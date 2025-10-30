УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9921 відвідувач онлайн
Новини Відео Конфлікт із ТЦК
6 639 188

Чоловіки перекинули та розбили авто ТЦК в Одесі, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Вранці біля ринку "Сьомий кілометр" в Одесі виникла сутичка між групою чоловіків та військовими ТЦК. Люди перевернули та розбили транспорт ТЦК.

Про це пише видання "Думская", передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За словами очевидців, штовханина почалась на місці, де зазвичай чергують військові ТЦК. На місці перебували три автомобілі. Двом із них вдалося оперативно залишити територію, а третій - мікроавтобус - натовп зміг перевернути.

Чоловіки перевернули авто ТЦК в Одесі. Сталася сутичка

Після цього військових ТЦК витягли з авто, проте серйозного побиття не було.

Правоохоронці працюють на місці події, перевіряють документи, фіксують пошкодження авто. 

Видання зазначає, що інцидент розслідуватиме СБУ.

Читайте також: Жінка під час конфлікту з військовими ТЦК та поліціянтами вдарила правоохоронця палицею по голові, її затримали

Заступниця директора "7-го кілометру" Ірина Ткач розповіла, що інцидент стався близько 5:50.

За її словами, між групою чоловіків (ймовірно вантажників) та військовими ТЦК виник словесний конфлікт. У сутичці брали участь близько десяти осіб, які не мають жодного стосунку до "Промринку" та працюють у складських приміщеннях на Базовій. Після інциденту мікроавтобус ТЦК поїхав у невідомому напрямку.

Близько 06:40 ситуація загострилася - ТЦК повернулися на місце події вже на трьох мікроавтобусах, після чого конфлікт переріс у бійку. У сутичці брали участь близько п’ятдесяти чоловіків.

Також читайте: Пам’ятник Пушкіну в Одесі закрили дерев’яними плитами. ФОТО

"Перед інцидентом представники ТЦК затримали одного чоловіка, якого силоміць завели до службового мікроавтобуса. Це викликало обурення серед присутніх.

Близько 07:00 на місце прибули два екіпажі поліції, які почали розслідування інциденту. Як уточнила речниця ринку, жодних подій безпосередньо на території "7-го кілометра" не відбувалося. Станом на 07:50 біля КПП перебувало до п’яти екіпажів поліції, а натовп розійшовся", - розповіли журналісти.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Одеса (5673) Одеська область (3600) Одеський район (358)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
зачем доводить до этого?, штрафуйте, блокируйте карты, машины-недвигу, давайте условно-очно, поражайте в правах, уберите 80% безглуздой брони, повысьте зарплаты в зсу, организуйте ротации ВСЕХ, законодательно пропишите сколько человек может находится на линии, отпуска...так нет они 18-22 отпускают....
показати весь коментар
30.10.2025 11:10 Відповісти
+15
... ТЦК повернулися на місце події вже на трьох мікроавтобусах, після чого конфлікт переріс у бійку...

Поясніть, це як?? Просто бандитські розбірки??
показати весь коментар
30.10.2025 11:09 Відповісти
+13
На кожне авто ТЦК будь де треба наклеїти величезні портрети діючого президента України. Громадяни мусять знати від чийого імені і за чиєю вказівкою працюють ТЦК.
показати весь коментар
30.10.2025 11:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ватні ждуни розходились чи місцеве бидло?..... немає порядку.
Ті що не бажали воювати з кацапами-московитами у 1920 році їли своїх дітей у 1933. Історія дурнів нічому не вчить.
показати весь коментар
30.10.2025 11:17 Відповісти
>Історія дурнів нічому не вчить.

