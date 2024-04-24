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Мэру Одессы Труханову на 50% увеличили зарплату и добавили 120% премии, - решение сессии горсовета

труханов

Сегодня, 24 апреля, депутаты Одесского городского совета во время сессии приняли решение об увеличении заработной платы мэру Одессы Геннадию Труханову. Также ему установили ежемесячную премию в размере 120% от должностного оклада.

О таком решении сообщает Укринформ, информирует Цензор.НЕТ.

В проекте решения, которое накануне опубликовали на сайте горсовета, сказано, что Труханову "за высокие достижения в труде и за выполнение особо важной работы" предлагают установить надбавку в размере 50% должностного оклада. Премию же в размере 120% от должностного оклада мэру начислят "за выслугу лет, за высокие достижения в труде".

Также Труханову будут выплачивать раз в год материальную помощь для оздоровления при предоставлении ежегодного отпуска в размере среднемесячной заработной платы по соответствующему распоряжению.

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Кроме этого, депутаты решили, что Труханов будет назначать премии своим заместителям и секретарю городского совета в размере не более 150% от должностного оклада. Они получат надбавки за ранг, выслугу лет, высокие достижения в труде или за выполнение особо важной работы и другие выплаты.

"За" проголосовали 45 депутатов. Из-за конфликта интересов не голосовали двое - мэр Геннадий Труханов и секретарь городского совета Игорь Коваль.

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Автор: 

Одесса (7865) Труханов Геннадий (315) заработная плата (2399)


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Топ комментарии
+10
Це для підтримки штанів.
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24.04.2024 14:01
+10
Оце гарно пристроївся колаборант. Піймав хвилю на обстрілах міста,помилковим мером якого вважається і гроші стриже. Головне скорчити трагічне рило перед камерою і тримати в кишені дулю в кольорах прапора засрашки🤮
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24.04.2024 14:15
+9
Додам ще одну свіжатинку про те як труханівські посіпаки "переймаються" постраждалими від обстрілів. Будинок 54 по вулиці Академіка Заболотного у дах котрого влучив "Шахед" в новорічну ніч так і не отримав грошей на відновлення і кожен мешканець пошкоджених квартир робив ремонт та заміну зруйнованого ЗА ВЛАСНИЙ РАХУНОК. Дах як протікав після руйнації під час дощу, так протікає й досі. Але ОФІЦІЙНО сповіщено, папером відповідним затверджено, що влада міста "усе зробила та відновила за рахунок місцевого бюджету"!!! Тож не розумію навіщо додавати зарплату, якщо через відмивання грошей "на відновлення" отримують набагато більше?!
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24.04.2024 14:15
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Це для підтримки штанів.
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24.04.2024 14:01 Ответить
на кишенькові витрати
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24.04.2024 14:04 Ответить
Куплю белиє штани і в Ріо -де -жанейро
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24.04.2024 14:10 Ответить
Людина зістоїть-
З лайна та грошей...

Бкдь-яка...

Це сплав...

Він може бути й хорошим...

