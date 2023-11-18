В Одессе облили краской памятник Пушкину на Приморском бульваре. ФОТО
Памятник Александру Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, построенном в 80-х годах XIX века, облили красной краской.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".
Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 18 ноября.
Как отметил художник Ярослав Войцеховский, таким образом он хотел показать, что памятнику главному российскому поэту не место в украинском городе.
"Это главный поэт страны-убийцы, которая уничтожает украинские города, страны, чьи ракеты уничтожают художественные музеи, роддома, школы, больницы, убивают людей. Это абсурд, что такой памятник стоит в Одессе", - заявил он.
В пресс-службе областного главка полиции "Думской" сообщили, что на художника составили админпротокол по двум статьям: мелкое хулиганство и нарушение правил благоустройства (ст. 173 и с.152 КУоАП соответственно).
Напомним, 10 ноября Кабинет Министров Украины исключил из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения монументы российским и советским деятелям, в частности, установленные в Одессе: памятник Пушкину на Приморском бульваре и Воронцову на Соборной площади.
В то же время, на недавнем заседании топонимической комиссии горсовета ее члены решили не трогать ни Пушкина, ни Воронцова, мотивируя это тем, что статуи имеют исключительную художественную ценность.
Впоследствии в "Думской" добавили комментарий руководителя фонда "Корпорация Монстров" Екатерины Ножевниковой, которая регулярно по субботам проводит на Думской площади акции против неадекватных расходов из городского бюджета во время войны:
"Тот, кто это сделал, – провокатор и просто перечеркнул все, что мы там три месяца делали. Вы намеренно это сделали, чтобы дискредитировать нас или вы просто дураки, не знаю… Но это просто вандализм. Переносить памятники в музеи – это вопрос горожан. Который до сих пор обсуждается", - заявила она.
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Тот еще любитель русского мира
Вместе с президентом на пару
Президент - то половчее будет
Перевзувается в прыжке
Но ,если мне не изменяет память
То памятник палачке украинского народа Еатерине 2
Поставили в Одессе....
Люблю собак )
Тиждень,чи сто років тому..
Факт!
Така кацапська метода - показати,що кацапи - бестії з пекла! - мають всі горіти в пеклі!!
Вони його використовують для помітки територій, як собаки мочу...
Знаю, що дімка Ємець у Роулінг "Гаррі Поттера" поцупив і стать йому змінив, а от про пушкіна не в курсі.
Вот небольшой отрывок, описывающий сюжетную линию произведения:
«Сказка о доблестном рыцаре Бове Гвидоновиче, который, бежав из дому от злой матери Милитрисы Кирбитьевны и отчима короля Додона, попадает к королю Зензивию Андроновичу и влюбляется в дочь его Дружевну. В честь её он совершает чудеса храбрости, побеждает один целые рати претендентов на руку Дружевны - королей Маркобруна и Лукопера Салтановича».
Примечательно, что имена, используемые в данном произведении, изданном на итальянском, в последствии активно использовались Пушкиным.
Бова соответствует итал. Buova, Гвидон - дюку Guido d'Antoni, дядька Бовы Симбальда - Sinebaldo, Додон - Duodo di Maganza, Дружевна - Drusiniana.
Первое свое произведение, не получившее широкой огласки, Пушкин написал по мотивам вышеупомянутой «русской» сказки, основой для которой, как вы помните, послужил французский рыцарский роман.
Из популярной тогда на Московии сказки Пушкин взял в своего «Бову» имена. Самого Бовы, а также Дадона, Милитрисы и Полкана. Но вот с сюжетной линией он несколько запутался, пытаясь внести в нее просто неподъемное количество аллегорий. Почему, скорее всего, свою сказку он так и не закончил.
Вот один из отрывков, в которых Пушкин пытался сделать прообразом Додона - императора Франции, Наполеона.