якби вчила, то ніхто би не відмовлявся від ЯЗ, а зараз би працювали над її поверненням
показати весь коментар
30.10.2025 11:20 Відповісти
Розстрілювати на місці тих "вантажників". Попристаювалися ждуняри.
показати весь коментар
30.10.2025 11:37 Відповісти
дати тобі маузера підеш постріляєш???
показати весь коментар
30.10.2025 11:39 Відповісти
Трохи не так... Проблема не в тому, що в 1920 ніхто воювати не хотів, у 1920 вже було пізно. Пhоблема в тому, що в 1917 наївний Грушевський і гнида Винниченко розформували цілий армійський корпус, українізований Скоропадським. Грушевський ніби і історик, а як дитина повівся - вирішив, що в УНР армія не потрібна - і це під час найбільш кровопролитної Першої світової війни! Один Петлюра тоді в керівництві УНР відстоював армію...
А корпус Скоропадського міг цілком вставити комунякам *********** під Крутами і нікого б мобілізовувати в 1920 не прийшлося б.
показати весь коментар
30.10.2025 11:49 Відповісти
обезображені телемарафоном і пушкіндом...
показати весь коментар
30.10.2025 11:18 Відповісти
Помста мацкваротої адеси зо труханова !
показати весь коментар
30.10.2025 11:18 Відповісти
Країна без майбутьнього - спочатку обрала трижди-чотирижди уклоніста зеленского презедентом, а потім коли воно віддає накази військовим, як головнокомандувач, на порушення Констітуції починає кидатись на тих хто виконує накази. Так, вони, накази злочинні - можна їх не виконувати - тоб то повний хаос у країні принесли саме виборці зеленского - в Одесі зеленского підтримали більше 90%. Та не мішайте Одесі, і не тіки, відпочивати - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
Яка війна.
показати весь коментар
30.10.2025 11:25 Відповісти
Тцк це кацапське напівбандитьське угруповання, яке дискредитує зсу.
показати весь коментар
30.10.2025 11:27 Відповісти
а оця молодня наїдена, борці за справедливість?
показати весь коментар
30.10.2025 11:29 Відповісти
Кацапське бидло- це ті що уникають мобілізації....
показати весь коментар
30.10.2025 12:02 Відповісти
сєр гей, ти само прийшлов ТЦК і мобілізувалось, чи гавкаєш, шавка, з під дивана?
показати весь коментар
30.10.2025 12:05 Відповісти
цю б енергію і завзятісь та в штормову роту...
показати весь коментар
30.10.2025 11:28 Відповісти
Це все ІПСО, що створене ШІ. Коли людоловів масово різати почнуть, це теж все буде ШІ.
показати весь коментар
30.10.2025 11:28 Відповісти
Я щиро бажаю тобі і таким, як ти, повторити це кацапами, які прийдуть в твій дім.
показати весь коментар
30.10.2025 11:42 Відповісти
А я щиро бажаю тобі порозумнішати, бо ніхто кацапів чекати не збирається.
показати весь коментар
30.10.2025 11:43 Відповісти
Якщо буде режим Зеленського, то вони обов'язково прийдуть.
показати весь коментар
30.10.2025 11:54 Відповісти
Якщо ТЦК це військові,то чому вони з цивільними воюють?=
показати весь коментар
30.10.2025 11:29 Відповісти
У той час,коли найкращі сини та доньки держави,стікаючи кров*ю, з останніх сил, боронять Покровськ та Мирноград,купа гидотних свинопасів та бидла напали на військових ТЦК.Вічна ганьба цієї гидоті та тисячам мерзотників,що покинули своїх побратимів у скрутний час і як мерзенні шакали пішли у СЗЧ
показати весь коментар
30.10.2025 11:29 Відповісти
А як ти поясниш тумбочки з євро та дивани з доларами у тцкунів? В Мирнограді чи в Покровську заробили?
показати весь коментар
30.10.2025 11:35 Відповісти
Це мерзота,яку ми не допалили у травні 14-го!
показати весь коментар
30.10.2025 11:42 Відповісти
дати тобі сирники і маузер підеш допалеш,сміливець,вся надія на тебе,не підведи,нагорода вже чекає на тебе....
показати весь коментар
30.10.2025 11:59 Відповісти
З Уралу пишеш ,дебіле номерний? Нвчись писати без помилок,кацарилий!
показати весь коментар
30.10.2025 12:04 Відповісти
Нічого такому дебілу,як ти і тобі подібним ждунам,я пояснювати не буду! Тобі все пояснять кислокі буряти та удмурти!
