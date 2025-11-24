Враг атаковал Чернигов беспилотниками: два человека пострадали.. ФОТОрепортаж
Утром 24 ноября российские беспилотники атаковали Чернигов. Прогремели взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский.
"Зафиксировано падение шахеда в частном секторе. В результате падения загорелся дом", - говорится в сообщении.
Впоследствии стало известно о двух пострадавших. Они получили ожоги.
Под ударом врага оказалось пограничье
Ночью российские войска в очередной раз совершили атаку беспилотными летательными аппаратами по пограничному селу Жадово в Семеновской громаде Новгород-Северского района, сообщили в ГСЧС
Попадание зафиксировано в не эксплуатируемое здание местной пожарной команды, жилой дом и хозяйственное сооружение. В результате ударов возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.
По предварительным данным, среди жителей жертв и пострадавших нет.
Атака дронов на Черниговщину
В ночь на воскресенье, 23 ноября, вражеские "герани" атаковали Черниговскую область. Под ударом оказался Центр детского творчества в Корюковке, повреждены многоэтажки.
Также в Чернигове вражеский дрон попал по дачному массиву. Поврежден дом.
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