А може не коштувати і п'ятака...
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24.04.2024 14:14 Ответить
алеж все чітко та ясно як Божий день!!
там 50% там 150%.
а так як кожен Українець президент та щей головбух
то сам догадається який місячний прибуток Труханова від Одеси.
ну ****, не можна ж написати що у Труханова міс прибуток від зарплати 100-200чи тристаГРН,
нікуя!!!!
50 та 150 до окладу!!!
бо той хто писав статтю, мудєнь
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24.04.2024 14:27 Ответить
Правильно проголосували .
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24.04.2024 14:01 Ответить
і вчителям потрібно добавити, до 4000 зелених не дотягують...
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24.04.2024 14:05 Ответить
Це щоб не крав? Так не в коня корм...
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24.04.2024 14:04 Ответить
Мабуть, гроші від афери з "Краяном" вже закінчилися
Нада вайті в палаженіє, панять і дать більше дєнєг.
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24.04.2024 14:22 Ответить
Сесія ради проголосувала, які питання? Одесити ******* свого мера і цінують...
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24.04.2024 14:05 Ответить
Не плутайте пересічних одеситів з місцевими депутатами.
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24.04.2024 16:43 Ответить
Депутатів теж Одесити вибрали.
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24.04.2024 16:56 Ответить
🤣🤣👍🏼👍🏼!!
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24.04.2024 14:06 Ответить
сша виділили допомогу, то треба встигнути її по кишенях розпихати.
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24.04.2024 14:08 Ответить
Так то Порох Труханова обирав у 2019-му?! А я думав одесити. І давно в нас мерів не обирають а призначають "Caesar Rsi", може вигадаєш щось дотепніше, а то з тебе зелебобство лізе нічим не прикриваючись! До речі, може то Зеленський "призначив" Кличка і тому так його ненавидить що руками таких як ти намагається вимазати у багнюці?!
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24.04.2024 14:18 Ответить
Для інформації, на останньому турі виборів мера у Одесі залишалось дві особи - змагалися Геннадій Труханов і кандидат від ОПЗЖ Микола Скорик. Хто з цих двох тобі "Caesar Rsi" більше до вподоби, і яким чином тут пішла ВІД ТЕБЕ мова про Боровка?! Може ВАРТО ВЖЕ ПРИПИНЯТИ БРЕХАТИ???!!!
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24.04.2024 14:22 Ответить
Я ПЕРЕГЛЯНУ ТУ ІНФОРМАЦІЮ...ЯКЩО Я ПОМИЛИВСЯ, ТО МОЇ ВИБАЧЕННЯ....
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24.04.2024 14:41 Ответить
ТО ПЕРЕГЛЯНУВ ТІ ВИБОРИ...БОРОВИК ТА ТРУХАН БУЛИ В ДРУГОМУ ТУРІ...СКОРИКОМ І НЕ ТУХЛО
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24.04.2024 14:48 Ответить
Переглянь ще раз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! https://vybory.rbc.ua/ukr/2020/vtoroy-tur-vyborov-mera-odesse-pobedil-1605279501.html У другому турі виборів в Одесі за посаду мера змагалися діючий міський голова Геннадій Труханов і кандидат від ОПЗЖ Микола Скорик. Результати другого туру і всі подробиці дня голосування 15 листопада - в матеріалі РБК-Україна.
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24.04.2024 15:39 Ответить
то иноагент( от прутина)
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24.04.2024 14:23 Ответить
Наразі інформація про наявність в нього роССійського паспорта нашими службами безпеки досі не підтверджена а є лише заяви окремих осіб у ЗМІ. По друге він вже у печінках більшості одеситів і так сталося що на останніх виборах була можливість обирати серед двух кучок лайна і обрали меншу, але теж смердючу! Тож Ваше питання та зауваження насправді недоречні і юридично необгрунтовані!
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24.04.2024 14:54 Ответить
Знов не розумію до чого тут Боровок і яким чином він міг зайняти крісло мера. До того ж інформацію про МОЖЛИВУ наявність роССійського паспорта в Труханова з'явилась лише ВЛІТКУ 2018 року і ось як вона виглядає - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/06/21/7184059/ " https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/06/21/7184059/ МИД России" 26 июня 2003 выдал Труханову загранпаспорт сроком действия на 5 лет. Фотографии на копии паспорта не видно, номер тоже не четкий.

