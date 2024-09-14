В Латвии демонтируют памятники Пушкину и его музе Анне Керн
13 сентября совет Рижской думы по памятникам поддержал демонтаж памятных объектов, посвященных русскому поэту Александру Пушкину и его музе Анне Керн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LETA.
Провести демонтаж предложило общество "Центр общественной памяти".
Совет по памятникам поддержал демонтаж памятного камня, посвященного Пушкину, на улице Цитаделес, 7, а также демонтаж бюста музы Пушкина Анны Керн, жены генерала Ермолая Керна.
Кроме того, совет по памятникам поддержал демонтаж памятных досок типографии Cīņa, Петру Первому, Андрею Упитису, Ленину и Янису Зутису.
В совете после принятия решения отметили, что "беда советской идеологии" не должна быть стерта из памяти общества. Поэтому демонтированные прославляющие коммунистический тоталитаризм объекты следует сохранить как исторические свидетельства, добавили в совете.
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Я Вам скажу один совет,
С такой фамилией - Онегин,
Вы не совали б носа в свет !
не ровен час защемят укро-биндеровцы или латышо- фашисты руссофобы 😂👍
зникла імперія з її ідеологією, а отже треба зачищати і маркери тієї рашискої ідеології
після того як московія зникне можна буде обʼєднувати зустлля людства для підкорення далекого космосу головне щоб до цього кацапа і його нарєчія вже не існувало
"Я помню чудное мгновенье...!"
та-вже-не-ма, та-вже-не-ма
(гра слів французькою) 😂👍
Рашиский чебурнет?
Нет! Нет! Нет!
Виколупай врешті-решт із свого смартфона ТЕЛЕГУ !
для того щоб помножити на нуль московію як казав їхній агент гепа, щоб не заважала життю теперішній цивілізації
А Пушкін ніякого відношення не має ні до України ні до Латвії, придворний прихвостень, який від російського імператора отримав звання камер юнкера.
«Камер-юнкер в https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C придворных должностях означает: комнатный, ближний, окольный https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C служитель, состоящий при внутренних покоях https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C государя .»
А еще рашистско комуняки шизоидные дрочат именно на совковые названия. Тот же Бахмут, всегда был Бахмутом, а в 1924 году комуняки переименовали в Артемовск, так рашкованы именно хотели именно совковое название. Но уже к сожалению его никак не назовут, потому что его нету.