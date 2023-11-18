В Одесі облили фарбою пам’ятник Пушкіну на Приморському бульварі. ФОТО

Пам’ятник Олександру Пушкіну на Приморському бульварі в Одесі, який був споруджений у 80-х роках XIX століття, облили червоною фарбою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думська".

Зазначається, що інцидент трапився сьогодні, 18 листопада.

Як зауважив художник Ярослав Войцеховський, у такий спосіб він хотів показати, що пам'ятнику головному російському поету не місце в українському місті.

"Це головний поет країни-вбивці, яка знищує українські міста, країни, чиї ракети знищують художні музеї, пологові будинки, школи, лікарні, вбивають людей. Це абсурд, що такий пам'ятник стоїть в Одесі", - заявив він.

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У пресслужбі обласного главку поліції "Думській" повідомили, що на художника склали адмінпротокол за двома статтями: дрібне хуліганство і порушення правил благоустрою (ст. 173 і с.152 КУпАП відповідно).

Нагадаємо, 10 листопада Кабінет міністрів України виключив із Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення монументи російським і радянським діячам, зокрема встановлені в Одесі: пам'ятник Пушкіну на Приморському бульварі та Воронцову на Соборній площі.

Водночас на нещодавньому засіданні топонімічної комісії міськради її члени вирішили не чіпати ні Пушкіна, ні Воронцова, мотивуючи це тим, що статуї мають виняткову художню цінність.

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Згодом у "Думській додали коментар керівниці фонду "Корпорація Монстрів" Катерини Ножевнікової, яка регулярно по суботах проводить на Думській площі акції проти неадекватних витрат із міського бюджету під час війни:

"Той, хто це зробив - провокатор і просто перекреслив усе, що ми там три місяці робили. Ви навмисно це зробили, щоб дискредитувати нас або ви просто дурні, не знаю… Але це просто вандалізм. Переносити пам'ятники в музеї - це питання городян. Яке досі обговорюється", — заявила вона.