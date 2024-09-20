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Одесса (7740) памятник (2081) Пушкин (56) ЮНЕСКО (211)

Горсовет Одессы ждет разрешения от ЮНЕСКО для демонтажа памятника Пушкину, - Департамент культуры

Для знесення пам’ятника Пушкіну в Одесі потрібна відповідь від ЮНЕСКО

Для сноса памятника русскому поэту Александру Пушкину в центре Одессы, городскому совету нужно получить ответ от ЮНЕСКО, поскольку этот монумент расположен в его охранной зоне.

Об этом в комментарии Укринформу заявил глава Департамента культуры и евроинтеграции Одесского городского совета Иван Липтуга, передает Цензор.НЕТ.

"Закон о деколонизации имеет ряд исключений, в частности, зоны объектов всемирного культурного наследия являются исключениями. То есть вся наша зона 618 Га подпадает под это. На любое действие там, от изменения планировки квартала до простой замены труб, нужен ответ от ЮНЕСКО", - сказал Липтуга.

По его словам, сейчас горсовет обратился с письмами в Министерство культуры и иностранных дел, а также коммуницировал с ЮНЕСКО относительно того, что делать дальше с памятниками в охранной зоне.

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"Но ЮНЕСКО здесь тоже очень осторожная и забюрократизированная организация, поэтому быстро от них ответа мы не получим. Это очень долгая процедура. Мы пишем в Минкульт, они пишут в исполнительную компанию ЮНЕСКО в МИД, МИД отправляет это в Париж, и по такой же цепи ответ возвращается к нам",- добавил чиновник.

Напомним, ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что в городе таки снесут памятник Пушкину, чего так долго требовали от местных властей. По его словам, все соответствующие распоряжения уже подписаны. Эти документы уже разослали во все соответствующие структуры.

