Міськрада Одеси чекає на дозвіл від ЮНЕСКО для демонтажу пам’ятника Пушкіну, - Департамент культури
Для знесення пам’ятника російському поетові Олександру Пушкіну в центрі Одеси, міській раді потрібно отримати відповідь від ЮНЕСКО, оскільки цей монумент розташований у його охоронній зоні.
Про це в коментарі Укрінформу заявив голова Департаменту культури та євроінтеграції Одеської міської ради Іван Ліптуга, передає Цензор.НЕТ.
"Закон про деколонізацію має ряд винятків, зокрема, зони об'єктів всесвітньої культурної спадщини є винятками. Тобто вся наша зона 618 Га підпадає під це. На будь-яку дію там, від зміни планування кварталу до простої заміни труб, потрібна відповідь від ЮНЕСКО", - сказав Ліптуга.
За його словами, наразі міськрада звернулася з листами до Міністерства культури та закордонних справ, а також комунікувала з ЮНЕСКО щодо того, що робити далі з пам'ятниками в охоронній зоні.
"Але ЮНЕСКО тут теж дуже обережна та забюрократизована організація, тому швидко від них відповіді ми не отримаємо. Це дуже довга процедура. Ми пишемо в Мінкульт, вони пишуть в виконавчу компанію ЮНЕСКО в МЗС, МЗС відправляє це в Париж, і таким самим ланцюгом відповідь повертається до нас",- додав посадовець.
Нагадаємо, раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що у місті таки знесуть пам’ятник Пушкіну, чого так довго вимагали від місцевої влади. За його словами, усі відповідні розпорядження вже підписані. Ці документи вже розіслали до всіх відповідних структур.
Будь ласка, зачекайте...
то, нехай одесити вирішують. у нас, в києві, свого гімна по шию.
ГітлєрТруханов как мог, оттягівал свой конєцконєц русскага міра.
Може ще чекати будемо дозволу від ліги звільнення Ботсвани?
Гранатомету дозвіл НЕ ПОТРІБЕН!!! Тим паче від ООН!!!
Я також спочатку був здивований рішенням
про демонтаж, але все не так просто, як здається 😂
Ви ж не худоба?
для світової культури?
для україни?
интересно, есть ли среди нынешних комментаторов коренные одесситы?
Именно простые граждане Одессы, вопреки российской власти, собрали деньги на этот памятник и в пику власти поставили его задом к городской Думе.
могут.
ГАНЬБА
це інвазивна московська мітка , тому як раз це зрілість суспільства , от залишення є незрілістю
сподіваюсь, всі розуміють, що це відкрите знущання та зневага над україною.
хоча...
зе!шобла, наш вирок.
Дуже знакомо, спершу все переломати а потім? Як не крути а цей памьятник всеж е історіею міста.
Тоті вже і місто тркба зрівняти з землею.
Пассаж, Дерібасивську, Жд вокзал, і усі будівлі цетра міста. Бо це теж будинки царська влада.
Вклады одесситов в сооружение памятника были самые разнообразные: от 9 копеек до 100 рублей. Среди меценатов, жертвоваших крупные суммы были аристократы, одесские сановники и представители деловых кругов: по 100 рублей пожертвовали генерал-губернатор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BE%D0%BF,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Х. Х. Рооп , градоначальник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. А. Зеленой , братья Анатра, фирма «Арист Мас и Ко», граф https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1835) М. М. Толстой , М. В. и А. В. Шимановские, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D1%82,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Н. Ф. Фан-дер-Флит ; «Рафалович и Ко», «Тработти и Ко», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8,_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ф. П. Родоканаки , А. Ш. Гринберг, «Дрейфус и братья», Мавро-Биязи, Моисей Ашкинази - по 50 рублей; по 25 рублей - И. П. Скаржинский, М. Н. Бухарин, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Н. Ф. Сухомлинов , Р. А. Бродская, А. А. Бродский, Я. А. Новиков, «С. И. Бродский и Ко», Лев Бродский, Леон Рабинович, Иван Диалегмено, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. П. Руссов , Иван Вучина, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Соломон Баржанский ; князь Г. И. Манук-Бей, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BA-%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 К. Я. Ринк-Вагнер , https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 П. С. Ралли , Ф. Шполянский, С. Зусман, Р. Зонштейн, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B8%D1%81,_%D0%9E%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%81_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 О. С. Хаис , Л. Левенсон, «Бланк и Ефрусси», А. Бродский, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 В. И. Санценбахер пожертвовали по 10 рублей, князь https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Юрий Гагарин и баронесса Бистром - по 5 рублей, граф Мархоцкий - 3 рубляhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)#cite_note-odessalove-3 [3] .
В числе жертвователей были известные в Одессе имена: владелец магазина мод в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%A0%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0) Пале-Рояле Л. Лантье, адвокат Я. И. Вейнберг, владелец гостиницы Авдей Ящук, будущие владелец https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0) Пассажа https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 М. Менделевич и содержатель этой гостиницы Я. Кулинец, автор книги о коммерческой истории Одессы Симон Бернштейн, производитель вин Склаво, издатели газет https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Навроцкий и Гроссул-Толстой, владелец магазина часов и драгоценностей Мель, сын медика Андреевский, старейший одесский фотомастер Гааз, хозяин магазина военно-офицерских и церковных вещей https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Хакаловский , реализатор «лучших зарубежных горячительных напитков» Гинанд, архитектор https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86_%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Рейнгерц , издатель почтовых открыток и переплётчик Гезелле, аптекарь https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%AD%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Гаевский , думец Буковецкий (отец художника), профессор-минералог https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Прендель , книготорговцы Белый и Руссо, типограф Кирхнер, владелец гидропатического заведения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Исакович , содержатели частных гимназий Бален-де-Балю, Бракенгеймер, Шольп, мануфактурщик https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Пташников , гастроном https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Дубинин , булочник-кондитер https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Либман , табачный фабрикант https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Асвадуров , торговец игрушками Калпакчи, производитель шляп Дельпеш, бакалейщик Ветков, производители обоев братья Тарнополь, фортепьянщик Рауш, мраморщик Менционе, ювелиры Мангуби и Кохрихт, оптик Энгельhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)#cite_note-odessalove-3 [3] .
Кроме денежных жертвований одесситы способствовали строительству монумента, предлагая Комиссии бесплатные услуги и материалы - безвозмездно выполнялись разнообразные скульптурные, каллиграфические, водопроводные, асфальтовые и другие работы - так зодчие Ф. О. Моранди и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ю. М. Дмитренко обязались бесплатно руководить работами по сооружению; сотрудник Товарищества разработки залежей Городищенского лабрадора Н. И. Баринов исходатайствовал согласие своего товарищества на поставку лабрадора без оплаты; арендатор Гниванских гранитных ломок пожертвовал гранит; Н. Шевцов предоставил п
вполне пойдет вместо сашки