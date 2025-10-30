РУС
Мужчины перевернули и разбили автомобиль ТЦК в Одессе, - СМИ

Утром возле рынка "Седьмой километр" в Одессе произошла стычка между группой мужчин и военными ТЦК. Люди перевернули и разбили транспорт ТЦК.

Об этом пишет издание "Думская", передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам очевидцев, потасовка началась на месте, где обычно дежурят военные ТЦК. На месте находились три автомобиля. Двум из них удалось оперативно покинуть территорию, а третий - микроавтобус - толпа смогла перевернуть.

Мужчины перевернули автомобиль ТЦК в Одессе. Произошла стычка

После этого военных ТЦК вытащили из авто, однако серьезного избиения не было.

Правоохранители работают на месте происшествия, проверяют документы, фиксируют повреждения автомобилей.

Издание отмечает, что инцидент будет расследовать СБУ.

Читайте также: Женщина во время конфликта с военными ТЦК и полицейскими ударила правоохранителя палкой по голове, ее задержали

Заместитель директора "7-го километра" Ирина Ткач рассказала, что инцидент произошел около 5:50.

По ее словам, между группой мужчин (вероятно грузчиков) и военными ТЦК возник словесный конфликт. В столкновении участвовали около десяти человек, которые не имеют никакого отношения к "Промрынку" и работают в складских помещениях на Базовой. После инцидента микроавтобус ТЦК уехал в неизвестном направлении.

Около 06:40 ситуация обострилась - ТЦК вернулись на место происшествия уже на трех микроавтобусах, после чего конфликт перерос в драку. В столкновении участвовали около пятидесяти мужчин.

Читайте также: Памятник Пушкину в Одессе закрыли деревянными плитами. ФОТО

"Перед инцидентом представители ТЦК задержали одного мужчину, которого силой завели в служебный микроавтобус. Это вызвало возмущение среди присутствующих.

Около 07:00 на место прибыли два экипажа полиции, которые начали расследование инцидента. Как уточнила пресс-секретарь рынка, никаких событий непосредственно на территории "7-го километра" не происходило. По состоянию на 07:50 у КПП находилось до пяти экипажей полиции, а толпа разошлась", - рассказали журналисты.

Одесса (8078) Одесская область (3924) Одесский район (338)
+10
зачем доводить до этого?, штрафуйте, блокируйте карты, машины-недвигу, давайте условно-очно, поражайте в правах, уберите 80% безглуздой брони, повысьте зарплаты в зсу, организуйте ротации ВСЕХ, законодательно пропишите сколько человек может находится на линии, отпуска...так нет они 18-22 отпускают....
показать весь комментарий
30.10.2025 11:10 Ответить
+9
... ТЦК повернулися на місце події вже на трьох мікроавтобусах, після чого конфлікт переріс у бійку...

