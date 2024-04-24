Мэру Одессы Труханову на 50% увеличили зарплату и добавили 120% премии, - решение сессии горсовета

Сегодня, 24 апреля, депутаты Одесского городского совета во время сессии приняли решение об увеличении заработной платы мэру Одессы Геннадию Труханову. Также ему установили ежемесячную премию в размере 120% от должностного оклада.

О таком решении сообщает Укринформ, информирует Цензор.НЕТ.

В проекте решения, которое накануне опубликовали на сайте горсовета, сказано, что Труханову "за высокие достижения в труде и за выполнение особо важной работы" предлагают установить надбавку в размере 50% должностного оклада. Премию же в размере 120% от должностного оклада мэру начислят "за выслугу лет, за высокие достижения в труде".

Также Труханову будут выплачивать раз в год материальную помощь для оздоровления при предоставлении ежегодного отпуска в размере среднемесячной заработной платы по соответствующему распоряжению.

Также читайте: НАБУ завершило расследование в отношении преступной группы, которая украла у одесситов 689 млн грн. Среди фигурантов - мэр Труханов. ВИДЕО

Кроме этого, депутаты решили, что Труханов будет назначать премии своим заместителям и секретарю городского совета в размере не более 150% от должностного оклада. Они получат надбавки за ранг, выслугу лет, высокие достижения в труде или за выполнение особо важной работы и другие выплаты.

"За" проголосовали 45 депутатов. Из-за конфликта интересов не голосовали двое - мэр Геннадий Труханов и секретарь городского совета Игорь Коваль.

Также читайте: Антикоррупционный суд решил не надевать электронный браслет на Труханова