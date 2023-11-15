В Киеве демонтировали памятник Пушкину. ВИДЕО
В Киеве демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись процесса демонтажа. На записи видно, что памятник заляпан красной краской, а на постаменте сделана надпись "Деколонизацию не остановить. Империю долой".
Топ комментарии
+26 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий15.11.2023 12:51 Ответить Ссылка
+15 Михаил Дужик #512165
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+9 Марина Нєчаєва #584540
показать весь комментарий15.11.2023 12:59 Ответить Ссылка
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мой прах пєрєживьот і тлєнья ізбєжит
і славєн буду я, доколь в подлунном мірє
жив будєт хоть одін кацап" (майже С)
Спробуйте ОПу дЄрмака та лідора ********** так зняти, невже вважаєте, що ці біси, окрім гундосів перед камерою- українську мову ще десь використовують.?
гарматкін був таємний українець
А что делать другим интеллигентам и демократам, не русским, которые родились и выросли, и вообще неплохо жили без них, без всякого Пушкина и Лермонтова, а с ВРК(великой русской культурой) познакомились одновременно с оккупацией, экспроприацией, национализацией, арестами, высылками, расстрелами и прочими "прелестями" русского мира...
Ему, нерусскому интеллигенту и демократу что делать, если слыша имя Пушкин ему вспоминается как его, ребенка, выбрасывали из его собственного дома, как дяди со злыми лицами уводили отца, которого он больше никогда не видел, как 2 месяца ехали в скотском вагоне на восток и там, те кто доехал, жили в землянках, в голоде и холоде, а в школе били за любое нерусское слово, но зато учили Пушкина и Лермонтова. Зачем ему любить и дорожить этими именами?
Всім стане приємно.
намалювали б вишиванку, за дурні гроші. перейменували у франка і нормуль.
з "родіной мать" же прокотило.
Да, дѣти мои или кто-либо иной, кто прочтетъ мое поученіе, не посмѣйтеся, но кому изъ дѣтей моихъ будетъ оно любо, пусть запечатлѣетъ его въ сердцѣ (своемъ) и начнетъ нелѣностно трудиться.
Весьма похож или схож на современный русский. Датировка 1099 год, Киев. Кацапов или московитов даже в проекте не было - там на месте будущей Москвы квакали лягушки.
в каждом
дп ещё и немецкие улицы названы именем этого самого иностранца)
страшный сон, правда?
или смешной?
це правильно! хай вони знають, хто їм наваляв люлєй.
▪️Хто не знає, коротко розповім, хто такий Арафат:
Дослідники Гідеон Ремез та Ізабелла Гінор стверджують, що документи, які зберігаються в так званому архіві Митрохіна (Митрохін - перебіжчик, співробітник КДБ) Кембриджського університету, свідчать, що Ясір Арафат та Махмуд Аббас працювали на КДБ.
Справжність документів підтвердив університетський Churchill Archives Centre.
Так, Ясіра Арафата було перетворено з рядового єгипетського марксиста на лідера «палестинського народу», який не існував до того часу. Спочатку його навчали на спецкурсах КДБ у Балашихі, потім створили йому нову біографію, за якою він був уже не з Каїра, а з Єрусалима. І до 1967 року, остаточно сформувавши Арафату ідеологію, добились його призначення головою ОВП.
А Махмуд Аббас з 1983 року числився радянським агентом під кодовим прізвиськом «Кротов».
Ось така вона - Організація визволення Палестини - напівтерористична організація, створена Кремлем.