Росія атакувала Україну 162 БпЛА: ППО знешкодила 125 цілей. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 24 листопада російські окупанти випустили по країні 162 БпЛА різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці атаки
Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Понад 80 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Попередньо, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації. Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині.
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Подивисьно Україна, ворог сидить в хаті!!