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Новини Фото Атака безпілотників на Чернігів
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Ворог атакував Чернігів безпілотниками: дві людини постраждали. ФОТОрепортаж

Зранку 24 листопада російські безпілотники атакували Чернігів. Пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

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"Зафіксовано падіння шахеда в приватному секторі. Унаслідок падіння загорівся будинок", - йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо про двох постраждалих. Вони зазнали опіків.

Під ударом ворога опинилося прикордоння

Вночі російські війська вчергове здійснили атаку безпілотними літальними апаратами по прикордонному селу Жадове у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району, повідомили у ДСНС

Влучання зафіксовано в не експлуатовану будівлю місцевої пожежної команди, житловий будинок та господарчу споруду. Унаслідок ударів виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

За попередніми даними, серед мешканців жертв та постраждалих немає.

Чернігівщина
Чернігівщина
Чернігівщина
Чернігівщина
Чернігівщина

Атака дронів на Чернігівщину

У ніч проти неділі, 23 листопада, ворожі "герані" атакували Чернігівщину. Під ударом опинився Центр дитячої творчості в Корюківці, пошкоджено багатоповерхівки.

Також у Чернігові ворожий дрон поцілив по дачному масиву. Пошкоджений будинок.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5937) обстріл (34369) Чернігів (906) Шахед (2251) Чернігівська область (1386) Чернігівський район (197)
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