«Вы слыхали, люди добрые, О царе, что двадцать целых лет Не снимал с себя оружия, Не слезал с коня ретивого, Всюду пролетал с победою, Мир крещеный потопил в крови, Не щадил и некрещеного, И в ничтожество низверженный Александром, грозным ангелом, Жизнь проводит в унижении И, забытый всеми, кличется Ныне Эльбы императором: Вот таков-то был и царь Дадон»…
В этой тюркской легенде имеются и мотивы коварства старших жен царя, и подмены мальчика щенком, а девочки - кошкой, и изгнания царем своей младшей жены, и разоблачения клеветы, и выросшим сыном царя, и изгнание старших жен.
Отдельно стоит отметить сравнение проведенные Снесаревым образов пушкинской царевны-лебеди и пари из хорезмской легенды, с помощью которой сын падишаха строит Золотой город. Снесарев без каких либо сомнений утверждает, что Царевна-Лебедь - это «русифицированный образ восточной пари».
Но это не единственное упоминание о заимствовании Пушкиным сюжетной линии в тюркских легендах.
И. М. Оранский в статье «Еще один среднеазиатский вариант «Сказки о царе Салтане» сообщает о записанной им в Гиссарской долине Таджикской ССР сказке, по сюжету и некоторым мотивам опять же ничем от пушкинской «Сказкой о царе Салтане» не отличающейся.
Н. Н. Туманович в статье «К среднеазиатским вариантам «Сказки о царе Салтане» рассказывает о другом таджикском варианте сюжета пушкинской сказки, сохранившемся в рукописном фонде Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР.
Каракалпакские фольклористы К. Аимбетов и К. Максетов высказываются о сюжетных совпадениях «Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина и каракалпакской народной эпической поэмы http://pushkinu1.narod.ru/RusLud.html «Шарьяр» .
Из всех известных науке среднеазиатских сюжетов, аналогичных сюжету пушкинской сказки, изложим для примера два: сюжет узбекской сказки «Хасан и Зухра» и каракалпакской эпической поэмы «Шарьяр».
Так в узбекской сказке «Хасан и Зухра» вкратце рассказывается о том, что:
«Шах подыскивает себе сорок первую жену - ни одна из его сорока жен не родила ему наследника. Через своего везиря он узнает, что три бедные девушки-сестры, сидя под тутовым деревом, вели беседу и мечтали о том, что бы они сделали, если бы их взял в жены царь; старшая Насиба, обещала выткать прекрасную одежду для шаха; средняя, Гульбахор - приготовить ему вкусный плов; младшая сестра, Зульфия - родить мальчика и девочку и назвать их Хасаном и Зухрой.
Узнав обо всем этом, шах сразу решил жениться на младшей из сестер. Сорок жен шаха, боясь, что в случае рождения наследника хан забудет о них и всю любовь отдаст новой, сорок первой жене, замышляют против нее заговор.
Зульфия, как и обещала, родила мальчика и девочку. Шах в это время был на охоте. Шахские жены с помощью старухи-колдуньи спрятали новорожденных в мешок, а вместо них подложили в колыбель козленка и козочку.
Старуха сказала Зульфии, что это ее дети. Молодая мать залилась горючими слезами. Жены шаха сообщили ему о рождении детей-козлят. Старуха-колдунья тем временем бросила мешок с детьми Зульфии на дорогу. Здесь их нашел и подобрал вожатый каравана, бездетный человек. Он забрал детей к себе и дал им имена Хасан и Зухра. Когда дети подросли, приемный отец рассказал им их историю.
Как-то на охоте шах, повстречавшись с вожатым каравана, тоже узнал об истории детей, найденных в пустыне. Жена вожатого обратила внимание на большое сходство шаха и Хасана и посоветовала владыке расспросить свою жену о событиях двенадцатилетней давности. Шах приказал привести Зульфию из темницы, выслушал ее рассказ и допросил остальных жен. Тайна раскрылась. Шах устроил сорокадневный пир в честь своих детей Хасана и Зухры. Все счастливы. Хасан и Зухра заботятся о тех, кто их вырастил - о караван-баши и его жене».
