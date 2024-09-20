Горсовет Одессы ждет разрешения от ЮНЕСКО для демонтажа памятника Пушкину, - Департамент культуры
Для сноса памятника русскому поэту Александру Пушкину в центре Одессы, городскому совету нужно получить ответ от ЮНЕСКО, поскольку этот монумент расположен в его охранной зоне.
Об этом в комментарии Укринформу заявил глава Департамента культуры и евроинтеграции Одесского городского совета Иван Липтуга, передает Цензор.НЕТ.
"Закон о деколонизации имеет ряд исключений, в частности, зоны объектов всемирного культурного наследия являются исключениями. То есть вся наша зона 618 Га подпадает под это. На любое действие там, от изменения планировки квартала до простой замены труб, нужен ответ от ЮНЕСКО", - сказал Липтуга.
По его словам, сейчас горсовет обратился с письмами в Министерство культуры и иностранных дел, а также коммуницировал с ЮНЕСКО относительно того, что делать дальше с памятниками в охранной зоне.
"Но ЮНЕСКО здесь тоже очень осторожная и забюрократизированная организация, поэтому быстро от них ответа мы не получим. Это очень долгая процедура. Мы пишем в Минкульт, они пишут в исполнительную компанию ЮНЕСКО в МИД, МИД отправляет это в Париж, и по такой же цепи ответ возвращается к нам",- добавил чиновник.
Напомним, ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что в городе таки снесут памятник Пушкину, чего так долго требовали от местных властей. По его словам, все соответствующие распоряжения уже подписаны. Эти документы уже разослали во все соответствующие структуры.
Пожалуйста, подождите...
то, нехай одесити вирішують. у нас, в києві, свого гімна по шию.
ГітлєрТруханов как мог, оттягівал свой конєцконєц русскага міра.
Може ще чекати будемо дозволу від ліги звільнення Ботсвани?
Гранатомету дозвіл НЕ ПОТРІБЕН!!! Тим паче від ООН!!!
Я також спочатку був здивований рішенням
про демонтаж, але все не так просто, як здається 😂
Ви ж не худоба?
для світової культури?
для україни?
интересно, есть ли среди нынешних комментаторов коренные одесситы?
Именно простые граждане Одессы, вопреки российской власти, собрали деньги на этот памятник и в пику власти поставили его задом к городской Думе.
могут.
ГАНЬБА
це інвазивна московська мітка , тому як раз це зрілість суспільства , от залишення є незрілістю
сподіваюсь, всі розуміють, що це відкрите знущання та зневага над україною.
хоча...
зе!шобла, наш вирок.
Дуже знакомо, спершу все переломати а потім? Як не крути а цей памьятник всеж е історіею міста.
Тоті вже і місто тркба зрівняти з землею.
Пассаж, Дерібасивську, Жд вокзал, і усі будівлі цетра міста. Бо це теж будинки царська влада.
Вклады одесситов в сооружение памятника были самые разнообразные: от 9 копеек до 100 рублей. Среди меценатов, жертвоваших крупные суммы были аристократы, одесские сановники и представители деловых кругов: по 100 рублей пожертвовали генерал-губернатор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BE%D0%BF,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Х. Х. Рооп , градоначальник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. А. Зеленой , братья Анатра, фирма «Арист Мас и Ко», граф https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1835) М. М. Толстой , М. В. и А. В. Шимановские, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D1%82,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Н. Ф. Фан-дер-Флит ; «Рафалович и Ко», «Тработти и Ко», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8,_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ф. П. Родоканаки , А. Ш. Гринберг, «Дрейфус и братья», Мавро-Биязи, Моисей Ашкинази - по 50 рублей; по 25 рублей - И. П. Скаржинский, М. Н. Бухарин, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Н. Ф. Сухомлинов , Р. А. Бродская, А. А. Бродский, Я. А. Новиков, «С. И. Бродский и Ко», Лев Бродский, Леон Рабинович, Иван Диалегмено, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. П. Руссов , Иван Вучина, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Соломон Баржанский ; князь Г. И. Манук-Бей, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BA-%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 К. Я. Ринк-Вагнер , https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 П. С. Ралли , Ф. Шполянский, С. Зусман, Р. Зонштейн, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B8%D1%81,_%D0%9E%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%81_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 О. С. Хаис , Л. Левенсон, «Бланк и Ефрусси», А. Бродский, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 В. И. Санценбахер пожертвовали по 10 рублей, князь https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Юрий Гагарин и баронесса Бистром - по 5 рублей, граф Мархоцкий - 3 рубляhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)#cite_note-odessalove-3 [3] .
В числе жертвователей были известные в Одессе имена: владелец магазина мод в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%A0%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0) Пале-Рояле Л. Лантье, адвокат Я. И. Вейнберг, владелец гостиницы Авдей Ящук, будущие владелец https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0) Пассажа https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 М. Менделевич и содержатель этой гостиницы Я. Кулинец, автор книги о коммерческой истории Одессы Симон Бернштейн, производитель вин Склаво, издатели газет https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Навроцкий и Гроссул-Толстой, владелец магазина часов и драгоценностей Мель, сын медика Андреевский, старейший одесский фотомастер Гааз, хозяин магазина военно-офицерских и церковных вещей https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Хакаловский , реализатор «лучших зарубежных горячительных напитков» Гинанд, архитектор https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86_%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Рейнгерц , издатель почтовых открыток и переплётчик Гезелле, аптекарь https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%AD%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Гаевский , думец Буковецкий (отец художника), профессор-минералог https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Прендель , книготорговцы Белый и Руссо, типограф Кирхнер, владелец гидропатического заведения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Исакович , содержатели частных гимназий Бален-де-Балю, Бракенгеймер, Шольп, мануфактурщик https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Пташников , гастроном https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Дубинин , булочник-кондитер https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Либман , табачный фабрикант https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Асвадуров , торговец игрушками Калпакчи, производитель шляп Дельпеш, бакалейщик Ветков, производители обоев братья Тарнополь, фортепьянщик Рауш, мраморщик Менционе, ювелиры Мангуби и Кохрихт, оптик Энгельhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0)#cite_note-odessalove-3 [3] .
Кроме денежных жертвований одесситы способствовали строительству монумента, предлагая Комиссии бесплатные услуги и материалы - безвозмездно выполнялись разнообразные скульптурные, каллиграфические, водопроводные, асфальтовые и другие работы - так зодчие Ф. О. Моранди и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ю. М. Дмитренко обязались бесплатно руководить работами по сооружению; сотрудник Товарищества разработки залежей Городищенского лабрадора Н. И. Баринов исходатайствовал согласие своего товарищества на поставку лабрадора без оплаты; арендатор Гниванских гранитных ломок пожертвовал гранит; Н. Шевцов предоставил п
вполне пойдет вместо сашки