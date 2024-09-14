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демонтаж (190) пам'ятник (922) Пушкін (47) Рига (58)

У Латвії демонтують пам’ятники Пушкіну та його музі Ганні Керн

Пам’ятна плита, присвячена Пушкіну, і погруддя на честь його музи Анни Керн на вулиці Цитаделес, 7 у Ризі

13 вересня рада Ризької думи з пам'ятників підтримала демонтаж пам'ятних об'єктів, присвячених російському поетові Олександру Пушкіну та його музі Ганні Керн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LETA.

Провести демонтаж запропонувало товариство "Центр громадської пам'яті".

Рада з пам'ятників підтримала демонтаж пам'ятного каменю, присвяченого Пушкіну, на вулиці Цитаделес, 7, а також демонтаж погруддя музи Пушкіна Ганни Керн, дружини генерала Єрмолая Керна.

Крім того, рада з пам'ятників підтримала демонтаж пам'ятних дощок друкарні Cīņa, Петру Першому, Андрію Упітісу, Леніну та Янісу Зутісу.

У раді після ухвалення рішення зазначили, що "біда радянської ідеології" не повинна бути стерта з пам'яті суспільства. Тому демонтовані прославляючі комуністичний тоталітаризм об'єкти слід зберегти як історичні свідчення, додали у раді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 34 пам’ятники Пушкіну було демонтовано в Україні за рік. ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі
+30
латиши у своїй країні на своїй землі самі будуть вирішувати як їм жити...
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14.09.2024 10:17
+15
Чудове рішення, зменшення простору для кацапа це найважливіша робота для людства сьогодні
після того як московія зникне можна буде обʼєднувати зустлля людства для підкорення далекого космосу головне щоб до цього кацапа і його нарєчія вже не існувало
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14.09.2024 10:17
+15
Діди-ґвалтівники впали.

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14.09.2024 10:30
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Вот все понимаю. Но это лишнее.
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14.09.2024 10:15 Відповісти
латиши у своїй країні на своїй землі самі будуть вирішувати як їм жити...
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14.09.2024 10:17 Відповісти
Да это понятно.
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14.09.2024 10:18 Відповісти
Як там - "Пдц, сказал мусьє Шартрьос".
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14.09.2024 10:21 Відповісти
Евгений, добрый мой приятель,
Я Вам скажу один совет,
С такой фамилией - Онегин,
Вы не совали б носа в свет !

не ровен час защемят укро-биндеровцы или латышо- фашисты руссофобы 😂👍
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14.09.2024 10:28 Відповісти
Батька захищаєш?
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14.09.2024 10:22 Відповісти
Так батька сам його ї вбив з пістоля Лєнського😁
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14.09.2024 10:45 Відповісти
За інших обставин, можливо, латиші і не демонтували б того Пушкіна (з петром і леніним і так все зрозуміло). Але кацапня почала війну і тепер інші народи стирають зі своєї землі все, що може нагадувати про росію.
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14.09.2024 10:25 Відповісти
Відпадають колоніальні атавізми -

зникла імперія з її ідеологією, а отже треба зачищати і маркери тієї рашискої ідеології
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14.09.2024 10:38 Відповісти
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14.09.2024 13:32 Відповісти
На планеті Земля все йде до того, що на звуки російської мови стрілятимуть. Навскидку і всюди...
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14.09.2024 11:24 Відповісти
Лішнєє це пам'ятник особам, які нічого корисного для цієї країни не зробили🤔🧐😁 Ніхєра то ти жєня ааанєгін і ніпанімаішь, так що сиди жєня в жопє і пааскріпивай 😝 Ти також тут лішній😁І тобі також туди🇷🇺💩💩💩💩💩👉🖕🖕🖕⚰️🚢 Понял, ди 😝😝😝😝😝😜🤪
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14.09.2024 10:28 Відповісти
В москворотого планктону завжди пізнє запалювання через зайву хромосому.
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14.09.2024 10:29 Відповісти
ruski , mi ieshcho i nenachali ...🤣🤣🤣
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14.09.2024 10:54 Відповісти
"..лупай краснай солнцо встало, ва рту с пахмєлья стид і срам, Анєгін встал раскрил @бало і випіл воткі двєсті грам."(с)
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14.09.2024 11:03 Відповісти
Чудове рішення, зменшення простору для кацапа це найважливіша робота для людства сьогодні
після того як московія зникне можна буде обʼєднувати зустлля людства для підкорення далекого космосу головне щоб до цього кацапа і його нарєчія вже не існувало
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14.09.2024 10:17 Відповісти
Упс !

"Я помню чудное мгновенье...!"

та-вже-не-ма, та-вже-не-ма
(гра слів французькою) 😂👍
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14.09.2024 10:20 Відповісти
Почитали б про ту 'музу' хоча б у Вікіпедії. Прославлена на всю кацапію шльондра.
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14.09.2024 10:24 Відповісти
Дивлячись на цього красавчика - хто б міг, навіть за гарні вірші, задерти перед ним спідницю.
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14.09.2024 10:29 Відповісти
Все вірно. Витягують електроди з мозку нації які вживили московитські кати.
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14.09.2024 10:26 Відповісти
Діди-ґвалтівники впали.

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14.09.2024 10:30 Відповісти
Вбий в собі "кракаділа Ґєну".
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14.09.2024 10:32 Відповісти
Что?
Рашиский чебурнет?

Нет! Нет! Нет!

