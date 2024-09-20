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Одеса (5320) пам'ятник (921) Пушкін (47) ЮНЕСКО (162)

Міськрада Одеси чекає на дозвіл від ЮНЕСКО для демонтажу пам’ятника Пушкіну, - Департамент культури

Для знесення пам’ятника Пушкіну в Одесі потрібна відповідь від ЮНЕСКО

Для знесення пам’ятника російському поетові Олександру Пушкіну в центрі Одеси, міській раді потрібно отримати відповідь від ЮНЕСКО, оскільки цей монумент розташований у його охоронній зоні.

Про це в коментарі Укрінформу заявив голова Департаменту культури та євроінтеграції Одеської міської ради Іван Ліптуга, передає Цензор.НЕТ.

"Закон про деколонізацію має ряд винятків, зокрема, зони об'єктів всесвітньої культурної спадщини є винятками. Тобто вся наша зона 618 Га підпадає під це. На будь-яку дію там, від зміни планування кварталу до простої заміни труб, потрібна відповідь від ЮНЕСКО", - сказав Ліптуга.

За його словами, наразі міськрада звернулася з листами до Міністерства культури та закордонних справ, а також комунікувала з ЮНЕСКО щодо того, що робити далі з пам'ятниками в охоронній зоні.

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"Але ЮНЕСКО тут теж дуже обережна та забюрократизована організація, тому швидко від них відповіді ми не отримаємо. Це дуже довга процедура. Ми пишемо в Мінкульт, вони пишуть в виконавчу компанію ЮНЕСКО в МЗС, МЗС відправляє це в Париж, і таким самим ланцюгом відповідь повертається до нас",- додав посадовець.

Нагадаємо, раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що у місті таки знесуть пам’ятник Пушкіну, чого так довго вимагали від місцевої влади. За його словами, усі відповідні розпорядження вже підписані. Ці документи вже розіслали до всіх відповідних структур.

