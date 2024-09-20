Пам’ятник Пушкіну знесуть в Одесі, усі відповідні розпорядження підписано, - ОВА

В Одесі таки демонтують пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Такого рішення від місцевої влади дуже довго вимагали одесити.

Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер в інтерв'ю Міста сили, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали його, чи планують зносити пам’ятник Пушкіну. Кіпер зазначив, що вже підписано усі розпорядження та розіслано до всіх відповідних структур.

"Так, він також у розпорядженні, є підпис щодо його знесення. Сьогодні розійшлися всі листи щодо знесення таких пам’ятників", - заявив голова Одеської ОВА.

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Пам’ятник Пушкіну в Одесі

Пам'ятник спорудили ще в 1887-1889 роках на Приморському бульварі Одеси.

До та після початку повномасштабного вторгнення жителі Одеси та інші активісти вимагали від місцевої влади знести цей пам’ятник, аргументуючи це тим, що пам’ятник Пушкіну є символом російської окупації. Натомість місцева влада відкидала такі заяви.

Зазначимо, що 23 серпня міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що пам’ятник Пушкіну в місті не можна зносити, оскільки його внесено до реєстру ЮНЕСКО.

"Сьогодні приходять будь-які делегації європейські, європейські туристи, - вони знають, хто такий Пушкін, і кажуть, що він був, працював, написав якісь твори свої. Він був тут, до речі, на засланні. Плюс коли ми подавали в ЮНЕСКО наше мотиваційне досьє, ми ж зазначали, і про це знають в ЮНЕСКО, що це культурна спадщина", - сказав мер.

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