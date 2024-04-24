Мэру Одессы Труханову на 50% увеличили зарплату и добавили 120% премии, - решение сессии горсовета
Сегодня, 24 апреля, депутаты Одесского городского совета во время сессии приняли решение об увеличении заработной платы мэру Одессы Геннадию Труханову. Также ему установили ежемесячную премию в размере 120% от должностного оклада.
О таком решении сообщает Укринформ, информирует Цензор.НЕТ.
В проекте решения, которое накануне опубликовали на сайте горсовета, сказано, что Труханову "за высокие достижения в труде и за выполнение особо важной работы" предлагают установить надбавку в размере 50% должностного оклада. Премию же в размере 120% от должностного оклада мэру начислят "за выслугу лет, за высокие достижения в труде".
Также Труханову будут выплачивать раз в год материальную помощь для оздоровления при предоставлении ежегодного отпуска в размере среднемесячной заработной платы по соответствующему распоряжению.
Кроме этого, депутаты решили, что Труханов будет назначать премии своим заместителям и секретарю городского совета в размере не более 150% от должностного оклада. Они получат надбавки за ранг, выслугу лет, высокие достижения в труде или за выполнение особо важной работы и другие выплаты.
"За" проголосовали 45 депутатов. Из-за конфликта интересов не голосовали двое - мэр Геннадий Труханов и секретарь городского совета Игорь Коваль.
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З лайна та грошей...
Бкдь-яка...
Це сплав...
Він може бути й хорошим...
А може не коштувати і п'ятака...
там 50% там 150%.
а так як кожен Українець президент та щей головбух
то сам догадається який місячний прибуток Труханова від Одеси.
ну ****, не можна ж написати що у Труханова міс прибуток від зарплати 100-200чи тристаГРН,
нікуя!!!!
50 та 150 до окладу!!!
бо той хто писав статтю, мудєнь
Нада вайті в палаженіє, панять і дать більше дєнєг.
Тож чи варто ТАКОМУ "доказу" довіряти???!!!
ТРУХАН РАШИСТ
Одесу ********. Труханов опасностє.
Ще молоко треба видати за шкідливістт та небезпеку роботи.
То кому "поводили"? Взагалі дивно, що ми тут обговорюємо офіційну зарплатню мерів міст.
Це як у бородатому анекдоті - "то тут ще й зарплату платять?".
а тут за два роки 30% накинули і все , але
помертизахистити надбавки трухаря ти повинен.
Одесситы, сглатывайте!