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Топ комментарии
+17
ТВОЮ Ж МАТЬ???!!!
Гранатомету дозвіл НЕ ПОТРІБЕН!!! Тим паче від ООН!!!
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20.09.2024 13:27
+16
Ну , якщо по совісті - коли в Одесу прилітає щось від кацапів - ЮНЕСКО сильно допомагає ?
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20.09.2024 13:30
+14
Москалі також мають дозвіл від ЮНЕСКО на знищення наших міст.В Сирії розбомбили всі памятки історії і нічого.
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20.09.2024 13:29
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дозвіл від ЮНЕСКО...čavooo ?? sņesli ta skazaļi ščo kacapi razbambiļi.
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20.09.2024 13:24 Ответить
Думська площа, на якій він знаходиться знаходиться під охоррною ЮНЕСКО, а не сам бюст
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20.09.2024 13:29 Ответить
Ну , якщо по совісті - коли в Одесу прилітає щось від кацапів - ЮНЕСКО сильно допомагає ?
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20.09.2024 13:30 Ответить
Та я хотіла запропонувати таке при найближчій повітряній тривозі зробити..але боюсь ще в екстремізмі звинуватять))
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20.09.2024 13:34 Ответить
нєнє.
то, нехай одесити вирішують. у нас, в києві, свого гімна по шию.
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20.09.2024 14:05 Ответить
От дивіться - пам'ятник щорсу демониували обережно і перевезли до музею авіації..конячка гарна під ним)) так можна всі пристойні туди звезти й пробувати продати..
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20.09.2024 15:14 Ответить
nu tem prošhe - podorvaļi ta zabiļi
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20.09.2024 13:31 Ответить
😁 "Свдя глубоко в бункерє, Гітлєр Труханов как мог, оттягівал свой конєц конєц русскага міра.
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20.09.2024 13:26 Ответить
Дозвіл кого?
Може ще чекати будемо дозволу від ліги звільнення Ботсвани?
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20.09.2024 13:26 Ответить
ТВОЮ Ж МАТЬ???!!!
Гранатомету дозвіл НЕ ПОТРІБЕН!!! Тим паче від ООН!!!
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20.09.2024 13:27 Ответить
"... винтовка порождает власть !" (Мао)
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20.09.2024 13:32 Ответить
Поки ***** не дасть дозволу нічого не буде
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20.09.2024 13:28 Ответить
ідоти, підірвати і спихнути на обстріл
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20.09.2024 13:28 Ответить
Ви дуже сильно помиляєтеся, там сидять доволі продумані ждуни.
Я також спочатку був здивований рішенням
про демонтаж, але все не так просто, як здається 😂
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20.09.2024 13:35 Ответить
Маловато прилетіло.
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20.09.2024 13:29 Ответить
Москалі також мають дозвіл від ЮНЕСКО на знищення наших міст.В Сирії розбомбили всі памятки історії і нічого.
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20.09.2024 13:29 Ответить
Так Катька, которая насмерть зае@ала 5 коней и 15 фаворитов, тоже была в "охранной зоне".
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20.09.2024 13:30 Ответить
Цікаво що коли її туди тулили в 2008, дозвіл ЮНЕСКО був не потрібний.
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20.09.2024 14:02 Ответить
Её туда запёрли сначала в 1900 г., ещё до ЮНЕСКО.
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20.09.2024 17:36 Ответить
Вони чекають не дозволу ЮНЕСКО, а приходу "асвабадітєлєй": першим зустрічати вийде Труханов з хлєбом-солью і російським аусвайсом. А позаду ватна свита винесуть "врятовані від фашистів" пам"ятники пушкіну, катерині, лєніну, жукову...
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20.09.2024 13:32 Ответить
У, ***, а якщо трубу під землею прорве, спочатку півроку треба дозвіл юнески чекати, щоб відремонтувати?
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20.09.2024 13:33 Ответить
Як же ці суки звиваються, пересмикують карти тільки б зберегти скрєпи
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20.09.2024 13:43 Ответить
Хай краще запитають в підрахуя!
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20.09.2024 13:52 Ответить
В камсамольскую правду не забудьте написати про дозвіл:
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20.09.2024 13:54 Ответить
Блін! Ну поставьте памятник Л.Українке, поставьте в парках скульптури її милої Мавки. Ставьте погруддя Стуса, Франко та іньших видатніх україньских писменників та поєтів. Що ми хочемо доказати руйнуючі памятникі іньших видатних митців, хай даже россійских?
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20.09.2024 13:54 Ответить
Хочемо щоб русня йшла нах. З пушкіними і лєрмантавими разом...
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20.09.2024 13:58 Ответить
Русня так. А Пушкін і Лермонтов ні до чого.
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20.09.2024 13:59 Ответить
Чому? Ці пам'ятники, ще лєніну, як тавро на худобі - що територія належить русні.
Ви ж не худоба?
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20.09.2024 14:04 Ответить
чим, пушкін, видатний?
для світової культури?
для україни?
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20.09.2024 14:07 Ответить
vse ņi tak odnoznačno ? tak kacape ?
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20.09.2024 14:27 Ответить
Именно!
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20.09.2024 15:07 Ответить
Видатність залежить від піару. Того ж Пушкіна, без перекладу з французької, читати не можливо.
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20.09.2024 14:50 Ответить
Да це зрозумыло. Вызьмить хоча б Чрний квадрат Малевыча.
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20.09.2024 15:05 Ответить
a ščo tut dokazivati - rusņa NASRALA(pamjatņikom) na vašei centraļnoi ploši misca.....jaki tut pitaņija - treba pribirati.
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20.09.2024 14:25 Ответить
к сожалению, такое движение, как рост самосознания украинской нации, как и многие процессы брожения, сопровождается обильной пеной. пена звучит намного громче, чем сам процесс. пена безкультурия, хамства, презрительного отношения к другим культурам.
интересно, есть ли среди нынешних комментаторов коренные одесситы?
Именно простые граждане Одессы, вопреки российской власти, собрали деньги на этот памятник и в пику власти поставили его задом к городской Думе.
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20.09.2024 14:36 Ответить
Некоренной, немного жил в Одессе и этого хватило с лихвой чтобы совсем не удивляться поведению "коренных" весной 2014 года. И шо поменялось? Та ничего, только лечить других
могут.
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20.09.2024 15:15 Ответить
"...міськрада комунікувала з ЮНЕСКО щодо того, що робити далі з пам'ятниками в охоронній зоні". А з рідними гарматкіна з ефіопії КОМУНІКУВАЛИ??? Забули???!!!
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20.09.2024 13:55 Ответить
Треба чекати на дозвіл від Єпіофії, до чого тут ЮНЕСКО ?!!!!
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20.09.2024 13:56 Ответить
А кацапи запитували у цієї юнески коли рушили міста наші?! Ця юнеска така ж як і оона. Тусуються за кошти платників податків та час від часу збираються газіровкою побулькати...
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20.09.2024 14:02 Ответить
.... це труханов здає екзамен на вірність мордору.
ГАНЬБА
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20.09.2024 14:06 Ответить
Когда в стране начинают бороться с памятниками, это показывает не зрелость этого общества.
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20.09.2024 14:06 Ответить
У Європі зносять пам'ятники ґвалтівникам-асвабадителям. Європа теж незріла?
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20.09.2024 14:09 Ответить
Европа не однородна, в ней есть страны, которым надо ещё много сделать, чтобы быть настоящей европейской страной. В Германии, в которой я живу, с памятниками не воюют, здесь их сохраняют.
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20.09.2024 14:19 Ответить
rjuzke - idi ***** na svai bolota - tam pra pametņiki razskazi...
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20.09.2024 14:28 Ответить
Все навпаки.
це інвазивна московська мітка , тому як раз це зрілість суспільства , от залишення є незрілістю
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20.09.2024 14:12 Ответить
Кісо, знайди будьласка хоч один памʼятник Елоїзичу в той країні під яким проксі ти зараз сидиш. А ми посміємося
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20.09.2024 14:17 Ответить
Надеюсь что до книг не дойдёт.
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20.09.2024 14:23 Ответить
opjat "Mein Kampf" pod odejalom čitaješ ?
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20.09.2024 15:29 Ответить
Щось від тебе узським духом тхне.
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20.09.2024 15:46 Ответить
ЮНЕСКО західна організація. Ніхто цього негра жаліти не буде.
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20.09.2024 14:07 Ответить
тобто, кожного разу, коли треба прибрати сміття, в охоронній зоні, потрібно дозвіл від юнеско?
сподіваюсь, всі розуміють, що це відкрите знущання та зневага над україною.
хоча...
зе!шобла, наш вирок.
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20.09.2024 14:10 Ответить
Тю, та знесіть його накуй. Якшо будуть питання - скажете кацапи розбомбили.
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20.09.2024 14:16 Ответить
Деяки консерви з російскими паспортами та без ніх в одеської міськраді так протухли, що сморід чути на всю Україну, але чомусь у СБУ до ніх ніяких питань взагалі немає.
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20.09.2024 14:27 Ответить
А що каже ЮНЕСКО про жалюгідний стан історичних будинків у центрі міста? Чи міська рада не питала дозволу доводити ці будівлі до такого жахливого стану? І що таке виконавча компанія ЮНЕСКО в МЗС? Судячи з того, що чиновник міськради не назвав жодного реквізиту звернень, ми маємо справу з колаборантом, який чекає на визволення від клятих бендерівців.
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20.09.2024 14:39 Ответить
Буде дуже дивно, якщо ЮНЕСКО дозволить знести пам'ятник поетові.
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20.09.2024 14:54 Ответить
А що з цього приводу думає громадянин ********* Гєна Труханов?
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20.09.2024 15:04 Ответить
А де та законослухняна міська рада була в 2014 році коли в тій Одесі підняли голову і зброю місцеві сєпари, які й нікуди в більшості своїй і не ділися.
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20.09.2024 15:07 Ответить
Труханова потрібно знести і попадають пушкіни самі.
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20.09.2024 15:43 Ответить
Тай ондого. Пі@@ець в Одесі продовжується.
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20.09.2024 16:22 Ответить
Весь мир насилья мы разрушим До основанья, а затем Мы наш, мы новый мир построим,
Дуже знакомо, спершу все переломати а потім? Як не крути а цей памьятник всеж е історіею міста.
Тоті вже і місто тркба зрівняти з землею.
Пассаж, Дерібасивську, Жд вокзал, і усі будівлі цетра міста. Бо це теж будинки царська влада.