Тож чи варто ТАКОМУ "доказу" довіряти???!!!
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24.04.2024 15:25 Ответить
ПЕРЕГЛЯНЬ СВІЙ КОМЕНТАР..ДО ЧОГО В ТЕБЕ ТАМ БУВ СКОРИК??? А
ТРУХАН РАШИСТ
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24.04.2024 15:30 Ответить
Ця почвара вже років 20, як мала б бути розстріляна, а судячи з новини - разом з міськрадою.
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24.04.2024 14:14 Ответить
Та він же з першою ледью хрестиком вишивав !
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24.04.2024 14:36 Ответить
Він зі всіма папередниками вишивав. Справжній проФФесіонал!
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24.04.2024 14:45 Ответить
Це називається одним задом на два базари!
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24.04.2024 14:55 Ответить
Оце гарно пристроївся колаборант. Піймав хвилю на обстрілах міста,помилковим мером якого вважається і гроші стриже. Головне скорчити трагічне рило перед камерою і тримати в кишені дулю в кольорах прапора засрашки🤮
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24.04.2024 14:15 Ответить
Додам ще одну свіжатинку про те як труханівські посіпаки "переймаються" постраждалими від обстрілів. Будинок 54 по вулиці Академіка Заболотного у дах котрого влучив "Шахед" в новорічну ніч так і не отримав грошей на відновлення і кожен мешканець пошкоджених квартир робив ремонт та заміну зруйнованого ЗА ВЛАСНИЙ РАХУНОК. Дах як протікав після руйнації під час дощу, так протікає й досі. Але ОФІЦІЙНО сповіщено, папером відповідним затверджено, що влада міста "усе зробила та відновила за рахунок місцевого бюджету"!!! Тож не розумію навіщо додавати зарплату, якщо через відмивання грошей "на відновлення" отримують набагато більше?!
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24.04.2024 14:15 Ответить
Ну а шо?

Одесу ********. Труханов опасностє.
Ще молоко треба видати за шкідливістт та небезпеку роботи.
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24.04.2024 14:17 Ответить
Треба й Зе! з депутатами підняти..бо як вони там виживають, бідолашні..
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24.04.2024 14:17 Ответить
Красава. Лошки утерлись)
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24.04.2024 14:17 Ответить
Скажу так, а порівнянні із тим як утираються рашисти )(уйлом (він же путін) та його посіпаками, це ще не той рівень! І він ТОЧНО не залишится мером Одеси після наступних виборів, а от кремлівський недопалок точно помре лише разом із Московією (т.з. "роССією")!
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24.04.2024 14:29 Ответить
Галантерник найдет другого кандидата.
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24.04.2024 14:30 Ответить
Він може шукати досхочу, але повномасштабна війна достатньо змінила більшість одеситів аби такі як Труханов не могли бути мерами хоч би хто цьому не сприяв!!!
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24.04.2024 14:33 Ответить
Ватилій, тобі Єрмак хоч якось кістку під стіл кидає? Дуже яро захищаєш
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24.04.2024 14:38 Ответить
А ти що, бігаєш біля столу дЄрмака поки я його останніми словами згадую?! Бери з мене приклад і ніколи нічого подібного чекати не будеш, а чесно сам заробляти почнеш не очікуючи чогось "з барського столу"!
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24.04.2024 14:47 Ответить
Ви оптиміст? Згадайте, скільки разів харків'яни гєпу обирали до влади.
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24.04.2024 16:56 Ответить
Поводили одесситам по губам....
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24.04.2024 14:23 Ответить
А тобі по аналу?!
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24.04.2024 14:30 Ответить
Звідки б ви зараз не писали, мер вашого обласного центру отримував і отримує більшу зарплатню.
То кому "поводили"? Взагалі дивно, що ми тут обговорюємо офіційну зарплатню мерів міст.
Це як у бородатому анекдоті - "то тут ще й зарплату платять?".
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24.04.2024 14:52 Ответить
А що можливо зробити коли заборонені масові зібрання?! І кому НЕ підняли зарплати до того ж суттєво у органах влади?!
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24.04.2024 14:57 Ответить
80тис.грн на місяць його зарплатня.
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24.04.2024 16:03 Ответить
Ви з Дніпра?
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24.04.2024 16:34 Ответить
отак 50 і 120
а тут за два роки 30% накинули і все , але померти захистити надбавки трухаря ти повинен.
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24.04.2024 14:24 Ответить
А який інший вибір, захищати бажання )(уйла (він же путін)?!
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24.04.2024 14:31 Ответить
Та ні, свої інтереси можна захищати. Але рабам, типу тебе - не зрозуміти.
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24.04.2024 15:01 Ответить
І як "нераб" треба захищати під час військового стану коли акції протесту заборонені? Підкажи розумник (ця), "навчи"!
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24.04.2024 15:16 Ответить
що саме ви хочете захищати? я не знаю, які у вас інтереси
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24.04.2024 15:30 Ответить
Интересно какие подарки он раздал депутатам.
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24.04.2024 14:29 Ответить
А в якій країні отримують менше?! Я розумію що це погано, але навіть "СВОшнік" в котрого хату обікрали свої ж співгромадяни, поки він "кров проливав" за "сруССкий мир", навіть унітаз сперли про що він зняв відео, теж чомусь залишився незадоволеним і "здивованим".
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24.04.2024 14:45 Ответить
Мародери повинні в цій країні отримувати втричі більше ніж нулі.
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24.04.2024 14:31 Ответить
На таких посадах працюють не за зарплату і премію ,а за посаду.
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24.04.2024 14:33 Ответить
зарплаты и откатов не хватает...... Правильно!!! Установить надбавки!