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Топ коментарі
+17
ТВОЮ Ж МАТЬ???!!!
Гранатомету дозвіл НЕ ПОТРІБЕН!!! Тим паче від ООН!!!
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20.09.2024 13:27
+16
Ну , якщо по совісті - коли в Одесу прилітає щось від кацапів - ЮНЕСКО сильно допомагає ?
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20.09.2024 13:30
+14
Москалі також мають дозвіл від ЮНЕСКО на знищення наших міст.В Сирії розбомбили всі памятки історії і нічого.
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20.09.2024 13:29
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дозвіл від ЮНЕСКО...čavooo ?? sņesli ta skazaļi ščo kacapi razbambiļi.
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20.09.2024 13:24 Відповісти
Думська площа, на якій він знаходиться знаходиться під охоррною ЮНЕСКО, а не сам бюст
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20.09.2024 13:29 Відповісти
Ну , якщо по совісті - коли в Одесу прилітає щось від кацапів - ЮНЕСКО сильно допомагає ?
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20.09.2024 13:30 Відповісти
Та я хотіла запропонувати таке при найближчій повітряній тривозі зробити..але боюсь ще в екстремізмі звинуватять))
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20.09.2024 13:34 Відповісти
нєнє.
то, нехай одесити вирішують. у нас, в києві, свого гімна по шию.
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20.09.2024 14:05 Відповісти
От дивіться - пам'ятник щорсу демониували обережно і перевезли до музею авіації..конячка гарна під ним)) так можна всі пристойні туди звезти й пробувати продати..
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20.09.2024 15:14 Відповісти
nu tem prošhe - podorvaļi ta zabiļi
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20.09.2024 13:31 Відповісти
😁 "Свдя глубоко в бункерє, Гітлєр Труханов как мог, оттягівал свой конєц конєц русскага міра.
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20.09.2024 13:26 Відповісти
Дозвіл кого?
Може ще чекати будемо дозволу від ліги звільнення Ботсвани?
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20.09.2024 13:26 Відповісти
ТВОЮ Ж МАТЬ???!!!
Гранатомету дозвіл НЕ ПОТРІБЕН!!! Тим паче від ООН!!!
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20.09.2024 13:27 Відповісти
"... винтовка порождает власть !" (Мао)
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20.09.2024 13:32 Відповісти
Поки ***** не дасть дозволу нічого не буде
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20.09.2024 13:28 Відповісти
ідоти, підірвати і спихнути на обстріл
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20.09.2024 13:28 Відповісти
Ви дуже сильно помиляєтеся, там сидять доволі продумані ждуни.
Я також спочатку був здивований рішенням
про демонтаж, але все не так просто, як здається 😂
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20.09.2024 13:35 Відповісти
Маловато прилетіло.
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20.09.2024 13:29 Відповісти
Москалі також мають дозвіл від ЮНЕСКО на знищення наших міст.В Сирії розбомбили всі памятки історії і нічого.
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20.09.2024 13:29 Відповісти
Так Катька, которая насмерть зае@ала 5 коней и 15 фаворитов, тоже была в "охранной зоне".
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20.09.2024 13:30 Відповісти
Цікаво що коли її туди тулили в 2008, дозвіл ЮНЕСКО був не потрібний.
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20.09.2024 14:02 Відповісти
Её туда запёрли сначала в 1900 г., ещё до ЮНЕСКО.
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20.09.2024 17:36 Відповісти
Вони чекають не дозволу ЮНЕСКО, а приходу "асвабадітєлєй": першим зустрічати вийде Труханов з хлєбом-солью і російським аусвайсом. А позаду ватна свита винесуть "врятовані від фашистів" пам"ятники пушкіну, катерині, лєніну, жукову...
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20.09.2024 13:32 Відповісти
У, ***, а якщо трубу під землею прорве, спочатку півроку треба дозвіл юнески чекати, щоб відремонтувати?
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20.09.2024 13:33 Відповісти
Як же ці суки звиваються, пересмикують карти тільки б зберегти скрєпи
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20.09.2024 13:43 Відповісти
Хай краще запитають в підрахуя!
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20.09.2024 13:52 Відповісти
В камсамольскую правду не забудьте написати про дозвіл:
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20.09.2024 13:54 Відповісти
Блін! Ну поставьте памятник Л.Українке, поставьте в парках скульптури її милої Мавки. Ставьте погруддя Стуса, Франко та іньших видатніх україньских писменників та поєтів. Що ми хочемо доказати руйнуючі памятникі іньших видатних митців, хай даже россійских?
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20.09.2024 13:54 Відповісти
Хочемо щоб русня йшла нах. З пушкіними і лєрмантавими разом...
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20.09.2024 13:58 Відповісти
Русня так. А Пушкін і Лермонтов ні до чого.
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20.09.2024 13:59 Відповісти
Чому? Ці пам'ятники, ще лєніну, як тавро на худобі - що територія належить русні.
Ви ж не худоба?
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20.09.2024 14:04 Відповісти
чим, пушкін, видатний?
для світової культури?
для україни?
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20.09.2024 14:07 Відповісти
vse ņi tak odnoznačno ? tak kacape ?
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20.09.2024 14:27 Відповісти
Именно!
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20.09.2024 15:07 Відповісти
Видатність залежить від піару. Того ж Пушкіна, без перекладу з французької, читати не можливо.
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20.09.2024 14:50 Відповісти
Да це зрозумыло. Вызьмить хоча б Чрний квадрат Малевыча.
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20.09.2024 15:05 Відповісти
a ščo tut dokazivati - rusņa NASRALA(pamjatņikom) na vašei centraļnoi ploši misca.....jaki tut pitaņija - treba pribirati.
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20.09.2024 14:25 Відповісти
к сожалению, такое движение, как рост самосознания украинской нации, как и многие процессы брожения, сопровождается обильной пеной. пена звучит намного громче, чем сам процесс. пена безкультурия, хамства, презрительного отношения к другим культурам.
интересно, есть ли среди нынешних комментаторов коренные одесситы?
Именно простые граждане Одессы, вопреки российской власти, собрали деньги на этот памятник и в пику власти поставили его задом к городской Думе.
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20.09.2024 14:36 Відповісти
Некоренной, немного жил в Одессе и этого хватило с лихвой чтобы совсем не удивляться поведению "коренных" весной 2014 года. И шо поменялось? Та ничего, только лечить других
могут.
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20.09.2024 15:15 Відповісти
"...міськрада комунікувала з ЮНЕСКО щодо того, що робити далі з пам'ятниками в охоронній зоні". А з рідними гарматкіна з ефіопії КОМУНІКУВАЛИ??? Забули???!!!
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20.09.2024 13:55 Відповісти
Треба чекати на дозвіл від Єпіофії, до чого тут ЮНЕСКО ?!!!!
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20.09.2024 13:56 Відповісти
А кацапи запитували у цієї юнески коли рушили міста наші?! Ця юнеска така ж як і оона. Тусуються за кошти платників податків та час від часу збираються газіровкою побулькати...
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20.09.2024 14:02 Відповісти
.... це труханов здає екзамен на вірність мордору.
ГАНЬБА
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20.09.2024 14:06 Відповісти
Когда в стране начинают бороться с памятниками, это показывает не зрелость этого общества.
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20.09.2024 14:06 Відповісти
У Європі зносять пам'ятники ґвалтівникам-асвабадителям. Європа теж незріла?
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20.09.2024 14:09 Відповісти
Европа не однородна, в ней есть страны, которым надо ещё много сделать, чтобы быть настоящей европейской страной. В Германии, в которой я живу, с памятниками не воюют, здесь их сохраняют.
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20.09.2024 14:19 Відповісти
rjuzke - idi ***** na svai bolota - tam pra pametņiki razskazi...
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20.09.2024 14:28 Відповісти
Все навпаки.
це інвазивна московська мітка , тому як раз це зрілість суспільства , от залишення є незрілістю
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20.09.2024 14:12 Відповісти
Кісо, знайди будьласка хоч один памʼятник Елоїзичу в той країні під яким проксі ти зараз сидиш. А ми посміємося
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20.09.2024 14:17 Відповісти
Надеюсь что до книг не дойдёт.
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20.09.2024 14:23 Відповісти
opjat "Mein Kampf" pod odejalom čitaješ ?
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20.09.2024 15:29 Відповісти
Щось від тебе узським духом тхне.
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20.09.2024 15:46 Відповісти
ЮНЕСКО західна організація. Ніхто цього негра жаліти не буде.
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20.09.2024 14:07 Відповісти
тобто, кожного разу, коли треба прибрати сміття, в охоронній зоні, потрібно дозвіл від юнеско?
сподіваюсь, всі розуміють, що це відкрите знущання та зневага над україною.
хоча...
зе!шобла, наш вирок.
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20.09.2024 14:10 Відповісти
Тю, та знесіть його накуй. Якшо будуть питання - скажете кацапи розбомбили.
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20.09.2024 14:16 Відповісти
Деяки консерви з російскими паспортами та без ніх в одеської міськраді так протухли, що сморід чути на всю Україну, але чомусь у СБУ до ніх ніяких питань взагалі немає.
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20.09.2024 14:27 Відповісти
А що каже ЮНЕСКО про жалюгідний стан історичних будинків у центрі міста? Чи міська рада не питала дозволу доводити ці будівлі до такого жахливого стану? І що таке виконавча компанія ЮНЕСКО в МЗС? Судячи з того, що чиновник міськради не назвав жодного реквізиту звернень, ми маємо справу з колаборантом, який чекає на визволення від клятих бендерівців.
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20.09.2024 14:39 Відповісти
Буде дуже дивно, якщо ЮНЕСКО дозволить знести пам'ятник поетові.
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20.09.2024 14:54 Відповісти
А що з цього приводу думає громадянин ********* Гєна Труханов?
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20.09.2024 15:04 Відповісти
А де та законослухняна міська рада була в 2014 році коли в тій Одесі підняли голову і зброю місцеві сєпари, які й нікуди в більшості своїй і не ділися.
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20.09.2024 15:07 Відповісти
Труханова потрібно знести і попадають пушкіни самі.
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20.09.2024 15:43 Відповісти
Тай ондого. Пі@@ець в Одесі продовжується.
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20.09.2024 16:22 Відповісти
Весь мир насилья мы разрушим До основанья, а затем Мы наш, мы новый мир построим,
Дуже знакомо, спершу все переломати а потім? Як не крути а цей памьятник всеж е історіею міста.
Тоті вже і місто тркба зрівняти з землею.
Пассаж, Дерібасивську, Жд вокзал, і усі будівлі цетра міста. Бо це теж будинки царська влада.