Поясніть, це як?? Просто бандитські розбірки??
показать весь комментарий
30.10.2025 11:09 Ответить
+9
На кожне авто ТЦК будь де треба наклеїти величезні портрети діючого президента України. Громадяни мусять знати від чийого імені і за чиєю вказівкою працюють ТЦК.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:13 Ответить
Народноє самонападєніє
показать весь комментарий
30.10.2025 11:05 Ответить
Тут же очевидно что это ИИ, у одного на видео краем глаза видно как ИИ дорисовал 3-ю руку!
показать весь комментарий
30.10.2025 11:06 Ответить
Попроси, чтобы ИИ дорисовал тебе мозги.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:25 Ответить
У мене питання: а чому авто ТЦК не має чорних військових номерів?
показать весь комментарий
30.10.2025 11:06 Ответить
Бо вони ухилянти.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:11 Ответить
і в данному випадку ТС не може бути службовим бо немає жодних ознак відношення до тцк у випадках дтп та інших ситуацій,а тому в ньому навіть заборонено перевозити сторонніх осіб,тільки кому та законність потрібна...
показать весь комментарий
30.10.2025 11:20 Ответить
А на фронті у всіх авто ЗСУ, які отримані,, як волонтерські, є чорні номери?
показать весь комментарий
30.10.2025 11:24 Ответить
поїдь перевір. так, у всіх чорні номери
показать весь комментарий
30.10.2025 11:26 Ответить
Мені не потрібно нікуди їхати.
Я й так бачу.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:37 Ответить
тобто, тцк вже самостійно стрєлкі забиває?
вже відкрито групою лиць, вступає у бійки з цивільними громадянами?
показать весь комментарий
30.10.2025 11:07 Ответить
3.2.1...зараз буде про бурятів
показать весь комментарий
30.10.2025 11:09 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2025 11:10 Ответить
Вам справді весело?
показать весь комментарий
30.10.2025 11:17 Ответить
чекаємо сльозливу казку від обласного тцк....
показать весь комментарий
30.10.2025 11:21 Ответить
А яких казок ви будете очікувати, якщо, не дай бог,
до вас добереться "ваєнкамат"?
Теж будуте очікувати казок ?
показать весь комментарий
30.10.2025 11:26 Ответить
Ну сядь поплач.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:26 Ответить
Отримай три рубліка, радник.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:27 Ответить
-Миколо, ти шо, плачишь?
-Та ні, *****, сміюся...

Що нам при цьому трешу робити? Плакати? Сміятися?
показать весь комментарий
30.10.2025 11:30 Ответить
Про те, "що робити", потрібно було думати, йдучи на виборчі дільниці 21 квітня 2019 року.
Тепер залишилась одна опція - насолоджуватись результатом свого вибору !
показать весь комментарий
30.10.2025 11:36 Ответить
... ТЦК повернулися на місце події вже на трьох мікроавтобусах, після чого конфлікт переріс у бійку...

Поясніть, це як?? Просто бандитські розбірки??
показать весь комментарий
30.10.2025 11:09 Ответить
"Вільна країна вільних людей". Всі роблять, що хочуть. Повна анархія!
показать весь комментарий
30.10.2025 11:12 Ответить
"вільна країна вільних людей" - це та країна, яка не обирає "попріколу шоп паржать"!
Жеріть, ляді, здоровенною ложкою результати свого вибору.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:18 Ответить
Ти правий, повна дупа у всьому і кругом. Хто не робе той не тільки їсть а пхає у чотири горла. Те що наскрізь прогнило, довго не тримається.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:28 Ответить
Та хто там повернувся... Тікали на авто, кинувши своїх колег по бізнесу.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:15 Ответить
там лише заслужені герої,вони так не могли вчинити,так роблять тільки тітушня,чоп,всяке сміття суспільства...
показать весь комментарий
30.10.2025 11:23 Ответить
А ви що чекали?
Що зі стадом, що голосує по приколу,
будуть поводитись , як з гідними людьми ???
показать весь комментарий
30.10.2025 11:29 Ответить
Свині заслуговують до себе відповідного відношення.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:31 Ответить
По правилах військового мистецтва - атакуючих має бути 3:1.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:26 Ответить
У вас є шанс реалізувати себе - ви чудово опанували військове мистецтво !
Зараз, кажуть, московитів ,десь 10 проти 1 нашого.
Може, пора вже ?
показать весь комментарий
30.10.2025 11:33 Ответить
Та кажуть що співвідношення втрат 1:20, так що можна не переживати. Вони на віслюках з милицями, а ми їх високими технологіями. Так що ви поки там без мене. Але можете поки дати координати свого підрозділу, я подумаю)
показать весь комментарий
30.10.2025 11:35 Ответить
зачем доводить до этого?, штрафуйте, блокируйте карты, машины-недвигу, давайте условно-очно, поражайте в правах, уберите 80% безглуздой брони, повысьте зарплаты в зсу, организуйте ротации ВСЕХ, законодательно пропишите сколько человек может находится на линии, отпуска...так нет они 18-22 отпускают....
показать весь комментарий
30.10.2025 11:10 Ответить
truthnuke, але дегенерати режиму зе не хочуть брати на себе відповідальність та народний гнів - їм ще на вибори йти, тому легше поручити тцк займатися нелегальною бусифікацією.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:13 Ответить
Життя дорожче за будь-які гроші.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:14 Ответить
Життя можливе тільки тоді, коли Є ДЕ ЖИТИ !
показать весь комментарий
30.10.2025 11:19 Ответить
сам то на якому фронті воюєш воїн???диванноштурмовому баті,ротом зригаєш на ухилянтів свій гнів???дивись клапан випаде від потуги,краще зайди на сайт поліції розкажи їм про ст.24 ч.2 і розкажи де вони мають бути...
показать весь комментарий
30.10.2025 11:26 Ответить
А скільки тобі рочків, "воєн" ?
Скажи мені, і я тобі повідомлю, де я воюю.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:30 Ответить
Він вертухай в підвалі тцк. Щось його "товаріщєй по оружію" ще тут немає. Зараз підтягнутися.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:35 Ответить
Дивіться, є люди, які дійсно ні за які гроші не підуть в армію, а є ті, хто погодиться за умови гарної оплати та одноразової виплати за підписання контракту. Є ті, які погодяться, за умови чесної ВЛК, яка визнає їх придатними до тилових частин і вони підуть собі кухарями/водіями/діловодами. Є ті, хто готовий піти добровольцем, умовно, в дронарі, логістом чи мобільні групи ППО і готові сумлінно служити за умови, що їх без їх згоди звідти нікуди не переведуть потім. Є ті, хто готовий мобілізуватися без БЗВП на посаду, яка відповідає їх цивільній спеціальності (при Залужному на окремі посади брали без учебки, Сирський то скасував).

