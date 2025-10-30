Мужчины перевернули и разбили автомобиль ТЦК в Одессе, - СМИ

Утром возле рынка "Седьмой километр" в Одессе произошла стычка между группой мужчин и военными ТЦК. Люди перевернули и разбили транспорт ТЦК.

Об этом пишет издание "Думская".

Подробности

По словам очевидцев, потасовка началась на месте, где обычно дежурят военные ТЦК. На месте находились три автомобиля. Двум из них удалось оперативно покинуть территорию, а третий - микроавтобус - толпа смогла перевернуть.

После этого военных ТЦК вытащили из авто, однако серьезного избиения не было.

Правоохранители работают на месте происшествия, проверяют документы, фиксируют повреждения автомобилей.

Издание отмечает, что инцидент будет расследовать СБУ.

Заместитель директора "7-го километра" Ирина Ткач рассказала, что инцидент произошел около 5:50.

По ее словам, между группой мужчин (вероятно грузчиков) и военными ТЦК возник словесный конфликт. В столкновении участвовали около десяти человек, которые не имеют никакого отношения к "Промрынку" и работают в складских помещениях на Базовой. После инцидента микроавтобус ТЦК уехал в неизвестном направлении.

Около 06:40 ситуация обострилась - ТЦК вернулись на место происшествия уже на трех микроавтобусах, после чего конфликт перерос в драку. В столкновении участвовали около пятидесяти мужчин.

"Перед инцидентом представители ТЦК задержали одного мужчину, которого силой завели в служебный микроавтобус. Это вызвало возмущение среди присутствующих.

Около 07:00 на место прибыли два экипажа полиции, которые начали расследование инцидента. Как уточнила пресс-секретарь рынка, никаких событий непосредственно на территории "7-го километра" не происходило. По состоянию на 07:50 у КПП находилось до пяти экипажей полиции, а толпа разошлась", - рассказали журналисты.

