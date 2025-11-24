Павлоград полностью обесточен: остановились котельные, воду подают по расписанию

Из-за полного отключения электроэнергии в Павлограде городские котельные временно прекратили работу. Медицинские учреждения перевели на резервные источники питания, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

Об этом сообщили в исполком города, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Работают все службы

Энергетики в настоящее время работают над выяснением масштабов и сложности повреждений, которые привели к полному отключению электроэнергии в Павлограде. Коммунальное предприятие "Павлоградводоканал" с 22:00 приостановило подачу воды.

Начиная с 24 ноября, до момента полного восстановления электроснабжения, водоснабжение Павлограда будет осуществляться по графику: с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. В случае возобновления подачи электрической энергии, водоснабжение будет восстановлено в обычном режиме.

Читайте также: Россияне нанесли удары по трем районам Днепропетровской области. Никопольский район атаковали более 60 раз: одна погибшая и пять пострадавших. ФОТОрепортаж

Что предшествовало

Вечером воскресенья, 23 ноября, Россия нанесла удар по Павлограду Днепропетровской области. В городе прогремел взрыв.

Предварительно сообщалось, что город Павлоград находился под атакой российских ударных дронов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрелы Днепропетровщины: враг бил по домам, инфраструктуре и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Атака беспилотников

Вечером воскресенья, 23 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны по Украине, сообщили Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Более 10 взрывов 23 ноября произошло также в Харькове. В результате удара по шести локациям 3 человека погибли, 15 - пострадали.

Читайте также: Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)