Якщо реалізувати вимоги цих всіх людей, то в нас буде певне поповнення в армії... І це будуть МОТИВОВАНІ люди!
показать весь комментарий
30.10.2025 11:24 Ответить
Ем, це все непопулярні рішення, на цьому не накрадеш. І рейтинг може впасти, а владі того не треба, до виборів готуються.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:16 Ответить
Це було б непоганим рішенням.
А перед цим провести через поліграф, і всім, хто голосував за ЗЕ,
набити відповідне тату на лобі !
показать весь комментарий
30.10.2025 11:21 Ответить
Тільки дурко ще вірить у вибори і казку про 73%. Це одні й ті ж самі голоси які голосували і за Порошенка, Яника, чи Бджоляра з Кучмою. Вибори- то ширма для лохів і повністю контрольовані системою.Так що наб*ють і тобі татуху не лобі
показать весь комментарий
30.10.2025 11:34 Ответить
Ваш комент, Бендер, жоводить одне: що ви і більшість так нічого і не зрозуміли з суті подій в новині.

так нет они 18-22 отпускают....

Людину у 21 першому сторіччі не можна "відпустити чи не відпустити". У ******** цивілізованій країні є лише один варіант мобілізації: контрактна армія. Усе інше призведе до того, що ми бачимо у відео. А у відео ми бачимо умовну врадіївку. А умовна врадіївка - це не подія. Це симптом. Я ще весною написала тут прогноз, що якщо мобілізація буде йти такими методами як зараз, то вже восени-взимку поточного року ми зіткнемося з проявами соціального напруження. А не пізніше весни наступного року може статися соціальний вибух. І цей прогноз, на мій погляд, на жаль залишається в силі.
Чому я так думаю? Тому що ми не перші люди на цій планеті. Умовна бусифікація, насправді, не український винахід. Це вже було в історії. І історикам чудово відомі результати. Тож зробити висновки досить легко.Чому історичні "бусифікації" призводили до соціальних негараздів, вплоть до розвалу держав? Ну, як пишуть психологи - є досить крихка межа між станом, коли населення сприймає примус від держави як неприємне, але законне та доцільне дійство і між тим, коли насилля держави сприймається як неприпустиме насилля над людиною, її людською гідністю. І часто в історії соціальний вибух провокувало саме останнє. Історія також показує, що цю крихку межу важко втримати. Інколи неможливо взагалі, особливо коли система залежить від виконавців, тобто людського фактору, до якого додаються високі корупційні ризики. Так було, наприклад, в Австро-Угорщині. Ну а тотальне знищення Білого руху було обумовлено не в останню чергу тим, що його аристократичні очільники так і не змогли переступити через ставлення до простого населення як до бидла.
Мені дуже сумно, що відбуваються такі речі, як у новині. Але я ще сподіваюся, що в Україні все ж таки переможе здоровий глузд.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:36 Ответить
оперативно зилишити територію, по простому -> с'***...ся
показать весь комментарий
30.10.2025 11:11 Ответить
Богатирські ігри чи бої без правил?
показать весь комментарий
30.10.2025 11:12 Ответить
в мене є одне запитання-як може бути бидло,на якому висять кримінальні справи,до війська жодного відношення не має,начальником Старосамбірського тцк?
показать весь комментарий
30.10.2025 11:12 Ответить
за гроші і трошки зв'язків....країна можливостей
показать весь комментарий
30.10.2025 11:28 Ответить
в войне государства с народом победил народ и это радует
показать весь комментарий
30.10.2025 11:13 Ответить
Я звертаюсь до вас - українські хапуги, корупціонери, мафіозі, їх діти та дружини, коханки та коханці. Саме ви винні в тому, що почалась війна. Ви постійно розкрадали, хтось більше, хтось менше. Гроші не йшли на побудову 5 дитячих майданчиків, а лише на 3, тому що решту ви розпихували по кишенях. Гроші не йшли з таможні на пенсії нещасним пенсіонерам, а знову ж таки ви будували собі маєтки, купляли дорогі квартири. Україну грабували, залазили в кишеню до державних грошей, тому ми занепадали та занепадали всі 30 років. Україна, як хворий, ставала слабшою та слабшою, що провокувало рашистів на агресію. Ви такі наглі, що продовжуєте красти навіть зараз, коли кращі сини пішли віддавати своє життя та здоров'я, боронячи свою країну, а по факту - ваше награбовано майно та бізнеси. Кращі хлопці пішли перші, також пішли, прості та чесні, здебільшого селяни, дуже багато з західної частини України, де звикли, що закону треба дотримуватись, вони