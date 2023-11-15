РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9526 посетителей онлайн
Новости Видео
7 096 190

В Киеве демонтировали памятник Пушкину. ВИДЕО

В Киеве демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись процесса демонтажа. На записи видно, что памятник заляпан красной краской, а на постаменте сделана надпись "Деколонизацию не остановить. Империю долой".

Читайте также: В Киеве дерусифицировали библиотеки "Молода гвардія" и "Дружби народів" и еще более 20 учебных заведений и учреждений культуры

Автор: 

Пушкин Александр (57) дерусификация (19)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
"нє винєсла душа поета
позора мєлочних обід
восстал он протів мнєній свєта
одін как прєждє і.. в утіль" (майже С)
показать весь комментарий
15.11.2023 12:51 Ответить
+15
На службу його запроторили примусово.
показать весь комментарий
15.11.2023 12:57 Ответить
+9
Нііі..зараз пропагандони всіх мокшанських болот завиють - в Україні процвітає расизм! Бандерівці відродили ККК!!!

Блін, виставляли б ту хрінову купу статуїв на аук, грошей б підзаробили на дрони..
показать весь комментарий
15.11.2023 12:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Тебе манкурт серГей гребе мій нік? Сер'йозно?
показать весь комментарий
15.11.2023 23:21 Ответить
Пам'ятники Шевченку і Бандері оскверняє ГРУ так шо не переживай.
показать весь комментарий
15.11.2023 12:58 Ответить
рабом він там в тій армії був
показать весь комментарий
15.11.2023 12:58 Ответить
То було заслання.
показать весь комментарий
15.11.2023 13:14 Ответить
"нєт, вєсь я нє умру - душа в завєтной лірє
мой прах пєрєживьот і тлєнья ізбєжит
і славєн буду я, доколь в подлунном мірє
жив будєт хоть одін кацап" (майже С)
показать весь комментарий
15.11.2023 12:57 Ответить
Це расизм. Чорні мають значення, блд!
показать весь комментарий
15.11.2023 12:58 Ответить
чому мовчить Black Lives Matter
показать весь комментарий
15.11.2023 13:08 Ответить
вони зайняті, рятують палестинців
показать весь комментарий
15.11.2023 13:10 Ответить
і нахіба ви з афрокацапом дохлим воюєте???
Спробуйте ОПу дЄрмака та лідора ********** так зняти, невже вважаєте, що ці біси, окрім гундосів перед камерою- українську мову ще десь використовують.?
показать весь комментарий
15.11.2023 12:59 Ответить
Єрмаки і інші дубинські у владі завжди починаються з пущкіних і інших толстоєвських!
показать весь комментарий
15.11.2023 13:33 Ответить
Лєніна снєслі.... фашисти біндери (с
показать весь комментарий
15.11.2023 13:05 Ответить
"свалили"
показать весь комментарий
15.11.2023 13:25 Ответить
Как же вы за*бали. Еще и мильен на снос памятника потратили спецтехнику дорогую заказали. А просто ковшом ескаватора сбросить и в самосвал погрузить нельзя было?
показать весь комментарий
15.11.2023 13:05 Ответить
Да можно было вообще металистам сказать они бы бесплатно порезали и вывезли на металоприемку еще и спасибо сказали бы.
показать весь комментарий
15.11.2023 13:08 Ответить
Я пропонувала зробити сайт, виставляти туди всі пам'ятники, які підлягають демонтажу - і нехай той, хто хоче купити - сплачує і вартість пам'ятника і демонтаж і перевезення. І нехай хоч зі всього світу скуповують! Так би й підзаробили грошенят на армію.
показать весь комментарий
15.11.2023 13:41 Ответить
Я теж задоволений бо Шевченко перемагає Пушкіна.
показать весь комментарий
15.11.2023 13:11 Ответить
Ай да пушкин, сукин сын, прикольную он сальтуху крутанул - даже посмертно отжигает хипстерские выходки.
показать весь комментарий
15.11.2023 13:15 Ответить
пушкин нарик , русалка на ветвях сидит , меня мучает вопрос как она туда залезла
показать весь комментарий
15.11.2023 13:22 Ответить
А ее туда кот ученый как свой обед затащил 👌
показать весь комментарий
15.11.2023 13:24 Ответить
кот моченный не потянет такую дуру
показать весь комментарий
15.11.2023 13:25 Ответить
А вы того кота видели?
показать весь комментарий
15.11.2023 13:35 Ответить
я не нарик
показать весь комментарий
15.11.2023 14:04 Ответить
Охотно в это верю!
показать весь комментарий
15.11.2023 16:51 Ответить
то мабуть мавка
гарматкін був таємний українець
показать весь комментарий
15.11.2023 13:33 Ответить
"Там на нєієдамих ДАРОШКАХ" теж викликає питання: на какіх такіх дарошках
показать весь комментарий
15.11.2023 13:35 Ответить
Шо фантазії бракує - взяла і вискочила або вилізла ( руки ж в русалки є ) або телепортувалася або , і ше багато багато можна придумати способів як вона там опинилися ( ось цікаво шо ви про творців аніме би написали ).
показать весь комментарий
15.11.2023 13:44 Ответить
