Павлоград полностью обесточен: остановились котельные, воду подают по расписанию
Из-за полного отключения электроэнергии в Павлограде городские котельные временно прекратили работу. Медицинские учреждения перевели на резервные источники питания, чтобы обеспечить бесперебойную работу.
информирует Цензор.НЕТ.
Работают все службы
Энергетики в настоящее время работают над выяснением масштабов и сложности повреждений, которые привели к полному отключению электроэнергии в Павлограде. Коммунальное предприятие "Павлоградводоканал" с 22:00 приостановило подачу воды.
Начиная с 24 ноября, до момента полного восстановления электроснабжения, водоснабжение Павлограда будет осуществляться по графику: с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. В случае возобновления подачи электрической энергии, водоснабжение будет восстановлено в обычном режиме.
Что предшествовало
Вечером воскресенья, 23 ноября, Россия нанесла удар по Павлограду Днепропетровской области. В городе прогремел взрыв.
Предварительно сообщалось, что город Павлоград находился под атакой российских ударных дронов.
Атака беспилотников
Вечером воскресенья, 23 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны по Украине, сообщили Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов прозвучал сигнал воздушной тревоги.
Более 10 взрывов 23 ноября произошло также в Харькове. В результате удара по шести локациям 3 человека погибли, 15 - пострадали.
