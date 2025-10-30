Чоловіки перекинули та розбили авто ТЦК в Одесі, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО
Вранці біля ринку "Сьомий кілометр" в Одесі виникла сутичка між групою чоловіків та військовими ТЦК. Люди перевернули та розбили транспорт ТЦК.
Про це пише видання "Думская", передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами очевидців, штовханина почалась на місці, де зазвичай чергують військові ТЦК. На місці перебували три автомобілі. Двом із них вдалося оперативно залишити територію, а третій - мікроавтобус - натовп зміг перевернути.
Після цього військових ТЦК витягли з авто, проте серйозного побиття не було.
Правоохоронці працюють на місці події, перевіряють документи, фіксують пошкодження авто.
Видання зазначає, що інцидент розслідуватиме СБУ.
Заступниця директора "7-го кілометру" Ірина Ткач розповіла, що інцидент стався близько 5:50.
За її словами, між групою чоловіків (ймовірно вантажників) та військовими ТЦК виник словесний конфлікт. У сутичці брали участь близько десяти осіб, які не мають жодного стосунку до "Промринку" та працюють у складських приміщеннях на Базовій. Після інциденту мікроавтобус ТЦК поїхав у невідомому напрямку.
Близько 06:40 ситуація загострилася - ТЦК повернулися на місце події вже на трьох мікроавтобусах, після чого конфлікт переріс у бійку. У сутичці брали участь близько п’ятдесяти чоловіків.
"Перед інцидентом представники ТЦК затримали одного чоловіка, якого силоміць завели до службового мікроавтобуса. Це викликало обурення серед присутніх.
Близько 07:00 на місце прибули два екіпажі поліції, які почали розслідування інциденту. Як уточнила речниця ринку, жодних подій безпосередньо на території "7-го кілометра" не відбувалося. Станом на 07:50 біля КПП перебувало до п’яти екіпажів поліції, а натовп розійшовся", - розповіли журналісти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ті що не бажали воювати з кацапами-московитами у 1920 році їли своїх дітей у 1933. Історія дурнів нічому не вчить.
якби вчила, то ніхто би не відмовлявся від ЯЗ, а зараз би працювали над її поверненням
А корпус Скоропадського міг цілком вставити комунякам *********** під Крутами і нікого б мобілізовувати в 1920 не прийшлося б.
Яка війна.
Ти вважаєш, що 60-ти річні мають достаньо здоров'я, щоб ти , як і раніше,сидів десь у кафешці,
і не відчував війни?
Я тебе розчарую.
У віці 60 років люди мають проблеми зі здоров'ям, а дехто вже й помирає.
Якщо тобі не зрозуміло, що відбувається на фронті,
і ти будеш ховатися , доки не захоплять всю Україну,
то на чиєму ти боці ?
А наші зебуїни перевернули все з ніг на голову - 50-річних беруть, а 18-20-річних за кордон випускають! Іноземні ЗМІ пишуть, що вже виїхало до 100 тисяч 18-22-річних! Скільки це бригад???
І ніколи вона ніким не переслідувалась.
Цінувати
Кращих"
А нічого, працюе і далі.
Цікаво, на який результат вони розраховували, намагаючись бусифікувати одеських биндюжнників в середовищі їх існування? Це ж ідея ще тупіша ідеї "Київ за 3 дні".
Добре, що хватило клепки обісратись на людях і викликати до себе жалість перехожих, інакше позабивали б насмерть тих "представників".
Орьтьом !
Це ж так просто!
Бо мобілізація ПРИМУСОВА, а не добровільна, невже тобі це не зрозуміло?!
Якщо самці ухиляються, то є два варіанта : або наловити примусово обісраних.
Або другий варіант - прорив фронту озвірілими московитами через нестачу
особового складу ЗСУ, і тоді Буча буде на территорії всієї України.
А законодавство, до речі, передбачає ПРИМУСОВУ мобілізацію,
і тут у самців призовного віку є два варіанти - або ухилянтство, або мобілізація !
так, але не лише вони.
Цікаво як ця влада ще не додумалась закривати людей в домівках, якщо там пожар, нехай самі тушать, бо це обов'язок
Так само і бачу закриті кордони
неохопленe зеленою командОю покоління ухилянтів.
ТЦКашніки збивали людей на велосипедах витягували силою з машин скручували перехожих завдавали фізичного насильства забирали коштовності вимагали хабарів незаконно утримували у невідомо яких приміщеннях не пускали адвокатів забирати особисті речі телефони...речники весь час подавали суспільству неправдиву інформацію.держава нічого не робила щоб припинити такі правопорушення в майбутньому і притягнути тих то це зробив до відповідальності.тепер все частіше прилітають відповіді....якщо хочуть збудувати країну де людина у формі може що хоч зробити з цивільним і їй нічого за це не буде в цивільний якщо щось зробить з людиною у формі то на його пошук всі силові органи піднімаються....то вже є така гнила країна в світі наш кончений сусід...але в такому разі немає жодного сенсу з ним боротися