Он риба інколи десяток метрів пролітає, відштовхнувшись від води хвостом. А ця так хвостом вертіла, що на дерево вискочила.
показать весь комментарий
15.11.2023 14:57 Ответить
ХАМАСовца с толчка сняли!
показать весь комментарий
15.11.2023 13:23 Ответить
Коренной русский интеллигент и демократ, родился и вырос с ощущением, что режим, правители, кремль, КГБ это одно, а Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский совсем другое и эти понятия никогда не пересекаются. Возможно, что он и прав.
А что делать другим интеллигентам и демократам, не русским, которые родились и выросли, и вообще неплохо жили без них, без всякого Пушкина и Лермонтова, а с ВРК(великой русской культурой) познакомились одновременно с оккупацией, экспроприацией, национализацией, арестами, высылками, расстрелами и прочими "прелестями" русского мира...
Ему, нерусскому интеллигенту и демократу что делать, если слыша имя Пушкин ему вспоминается как его, ребенка, выбрасывали из его собственного дома, как дяди со злыми лицами уводили отца, которого он больше никогда не видел, как 2 месяца ехали в скотском вагоне на восток и там, те кто доехал, жили в землянках, в голоде и холоде, а в школе били за любое нерусское слово, но зато учили Пушкина и Лермонтова. Зачем ему любить и дорожить этими именами?
показать весь комментарий
15.11.2023 13:37 Ответить
Не ускладнюйте те шо не тре ускладнювати і не спрощуйте те шо не може бути спрощеним - і буде вам щастя .
показать весь комментарий
15.11.2023 13:54 Ответить
А якщо розгорнути...???
показать весь комментарий
15.11.2023 14:05 Ответить
Це як з ієрогліфами - нашо дотепер використовувати десятки тисяч ієрогліфів якшо вже є алфавіти , а в алфавітах для чого не додати декілька лишніх букв - а то буде як в англійській мові .
показать весь комментарий
15.11.2023 14:44 Ответить
У вашому коменті забагато тексту про поневолених - а достатньо було написати шо вони поневоленні , і замало тексту про поневолювачів - а там є про шо писати ( якшо вони такі великі митці - то тоді на кацапстані народ би вже прислухався шо про них пишуть і про їхню країну їх же митці і шось би змінив в своєму існуванні і існуванні своєї країни ).
показать весь комментарий
15.11.2023 15:01 Ответить
Не відтворюй свої фантазіі як думки оппонента.
показать весь комментарий
15.11.2023 14:33 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2023 13:41 Ответить
ну кто его посадит ,он же памятник
показать весь комментарий
15.11.2023 14:06 Ответить
Пропоную все це лайно продати московії через треті країни. І нехай тільки відмовляться купити. А гроші направити на купівлю дронів.
Всім стане приємно.
показать весь комментарий
15.11.2023 13:44 Ответить
от навіщо таке робити?
намалювали б вишиванку, за дурні гроші. перейменували у франка і нормуль.
з "родіной мать" же прокотило.
показать весь комментарий
15.11.2023 13:55 Ответить
Расисти прокляті! Ефіопа скинули!
показать весь комментарий
15.11.2023 14:14 Ответить
араба. Эрдоган вже занепокоївсь.
показать весь комментарий
15.11.2023 14:19 Ответить
Арап, -а, мн. -и, -ів, заст. Чорношкіра людина, негр.
показать весь комментарий
15.11.2023 16:22 Ответить
Та завжди перейменування й знос пям'ятників будуть не начасі. Але кацапи на окупованих ними теріторіях що роблять перш за все, правильно, ставлять на порожні постаменти опудало володьки сифілітика, дзержинського та інших покидьків, палять і забороняють українські книги і сайти. Тому хто стоїть на площі має значення, ба більше, це все треба було робити в 1991 му році, як би радикально це тоді не виглядало.
показать весь комментарий
15.11.2023 14:25 Ответить
Когда кому-то делать нечего он себе что-то лижет.
показать весь комментарий
15.11.2023 14:28 Ответить
основоположник русского языка... Ще б русский язык демонтували з голів киян. До недавна коло 70% населення. Священна війна, воістину.
показать весь комментарий
15.11.2023 14:30 Ответить
Може християнство теж демонтувати? Бо це "віра окупанта".
показать весь комментарий
15.11.2023 14:39 Ответить
Жаль Пушкіна? так і напиши ольгінський пі@дарас
показать весь комментарий
15.11.2023 14:56 Ответить
тобі треба ти й пиши, брехунок.
показать весь комментарий
15.11.2023 14:57 Ответить
кацапське "хрістіанство" теж демонтують. але, щось занадто повільно і м'яко.
показать весь комментарий
15.11.2023 15:00 Ответить
тоді демонтуй кацапську російську мову, а руську київську мову залиш у спокою.
показать весь комментарий
15.11.2023 15:04 Ответить
"руську київську мову", це яку?
показать весь комментарий
15.11.2023 15:11 Ответить
ну вот же:

Да, дѣти мои или кто­-либо иной, кто прочтетъ мое поученіе, не посмѣйтеся, но кому изъ дѣтей моихъ будетъ оно любо, пусть запечатлѣетъ его въ сердцѣ (своемъ) и начнетъ нелѣностно трудиться.

