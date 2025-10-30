Чоловіки перекинули та розбили авто ТЦК в Одесі, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Вранці біля ринку "Сьомий кілометр" в Одесі виникла сутичка між групою чоловіків та військовими ТЦК. Люди перевернули та розбили транспорт ТЦК.

Про це пише видання "Думская".

За словами очевидців, штовханина почалась на місці, де зазвичай чергують військові ТЦК. На місці перебували три автомобілі. Двом із них вдалося оперативно залишити територію, а третій - мікроавтобус - натовп зміг перевернути.

Після цього військових ТЦК витягли з авто, проте серйозного побиття не було.

Правоохоронці працюють на місці події, перевіряють документи, фіксують пошкодження авто.

Видання зазначає, що інцидент розслідуватиме СБУ.

Заступниця директора "7-го кілометру" Ірина Ткач розповіла, що інцидент стався близько 5:50.

За її словами, між групою чоловіків (ймовірно вантажників) та військовими ТЦК виник словесний конфлікт. У сутичці брали участь близько десяти осіб, які не мають жодного стосунку до "Промринку" та працюють у складських приміщеннях на Базовій. Після інциденту мікроавтобус ТЦК поїхав у невідомому напрямку.

Близько 06:40 ситуація загострилася - ТЦК повернулися на місце події вже на трьох мікроавтобусах, після чого конфлікт переріс у бійку. У сутичці брали участь близько п’ятдесяти чоловіків.

"Перед інцидентом представники ТЦК затримали одного чоловіка, якого силоміць завели до службового мікроавтобуса. Це викликало обурення серед присутніх.

Близько 07:00 на місце прибули два екіпажі поліції, які почали розслідування інциденту. Як уточнила речниця ринку, жодних подій безпосередньо на території "7-го кілометра" не відбувалося. Станом на 07:50 біля КПП перебувало до п’яти екіпажів поліції, а натовп розійшовся", - розповіли журналісти.

