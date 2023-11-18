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В Одессе облили краской памятник Пушкину на Приморском бульваре. ФОТО

одеса,пушкін

Памятник Александру Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, построенном в 80-х годах XIX века, облили красной краской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 18 ноября.

Как отметил художник Ярослав Войцеховский, таким образом он хотел показать, что памятнику главному российскому поэту не место в украинском городе.

"Это главный поэт страны-убийцы, которая уничтожает украинские города, страны, чьи ракеты уничтожают художественные музеи, роддома, школы, больницы, убивают людей. Это абсурд, что такой памятник стоит в Одессе", - заявил он.

Смотрите также: В результате вражеской атаки повреждена почти половина залов в Одесском художественном музее, - глава заведения. ФОТОрепортаж

В пресс-службе областного главка полиции "Думской" сообщили, что на художника составили админпротокол по двум статьям: мелкое хулиганство и нарушение правил благоустройства (ст. 173 и с.152 КУоАП соответственно).

В Одессе облили краской памятник Пушкину на Приморском бульваре 01

Напомним, 10 ноября Кабинет Министров Украины исключил из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения монументы российским и советским деятелям, в частности, установленные в Одессе: памятник Пушкину на Приморском бульваре и Воронцову на Соборной площади.

В то же время, на недавнем заседании топонимической комиссии горсовета ее члены решили не трогать ни Пушкина, ни Воронцова, мотивируя это тем, что статуи имеют исключительную художественную ценность.

Смотрите также: В Киеве демонтировали памятник Пушкину. ВИДЕО

Впоследствии в "Думской" добавили комментарий руководителя фонда "Корпорация Монстров" Екатерины Ножевниковой, которая регулярно по субботам проводит на Думской площади акции против неадекватных расходов из городского бюджета во время войны:

"Тот, кто это сделал, – провокатор и просто перечеркнул все, что мы там три месяца делали. Вы намеренно это сделали, чтобы дискредитировать нас или вы просто дураки, не знаю… Но это просто вандализм. Переносить памятники в музеи – это вопрос горожан. Который до сих пор обсуждается", - заявила она.

Автор: 

Одесса (7885) памятник (2239) Пушкин Александр (56)


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Топ комментарии
+18
Одеситы, восстановите историческую справедливость и отправьте этоо буст на родину его предков. В Африку.
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18.11.2023 13:34
+17
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18.11.2023 13:59
+15
Труханов плачет?
Тот еще любитель русского мира
Вместе с президентом на пару
Президент - то половчее будет
Перевзувается в прыжке
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18.11.2023 13:28
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Труханов плачет?
Тот еще любитель русского мира
Вместе с президентом на пару
Президент - то половчее будет
Перевзувается в прыжке
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18.11.2023 13:28 Ответить
"Одеса ніколи https://tyzhden.ua/odesa-nikoly-ne-bula-rosijskym-mistom/ не була російським містом".
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18.11.2023 15:08 Ответить
Простите,может я перепутала?
Но ,если мне не изменяет память
То памятник палачке украинского народа Еатерине 2
Поставили в Одессе....
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18.11.2023 15:12 Ответить
Деяким собакам пасує суворий ошийник!
Люблю собак )
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18.11.2023 15:56 Ответить
Гражданку пушкіна треба давно декомунізувати, як це сьогодні вночі зробили пітори з Одеським художнім музеєм.
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18.11.2023 13:29 Ответить
Ви мабуть пишете про ракету, що прилетіла два тижні тому.
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18.11.2023 13:37 Ответить
Це щось змінило?!
Тиждень,чи сто років тому..
Факт!
Така кацапська метода - показати,що кацапи - бестії з пекла! - мають всі горіти в пеклі!!
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18.11.2023 14:58 Ответить
Одеситы, восстановите историческую справедливость и отправьте этоо буст на родину его предков. В Африку.
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18.11.2023 13:34 Ответить
!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.11.2023 14:47 Ответить
у ефіопів нема технології переплавки бронзи.
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18.11.2023 14:52 Ответить
Сам по собі пушкін ніхто, жалюгідний плагіатор, але для кацапів, на фоні всіх інших кацапів він геній, да.
Вони його використовують для помітки територій, як собаки мочу...
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18.11.2023 13:34 Ответить
А що він у кого вкрав, можна докладніше?
Знаю, що дімка Ємець у Роулінг "Гаррі Поттера" поцупив і стать йому змінив, а от про пушкіна не в курсі.
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18.11.2023 13:41 Ответить
Старейший вариант французского романа, дошедший до наших дней - «Бэв из Антона», датируемый первой половиной XIII века, написан на англо-нормандском диалекте.

