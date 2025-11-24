РУС
Новости Результат работы ПВО
Россия атаковала Украину 162 БПЛА: ПВО обезвредила 125 целей. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 24 ноября 2025 года. Как отработала ПВО?

В ночь на 24 ноября российские оккупанты выпустили по стране 162 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Подробности атаки

Пуски фиксировали из направлений: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Более 80 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

Предварительно, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 37 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации. Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской областях.

Автор: 

обстрел (30606) ПВО (3273) Воздушные силы (2803) Шахед (1662)
Українці захищають Україну від **********, а зеленський з єрмаком, захищають вагнерівців, беркутівців та КабМіндічів від Українців !!!
Подивисьно Україна, ворог сидить в хаті!!
24.11.2025 09:10 Ответить
Відсоток збитих шахедів істотно зменшився,в тому числі з-за зміни тактики упирів.Бентежить те що вже були зроблені заяви про дрони-перехоплювачі тим же ЗЕленським.Знову він біжить по переду потяга?Всі його заяви це бла-бла-бла.Чи грошей нема?Тисячу імені себе прикрий,друзям - табу на крадіжки грошей.
24.11.2025 09:35 Ответить
 
 