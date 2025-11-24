Росія атакувала Україну 162 БпЛА: ППО знешкодила 125 цілей. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 24 листопада російські окупанти випустили по країні 162 БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці атаки

Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Понад 80 із них – "шахеди".

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Як відпрацювала ППО?

Попередньо, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації. Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині.

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