Вот небольшой отрывок, описывающий сюжетную линию произведения:

«Сказка о доблестном рыцаре Бове Гвидоновиче, который, бежав из дому от злой матери Милитрисы Кирбитьевны и отчима короля Додона, попадает к королю Зензивию Андроновичу и влюбляется в дочь его Дружевну. В честь её он совершает чудеса храбрости, побеждает один целые рати претендентов на руку Дружевны - королей Маркобруна и Лукопера Салтановича».

Примечательно, что имена, используемые в данном произведении, изданном на итальянском, в последствии активно использовались Пушкиным.

Бова соответствует итал. Buova, Гвидон - дюку Guido d'Antoni, дядька Бовы Симбальда - Sinebaldo, Додон - Duodo di Maganza, Дружевна - Drusiniana.

Первое свое произведение, не получившее широкой огласки, Пушкин написал по мотивам вышеупомянутой «русской» сказки, основой для которой, как вы помните, послужил французский рыцарский роман.

Из популярной тогда на Московии сказки Пушкин взял в своего «Бову» имена. Самого Бовы, а также Дадона, Милитрисы и Полкана. Но вот с сюжетной линией он несколько запутался, пытаясь внести в нее просто неподъемное количество аллегорий. Почему, скорее всего, свою сказку он так и не закончил.

Вот один из отрывков, в которых Пушкин пытался сделать прообразом Додона - императора Франции, Наполеона.

«Вы слыхали, люди добрые, О царе, что двадцать целых лет Не снимал с себя оружия, Не слезал с коня ретивого, Всюду пролетал с победою, Мир крещеный потопил в крови, Не щадил и некрещеного, И в ничтожество низверженный Александром, грозным ангелом, Жизнь проводит в унижении И, забытый всеми, кличется Ныне Эльбы императором: Вот таков-то был и царь Дадон»…
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18.11.2023 13:55 Ответить
Фу, блєать, як останній уривок дочитав, так аж засмерділо кацапсячим лайновялічієм... Наскільки там асе цим просочено...
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18.11.2023 19:14 Ответить
в конце 50-х годов участник Хорезмской археолого-этнографической экспедиции АН СССР Г. П. Снесарев описал тюркскую легенду, по сюжетной линии практически не отличавшуюся от пушкинской «Сказке о царе Салтане».

В этой тюркской легенде имеются и мотивы коварства старших жен царя, и подмены мальчика щенком, а девочки - кошкой, и изгнания царем своей младшей жены, и разоблачения клеветы, и выросшим сыном царя, и изгнание старших жен.

Отдельно стоит отметить сравнение проведенные Снесаревым образов пушкинской царевны-лебеди и пари из хорезмской легенды, с помощью которой сын падишаха строит Золотой город. Снесарев без каких либо сомнений утверждает, что Царевна-Лебедь - это «русифицированный образ восточной пари».

Но это не единственное упоминание о заимствовании Пушкиным сюжетной линии в тюркских легендах.

И. М. Оранский в статье «Еще один среднеазиатский вариант «Сказки о царе Салтане» сообщает о записанной им в Гиссарской долине Таджикской ССР сказке, по сюжету и некоторым мотивам опять же ничем от пушкинской «Сказкой о царе Салтане» не отличающейся.

Н. Н. Туманович в статье «К среднеазиатским вариантам «Сказки о царе Салтане» рассказывает о другом таджикском варианте сюжета пушкинской сказки, сохранившемся в рукописном фонде Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР.

Каракалпакские фольклористы К. Аимбетов и К. Максетов высказываются о сюжетных совпадениях «Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина и каракалпакской народной эпической поэмы http://pushkinu1.narod.ru/RusLud.html «Шарьяр» .

Из всех известных науке среднеазиатских сюжетов, аналогичных сюжету пушкинской сказки, изложим для примера два: сюжет узбекской сказки «Хасан и Зухра» и каракалпакской эпической поэмы «Шарьяр».

Так в узбекской сказке «Хасан и Зухра» вкратце рассказывается о том, что:

«Шах подыскивает себе сорок первую жену - ни одна из его сорока жен не родила ему наследника. Через своего везиря он узнает, что три бедные девушки-сестры, сидя под тутовым деревом, вели беседу и мечтали о том, что бы они сделали, если бы их взял в жены царь; старшая Насиба, обещала выткать прекрасную одежду для шаха; средняя, Гульбахор - приготовить ему вкусный плов; младшая сестра, Зульфия - родить мальчика и девочку и назвать их Хасаном и Зухрой.

