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Памятник Пушкину демонтировали в Болграде Одесской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Болграде Одесской области демонтировали памятник Пушкину

В городе Болград Одесской области в рамках деколонизации демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Болградский городской совет.

"1 августа 2025 года, во исполнение закона о деколонизации, в городе Болград демонтирован памятник поэту Александру Пушкину, который признан содержащим символику имперской политики. Работы были проведены силами коммунального предприятия "Горводоканал" с привлечением собственной техники", - говорится в сообщении.

Как отмечается, исполнительный комитет Болградского городского совета еще в сентябре 2024 года принял решение "О демонтаже (изъятии) из публичного пространства памятников, памятных знаков, их отдельных элементов, содержащих символику российской имперской политики в Болградской территориальной общине".

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Демонтаж пам'ятника Пушкіну в Одеській області
Демонтаж пам'ятника Пушкіну в Одеській області
Демонтаж пам'ятника Пушкіну в Одеській області
Демонтаж пам'ятника Пушкіну в Одеській області

Автор: 

демонтаж (203) Одесская область (3754) памятник (2243) Пушкин Александр (57) Болградский район (2) Болград (1)


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Топ комментарии
+21
Убілі нєгра свінасабаку...
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02.08.2025 13:06 Ответить
+20
як же московит засрав своїм лайном Русь/Україну так він мало що засрав, а скільки ешелонів москворотої бикоти сюди завіз...
нам знадобиться 75 років щоб очиститись від цього трешу
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02.08.2025 13:10 Ответить
+17
Скільки чужого лапотного в нашій державі..
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02.08.2025 13:02 Ответить
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Скільки чужого лапотного в нашій державі..
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02.08.2025 13:02 Ответить
Це точно. Йнй ефіоп у вигляді вулиць, отаких відлитих одоробл як на фото, бібліотек, парків і скверів був чи не в кожному місті й селі України.
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02.08.2025 13:07 Ответить
національного поета гагаузів демонтували !

гвалт !

.
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02.08.2025 13:03 Ответить
Убілі нєгра свінасабаку...
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02.08.2025 13:06 Ответить
як же московит засрав своїм лайном Русь/Україну так він мало що засрав, а скільки ешелонів москворотої бикоти сюди завіз...
нам знадобиться 75 років щоб очиститись від цього трешу
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02.08.2025 13:10 Ответить
А столько он откритій чудних,гатовіл,просвєщал і стух.
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02.08.2025 14:17 Ответить
Взагалі то це не пам'ятник а бюст. Але і такого лайна не повинно бути в Україні.
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02.08.2025 13:10 Ответить
Віднесіть , це, труханову!, нехай в Одесі буде два...
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02.08.2025 13:10 Ответить
гарна порада
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02.08.2025 13:14 Ответить
Прив'язати Пушкіна до ніг Труханову і кинути до царя Солтана. 😁
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02.08.2025 13:32 Ответить
Дурня у коня,а цей мавр пам'ятник сєбє ваздвіх нерукотворний.
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02.08.2025 14:18 Ответить
Слухай, рускій, ну от нахріна тобі, чужинцю, наші, українські проблеми?!
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02.08.2025 14:14 Ответить
Татьяна стала рано,рано,манду об лавку почесала.Твоє Онегін???
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02.08.2025 14:19 Ответить
ЧЕ НУЖНО, ДЕФЕКТИВНЫЙ!
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02.08.2025 16:25 Ответить
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02.08.2025 13:13 Ответить
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02.08.2025 13:15 Ответить
да, як все гарно починалось в Криму наприкінці лютого 2014-го

фарбованого під золотий унітаз бетонного чЛєніна в пгт. Зуя в друзки розбили.... наццисти.

.
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02.08.2025 13:23 Ответить
Блін... Ну а у Болграді що робив Пушкенд? Він там пописяти зупинявся?

Понатикали хз чого...
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02.08.2025 13:29 Ответить
В Одесі він жив деякий час, щодо Болграда нічого не чув...
Може бухав десь там та п'яний у канаві валявся?
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02.08.2025 13:41 Ответить
Кружку з буду на шукав.
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02.08.2025 14:21 Ответить
"Потужно і на часі" ну майже відповідає -виготовив 2000 балістичних ракет щоби вразити парашу
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02.08.2025 13:37 Ответить
Не на часі але треба було давно це зробити.
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02.08.2025 14:01 Ответить
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02.08.2025 13:58 Ответить
Гоголь ще непоганий, має українське походження. Всі інші кацапи.
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02.08.2025 16:08 Ответить
А как же: " Оковы тяжкие падут, темницы рухнут и Свобода вас встретит радостно у входа и братья меч вам отдадут..."
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02.08.2025 14:18 Ответить
И на обломках **********,напишут пукин здох.
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02.08.2025 14:23 Ответить
Гений и злодейство несовместны
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02.08.2025 14:45 Ответить
в бужанів та труханів через це стався нервовий зрив.
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02.08.2025 14:31 Ответить
Араба губастого убіліііі😢😢😢😢
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02.08.2025 14:31 Ответить
АраП
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02.08.2025 14:39 Ответить
Толстого, Пушкіна, Гоголя я би не чіпав. А то виходить - не читав, але засуджую.
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02.08.2025 14:35 Ответить
з пушкіна гармаша не зробиш
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02.08.2025 15:23 Ответить
Тепер, московські ждуни з Болграду, можуть, нарешті уже і вчинити, оте, прикре самогубство??? Бо, як їм далі, без бюста ефопа або члєнінів (бо тільки у Болграді, їх було два пам'ятника члєніна, на ОДНІЙ дорозі), читати толстоєвскага «Прєступленіє і наказаніє»??
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02.08.2025 15:52 Ответить
О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения***.++ Л.Н.Толстой "Хаджи-Мурат". Усім, хто бездумно радить зносити бюсти Толстому, Пушкіну або Лєрмонтову, раджу спочатку почитати твори цих великих людей.
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02.08.2025 16:36 Ответить
"Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ."
М.Ю. Лермонтов.
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02.08.2025 16:38 Ответить
Час від часу дивився ролики Марка Солоніна. А тут, тиць-гриць - кансєрва вскрилась! Видав ролик в якому назвав українців рогулями і дикунами за те що вони зносять памятники імперцю пушкіну. Згідно Солоніну, пушкін це вершина світової культури і високоморальна особистість... Ага! Якщо хто не знає, то це друг царя, яких сплачував його картярські борги, трахав його дружину і замовляв імперські пасквілі. Крім того, цей збоченець якось всім своїм друзям надіслав записку такого змісту: "Сєгодня с Божьєй помощью виєбал Анну Петровну Керн". Хто не знає, то це тата заміжня тітка якій він написав "я помню чудноє мгновенье, передо мной явилась ти..." То ж не дивно що придурка врешті пристрелили... Це відомі факти і Солонін про це знає, але ... "консєрва вскрилась"...
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02.08.2025 16:52 Ответить
" К чему стадам дары свободы,
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды ярмо с гремушками и бич"
А.С.Пушкин "Свободы сеятель пустынный" 1823г.
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02.08.2025 16:57 Ответить
 
 