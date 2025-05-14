Влада Одеси хоче закрити інклюзивний пляж "Безмеж" в Одесі, - власник компанії-управителя Дегас

Влада Одеси хоче закрити інклюзивний пляж "Безмеж".

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявив власник компанії-управителя пляжу Degas Group, Юрій Дегас.

"30 травня був припис - звільнити його. Надумали привід, вирішили зробити там реконструкцію. Тому що не знали, як вже докопатися, десятки перевірок всіх служб, департаментів. Хоча ми єдиний такий пляж в Україні, який повністю соціальний, доступний, пандуси, ліфти. Його вже давно хочуть забрати. І в 2021 році було, і минулого року. Тому що там отримано документи на забудову зверху й все. Вони хочуть забрати це у власність. 8 поверхів хочуть побудувати", - зазначив він.

Місцева влада, за словами Дегаса, каже, що нічого поганого не робить та надсилає перевірки.

"Навіть техніку до підготовки пляжу не запускали, поки ми резонанс не підняли місяць тому. Хоча було отримано дозволи на початок робіт, підготовки до сезону. Місцева влада якраз підтримує того забудовника. Вона видавала договори оренди на землю. Від води відключили, анулювали техумовини на воду, хоча багато років ми взірець. Зараз хочуть світло ще через ДТЕК відрізати", - додав він.

Дегас зазначив, що це робить бізнесмен Костянтин Ткач разом із мером Трухановим.

"Вони бізнес-партнери, неофіційно. "Одесаінвестбуд" - це компанія, яка й отримала документи на забудову. Їм треба забрати. Вони вигадали історію, як під себе забрати пляж. Їм під себе треба зробити реконструкцію і побудувати басейн для 8-поверхових апартаментів. Ми взагалі заявили офіційно, що готові самі зробити якусь реконструкцію, якщо треба оплатити, але вони хочуть зробити це з бюджету.

Ми писали в усі служби, в усі департаменти, звертались листами до всіх, кого можна. Вони відповідають, що пляж працюватиме і продовжують знущатися. Інклюзивний пляж - це ж не комерційний об'єкт, його утримання коштує близько 8 млн грн кожен сезон, це фінансую особисто я з власних коштів завдяки комерційній складовій. Вони ж хочуть закрити комерційну, щоб так помер й інклюзивний", - пояснив бізнесмен.

Він зазначив, що планують звертатися до суду.

"Є багато закинутих пляжів, які просто знищено, немає жодної інклюзії. А тут повністю адаптовано, а треба закрити. В мене єдина громадська вбиральня зроблена інклюзивна на всьому узбережжі. Там теж немає води, вони її відключили, анулювавши техумовини. Хоча в нас є власні комунікації. Спочатку відмовили у водопостачанні через КП "Узбережжя", ми пішли зробили проєкт, отримали техумовини, а вони їх нам анулювали", - додав він.

Дегас наголосив, що в сервісного центру Одеського немає функцій анулювати те, що вони самі видали. Це вже є порушенням закону.

"Ми в п'ятницю пройшли всі перевірки військової адміністрації. Ми єдиний пляж, який щороку відповідає нормам. В п'ятницю була провокація. Вони прислали активістів, свою раду безбар'єрності, муніципальну варту, КП "Узбережжя" та намагалися заважати, щоб військова адміністрація підписала нам документи", - підсумував він.

Як повідомлялося, міська влада Одеси сприяє планам незаконної побудови ресторану та житлового комплексу, які заблокують людям з інвалідністю доступ до єдиного діючого інклюзивного пляжу. Також є перешкоди з боку міської влади щодо надання води для потреб пляжів. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер запевнив, що вирішить питання.

Напередодні група ветеранів російсько-української війни звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом не допустити закриття інклюзивного пляжу в Одесі.