Узнав обо всем этом, шах сразу решил жениться на младшей из сестер. Сорок жен шаха, боясь, что в случае рождения наследника хан забудет о них и всю любовь отдаст новой, сорок первой жене, замышляют против нее заговор.

Зульфия, как и обещала, родила мальчика и девочку. Шах в это время был на охоте. Шахские жены с помощью старухи-колдуньи спрятали новорожденных в мешок, а вместо них подложили в колыбель козленка и козочку.

Старуха сказала Зульфии, что это ее дети. Молодая мать залилась горючими слезами. Жены шаха сообщили ему о рождении детей-козлят. Старуха-колдунья тем временем бросила мешок с детьми Зульфии на дорогу. Здесь их нашел и подобрал вожатый каравана, бездетный человек. Он забрал детей к себе и дал им имена Хасан и Зухра. Когда дети подросли, приемный отец рассказал им их историю.

Как-то на охоте шах, повстречавшись с вожатым каравана, тоже узнал об истории детей, найденных в пустыне. Жена вожатого обратила внимание на большое сходство шаха и Хасана и посоветовала владыке расспросить свою жену о событиях двенадцатилетней давности. Шах приказал привести Зульфию из темницы, выслушал ее рассказ и допросил остальных жен. Тайна раскрылась. Шах устроил сорокадневный пир в честь своих детей Хасана и Зухры. Все счастливы. Хасан и Зухра заботятся о тех, кто их вырастил - о караван-баши и его жене».

В узбекской сказке «Тахир и Зухра» есть эпизод с сундуком: шах, чтобы разлучить Тахира и свою дочь Зухру, приказал схватить Тахира, положить его в сундук и бросить в реку. Сундук поплыл в сторону Рума - Византии.

Удивляет и сходство сюжетов древней эпической поэмы каракалпаков «Шарьяр» и пушкинской «Сказки о царе Салтане».

. . . «Хан Дарапша, несмотря на то, что девять раз был женат, не имел наследника. Разочарованный царь оставляет трон, и, облачившись в простую одежду, отправляется паломником в Мекку. Однажды ночью в поисках ночлега он заглянул в светящееся окно и, увидев там трех красавиц, невольно подслушал их разговор. Девушки пряли и мечтали: старшая о том, что если бы она стала женой хана Дарапши, то из одного кокона наткала бы груды атласа и сшила из него шатры для всего его войска; средняя говорила, что она из одного зернышка напекла бы гору лепешек для сорока тысяч воинов хана; а младшая обещала родить хану двух близнецов.

Хан женился на всех трех девушках в надежде, что кто-нибудь из них родит ему наследника. Отгремел свадебный «той». Две старшие жены не выполнили своих обещаний, чем вызвали гнев хана и были изгнаны. Младшая жена Гулынара зачала и родила близнецов: мальчика и девочку.

Хан на охоте ждал вестей о беременной жене. Девять прежних жен хана, обуреваемые завистью, с помощью старухи-колдуньи подложили Гульшаре щенка и котенка, а новорожденных близнецов бросили в пруд. Когда хан возвратился с охоты, жены сообщили ему, что Гульшара родила щенка и котенка. Разгневанный хан приказал выгнать младшую жену в степь.

Одна из рабынь - прислуг ханских жен - Шируан случайно обнаружила на дне пруда и вытащила двух малышей с отсвечивающими золотым и серебряным чубами. Но коварные жены, узнав об этом, избили ее и заставили молчать, а детей попытались умертвить с помощью мясника Кодара. Но их спас раб Караман. Детей с чудесными чубами взяли на воспитание хозяева Карамана - бездетная ханская чета из другого владения - Шасуар и Акдаулет. Сорок мудрецов предсказывают мальчику героические подвиги, девочке - мудрость и советуют назвать их Шарьяром и Анжим».

Кроме того, в «Шарьяре» и пушкинской сказке есть и отдельные совпадения. Например, Шарьяр, подобно Гвидону, скучает по отцу, по родным местам; коварная старуха расхваливает Шарьяру дочь владельца волшебного города Тахта зарин Жулдызши - Кундызшу, подобно Бабарихе, описывающей царю Салтану заморскую царевну, которая «Днем свет божий затмевает, Ночью землю освещает, Месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит». Стены зданий волшебного города Тахта зарин сделаны из золота, серебра, мрамора и др. У Пушкина купцы рассказывают царю Салтану о городе с златоглавыми церквями, хрустальным дворцом, белкой, которая грызет орехи с золотой скорлупой. Имя владельца города Тахта зарин Жулдыз-хан или Жулдызша (Хан-звезда, или Звездочка), у пушкинской царевны-лебеди «во лбу звезда горит».

