В Одессе облили краской памятник Пушкину на Приморском бульваре. ФОТО

Памятник Александру Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, построенном в 80-х годах XIX века, облили красной краской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 18 ноября.

Как отметил художник Ярослав Войцеховский, таким образом он хотел показать, что памятнику главному российскому поэту не место в украинском городе.

"Это главный поэт страны-убийцы, которая уничтожает украинские города, страны, чьи ракеты уничтожают художественные музеи, роддома, школы, больницы, убивают людей. Это абсурд, что такой памятник стоит в Одессе", - заявил он.

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В пресс-службе областного главка полиции "Думской" сообщили, что на художника составили админпротокол по двум статьям: мелкое хулиганство и нарушение правил благоустройства (ст. 173 и с.152 КУоАП соответственно).

Напомним, 10 ноября Кабинет Министров Украины исключил из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения монументы российским и советским деятелям, в частности, установленные в Одессе: памятник Пушкину на Приморском бульваре и Воронцову на Соборной площади.

В то же время, на недавнем заседании топонимической комиссии горсовета ее члены решили не трогать ни Пушкина, ни Воронцова, мотивируя это тем, что статуи имеют исключительную художественную ценность.

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Впоследствии в "Думской" добавили комментарий руководителя фонда "Корпорация Монстров" Екатерины Ножевниковой, которая регулярно по субботам проводит на Думской площади акции против неадекватных расходов из городского бюджета во время войны:

"Тот, кто это сделал, – провокатор и просто перечеркнул все, что мы там три месяца делали. Вы намеренно это сделали, чтобы дискредитировать нас или вы просто дураки, не знаю… Но это просто вандализм. Переносить памятники в музеи – это вопрос горожан. Который до сих пор обсуждается", - заявила она.