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Росія атакувала Україну 162 БпЛА: ППО знешкодила 125 цілей. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 24 листопада 2025 року. Як відпрацювала ППО?

У ніч на 24 листопада російські окупанти випустили по країні 162 БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці атаки

Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Понад 80 із них – "шахеди".

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Як відпрацювала ППО?

Попередньо, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації. Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині. 

Читайте: Ворог атакував Чернігів безпілотниками: дві людини постраждали. ФОТОрепортаж

Атака шахедів 24 листопада 2025 року. Як відпрацювала ППО?

Автор: 

обстріл (34369) ППО (4168) Повітряні сили (3452) Шахед (2251)
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Українці захищають Україну від **********, а зеленський з єрмаком, захищають вагнерівців, беркутівців та КабМіндічів від Українців !!!
Подивисьно Україна, ворог сидить в хаті!!
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24.11.2025 09:10 Відповісти
Відсоток збитих шахедів істотно зменшився,в тому числі з-за зміни тактики упирів.Бентежить те що вже були зроблені заяви про дрони-перехоплювачі тим же ЗЕленським.Знову він біжить по переду потяга?Всі його заяви це бла-бла-бла.Чи грошей нема?Тисячу імені себе прикрий,друзям - табу на крадіжки грошей.
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24.11.2025 09:35 Відповісти
 
 