В узбекской сказке «Тахир и Зухра» есть эпизод с сундуком: шах, чтобы разлучить Тахира и свою дочь Зухру, приказал схватить Тахира, положить его в сундук и бросить в реку. Сундук поплыл в сторону Рума - Византии.
Удивляет и сходство сюжетов древней эпической поэмы каракалпаков «Шарьяр» и пушкинской «Сказки о царе Салтане».
. . . «Хан Дарапша, несмотря на то, что девять раз был женат, не имел наследника. Разочарованный царь оставляет трон, и, облачившись в простую одежду, отправляется паломником в Мекку. Однажды ночью в поисках ночлега он заглянул в светящееся окно и, увидев там трех красавиц, невольно подслушал их разговор. Девушки пряли и мечтали: старшая о том, что если бы она стала женой хана Дарапши, то из одного кокона наткала бы груды атласа и сшила из него шатры для всего его войска; средняя говорила, что она из одного зернышка напекла бы гору лепешек для сорока тысяч воинов хана; а младшая обещала родить хану двух близнецов.
Хан женился на всех трех девушках в надежде, что кто-нибудь из них родит ему наследника. Отгремел свадебный «той». Две старшие жены не выполнили своих обещаний, чем вызвали гнев хана и были изгнаны. Младшая жена Гулынара зачала и родила близнецов: мальчика и девочку.
Хан на охоте ждал вестей о беременной жене. Девять прежних жен хана, обуреваемые завистью, с помощью старухи-колдуньи подложили Гульшаре щенка и котенка, а новорожденных близнецов бросили в пруд. Когда хан возвратился с охоты, жены сообщили ему, что Гульшара родила щенка и котенка. Разгневанный хан приказал выгнать младшую жену в степь.
Одна из рабынь - прислуг ханских жен - Шируан случайно обнаружила на дне пруда и вытащила двух малышей с отсвечивающими золотым и серебряным чубами. Но коварные жены, узнав об этом, избили ее и заставили молчать, а детей попытались умертвить с помощью мясника Кодара. Но их спас раб Караман. Детей с чудесными чубами взяли на воспитание хозяева Карамана - бездетная ханская чета из другого владения - Шасуар и Акдаулет. Сорок мудрецов предсказывают мальчику героические подвиги, девочке - мудрость и советуют назвать их Шарьяром и Анжим».
Кроме того, в «Шарьяре» и пушкинской сказке есть и отдельные совпадения. Например, Шарьяр, подобно Гвидону, скучает по отцу, по родным местам; коварная старуха расхваливает Шарьяру дочь владельца волшебного города Тахта зарин Жулдызши - Кундызшу, подобно Бабарихе, описывающей царю Салтану заморскую царевну, которая «Днем свет божий затмевает, Ночью землю освещает, Месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит». Стены зданий волшебного города Тахта зарин сделаны из золота, серебра, мрамора и др. У Пушкина купцы рассказывают царю Салтану о городе с златоглавыми церквями, хрустальным дворцом, белкой, которая грызет орехи с золотой скорлупой. Имя владельца города Тахта зарин Жулдыз-хан или Жулдызша (Хан-звезда, или Звездочка), у пушкинской царевны-лебеди «во лбу звезда горит».
Вслушайтесь!
«Под косой луна блестит» («Месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит»; «Под косой луна блестит, А во лбу звезда горит»). Именно луна под косой указывает на тесную связь пушкинской сказки со сказками и легендами, использованными поэтом.
Я би дуууже здивувався, аби не побачив серед кандидатів у президенти жодного ФСБшника.
Но и Пушкин, и Чаадаев сцали кипятком от радости, когда подавили польское восстание 1830-31 года. Вспыхнувшее, из-за того, тот же самый царь растоптал все остатки прав и свобод.
Та,да, тока,на раіссії культур - самий вялікій культур!!!, бо в Мєксікє - нєма культур! )))
Так єму, нєруко
блудтворному!!!
раніше вважав харків, сов'єтською відрижкою, а одесу, дуже любив.
пишаюсь харковом, одесу поставив на паузу.