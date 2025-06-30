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Памятник большевистским матросам демонтировали в Кременчуге. ФОТОрепортаж

В Кременчуге 30 июня демонтировали памятник матросам большевистской Днепровской флотилии, которые участвовали во вторжении в Украину 1918-1919 годов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Полтава".

Демонтировать раньше его не могли, поскольку он находился в Государственном реестре недвижимых памятников Украины. В этом году монумент исключили из реестра, что и позволило осуществить демонтаж.

Памятник установили в 1938 году. Во время Второй мировой войны его разрушили немцы. В 1945 году монумент восстановили, а затем реконструировали в 1989 году.

Решение об изъятии объекта из перечня культурного наследия общины приняли на сессии городского совета 13 сентября 2024 года. Демонтированный монумент будет хранить коммунальное предприятие "Кременчуг. Благоустрій".

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В Кременчуге демонтировали пам'ятник матросам радянської флотилії
В Кременчуге демонтировали пам'ятник матросам радянської флотилії
В Кременчуге демонтировали пам'ятник матросам радянської флотилії
В Кременчуге демонтировали пам'ятник матросам радянської флотилії

Автор: 

демонтаж (202) Кременчуг (366) декоммунизация (756) Полтавская область (1205) Кременчугский район (29)


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Все добре але повинно бути не демонтували , а знищили
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30.06.2025 17:33 Ответить
Хто тут тимчасовий?!
Злась!
Скінчилась ваша савецькая власть.
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30.06.2025 17:35 Ответить
Держава має дотувати громадам викуп та переплавку цих скульптур
вони досі лежать подекуди незнищені, бо нікому не потрібні. а по факту - незнищені
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30.06.2025 17:37 Ответить
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30.06.2025 17:56 Ответить
Пройшли, перші 30 років, відновлення Незалежності України, під контролем зкацаплених ************ та ригоАНАЛІВ з помічниками!!
Тому і такі результати виборів в Україні, від мудрого *********, сруськага міфа!
Рабів до раю, не пускають!!
Армія! Мова! Віра! Нарешті…
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30.06.2025 18:03 Ответить
 
 