УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11091 відвідувач онлайн
Новини Інклюзивний пляжний комплекс Калетон-Безмеж
8 222 13

Влада Одеси хоче закрити інклюзивний пляж "Безмеж" в Одесі, - власник компанії-управителя Дегас

Труханов хоче закрити інклюзивний пляж в Одесі

Влада Одеси хоче закрити інклюзивний пляж "Безмеж".

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявив власник компанії-управителя пляжу Degas Group, Юрій Дегас.

"30 травня був припис - звільнити його. Надумали привід, вирішили зробити там реконструкцію. Тому що не знали, як вже докопатися, десятки перевірок всіх служб, департаментів. Хоча ми єдиний такий пляж в Україні, який повністю соціальний, доступний, пандуси, ліфти. Його вже давно хочуть забрати. І в 2021 році було, і минулого року. Тому що там отримано документи на забудову зверху й все. Вони хочуть забрати це у власність. 8 поверхів хочуть побудувати", - зазначив він.

Місцева влада, за словами Дегаса, каже, що нічого поганого не робить та надсилає перевірки.

Також читайте: Антикорупційний суд вирішив не надягати електронний браслет на Труханова

"Навіть техніку до підготовки пляжу не запускали, поки ми резонанс не підняли місяць тому. Хоча було отримано дозволи на початок робіт, підготовки до сезону. Місцева влада якраз підтримує того забудовника. Вона видавала договори оренди на землю. Від води відключили, анулювали техумовини на воду, хоча багато років ми взірець. Зараз хочуть світло ще через ДТЕК відрізати", - додав він.

Дегас зазначив, що це робить бізнесмен Костянтин Ткач разом із мером Трухановим.

"Вони бізнес-партнери, неофіційно. "Одесаінвестбуд" - це компанія, яка й отримала документи на забудову. Їм треба забрати. Вони вигадали історію, як під себе забрати пляж. Їм під себе треба зробити реконструкцію і побудувати басейн для 8-поверхових апартаментів. Ми взагалі заявили офіційно, що готові самі зробити якусь реконструкцію, якщо треба оплатити, але вони хочуть зробити це з бюджету.

Ми писали в усі служби, в усі департаменти, звертались листами до всіх, кого можна. Вони відповідають, що пляж працюватиме і продовжують знущатися. Інклюзивний пляж - це ж не комерційний об'єкт, його утримання коштує близько 8 млн грн кожен сезон, це фінансую особисто я з власних коштів завдяки комерційній складовій. Вони ж хочуть закрити комерційну, щоб так помер й інклюзивний", - пояснив бізнесмен.

Читайте також: Меру Одеси Труханову на 50% збільшили зарплатню та додали 120% премії, - рішення сесії міськради

Він зазначив, що планують звертатися до суду.

"Є багато закинутих пляжів, які просто знищено, немає жодної інклюзії. А тут повністю адаптовано, а треба закрити. В мене єдина громадська вбиральня зроблена інклюзивна на всьому узбережжі. Там теж немає води, вони її відключили, анулювавши техумовини. Хоча в нас є власні комунікації. Спочатку відмовили у водопостачанні через КП "Узбережжя", ми пішли зробили проєкт, отримали техумовини, а вони їх нам анулювали", - додав він.

Дегас наголосив, що в сервісного центру Одеського немає функцій анулювати те, що вони самі видали. Це вже є порушенням закону.

"Ми в п'ятницю пройшли всі перевірки військової адміністрації. Ми єдиний пляж, який щороку відповідає нормам. В п'ятницю була провокація. Вони прислали активістів, свою раду безбар'єрності, муніципальну варту, КП "Узбережжя" та намагалися заважати, щоб військова адміністрація підписала нам документи", - підсумував він.

Читайте також: Мер Одеси Труханов має російське громадянство, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

Як повідомлялося, міська влада Одеси сприяє планам незаконної побудови ресторану та житлового комплексу, які заблокують людям з інвалідністю доступ до єдиного діючого інклюзивного пляжу. Також є перешкоди з боку міської влади щодо надання води для потреб пляжів. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер запевнив, що вирішить питання.

