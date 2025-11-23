УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9296 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці Атака безпілотників на Одесу
2 679 2

Рашисти атакували дронами Одесу та район: горіли об’єкти енергетичної інфраструктури (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти неділі, 23 листопада, війська РФ вкотре атакували Одеський регіон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Також читайте: Атака на Одещину: двоє постраждалих, призупинено роботу митного пункту "Орлівка". ФОТОрепортаж

Куди бив ворог?

Як зазначається, під атакою опинилися як окремі райони області, так і саме місто.

Наслідки

За даними ДСНС, внаслідок влучань ворожих безпілотників виникли пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та в колишній промисловій будівлі, які вогнеборці оперативно ліквідували.

Одещина після обстрілу
Одещина після обстрілу
Одещина після обстрілу
Одещина після обстрілу

Також читайте: Вибух у ТЦК в Одесі: здетонував предмет в особистих речах відвідувача

За попередньою інформацією загиблих та постраждалих немає.

Оновлені дані

Як згодом повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, попри активну роботу сил ППО, які знищили більшість ворожих цілей, зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення.

Зокрема, як зазначається, пошкоджено кілька приватних житлових будинків: вибито скління, пошкоджено дахи та паркани. Триває оцінка масштабів пошкоджень.

Одещина після обстрілу
Одещина після обстрілу
Одещина після обстрілу
Одещина після обстрілу

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Рятувальні та аварійні служби продовжують роботу на місцях.

Автор: 

Одеса (5847) Одеська область (4094) Шахед (2249) Одеський район (643)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Мирний план" від рудого дебільного підара і його дірявого песика вітькова.
показати весь коментар
23.11.2025 09:28 Відповісти
в ответ работает фуфломинго от зебильного ****** и его дырявого окружения
показати весь коментар
23.11.2025 11:08 Відповісти
 
 