Вслушайтесь!

«Под косой луна блестит» («Месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит»; «Под косой луна блестит, А во лбу звезда горит»). Именно луна под косой указывает на тесную связь пушкинской сказки со сказками и легендами, использованными поэтом.
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18.11.2023 13:59 Ответить
Сюжет «Сказки о золотом петушке» Пушкин откровенно украл из легенды об арабском звездочете. Анна Ахматова, в свое время, установила, что источником пушкинской «Сказки о золотом петушке» является повесть Вашингтона Ирвинга «Легенда об арабском звездочете», с которой Пушкин мог ознакомиться благодаря французскому изданию книги американского писателя Вашингтона Ирвинга «Альгамбра» в 1832 году.
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18.11.2023 14:01 Ответить
Я бачу вже накидали. Ще навскидку - Казка про мертву царєвну і сім богатирів, повністю спіжжена у братів Грімм...
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18.11.2023 15:11 Ответить
Для росіян цінність Пушкіна полягає у тому ж самому що і Шевченка для українців, їх твори це зразок літературної мови.
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18.11.2023 15:48 Ответить
Які громодяни ? Оті 80% в Одесі що обрали буратіну коломойского президентом ? Та воні дурні, тому зашморк на шию і повалити цього придворного стихоплёта .
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18.11.2023 13:35 Ответить
Катьку спочатку теж лише фарбою обливали.
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18.11.2023 13:39 Ответить
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18.11.2023 13:59 Ответить
Вона Софа...
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18.11.2023 15:00 Ответить
Пагиб паэт... невинный... честно!!
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18.11.2023 13:45 Ответить
І х@й з ним...
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18.11.2023 19:17 Ответить
А что это чучело до сих пор там делает?
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18.11.2023 13:52 Ответить
На того негра одеські совкодрочери молитися регулярно ходять.
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18.11.2023 22:38 Ответить
Арестович уже впрягся за Пушкина. Обрабатывает электорат Зеленского.
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18.11.2023 13:52 Ответить
Зараз подадуть скаргу до СБУ, що художник абідєл чуства рузькогаваряшіх защітнікав України...
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18.11.2023 19:21 Ответить
афєрістовіч збирає до виборів свій електорат--ждунів, любітєлєй узкава міра. Там же й уся колаборантська сволота та рештки партії шмарія. Синіх ригів там майже нема, бо вони зара злилися у міцному любовному засосі з зеленими шмарклями.
Я би дуууже здивувався, аби не побачив серед кандидатів у президенти жодного ФСБшника.
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18.11.2023 22:49 Ответить
Идиотизм!
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18.11.2023 13:54 Ответить
То Так!,),-- "жЄнька Анєгін",), то дійсно Ідіотізм!,), із смердючим запахом "падмацковних вЯчоров",),
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18.11.2023 14:03 Ответить
Ідіотизм - Івгєній Анєгін" : малалєтка втюрілась в Івгєнія,а йон паімєл другую... - ліха закручєн афріканскій сюжет ))
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18.11.2023 14:07 Ответить
рідкісний, ну як не ідіотізмом назвати встановлення пам'ятника якомусь нігеру в Одесі.
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18.11.2023 14:24 Ответить
Пушкин в письме к Чаадаеву писал "... и на обломках самовластья напишут наши имена". Декабристов поддерживали - Пушкин сам говорил царю, что был бы на Сенатской, если бы доехал до питера.

