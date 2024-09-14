У Латвії демонтують пам’ятники Пушкіну та його музі Ганні Керн
13 вересня рада Ризької думи з пам'ятників підтримала демонтаж пам'ятних об'єктів, присвячених російському поетові Олександру Пушкіну та його музі Ганні Керн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LETA.
Провести демонтаж запропонувало товариство "Центр громадської пам'яті".
Рада з пам'ятників підтримала демонтаж пам'ятного каменю, присвяченого Пушкіну, на вулиці Цитаделес, 7, а також демонтаж погруддя музи Пушкіна Ганни Керн, дружини генерала Єрмолая Керна.
Крім того, рада з пам'ятників підтримала демонтаж пам'ятних дощок друкарні Cīņa, Петру Першому, Андрію Упітісу, Леніну та Янісу Зутісу.
У раді після ухвалення рішення зазначили, що "біда радянської ідеології" не повинна бути стерта з пам'яті суспільства. Тому демонтовані прославляючі комуністичний тоталітаризм об'єкти слід зберегти як історичні свідчення, додали у раді.
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Я Вам скажу один совет,
С такой фамилией - Онегин,
Вы не совали б носа в свет !
не ровен час защемят укро-биндеровцы или латышо- фашисты руссофобы 😂👍
зникла імперія з її ідеологією, а отже треба зачищати і маркери тієї рашискої ідеології
після того як московія зникне можна буде обʼєднувати зустлля людства для підкорення далекого космосу головне щоб до цього кацапа і його нарєчія вже не існувало
"Я помню чудное мгновенье...!"
та-вже-не-ма, та-вже-не-ма
(гра слів французькою) 😂👍
Рашиский чебурнет?
Нет! Нет! Нет!
Виколупай врешті-решт із свого смартфона ТЕЛЕГУ !
для того щоб помножити на нуль московію як казав їхній агент гепа, щоб не заважала життю теперішній цивілізації
А Пушкін ніякого відношення не має ні до України ні до Латвії, придворний прихвостень, який від російського імператора отримав звання камер юнкера.
«Камер-юнкер в https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C придворных должностях означает: комнатный, ближний, окольный https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C служитель, состоящий при внутренних покоях https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C государя .»
А еще рашистско комуняки шизоидные дрочат именно на совковые названия. Тот же Бахмут, всегда был Бахмутом, а в 1924 году комуняки переименовали в Артемовск, так рашкованы именно хотели именно совковое название. Но уже к сожалению его никак не назовут, потому что его нету.