там більш чесні та довірливі. Парадоксальним є те, що пішли боронити ваше награбоване ті, які за душею нічого не мають, ба більше, вони і живуть далеко від фронту, там де навіть не літають дрони чи ракети. Але такі люди, патріоти, пасіонарії, чесні простаки закінчуються. Залишились, скажемо, м'яко кажучи, хитруни. Які розуміють, в якій країні вони живуть. Вони задають собі правомірне питання, чому я маю йти та віддавати своє здоров'я та життя в країні, яка не буде піклуватись за моїми дітьми, за мною, не дай Боже інвалідом, а буде продовжувати красти та красти ???? На сході та півдні багато таких, хто думає, та хай би без війни рашисти прийшли - різниці не багато для простого люду. Бізнесу нема - не відіжмуть, халупка нікому не треба, говорю я російською, як вони, якось виживемо. Що наші обкрадають, що ті, хоч стріляти не будуть і тцк не буде. Тим більше, люди бачуть несправедливість не тільки в тилу, а й на війні, коли всякі професійні військові, менти заховались за 3 лінією на злачних місцях, а воюють ті, хто зброї ніколи не тримав. Я не кажу про всі випадку, але здебільшого так і є. Тому маємо, що простак після місяця учебки потрапляє на нуль і гине через пару тижнів від дрона чи обстрілу, так і не зробивши постріл, а профі сидять подалі вже роками і нормально себе почувають. Потім будуть ходити та розповідати дітям в школах, як вони горіли в танках. Герої - це прості хлопці, яких кидають на необлаштовані позиції. На приклад, взяти Суми зараз. Чому поки наші були в Суджі, там не накопали окопів, бліндажів, не перерили все від тих мотоциклів, не забетонували бункера від дронів з перископами, не закрили все їжами та колючками, не поставили пастки, та міни, міни, міни ??? Так би хлопці, які відступали, яких кидають зараз, зайшли б на облаштовані позиції. І так треба робити усюди. Кидають людину після учебки - йди на четверту, третю лінію оборони, ось інструмент, ось екскаватор. Звикай до дикого побуту, копай, бетонуй, мінуй, вчись, поки що фронт далеко. Звикай! Поступово, поступово фронт буде наближатись, чи хлопців переведуть на другу лінію оборони, а може і на першу. Але не на нуль одразу, як м'ясо рашистське. Чому є гроші на дурні проекти, дороги, зупинки, укриття, нові будинки, а на укріплення грошей нема ??? Все і всі на війну - тоді можна було б тримати оборону і перемелювати рашистські навали. Відповзати потроху, але відповзати на готові рубежі, щоб кожен метр української землі для кацапів був вбивчим. Як у Цоя люди вимагають "перемен", а по-нашому, СПРАВЕДЛИВОСТІ ! Чи можемо ми ще воювати проти рашки. Можемо! В нас загиблими близько 150 тис плюс множимо на три пораненими і хто вибув. Виходить 500 тис вибуло. Чи є ще в Україні 500 тис на наступні 3 роки війни? Люди є, але НЕмА СПРАВЕДЛИВОСТІ і і люди не хочуть помирати за українських хапуг! Ось що вбиває країну. Ми не фіни, які як один, взялись до зброї і дали відсіч більш могутньому ворогу ніж рашка, цілому СРСР на той час. Вони відстояли свою країну. А ми, гадаю, що ні, бо, на жаль, залишаємось хохлами, які у помираючої країни крадуть ліки та ковдру. Соромно та сумно від цього
показать весь комментарий
30.10.2025 11:13 Ответить
Гарний допис. Підтримую. Але...
Ви не там звертаєтесь до "українських хапуг, корупціонерів, мафіозі, їх дітей та дружин, коханок та коханців". Тут, на ЦЕНЗОРі, люди і так, в основному, розумні й вірно сприймають те, що відбувається в країні. Ваше справедливе бажання СПРЕВЕДЛИВОСТІ треба доносити до влади. Як це зробити? Ну не на ЦЕНЗОРі ж такі тексти розповсюджувати.
imho
показать весь комментарий
30.10.2025 11:30 Ответить
краще не скажеш...
показать весь комментарий
30.10.2025 11:30 Ответить
Добре, але це крик в нікуди і подібні звертання, заклики чи гнівні пости абсолютно безрезультатні.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:37 Ответить
військових ТЦК витягли з авто, проте серйозного побиття не було
Джерело: https://censor.net/ua/v3582436
майстер тексту
показать весь комментарий
30.10.2025 11:13 Ответить
На кожне авто ТЦК будь де треба наклеїти величезні портрети діючого президента України. Громадяни мусять знати від чийого імені і за чиєю вказівкою працюють ТЦК.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:13 Ответить
Ні,лідор нації нєвіноватий,то всьо боярє нерадиві.Ну і Порошенко
показать весь комментарий