Вклады одесситов в сооружение памятника были самые разнообразные: от 9 копеек до 100 рублей. Среди меценатов, жертвоваших крупные суммы были аристократы, одесские сановники и представители деловых кругов: по 100 рублей пожертвовали генерал-губернатор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BE%D0%BF,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Х. Х. Рооп , градоначальник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. А. Зеленой , братья Анатра, фирма «Арист Мас и Ко», граф https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1835) М. М. Толстой , М. В. и А. В. Шимановские, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D1%82,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Н. Ф. Фан-дер-Флит ; «Рафалович и Ко», «Тработти и Ко», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8,_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ф. П. Родоканаки , А. Ш. Гринберг, «Дрейфус и братья», Мавро-Биязи, Моисей Ашкинази - по 50 рублей; по 25 рублей - И. П. Скаржинский, М. Н. Бухарин, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Н. Ф. Сухомлинов , Р. А. Бродская, А. А. Бродский, Я. А. Новиков, «С. И. Бродский и Ко», Лев Бродский, Леон Рабинович, Иван Диалегмено, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. П. Руссов , Иван Вучина, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Соломон Баржанский ; князь Г. И. Манук-Бей, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BA-%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 К. Я. Ринк-Вагнер , https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 П. С. Ралли , Ф. Шполянский, С. Зусман, Р. Зонштейн, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B8%D1%81,_%D0%9E%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%81_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 О. С. Хаис , Л. Левенсон, «Бланк и Ефрусси», А. Бродский, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 В. И. Санценбахер пожертвовали по 10 рублей, князь https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Юрий Гагарин и баронесса Бистром - по 5 рублей, граф Мархоцкий - 3 рубляhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)#cite_note-odessalove-3 [3] .