показати весь коментар
30.10.2025 11:44 Відповісти
В тебе буряти чіпати не будуть? Чи твої потужні коментарі якось їх зупинять?
показати весь коментар
30.10.2025 12:04 Відповісти
Менше розпатякуй,а пи.....дуй до військомату,ухилянте!
показати весь коментар
30.10.2025 12:08 Відповісти
62 річний інвалід колчаківських фронтів Мосий рветься на фронт але диван не пускає.
показати весь коментар
30.10.2025 11:42 Відповісти
Не 62,а 70 -ти річний! Я своє відвоював ще тоді,коли ти мікроскопічною істотою продерався скрізь завали гонококів в уретрі твого папаньки алкаша, до такої ж інфікованої вагіни твоєї маманьки Повезло тобі дебілу.Краще б ти засох на трусах у неї
показати весь коментар
30.10.2025 11:52 Відповісти
Тоді погаси пердак, старпер та заткни свого брудного рота. В ньому гівна вже центнер. Тьфу,мерзота.
показати весь коментар
30.10.2025 11:55 Відповісти
Це у таких дрищів,як ти, горить пердак від одного слова ТЦК!
показати весь коментар
30.10.2025 11:58 Відповісти
Знаєш що шило- брешеш ти все. Ніякий ти не 70 річний дід. Ти звичайна тцкашна сволота за 30 яка купила для себе індульгенцію від фронту і має нахабство поносити всіх навколо.Нічого,свиня-тобі це ще вилізе боком.
показати весь коментар
30.10.2025 12:02 Відповісти
Пофантазу,пофантазуй,дебіле!
показати весь коментар
30.10.2025 12:06 Відповісти
Що Шило-зайорзав на сраці? Гівнюк.
показати весь коментар
30.10.2025 12:08 Відповісти
І де ж ви, дядьку, так повоювати встигли у свої такі поважні роки? Із доступних варіантів у вашого покоління була можливість повоювати тільки за совок в Афгані, чи за пуйла в чеченських війнах.
показати весь коментар
30.10.2025 12:04 Відповісти
Та брехло воно звичайне.
показати весь коментар
30.10.2025 12:06 Відповісти
Коли 70-річні кажуть: "Я своє відвоював", виникає питання, в якості кого? Аналога ******** бурятів, виконуючи "інтернаціональний обов'язок"? Тобто, в якості окупанта?
показати весь коментар
30.10.2025 12:10 Відповісти
А тобі, маминій черешеньці, хотілось би, щоб 60-ти річні воювали за таких , як ти???
Ти вважаєш, що 60-ти річні мають достаньо здоров'я, щоб ти , як і раніше,сидів десь у кафешці,
і не відчував війни?
Я тебе розчарую.
У віці 60 років люди мають проблеми зі здоров'ям, а дехто вже й помирає.
показати весь коментар
30.10.2025 11:53 Відповісти
Я хотів би, щоб такі як ти не гнали тут на фронт інших а йшли самі. Чи тобі релігія не дозволяє?
показати весь коментар
30.10.2025 11:57 Відповісти
Те, що ти хотів, нікому не цікаво.
Якщо тобі не зрозуміло, що відбувається на фронті,
і ти будеш ховатися , доки не захоплять всю Україну,
то на чиєму ти боці ?
показати весь коментар
30.10.2025 12:00 Відповісти
То ти збираєшся на фронт чи будеш і далі тут інших агітувати? Можеш не відповідати. Це риторичне питання. І взагалі...не цікаво тобі там щось-гуляй лісом.
показати весь коментар
30.10.2025 12:05 Відповісти
60-річні не мають воювати. І навіть 50-річні не мають. В усіх війнах в історії мобілізація була з 18-20 років і десь до 40-45!
А наші зебуїни перевернули все з ніг на голову - 50-річних беруть, а 18-20-річних за кордон випускають! Іноземні ЗМІ пишуть, що вже виїхало до 100 тисяч 18-22-річних! Скільки це бригад???
показати весь коментар
30.10.2025 12:06 Відповісти
Кацапня піднімає голову в Одесі...
показати весь коментар
30.10.2025 11:30 Відповісти
Кацапня в Одесі завжди була.
І ніколи вона ніким не переслідувалась.
показати весь коментар
30.10.2025 11:45 Відповісти
Це Труханов, та інші хто вишивав з ним хрестиком.
показати весь коментар
30.10.2025 11:58 Відповісти
А що там по чеченському бандиту, який ходить під строком за викрадання людей та вимагання грошей, а зараз в одеському тцк займається "оповіщенням"?
показати весь коментар
30.10.2025 11:30 Відповісти
"Треба
Цінувати
Кращих"