30.10.2025 11:16 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2025 11:21 Ответить
8 на 1 буває і в іншу сторону. Отакої.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:14 Ответить
Треба на БТР оповіщувати. Вони важчі, їх не перевернеш. Плюс з турелі можна від ухилянтів відстрелюватися.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:14 Ответить
Краще оповіщати з літака-бомбардувальника - так швидше! 5 хвилин - і цілі квартали вже оповіщені!
показать весь комментарий
30.10.2025 11:15 Ответить
А вже потім збирати оповіщених наземним транспортом.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:27 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2025 11:14 Ответить
напевне люди вже щось розуміють,що з війною щось не так.....шкода тих не встиг і вже не зможе.....епоха лжі,брехні та невинної крові.....
показать весь комментарий
30.10.2025 11:33 Ответить
Вєніславській каже, що все в порядку. Мобілізація за планом. Його відмазані від фронту синки підтверджують.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:38 Ответить
якщо все ТЦК відправити на фронт так і не треба мобілізації
показать весь комментарий
30.10.2025 11:14 Ответить
Ні. Треба.
Хто зараз не воюватиме за Україну потім воювати за рашистов - там вже не побунтуєш. Бачили як "дамбас нє паставіть на калєні"? - тепер воду з калюж пють й терплять.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:20 Ответить
На рашке спокойно за границу едут, а у нас только "избранные" могут. Если дойдет дело, то можно спокойно выехать из страны, а не воевать за рашку, так что не нужно ля-ля про "будете воевать за рашку". Судя по тому что сейчас творится в стране с коррупцией на военных закупках (прямо во время войны) и прочими ЗЕ схемами возникает вопрос, "так ли мне важно что бы меня грабили именно "слуги народа" или при "единой рассее" точно так же будет, но без войны"
показать весь комментарий
30.10.2025 11:33 Ответить
як воно в лондоні??ночами тихо на головою нічого не літає,бо ти такий сміливий аж страшно,повертайся ти країні потрібен....
показать весь комментарий
30.10.2025 11:35 Ответить
Є інші відео цього конфлікту.
Там одні ТЦКшники втекли на авто а інших ТЦКшників люди притисли до цього перевернутого буса..
Всі ТЦКшники боялись і тряслись, щоб їх сильно не побив натовп.
ТЦКшники казали що це наша робота людям, люди за це давали їм підзатильників.
Один ТЦКшник був двухметового зросту.
Казав, що не будемо вас чіпати, люди.
Цікаво, вже не хоче людей відправляти на смерть замісь себе і готовий йти на фронт?
Скоріше брехав, щоб люди його не вбили.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:14 Ответить
судячі з психаналізу портрета середньостатистичного тцк це якраз і є особа з нізькими моральноетичними цінностями,без особливих ознак сміливості зі стайним інстинктом...
показать весь комментарий
30.10.2025 11:38 Ответить
Привіт анархія.Країна мрій...кого?
показать весь комментарий
30.10.2025 11:15 Ответить
Народу просто терпець уривається, коли оті жирні кнури в новенькому однострої+ мусора 7 чоловік на одного кидаються і кричать "нема кому воювати" зате в тилу робити добові поставки є кому, хоч відбавляй, цкуни оце і є єталонні українські гниди про які казав Петлюра.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:16 Ответить
незабаром тцк-акники будуть рядитись в порядних людей і вкладати відбите ними у "мобілізованих", в перетин кордону любими способами!! )) бо як почнуть поветратись ще й з фронту, відловлені ними жертви, то перекинутими авто не відбудуться! ))
показать весь комментарий
30.10.2025 11:16 Ответить
система налаштована так, що не почнуть
показать весь комментарий
30.10.2025 11:18 Ответить
ймовірність вибуху чорнобильского реактора, також була прорахована так, що при його налаштуваннях вона складала 1 раз за мільйон років. але стала рівною "одиниці" вже за десять років по його запуску!
показать весь комментарий
30.10.2025 11:25 Ответить
вивчав ці реактори, вони досить шизонуті, а тупі совки ще й вирішили гратися в експерименти на них
показать весь комментарий
30.10.2025 11:38 Ответить
Ватні ждуни розходились чи місцеве бидло?..... немає порядку.
Ті що не бажали воювати з кацапами-московитами у 1920 році їли своїх дітей у 1933. Історія дурнів нічому не вчить.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:17 Ответить
>Історія дурнів нічому не вчить.

