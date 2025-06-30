Памятник большевистским матросам демонтировали в Кременчуге. ФОТОрепортаж

В Кременчуге 30 июня демонтировали памятник матросам большевистской Днепровской флотилии, которые участвовали во вторжении в Украину 1918-1919 годов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Полтава".

Демонтировать раньше его не могли, поскольку он находился в Государственном реестре недвижимых памятников Украины. В этом году монумент исключили из реестра, что и позволило осуществить демонтаж.

Памятник установили в 1938 году. Во время Второй мировой войны его разрушили немцы. В 1945 году монумент восстановили, а затем реконструировали в 1989 году.

Решение об изъятии объекта из перечня культурного наследия общины приняли на сессии городского совета 13 сентября 2024 года. Демонтированный монумент будет хранить коммунальное предприятие "Кременчуг. Благоустрій".

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