Вклады одесситов в сооружение памятника были самые разнообразные: от 9 копеек до 100 рублей. Среди меценатов, жертвоваших крупные суммы были аристократы, одесские сановники и представители деловых кругов: по 100 рублей пожертвовали генерал-губернатор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BE%D0%BF,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Х. Х. Рооп , градоначальник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. А. Зеленой , братья Анатра, фирма «Арист Мас и Ко», граф https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1835) М. М. Толстой , М. В. и А. В. Шимановские, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D1%82,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Н. Ф. Фан-дер-Флит ; «Рафалович и Ко», «Тработти и Ко», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8,_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ф. П. Родоканаки , А. Ш. Гринберг, «Дрейфус и братья», Мавро-Биязи, Моисей Ашкинази - по 50 рублей; по 25 рублей - И. П. Скаржинский, М. Н. Бухарин, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Н. Ф. Сухомлинов , Р. А. Бродская, А. А. Бродский, Я. А. Новиков, «С. И. Бродский и Ко», Лев Бродский, Леон Рабинович, Иван Диалегмено, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. П. Руссов , Иван Вучина, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Соломон Баржанский ; князь Г. И. Манук-Бей, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BA-%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 К. Я. Ринк-Вагнер , https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 П. С. Ралли , Ф. Шполянский, С. Зусман, Р. Зонштейн, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B8%D1%81,_%D0%9E%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%81_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 О. С. Хаис , Л. Левенсон, «Бланк и Ефрусси», А. Бродский, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 В. И. Санценбахер пожертвовали по 10 рублей, князь https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Юрий Гагарин и баронесса Бистром - по 5 рублей, граф Мархоцкий - 3 рубляhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)#cite_note-odessalove-3 [3] .

