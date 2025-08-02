Памятник Пушкину демонтировали в Болграде Одесской области. ФОТОРЕПОРТАЖ
В городе Болград Одесской области в рамках деколонизации демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Болградский городской совет.
"1 августа 2025 года, во исполнение закона о деколонизации, в городе Болград демонтирован памятник поэту Александру Пушкину, который признан содержащим символику имперской политики. Работы были проведены силами коммунального предприятия "Горводоканал" с привлечением собственной техники", - говорится в сообщении.
Как отмечается, исполнительный комитет Болградского городского совета еще в сентябре 2024 года принял решение "О демонтаже (изъятии) из публичного пространства памятников, памятных знаков, их отдельных элементов, содержащих символику российской имперской политики в Болградской территориальной общине".
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гвалт !
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нам знадобиться 75 років щоб очиститись від цього трешу
фарбованого під золотий унітаз бетонного чЛєніна в пгт. Зуя в друзки розбили.... наццисти.
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Понатикали хз чого...
Може бухав десь там та п'яний у канаві валявся?
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ."
М.Ю. Лермонтов.
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды ярмо с гремушками и бич"
А.С.Пушкин "Свободы сеятель пустынный" 1823г.