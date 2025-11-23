Рашисти атакували дронами Одесу та район: горіли об’єкти енергетичної інфраструктури (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти неділі, 23 листопада, війська РФ вкотре атакували Одеський регіон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Куди бив ворог?

Як зазначається, під атакою опинилися як окремі райони області, так і саме місто.

Наслідки

За даними ДСНС, внаслідок влучань ворожих безпілотників виникли пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та в колишній промисловій будівлі, які вогнеборці оперативно ліквідували.









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За попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає.

Оновлені дані

Як згодом повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, попри активну роботу сил ППО, які знищили більшість ворожих цілей, зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення.

Зокрема, як зазначається, пошкоджено кілька приватних житлових будинків: вибито скління, пошкоджено дахи та паркани. Триває оцінка масштабів пошкоджень.









За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Рятувальні та аварійні служби продовжують роботу на місцях.