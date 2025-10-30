Мужчины перевернули и разбили автомобиль ТЦК в Одессе, - СМИ
Утром возле рынка "Седьмой километр" в Одессе произошла стычка между группой мужчин и военными ТЦК. Люди перевернули и разбили транспорт ТЦК.
Об этом пишет издание "Думская", передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам очевидцев, потасовка началась на месте, где обычно дежурят военные ТЦК. На месте находились три автомобиля. Двум из них удалось оперативно покинуть территорию, а третий - микроавтобус - толпа смогла перевернуть.
После этого военных ТЦК вытащили из авто, однако серьезного избиения не было.
Правоохранители работают на месте происшествия, проверяют документы, фиксируют повреждения автомобилей.
Издание отмечает, что инцидент будет расследовать СБУ.
Заместитель директора "7-го километра" Ирина Ткач рассказала, что инцидент произошел около 5:50.
По ее словам, между группой мужчин (вероятно грузчиков) и военными ТЦК возник словесный конфликт. В столкновении участвовали около десяти человек, которые не имеют никакого отношения к "Промрынку" и работают в складских помещениях на Базовой. После инцидента микроавтобус ТЦК уехал в неизвестном направлении.
Около 06:40 ситуация обострилась - ТЦК вернулись на место происшествия уже на трех микроавтобусах, после чего конфликт перерос в драку. В столкновении участвовали около пятидесяти мужчин.
"Перед инцидентом представители ТЦК задержали одного мужчину, которого силой завели в служебный микроавтобус. Это вызвало возмущение среди присутствующих.
Около 07:00 на место прибыли два экипажа полиции, которые начали расследование инцидента. Как уточнила пресс-секретарь рынка, никаких событий непосредственно на территории "7-го километра" не происходило. По состоянию на 07:50 у КПП находилось до пяти экипажей полиции, а толпа разошлась", - рассказали журналисты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я й так бачу.
вже відкрито групою лиць, вступає у бійки з цивільними громадянами?
до вас добереться "ваєнкамат"?
Теж будуте очікувати казок ?
-Та ні, *****, сміюся...
Що нам при цьому трешу робити? Плакати? Сміятися?
Тепер залишилась одна опція - насолоджуватись результатом свого вибору !
Поясніть, це як?? Просто бандитські розбірки??
Жеріть, ляді, здоровенною ложкою результати свого вибору.
Що зі стадом, що голосує по приколу,
будуть поводитись , як з гідними людьми ???
Зараз, кажуть, московитів ,десь 10 проти 1 нашого.
Може, пора вже ?
Скажи мені, і я тобі повідомлю, де я воюю.
Якщо реалізувати вимоги цих всіх людей, то в нас буде певне поповнення в армії... І це будуть МОТИВОВАНІ люди!
А перед цим провести через поліграф, і всім, хто голосував за ЗЕ,
набити відповідне тату на лобі !
так нет они 18-22 отпускают....
Людину у 21 першому сторіччі не можна "відпустити чи не відпустити". У ******** цивілізованій країні є лише один варіант мобілізації: контрактна армія. Усе інше призведе до того, що ми бачимо у відео. А у відео ми бачимо умовну врадіївку. А умовна врадіївка - це не подія. Це симптом. Я ще весною написала тут прогноз, що якщо мобілізація буде йти такими методами як зараз, то вже восени-взимку поточного року ми зіткнемося з проявами соціального напруження. А не пізніше весни наступного року може статися соціальний вибух. І цей прогноз, на мій погляд, на жаль залишається в силі.
Чому я так думаю? Тому що ми не перші люди на цій планеті. Умовна бусифікація, насправді, не український винахід. Це вже було в історії. І історикам чудово відомі результати. Тож зробити висновки досить легко.Чому історичні "бусифікації" призводили до соціальних негараздів, вплоть до розвалу держав? Ну, як пишуть психологи - є досить крихка межа між станом, коли населення сприймає примус від держави як неприємне, але законне та доцільне дійство і між тим, коли насилля держави сприймається як неприпустиме насилля над людиною, її людською гідністю. І часто в історії соціальний вибух провокувало саме останнє. Історія також показує, що цю крихку межу важко втримати. Інколи неможливо взагалі, особливо коли система залежить від виконавців, тобто людського фактору, до якого додаються високі корупційні ризики. Так було, наприклад, в Австро-Угорщині. Ну а тотальне знищення Білого руху було обумовлено не в останню чергу тим, що його аристократичні очільники так і не змогли переступити через ставлення до простого населення як до бидла.
Мені дуже сумно, що відбуваються такі речі, як у новині. Але я ще сподіваюся, що в Україні все ж таки переможе здоровий глузд.
Ви не там звертаєтесь до "українських хапуг, корупціонерів, мафіозі, їх дітей та дружин, коханок та коханців". Тут, на ЦЕНЗОРі, люди і так, в основному, розумні й вірно сприймають те, що відбувається в країні. Ваше справедливе бажання СПРЕВЕДЛИВОСТІ треба доносити до влади. Як це зробити? Ну не на ЦЕНЗОРі ж такі тексти розповсюджувати.
imho
Джерело: https://censor.net/ua/v3582436
майстер тексту
Хто зараз не воюватиме за Україну потім воювати за рашистов - там вже не побунтуєш. Бачили як "дамбас нє паставіть на калєні"? - тепер воду з калюж пють й терплять.
Там одні ТЦКшники втекли на авто а інших ТЦКшників люди притисли до цього перевернутого буса..
Всі ТЦКшники боялись і тряслись, щоб їх сильно не побив натовп.
ТЦКшники казали що це наша робота людям, люди за це давали їм підзатильників.
Один ТЦКшник був двухметового зросту.
Казав, що не будемо вас чіпати, люди.
Цікаво, вже не хоче людей відправляти на смерть замісь себе і готовий йти на фронт?
Скоріше брехав, щоб люди його не вбили.
Ті що не бажали воювати з кацапами-московитами у 1920 році їли своїх дітей у 1933. Історія дурнів нічому не вчить.
якби вчила, то ніхто би не відмовлявся від ЯЗ, а зараз би працювали над її поверненням
Яка війна.
Цінувати
Кращих"
Цікаво, на який результат вони розраховували, намагаючись бусифікувати одеських биндюжнників в середовищі їх існування? Це ж ідея ще тупіша ідеї "Київ за 3 дні".
Добре, що хватило клепки обісратись на людях і викликати до себе жалість перехожих, інакше позабивали б насмерть тих "представників".