якби вчила, то ніхто би не відмовлявся від ЯЗ, а зараз би працювали над її поверненням
показать весь комментарий
30.10.2025 11:20 Ответить
Розстрілювати на місці тих "вантажників". Попристаювалися ждуняри.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:37 Ответить
Ось так з середини і руйнується Україна при чому і зі сторони бандитів у камуфляжі і зі сторони тих що не хочуть цим бандитам підкорятись а потирає свої криваві лапи від цього "видовища" *****! Так на кого працює ЗЕблазень зі своє бандою який дуже вперто цього не бачить???
показать весь комментарий
30.10.2025 11:18 Ответить
обезображені телемарафоном і пушкіндом...
показать весь комментарий
30.10.2025 11:18 Ответить
Помста мацкваротої адеси зо труханова !
показать весь комментарий
30.10.2025 11:18 Ответить
Країна без майбутьнього - спочатку обрала трижди-чотирижди уклоніста зеленского презедентом, а потім коли воно віддає накази військовим, як головнокомандувач, на порушення Констітуції починає кидатись на тих хто виконує накази. Так, вони, накази злочинні - можна їх не виконувати - тоб то повний хаос у країні принесли саме виборці зеленского - в Одесі зеленского підтримали більше 90%. Та не мішайте Одесі, і не тіки, відпочивати - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
Яка війна.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:25 Ответить
Тцк це кацапське напівбандитьське угруповання, яке дискредитує зсу.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:27 Ответить
а оця молодня наїдена, борці за справедливість?
показать весь комментарий
30.10.2025 11:29 Ответить
цю б енергію і завзятісь та в штормову роту...
показать весь комментарий
30.10.2025 11:28 Ответить
Це все ІПСО, що створене ШІ. Коли людоловів масово різати почнуть, це теж все буде ШІ.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:28 Ответить
Якщо ТЦК це військові,то чому вони з цивільними воюють?=
показать весь комментарий
30.10.2025 11:29 Ответить
У той час,коли найкращі сини та доньки держави,стікаючи кров*ю, з останніх сил, боронять Покровськ та Мирноград,купа гидотних свинопасів та бидла напали на військових ТЦК.Вічна ганьба цієї гидоті та тисячам мерзотників,що покинули своїх побратимів у скрутний час і як мерзенні шакали пішли у СЗЧ
показать весь комментарий
30.10.2025 11:29 Ответить
А як ти поясниш тумбочки з євро та дивани з доларами у тцкунів? В Мирнограді чи в Покровську заробили?
показать весь комментарий
30.10.2025 11:35 Ответить
Кацапня піднімає голову в Одесі...
показать весь комментарий
30.10.2025 11:30 Ответить
А що там по чеченському бандиту, який ходить під строком за викрадання людей та вимагання грошей, а зараз в одеському тцк займається "оповіщенням"?
показать весь комментарий
30.10.2025 11:30 Ответить
"Треба
Цінувати
Кращих"