показати весь коментар
30.10.2025 11:35 Відповісти
https://t.me/xydessa/58315

А нічого, працюе і далі.
показати весь коментар
30.10.2025 11:42 Відповісти
Тоді я не розумію обурення,чому тцкунів пИ₴дять. Це ж логічно. Хіба ні?
показати весь коментар
30.10.2025 11:44 Відповісти
Якби ця влада не тягнула 2 поки з мобілізацією і не ''заробляла'' на ухилянтах, а відразу створила справедливі правила мобілізації для всіх громадян України, незалежно від посад і статусу,то не було би такого бардаку під час війни з кацапами.
показати весь коментар
30.10.2025 11:33 Відповісти
а може в цьому і був план??дивіться глибше,які цілі при цьому достигаються???залякування людей,визвати недовіру до військових,поділити на касти взаємновороже налаштоване населення,навіть обвалити фронт.......
показати весь коментар
30.10.2025 11:46 Відповісти
Краєм ока глянув кілька відео в інтернеті про цей інцидент. Кинулось у очі, що бус на евробляхах, лише 2-3 "представника тцк" мають якісь ознаки військового однострою, решта у однострої форми "гоп-стоп-стайл".
Цікаво, на який результат вони розраховували, намагаючись бусифікувати одеських биндюжнників в середовищі їх існування? Це ж ідея ще тупіша ідеї "Київ за 3 дні".

