслет на Труханова

"Даже технику к подготовке пляжа не запускали, пока мы резонанс не подняли месяц назад. Хотя были получены разрешения на начало работ, подготовки к сезону. Местная власть как раз поддерживает того застройщика. Она выдавала договоры аренды на землю. От воды отключили, аннулировали техусловия на воду, хотя много лет мы образец. Сейчас хотят свет еще через ДТЭК отрезать", - добавил он.

Дегас отметил, что это делает бизнесмен Константин Ткач вместе с мэром Трухановым.

"Они бизнес-партнеры, неофициально. "Одесаинвестбуд" - это компания, которая и получила документы на застройку. Им надо забрать. Они придумали историю, как под себя забрать пляж. Им под себя надо сделать реконструкцию и построить бассейн для 8-этажных апартаментов. Мы вообще заявили официально, что готовы сами сделать какую-то реконструкцию, если надо оплатить, но они хотят сделать это из бюджета.

Мы писали во все службы, во все департаменты, обращались письмами ко всем, кому можно. Они отвечают, что пляж будет работать и продолжают издеваться. Инклюзивный пляж - это же не коммерческий объект, его содержание стоит около 8 млн грн каждый сезон, это финансирую лично я из собственных средств благодаря коммерческой составляющей. Они же хотят закрыть коммерческую, чтобы так умер и инклюзивный", - пояснил бизнесмен.

Читайте также: Мэру Одессы Труханову на 50% увеличили зарплату и добавили 120% премии, - решение сессии горсовета

Он отметил, что планируют обращаться в суд.

"Есть много заброшенных пляжей, которые просто уничтожены, нет никакой инклюзии. А здесь полностью адаптировано, а надо закрыть. У меня единственная общественная уборная сделана инклюзивная на всем побережье. Там тоже нет воды, они ее отключили, аннулировав техусловия. Хотя у нас есть собственные коммуникации. Сначала отказали в водоснабжении через КП "Побережье", мы пошли сделали проект, получили техусловия, а они их нам аннулировали", - добавил он.

Дегас отметил, что у сервисного центра Одесского нет функций аннулировать то, что они сами выдали. Это уже является нарушением закона.

"Мы в пятницу прошли все проверки военной администрации. Мы единственный пляж, который ежегодно соответствует нормам. В пятницу была провокация. Они прислали активистов, свой совет безбарьерности, муниципальную стражу, КП "Побережье" и пытались мешать, чтобы военная администрация подписала нам документы", - подытожил он.

Читайте также: Мэр Одессы Труханов имеет российское гражданство, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

Как сообщалось, городские власти Одессы способствует планам незаконного строительства ресторана и жилого комплекса, которые заблокируют людям с инвалидностью доступ к единственному действующему инклюзивному пляжу. Также есть препятствия со стороны городских властей по предоставлению воды для нужд пляжей. Председатель Одесской ОВА Олег Кипер заверил, что решит вопрос.

Накануне группа ветеранов российско-украинской войны обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не допустить закрытия инклюзивного пляжа в Одессе.

Читайте: Нападения на активистов в Одессе: Офис Президента и Кабмин отклонили три петиции с требованием санкций против Труханова, - журналист

Одесса (8010) Одесская область (3780) пляж (255) Труханов Геннадий (319) Одесский район (266)
Так,давайте без словоблуддя. Мова про що йшла? "Які нафіг пляжі під час війни за 60км..." А труханов з подільником що там хочуть побудувати? Комплекс ППО? Та ні. Готель з басейном і приватним пляжем для бариг з товстими гаманцями. І плювали вони на війну.
14.05.2025 15:21 Ответить
Ага. Труханов з подільником саме цим переймаються,коли хочуть заграбастати собі цю територію.
14.05.2025 15:03 Ответить
На сьогоднішній день людей з особливими потребами в Україні стало дуже більше.
Треба збиратися і нагадати цій місцевій владі, що вона повинна працювати на благо народа.
14.05.2025 15:47 Ответить
14.05.2025 14:54 Ответить
Які нафік пляжі під час війни за 60 км від вогневих позицій супротмвника?
14.05.2025 14:57 Ответить
обычные нормальные,пляжи ,может исчо жить перестать бо вийна,идите у сраку плакальщики,прилетит так прилетит,никто из норм пипла ныкаться на постой от тревог не будет,вы хоть обосритесь причитальщики
14.05.2025 15:00 Ответить
Зрозуміло: Ви під час обстрілу рашистами прибережної зони в Одесі з собачкою не гуляли і в цей час на палаючому горищі ківаловської юрбогодєльні не були.
14.05.2025 15:08 Ответить
14.05.2025 15:03 Ответить
Цікаво довідатись: яке відношення має хотілка Труханова заграьастати пляж до допуску пляжників до прибережної зони і відкриття пляжного сезону.
14.05.2025 15:12 Ответить
14.05.2025 15:21 Ответить
Там приватний пляж? Вхід 250грн. Так що тим хто буває на морі по фігу.
14.05.2025 22:05 Ответить
На сьогоднішній день людей з особливими потребами в Україні стало дуже більше.
Треба збиратися і нагадати цій місцевій владі, що вона повинна працювати на благо народа.
14.05.2025 15:47 Ответить
В Уельсі на березі Ірландського моря на десятки кілометрів ніяких споруд. В похмуру погоду люди гуляють і ніхто не каже збиратися з приватної території. Ідіть слідом за кораблем; наші сюди не повернуться.
14.05.2025 15:49 Ответить
Одеса - "город контрастов" - казав Бабель.Зараз контрасти згладились і бандит,націоналіст,волонтер,рекетир,корупціонер,революціонер,патріот,ідіот... - всі на одну "морду ліца"...
14.05.2025 17:16 Ответить
Соромлюсь спитати , але таки спитаю , а на яку " морду ліца " Юрій Туркеш ?
14.05.2025 17:25 Ответить
А куди поділися дуже «розумні та хитросклепані» одесити?! Чому не виходять на акції протесту та не допомагають Дегусу!? Ганьба їм всім, а особливо покидькам від влади !!!
14.05.2025 22:06 Ответить
 
 