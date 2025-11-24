Россия атаковала Украину 162 БПЛА: ПВО обезвредила 125 целей. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 24 ноября российские оккупанты выпустили по стране 162 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Подробности атаки

Пуски фиксировали из направлений: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Более 80 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

Предварительно, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 37 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации. Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской областях.