В числе жертвователей были известные в Одессе имена: владелец магазина мод в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%A0%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0) Пале-Рояле Л. Лантье, адвокат Я. И. Вейнберг, владелец гостиницы Авдей Ящук, будущие владелец https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0) Пассажа https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 М. Менделевич и содержатель этой гостиницы Я. Кулинец, автор книги о коммерческой истории Одессы Симон Бернштейн, производитель вин Склаво, издатели газет https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Навроцкий и Гроссул-Толстой, владелец магазина часов и драгоценностей Мель, сын медика Андреевский, старейший одесский фотомастер Гааз, хозяин магазина военно-офицерских и церковных вещей https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Хакаловский , реализатор «лучших зарубежных горячительных напитков» Гинанд, архитектор https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86_%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Рейнгерц , издатель почтовых открыток и переплётчик Гезелле, аптекарь https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%AD%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Гаевский , думец Буковецкий (отец художника), профессор-минералог https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Прендель , книготорговцы Белый и Руссо, типограф Кирхнер, владелец гидропатического заведения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Исакович , содержатели частных гимназий Бален-де-Балю, Бракенгеймер, Шольп, мануфактурщик https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Пташников , гастроном https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Дубинин , булочник-кондитер https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Либман , табачный фабрикант https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Асвадуров , торговец игрушками Калпакчи, производитель шляп Дельпеш, бакалейщик Ветков, производители обоев братья Тарнополь, фортепьянщик Рауш, мраморщик Менционе, ювелиры Мангуби и Кохрихт, оптик Энгельhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)#cite_note-odessalove-3 [3] .
Кроме денежных жертвований одесситы способствовали строительству монумента, предлагая Комиссии бесплатные услуги и материалы - безвозмездно выполнялись разнообразные скульптурные, каллиграфические, водопроводные, асфальтовые и другие работы - так зодчие Ф. О. Моранди и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ю. М. Дмитренко обязались бесплатно руководить работами по сооружению; сотрудник Товарищества разработки залежей Городищенского лабрадора Н. И. Баринов исходатайствовал согласие своего товарищества на поставку лабрадора без оплаты; арендатор Гниванских гранитных ломок пожертвовал гранит; Н. Шевцов предоставил п
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20.09.2024 18:21 Ответить
В будь якому разі бюст потрібно демонтувати та продати за кордон....як би це не було пов'язане з історією міста....витвір мистецтва можна замовити в тій же Італії так щоб він відповідав назві вулиці Італійська...найкраще рішення це бюст архітектора при якому цю вулицю забудовували...
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20.09.2024 19:56 Ответить
Франческо Боффо - Франс Карлович Боффо:Воронцовский дворец (1826-1828);Церковь Святого Павла;Два здания на полукруглой площади Приморского бульвара (проект архитектора А.И.Мельникова);Знаменитая Потемкинская лестница.Особняк Лопухиных (Гостиница «Лондонская»)Здание старой купеческой биржи - ныне Одесская мэрия;Дворец Шидловского на Приморском бульваре, 9;Дворец графини О. С. Потоцкой - (Одесский художественный музей).

вполне пойдет вместо сашки
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20.09.2024 20:00 Ответить
 
 