Добре, що хватило клепки обісратись на людях і викликати до себе жалість перехожих, інакше позабивали б насмерть тих "представників".
показати весь коментар
30.10.2025 11:33 Відповісти
Навіщо ТЦК силоміць затягує чоловіків у свої мікроавтобуси?! Це більш за все обкрює людей!
показати весь коментар
30.10.2025 11:33 Відповісти
Навіщо затягує силоміць?
Орьтьом !
Це ж так просто!
Бо мобілізація ПРИМУСОВА, а не добровільна, невже тобі це не зрозуміло?!
Якщо самці ухиляються, то є два варіанта : або наловити примусово обісраних.
Або другий варіант - прорив фронту озвірілими московитами через нестачу
особового складу ЗСУ, і тоді Буча буде на территорії всієї України.
показати весь коментар
30.10.2025 11:49 Відповісти
Ви, напевне, здивуєтесь, але є ще один варіант - діяти в межах та у спосіб, передбаченний чинним законодавством.
показати весь коментар
30.10.2025 11:56 Відповісти
Ні, пройшли ті часи, коли мені щось тут було дивним.
А законодавство, до речі, передбачає ПРИМУСОВУ мобілізацію,
і тут у самців призовного віку є два варіанти - або ухилянтство, або мобілізація !
показати весь коментар
30.10.2025 12:02 Відповісти
За законом - хай визивають копів і якщо не хоче, людина, то має бути штраф або кримінальна справа.
показати весь коментар
30.10.2025 12:08 Відповісти
Законодавство не передбачає ніяких примусових мобілізацій, це повна нісенітниця. Натомість воно визнає право особи відмовитись від мобілізації, а за відмову передбачає кримінальну відповідальність. Затримувати особу згідно чинного законодавства мають право виключно правоохоронні органи, у тцк взагалі таких повноважень немає. Мало того, Конституція їм це прямо забороняє.
показати весь коментар
30.10.2025 12:10 Відповісти
він народжений совковий холоп,у нього всі запрошення через батіг...
показати весь коментар
30.10.2025 12:02 Відповісти
Є третій варіант: інтернація ворюг, конфіскація їх майна, закупка зброї в такій кількості, щоб рашисти не могли висунути носа. Он тільки в Крупи майна вистачить на закупку трьох ракет до Петріота.
показати весь коментар
30.10.2025 12:05 Відповісти
І ще дуже шкода, що в жодного паскудного людолова не стався напад епілепсії а потім закрита травма черепа від удару головою об твердий предмет (асфальт, звісно ж).
показати весь коментар
30.10.2025 11:36 Відповісти
Ага)) А потім прийдуть ка"апські людолови, від яких не втечеш . Тоді і подивимось на тих "вантажників".
показати весь коментар
30.10.2025 11:39 Відповісти
Якби ця злочинна влада не тримала чоловіків в заручниках, то жодної необхідності когось "дочекатись" не було б, розумієш?
показати весь коментар
30.10.2025 11:41 Відповісти
А хто ж цю "злочинну владу" обрав ???
показати весь коментар
30.10.2025 11:43 Відповісти
Мудрий нарід, але особисто я до цього відношення не маю, бо агітував всіх знайомих не голосувати за це лайно. А тпер вони ходять і очі долу опускають.
показати весь коментар
30.10.2025 11:45 Відповісти
Не злочинна, а " кієвській рєжім во главє с нелєгітімним зелєнскім" не перекручуй оригінал і методичку
показати весь коментар
30.10.2025 11:44 Відповісти
А, ну тобто ти в діях влади не вбачаєш жодних порушень Конституції та невід'ємних прав людини? Ну тоді тобі все божа роса.
показати весь коментар
30.10.2025 11:46 Відповісти
відпускати військовозобов'язаних не справедливо, бо інші чоловіки воюють - хтось має їх замінити з часом, і захищати вже їх.
показати весь коментар
30.10.2025 11:48 Відповісти
Воювати в першу чергу повинні всі, хто складав присягу, тобто абсолютно всі силовиви, військові та силові "пенсіонери" від 40, держслужбовці і тд, тому не треба тут розповідати про якусь міфічну несправедливість.
показати весь коментар
30.10.2025 11:51 Відповісти
>Воювати в першу чергу повинні всі, хто складав присягу