Но и Пушкин, и Чаадаев сцали кипятком от радости, когда подавили польское восстание 1830-31 года. Вспыхнувшее, из-за того, тот же самый царь растоптал все остатки прав и свобод.
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18.11.2023 13:58 Ответить
Дивні уйоби... Навіть чобіт окупанта по їбалу не допоманає?!
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18.11.2023 13:59 Ответить
Не розуміють чєлавєкі,що не буде пам'ятників і узкого язика -НЕ буде війни !!!
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18.11.2023 14:10 Ответить
у цілому гарматкин непогяний піїт але зараз не на часі
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18.11.2023 14:02 Ответить
пушкін внє палітікі! Єта культура!
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18.11.2023 14:07 Ответить
Культур-мультур,понімаєш..))
Та,да, тока,на раіссії культур - самий вялікій культур!!!, бо в Мєксікє - нєма культур! )))
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18.11.2023 15:04 Ответить
Так, москалі--нація культурна. В авангарді їхньої культури йдуть Гіві, Моторола та Ковадло прігожина.
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18.11.2023 22:59 Ответить
Це, мабуть, потужна "атветка" за нічний ворожий удар по енергетичному об'єкту на Одещині внаслідок которого 2 000 родин залишилось без світла. Зелені ж обіцяли завдавати по інфраструктурі московитів удари у відповідь? От вам і інфрастуктурний Пушкін!
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18.11.2023 14:09 Ответить
******* узкіє рускагаварящіх в Україні; роз'їб@ли та продовжують розйобYвати Марік, Харків, Одесу...
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18.11.2023 23:04 Ответить
Мав дуже багато друзів в Одесі,багато спорили,обговорювали І що скажу---горбатого могила виправить Ватникі і малороси вищої проби Навіть обстріл їхніх осель і Одеси в цілому,можуть виправдати--- нехай летять,це ж наші брати їх посилають Нічого не вчить.
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18.11.2023 14:12 Ответить
Шукайте собі інших друзів , а ватники і малороси є скрізь. Вибори 2019 го показали
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18.11.2023 15:00 Ответить
В принципі ви прави, але і ватників потрібно перевиховувати Правда категорія ця невиліковується
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18.11.2023 18:41 Ответить
Сьогодні--ватнік, завтра--зрадник. Але ця хвороба лікується. Дев'ятьма грамами.
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18.11.2023 23:07 Ответить
В принципі Ви праві, але і власний досвід бачу (до речі як і мій) оптимізму не добавляє. Ватник це ж хвороба невиліковна. Перевиховати вдається іноді " болото"
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19.11.2023 15:40 Ответить
"Айдасукіну сину" будєт жиж абідна до усрачькі!
Так єму, нєрукоблудтворному!!!
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18.11.2023 14:33 Ответить
Блин, сколько же памятников пушкину в Украине?))) Я прожил в Украине 35 лет и никогда не обращал внимания... Капец...
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18.11.2023 14:52 Ответить
насправді, я здивований такою впертістю одеситів. таким окацапленям.
раніше вважав харків, сов'єтською відрижкою, а одесу, дуже любив.
пишаюсь харковом, одесу поставив на паузу.
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18.11.2023 14:55 Ответить
якби кацапи так ********* Одесу як Харків у 22 році мабудь у Одесі поумнішали б
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18.11.2023 16:14 Ответить
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18.11.2023 14:57 Ответить
Натюрморт з путіним? Це для кацапів.
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18.11.2023 15:41 Ответить
Я так бачу, дехто ще досі не зрозумів, що річ не в самих пушкіних, достоєвськиї, катьках чи хто там ще стирчить у виді пам'ятників у нас. А в тому, що вони усі - це РОСІЯ. Та сама, яка зараз знищує Україну. Та сама, що хотіла тут влаштувати голодомор, та сама, що вбиває наших дітей, та сама, яка хотіла торіч заморозити нас без світла і тепла. А притомні українці не хочуть тут бачити паРашу - ні чучелом, ні тушкою. Нікого і ніяк.
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18.11.2023 15:44 Ответить
Вандалізм і провокації - це коли символи країни вандалів захищають всілякі ножевнікові!
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18.11.2023 16:20 Ответить
В Одессі що немає ветеранів у яких би завалялась лишня граната,щоб знести це рашистське лайно ?
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18.11.2023 18:51 Ответить
В Одесі є ФСБшна консерва та громадянин московії гєна труханов. Їм цього досить, вони цілком задоволені.
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18.11.2023 23:26 Ответить
Монумент скацапленому негру в Україні - це збочення.
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18.11.2023 19:24 Ответить
Прямо стісняюся спрасіть, а ас пушкин шо льотчіком біл? І у чом он показал сібя как ас?
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18.11.2023 19:34 Ответить
Так і стоїть перед очима сцена як Коняра покладав щось біля памятника арапчику в його рідній Абісінінії, як його обкурювали та обмахували місцевий люд. Ледь утік, бідолаха. А мер Одеси родом з аулів Північного Кавказу, він точно у школі не читав його вірші.
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18.11.2023 20:36 Ответить
Пушкіна розрізати, посадити частинами на БПЛА і відправити до пушкіністану.
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19.11.2023 10:13 Ответить
Чому взагалі це одоробло стоїть в Одесі.
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19.11.2023 18:08 Ответить
Это расизм!
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20.11.2023 02:33 Ответить
 
 