Враг атаковал Чернигов беспилотниками: два человека пострадали.. ФОТОрепортаж

Утром 24 ноября российские беспилотники атаковали Чернигов. Прогремели взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский.

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"Зафиксировано падение шахеда в частном секторе. В результате падения загорелся дом", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно о двух пострадавших. Они получили ожоги.

Под ударом врага оказалось пограничье

Ночью российские войска в очередной раз совершили атаку беспилотными летательными аппаратами по пограничному селу Жадово в Семеновской громаде Новгород-Северского района, сообщили в ГСЧС

Попадание зафиксировано в не эксплуатируемое здание местной пожарной команды, жилой дом и хозяйственное сооружение. В результате ударов возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

По предварительным данным, среди жителей жертв и пострадавших нет.











Атака дронов на Черниговщину

В ночь на воскресенье, 23 ноября, вражеские "герани" атаковали Черниговскую область. Под ударом оказался Центр детского творчества в Корюковке, повреждены многоэтажки.

Также в Чернигове вражеский дрон попал по дачному массиву. Поврежден дом.

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