В числе жертвователей были известные в Одессе имена: владелец магазина мод в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%A0%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0) Пале-Рояле Л. Лантье, адвокат Я. И. Вейнберг, владелец гостиницы Авдей Ящук, будущие владелец https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0) Пассажа https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 М. Менделевич и содержатель этой гостиницы Я. Кулинец, автор книги о коммерческой истории Одессы Симон Бернштейн, производитель вин Склаво, издатели газет https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Навроцкий и Гроссул-Толстой, владелец магазина часов и драгоценностей Мель, сын медика Андреевский, старейший одесский фотомастер Гааз, хозяин магазина военно-офицерских и церковных вещей https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Хакаловский , реализатор «лучших зарубежных горячительных напитков» Гинанд, архитектор https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86_%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Рейнгерц , издатель почтовых открыток и переплётчик Гезелле, аптекарь https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%AD%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Гаевский , думец Буковецкий (отец художника), профессор-минералог https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Прендель , книготорговцы Белый и Руссо, типограф Кирхнер, владелец гидропатического заведения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Исакович , содержатели частных гимназий Бален-де-Балю, Бракенгеймер, Шольп, мануфактурщик https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Пташников , гастроном https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Дубинин , булочник-кондитер https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Либман , табачный фабрикант https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Асвадуров , торговец игрушками Калпакчи, производитель шляп Дельпеш, бакалейщик Ветков, производители обоев братья Тарнополь, фортепьянщик Рауш, мраморщик Менционе, ювелиры Мангуби и Кохрихт, оптик Энгельhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)#cite_note-odessalove-3 [3] .
Кроме денежных жертвований одесситы способствовали строительству монумента, предлагая Комиссии бесплатные услуги и материалы - безвозмездно выполнялись разнообразные скульптурные, каллиграфические, водопроводные, асфальтовые и другие работы - так зодчие Ф. О. Моранди и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ю. М. Дмитренко обязались бесплатно руководить работами по сооружению; сотрудник Товарищества разработки залежей Городищенского лабрадора Н. И. Баринов исходатайствовал согласие своего товарищества на поставку лабрадора без оплаты; арендатор Гниванских гранитных ломок пожертвовал гранит; Н. Шевцов предоставил п
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20.09.2024 18:21 Відповісти
В будь якому разі бюст потрібно демонтувати та продати за кордон....як би це не було пов'язане з історією міста....витвір мистецтва можна замовити в тій же Італії так щоб він відповідав назві вулиці Італійська...найкраще рішення це бюст архітектора при якому цю вулицю забудовували...
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20.09.2024 19:56 Відповісти
Франческо Боффо - Франс Карлович Боффо:Воронцовский дворец (1826-1828);Церковь Святого Павла;Два здания на полукруглой площади Приморского бульвара (проект архитектора А.И.Мельникова);Знаменитая Потемкинская лестница.Особняк Лопухиных (Гостиница «Лондонская»)Здание старой купеческой биржи - ныне Одесская мэрия;Дворец Шидловского на Приморском бульваре, 9;Дворец графини О. С. Потоцкой - (Одесский художественный музей).

вполне пойдет вместо сашки
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20.09.2024 20:00 Відповісти
 
 