показать весь комментарий
30.10.2025 11:35 Ответить
Якби ця влада не тягнула 2 поки з мобілізацією і не ''заробляла'' на ухилянтах, а відразу створила справедливі правила мобілізації для всіх громадян України, незалежно від посад і статусу,то не було би такого бардаку під час війни з кацапами.
показать весь комментарий
30.10.2025 11:33 Ответить
Краєм ока глянув кілька відео в інтернеті про цей інцидент. Кинулось у очі, що бус на евробляхах, лише 2-3 "представника тцк" мають якісь ознаки військового однострою, решта у однострої форми "гоп-стоп-стайл".
Цікаво, на який результат вони розраховували, намагаючись бусифікувати одеських биндюжнників в середовищі їх існування? Це ж ідея ще тупіша ідеї "Київ за 3 дні".

Добре, що хватило клепки обісратись на людях і викликати до себе жалість перехожих, інакше позабивали б насмерть тих "представників".
показать весь комментарий
30.10.2025 11:33 Ответить
Навіщо ТЦК силоміць затягує чоловіків у свої мікроавтобуси?! Це більш за все обкрює людей!
показать весь комментарий
30.10.2025 11:33 Ответить
І ще дуже шкода, що в жодного паскудного людолова не стався напад епілепсії а потім закрита травма черепа від удару головою об твердий предмет (асфальт, звісно ж).
показать весь комментарий
30.10.2025 11:36 Ответить
 
 