Виколупай врешті-решт із свого смартфона ТЕЛЕГУ !
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14.09.2024 10:44 Відповісти
Пушкін був надзвичайним покидьком і самозакоханою мразотою в реальному житті. Наприклад, всім своїм друзям він нарочним надіслав записки наступного змісту: "Сєгодня с Божьєй помощью виєбал Анну Петровну Кєрн"... То ж не дивно що придурка врешті пристрелили...
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14.09.2024 10:34 Відповісти
Здається - це писалося у листі князю Вязємському ..... І оцінка цієї події - "пренеприятное ощущение".........
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14.09.2024 10:52 Відповісти
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14.09.2024 13:35 Відповісти
виття з болот чутно аж у Києві
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14.09.2024 10:52 Відповісти
Значить у мого сусіда-алкоголіка теж не сожитєльніца а муза? )))
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14.09.2024 11:02 Відповісти
Музи то у поетів, а у алкоголіків натхненники зелені чортенята 😂
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14.09.2024 11:30 Відповісти
Вай-вай-вай!! Што же тяпєріча будєт,как жить то после всево ентого?? А тепер серйозно: Керн була з козацької старшини,дочкою Федора Полторацького з Лубен,але її зацікавленість Рашкою зробила з неї багатолітню потаскушку....
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14.09.2024 11:14 Відповісти
Радив би тим, хто "сумнівається" почитати книгу Еви Томпсон "Трубадури імперії. Російська література і колоніалізм".
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14.09.2024 11:15 Відповісти
Музей совкових артефактів має мати паркан з колючого дроту. Так наочніше.
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14.09.2024 11:15 Відповісти
забудьте слово "совкових" російських артефактів А "совкові" можуть бути і Українські і до кацапів відношення не мати
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14.09.2024 11:47 Відповісти
Совок невіддільний від московського. Як і від мови людоїдів.
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14.09.2024 14:52 Відповісти
скоро дійде черга і до москальського *******.
для того щоб помножити на нуль московію як казав їхній агент гепа, щоб не заважала життю теперішній цивілізації
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14.09.2024 11:31 Відповісти
Да, и керн с этим Пушкиным!
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14.09.2024 12:22 Відповісти
Что Пуськин сделал хорошего дляУкраины,для Латвии Литвы? Писал стихи на наших языках?-НЕТ! Боролся за нашу свободу от Парашки?-НЕТ! Он даже не смел говорить об угнетении народа со стороны царя и двора-основные его персонажи-это дворяне. Может Пуськина переводят и ЧИТАЮТ в мие?-НЕТ.! Может Пуськин внес вклад в мировую поэзию-философию как это сделал Шекспир,Омар,Хаям,Гомер-ТОЖЕ НЕТ! Как какого хрена ему до сих пор стоят памятники в тех странах к которым он никакого отношения не имеет и даже наоборот:своей деятельностььб прославлял российскую империю-тюрьму народов. Обычный среднесортный придворный писатель. Это как с Ломоносовым:он не сделал ни одного мирового открытия,никогда в Украине лдаже не жил и не работал-какого хрена до недавна его именем были названны улици в Украинских городах? Снести нах памятники всем российским деятелям в Украине. Иначе так и останемся меншовартностними. Как можно воевать против Парашки и одновоеменно молится на ее идолоам в виде памятникам их деятелей?
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14.09.2024 12:47 Відповісти
А до Гоголя як ставитися? Теж знести?
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14.09.2024 13:30 Відповісти
Навіщо ви ставите провокативне питання. Мова в статті йде про Пушкіна а не про Гоголя, який народився в Україні, але в умовах тотальної русифікації в тогочасній імперії писав на язикє, щоб мати можливість донести до широкого загалу свої твори.
А Пушкін ніякого відношення не має ні до України ні до Латвії, придворний прихвостень, який від російського імператора отримав звання камер юнкера.
«Камер-юнкер в https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C придворных должностях означает: комнатный, ближний, окольный https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C служитель, состоящий при внутренних покоях https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C государя .»
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14.09.2024 14:21 Відповісти
А Гоголь писал на Украинском? Что Гоголь хорошего сделал ДЛЯ УКРАИНЫ? Да Чехов родился в Украинском Таганроге,он сам писал что родился в "Малороссии" Чехов это единственный поссийянский писватель которого ЧИТАЮТ в мире. Но что он сделал для Ураины? А что для Украины сделал родившийся у нас Жванецкий? То что кто-то родился в Украине но не сделавший для Украины НИЧЕГО-зачем им ставить памятники в Украине?
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14.09.2024 21:04 Відповісти
Больше всего демонтажем и переименованием в истории человечества занимались комуняки после 1917 года. Это надо тыкать в морду ватанам, там такое было переименование и снос всех памятников, что просто е*у можно датся. Тот же Сталинград, это ж тоже самое если бы сейчас Зелебоба напряг переименовать славне місто Житомир на Зеленск.
А еще рашистско комуняки шизоидные дрочат именно на совковые названия. Тот же Бахмут, всегда был Бахмутом, а в 1924 году комуняки переименовали в Артемовск, так рашкованы именно хотели именно совковое название. Но уже к сожалению его никак не назовут, потому что его нету.
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14.09.2024 13:01 Відповісти
Так называемый пушкен - обычный репер, но не очень талантливый и хамовитый, да еще и с вражеской страны. Зачем нам хранить память об этом ничтожестве?
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14.09.2024 14:11 Відповісти
 
 