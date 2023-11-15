В Киеве демонтировали памятник Пушкину. ВИДЕО

В Киеве демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись процесса демонтажа. На записи видно, что памятник заляпан красной краской, а на постаменте сделана надпись "Деколонизацию не остановить. Империю долой".

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