Напередодні група ветеранів російсько-української війни звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом не допустити закриття інклюзивного пляжу в Одесі.

Читайте: Напади на активістів в Одесі: Офіс Президента та Кабмін відхилили три петиції з вимогою санкцій проти Труханова, - журналіст

Автор: 

Одеса (5600) Одеська область (3442) пляж (159) Труханов Геннадій (382) Одеський район (279)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Так,давайте без словоблуддя. Мова про що йшла? "Які нафіг пляжі під час війни за 60км..." А труханов з подільником що там хочуть побудувати? Комплекс ППО? Та ні. Готель з басейном і приватним пляжем для бариг з товстими гаманцями. І плювали вони на війну.
показати весь коментар
14.05.2025 15:21 Відповісти
+11
Ага. Труханов з подільником саме цим переймаються,коли хочуть заграбастати собі цю територію.
показати весь коментар
14.05.2025 15:03 Відповісти
+9
На сьогоднішній день людей з особливими потребами в Україні стало дуже більше.
Треба збиратися і нагадати цій місцевій владі, що вона повинна працювати на благо народа.
показати весь коментар
14.05.2025 15:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.05.2025 14:54 Відповісти
Які нафік пляжі під час війни за 60 км від вогневих позицій супротмвника?
показати весь коментар
14.05.2025 14:57 Відповісти
обычные нормальные,пляжи ,может исчо жить перестать бо вийна,идите у сраку плакальщики,прилетит так прилетит,никто из норм пипла ныкаться на постой от тревог не будет,вы хоть обосритесь причитальщики
показати весь коментар
14.05.2025 15:00 Відповісти
Зрозуміло: Ви під час обстрілу рашистами прибережної зони в Одесі з собачкою не гуляли і в цей час на палаючому горищі ківаловської юрбогодєльні не були.
показати весь коментар
14.05.2025 15:08 Відповісти
Ага. Труханов з подільником саме цим переймаються,коли хочуть заграбастати собі цю територію.
показати весь коментар
14.05.2025 15:03 Відповісти
Цікаво довідатись: яке відношення має хотілка Труханова заграьастати пляж до допуску пляжників до прибережної зони і відкриття пляжного сезону.
показати весь коментар
14.05.2025 15:12 Відповісти
Так,давайте без словоблуддя. Мова про що йшла? "Які нафіг пляжі під час війни за 60км..." А труханов з подільником що там хочуть побудувати? Комплекс ППО? Та ні. Готель з басейном і приватним пляжем для бариг з товстими гаманцями. І плювали вони на війну.
показати весь коментар
14.05.2025 15:21 Відповісти
Там приватний пляж? Вхід 250грн. Так що тим хто буває на морі по фігу.
показати весь коментар
14.05.2025 22:05 Відповісти
На сьогоднішній день людей з особливими потребами в Україні стало дуже більше.
Треба збиратися і нагадати цій місцевій владі, що вона повинна працювати на благо народа.
показати весь коментар
14.05.2025 15:47 Відповісти
В Уельсі на березі Ірландського моря на десятки кілометрів ніяких споруд. В похмуру погоду люди гуляють і ніхто не каже збиратися з приватної території. Ідіть слідом за кораблем; наші сюди не повернуться.
показати весь коментар
14.05.2025 15:49 Відповісти
Одеса - "город контрастов" - казав Бабель.Зараз контрасти згладились і бандит,націоналіст,волонтер,рекетир,корупціонер,революціонер,патріот,ідіот... - всі на одну "морду ліца"...
показати весь коментар
14.05.2025 17:16 Відповісти
Соромлюсь спитати , але таки спитаю , а на яку " морду ліца " Юрій Туркеш ?
показати весь коментар
14.05.2025 17:25 Відповісти
А куди поділися дуже «розумні та хитросклепані» одесити?! Чому не виходять на акції протесту та не допомагають Дегусу!? Ганьба їм всім, а особливо покидькам від влади !!!
показати весь коментар
14.05.2025 22:06 Відповісти
 
 