В Латвии демонтируют памятники Пушкину и его музе Анне Керн

13 сентября совет Рижской думы по памятникам поддержал демонтаж памятных объектов, посвященных русскому поэту Александру Пушкину и его музе Анне Керн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LETA.

Провести демонтаж предложило общество "Центр общественной памяти".

Совет по памятникам поддержал демонтаж памятного камня, посвященного Пушкину, на улице Цитаделес, 7, а также демонтаж бюста музы Пушкина Анны Керн, жены генерала Ермолая Керна.

Кроме того, совет по памятникам поддержал демонтаж памятных досок типографии Cīņa, Петру Первому, Андрею Упитису, Ленину и Янису Зутису.

В совете после принятия решения отметили, что "беда советской идеологии" не должна быть стерта из памяти общества. Поэтому демонтированные прославляющие коммунистический тоталитаризм объекты следует сохранить как исторические свидетельства, добавили в совете.

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