так, але не лише вони.
показати весь коментар
30.10.2025 11:57 Відповісти
Ну так вони не воюють і не збираються, але готові робити будь-що, щоб замість себе цивільних на смерть відправляти, про що далі говорити?
показати весь коментар
30.10.2025 11:59 Відповісти
Читай законодавство. Твій депутат, за якого ти голосував і твоя дільниця голосувала всіх отих силовиків забронював згідно конституції і законодавства. 65 стаття пише що всі громадяни мають стати на захист. Спочатку розберись із своїм депутатом, конституцією і не твоїм особистим трактуванням статей конституції, а з роз'ясненням від конституційного суду. Щось не розумієш, то звертайся з позовами до конституційного суду. Де звернення? Жодного за всі роки. Так що свої умозаключєнія нічого не варті. Кожен вихоплює для себе ті статті, які йому вигідні. Чому так відбувається? Тому що конституція по дебільному написана. Ха ха ха.
показати весь коментар
30.10.2025 12:03 Відповісти
Вмикай мозок перед тим як щось писати, якщо він є, звісно. Ми вели мову про справедливість, а не "законодавство", бо цим "законодавством" ця влада крутить як циган сонцем. Тому вся твоя оця всрата писанина теж геть нічого не варта.
показати весь коментар
30.10.2025 12:07 Відповісти
Згідно.
Цікаво як ця влада ще не додумалась закривати людей в домівках, якщо там пожар, нехай самі тушать, бо це обов'язок
Так само і бачу закриті кордони
показати весь коментар
30.10.2025 12:07 Відповісти
це ті які між 23-25?
неохопленe зеленою командОю покоління ухилянтів.
показати весь коментар
30.10.2025 11:44 Відповісти
Оце і є виборці Труханова та Зеленського. Їхній золотий фонд.
показати весь коментар
30.10.2025 11:50 Відповісти
Тобто поліція нічого не контролює. Тобто в любий момент в любому населеному пункту може здійснитися будь яка бійка в будь який напад. Хто сильніший, той і правий. Все згідно найгівнячишої конституції, гівнячого законодавства. Ні для кого не прописані ні обов'язки, ні відповідальності. Лише безмежні права і свободи всіх. Трощать майно і чиюсь власність. Бабусі кажуть що молодці. Роздеруть когось у натовпі, бабусі також скажуть що так і треба. А прилетить тій бабусі ракета у вікно, то всі давайте співчувайте тій бабусі. Ще там грошей не забудьте підкинути. Кожен сам за себе. А мобілізувати таки є кого. Вулиці повні натовпів незрозумілих тіпочків. Ха ха ха.
показати весь коментар
30.10.2025 11:54 Відповісти
бусік дідам з Одеси з надписом - "Переворачюйте скільки завгодно!"
показати весь коментар
30.10.2025 12:00 Відповісти
Коментарі простих роботяг українців в телеграмі геть відрізняються від того що тут насрано. Враження що на цензорі самі фанати тцк зібрались...
показати весь коментар
30.10.2025 12:02 Відповісти
ботва малолітня строче про тцк ,,патриотичні наративи,, та і сміття в еміграції теж підгавкує,ну і обісрані пенси у яких геморой на усю голову і героїзм диванноштурмовиків чужими руками....обригонь одним словом
показати весь коментар
30.10.2025 12:06 Відповісти
А хто такі роботяги? Це знову якісь зековські примочки із совка? Є добропорядні громадяни які щоб бути добропорядними сплачують податки, дотримуються законодавства наприклад. А є гопота і бидлота без сплачених податків з порушеннями законів і без жодних обліків в жодних базах. Совкові шансонщики. Ха ха ха.
показати весь коментар
30.10.2025 12:09 Відповісти
Або треба підписувати ганебну капітуляцію,або владі треба братися за розум.Те що я бачив-держана зрада.Зекоманде треба зрозуміти що йде війна,але як це зробити якщо завжди тільки готуєшся до виборів?Зе,ты тільки відосікі свої здатен робити?Або влада прийде до тями і почне діяти як має діяти під час війни,аба мобілізацію в Одессе будут провадить ванюши.И никто в их сторону даже чихнуть не посмеет.
показати весь коментар
30.10.2025 12:02 Відповісти
Яка б не була ситуація на фронті...яка б не була ситуація в зовнішній політиці...Україна має залишатися правовою державою з принципом невідворотності покарання
ТЦКашніки збивали людей на велосипедах витягували силою з машин скручували перехожих завдавали фізичного насильства забирали коштовності вимагали хабарів незаконно утримували у невідомо яких приміщеннях не пускали адвокатів забирати особисті речі телефони...речники весь час подавали суспільству неправдиву інформацію.держава нічого не робила щоб припинити такі правопорушення в майбутньому і притягнути тих то це зробив до відповідальності.тепер все частіше прилітають відповіді....якщо хочуть збудувати країну де людина у формі може що хоч зробити з цивільним і їй нічого за це не буде в цивільний якщо щось зробить з людиною у формі то на його пошук всі силові органи піднімаються....то вже є така гнила країна в світі наш кончений сусід...але в такому разі немає жодного сенсу з ним боротися
показати весь коментар
30.10.2025 12:05 Відповісти
ось і питання чому буси на бляхах щоб не ідентифікували при оповіщеннях жорстким способом-а це вже звичайний державний бандитизм
показати весь коментар
30.10.2025 12:09 Відповісти
батько наш Бендера сам два рази Тису перепливав, та і у військо не спішив воювати
показати весь коментар
30.10.2025 12:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 