Одесситы, сглатывайте!
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24.04.2024 14:34 Ответить
А ви з якої області "сглативаєтє"?
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24.04.2024 14:57 Ответить
по крайней мере не из одесской
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24.04.2024 15:01 Ответить
А від цього легше, чи у інших областях або країнах все якось інакше складається і керівництво міст, регіонів, держав живе "на копійки" та не підвищує собі зарплату або інші винагороди?!
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24.04.2024 15:06 Ответить
От же бідося, недоїдає мабуть
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24.04.2024 14:35 Ответить
І куди диветься патріот-актівіст-правосек стерненко,який завзято боровся з сепаром-мером.Тіки короткій постік в соцсетях.Ні тебе флешмоба з фаєрами.Судібне провадження з нього знято.Де заклики "гроші на зсу" а не на преміі.Як ряжені "патріоти"шоркались біля меріі Києва і він їх підтримував.Знову не начасі.
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24.04.2024 14:39 Ответить
Засланий козачок толя, заткни своє смердюче їб@ло та не наїжджай на Стерненка. Краще мову вчи, а то палишся. "Судібне провадження", блть!..
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24.04.2024 17:11 Ответить
Мабуть одесити не будуть проти , бо то їх улюблений мер ...
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24.04.2024 14:46 Ответить
якого х№я?
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24.04.2024 14:47 Ответить
голодує мабуть ....
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24.04.2024 14:48 Ответить
трухановим, дермакам, зеленським та прочим арагнідам Перемога України потрібна якнайпізніше, десь так, коли вже їхні праонуки клану Тру Дер Зе у КНДР (Клоунській Народно-Демократичній Республіці) змінять їх на постах, бо ж "діти за батьків не відповідають" - https://www.youtube.com/watch?v=w_wopnTZT4s "так чЬто нєт у вас мєтодов протів Кості Саприкіна" ...
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24.04.2024 14:57 Ответить
Так, ситуація не з приємних, але скільки б мотузці не витися кінець близький! Якщо піднятися та фізично скинути ще ВЕЛИКЕ ПИТАННЯ хто виграє від цього, а підігравати рашистам бажання точно не має!!!
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24.04.2024 15:01 Ответить
Це ганьба Одесі за такого мера
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24.04.2024 15:32 Ответить
Труханов - Залізний Мер! А взагалі там був інший мер? З моменту появи інтернету мова тільки про Труханова
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24.04.2024 15:38 Ответить
Труханов должен отказаться от повышения зарплаты и премии или подать в отставку.
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24.04.2024 15:53 Ответить
Ага, і напісать явку с повінной...
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24.04.2024 17:33 Ответить
Ну наконец то,фух.Могут решительно и креативно принимать решения в условиях общей безнадёги)))Не дают разочароваться.
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24.04.2024 16:23 Ответить
Знали б одесити скільки гєна труханов з кремля отримує.
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24.04.2024 16:37 Ответить
Труханов да Труханов... а ***** х уй шо, куда-то подевался со своей юракадемией. Каазел зажал людям давать воду с бювета, а так пиарилось падло, так пиарилось.
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24.04.2024 17:45 Ответить
 
 