Весьма похож или схож на современный русский. Датировка 1099 год, Киев. Кацапов или московитов даже в проекте не было - там на месте будущей Москвы квакали лягушки.
показать весь комментарий
15.11.2023 15:27 Ответить
сам вигадав чи посилання вставиш?
показать весь комментарий
15.11.2023 17:44 Ответить
Християнство поки що не потрібно демонтувати, а от заборонити функціонування українського філіалу руской православной церкві, обов'язково потрібно
показать весь комментарий
15.11.2023 16:00 Ответить
это да, московский гадюшник на колёсиках пожизненный цих с гвоздями.
показать весь комментарий
15.11.2023 21:57 Ответить
Навряд пушкін є засновником рузского язика, його твори є зразком російської літературної мови.
показать весь комментарий
15.11.2023 15:05 Ответить
коцапи пишуть русского литературного язіка
показать весь комментарий
15.11.2023 15:39 Ответить
Вони мають на увазі, що пушкін перший використав ту мову для створення популярної літератури, бо до нього таке нікому не спадало на думку.
показать весь комментарий
15.11.2023 15:45 Ответить
популярну літературу на руській мові створили ще до пушкіна у Київі і о ЖАХІТТЯ, це відбулося ще до появлєнія кацапов на теренах історіі.
показать весь комментарий
15.11.2023 22:00 Ответить
Написано "Дерусифікація України". И в это же время преследуют и клеймят Ирину Фарион. Шиза.
показать весь комментарий
15.11.2023 14:33 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2023 14:40 Ответить
тобто з ефіопськими євреями зіпсували відносини теж?
показать весь комментарий
15.11.2023 14:48 Ответить
Спеціально для ольгіно-савушкінської тролєвой пі@дарви-- Не повинно вашого, нічого ,в Україні бути..ні Пушкіна,ні Жукова ...ні в слові,ні на папері,ні в бетоні -- Прийшли в Україну вбивати,руйнувати ще й сперечаються ...я б показово ,роздробив ваших бетонних пушкіних,ватутіних бульдозером...і засипав воронку від ваших також ,ракет,Х-59,Х-555,Х-22 ... Мокшанські людоїди
показать весь комментарий
15.11.2023 14:54 Ответить
еду по Германии, а в каждом городке через десяток км - памятник одномк и тому же какому-нибудь французскому поэту...
в каждом
дп ещё и немецкие улицы названы именем этого самого иностранца)
страшный сон, правда?
или смешной?
показать весь комментарий
15.11.2023 14:57 Ответить
на болотах, теж є пам'ятники шевченко. і назви площ і вулиць.
це правильно! хай вони знають, хто їм наваляв люлєй.
показать весь комментарий
15.11.2023 15:02 Ответить
І шо?
показать весь комментарий
15.11.2023 15:05 Ответить
Можете коротко пояснити за які заслуги в Україні має бути памятник пушкіну?
показать весь комментарий
15.11.2023 15:08 Ответить
Сейчас любая победа важна, если даже это не несет никакой практической пользы. Не зря же по всем новостям рассказывают про эти памятники, хотя все могли снести тихо.
показать весь комментарий
15.11.2023 15:08 Ответить
ну ось нарешті, а то казав: "нє зарастьот народная тропа".
показать весь комментарий
15.11.2023 15:21 Ответить
https://t.me/Sharp_Ukraine/18267 Ізраїльські військові зносять пам'ятник Ясіру Арафату у Тулькармі .

▪️Хто не знає, коротко розповім, хто такий Арафат:

Дослідники Гідеон Ремез та Ізабелла Гінор стверджують, що документи, які зберігаються в так званому архіві Митрохіна (Митрохін - перебіжчик, співробітник КДБ) Кембриджського університету, свідчать, що Ясір Арафат та Махмуд Аббас працювали на КДБ.

Справжність документів підтвердив університетський Churchill Archives Centre.

Так, Ясіра Арафата було перетворено з рядового єгипетського марксиста на лідера «палестинського народу», який не існував до того часу. Спочатку його навчали на спецкурсах КДБ у Балашихі, потім створили йому нову біографію, за якою він був уже не з Каїра, а з Єрусалима. І до 1967 року, остаточно сформувавши Арафату ідеологію, добились його призначення головою ОВП.

А Махмуд Аббас з 1983 року числився радянським агентом під кодовим прізвиськом «Кротов».

Ось така вона - Організація визволення Палестини - напівтерористична організація, створена Кремлем.
показать весь комментарий
15.11.2023 15:35 Ответить
Дети мои, не путайте две большие разницы - памятник как материальный объект и памятник как символ!
показать весь комментарий
15.11.2023 18:54 Ответить
Не пройшло і три роки.
показать весь комментарий
15.11.2023 21:34 Ответить
Страница 2 из 2
 
 