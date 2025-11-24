РУС
Новости Удар по Павлограду
Павлоград полностью обесточен: остановились котельные, воду подают по расписанию

Павлоград без света, воды и тепла из-за аварии 23 ноября

Из-за полного отключения электроэнергии в Павлограде городские котельные временно прекратили работу. Медицинские учреждения перевели на резервные источники питания, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

Об этом сообщили в исполком города.

Работают все службы

Энергетики в настоящее время работают над выяснением масштабов и сложности повреждений, которые привели к полному отключению электроэнергии в Павлограде. Коммунальное предприятие "Павлоградводоканал" с 22:00 приостановило подачу воды.

Начиная с 24 ноября, до момента полного восстановления электроснабжения, водоснабжение Павлограда будет осуществляться по графику: с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. В случае возобновления подачи электрической энергии, водоснабжение будет восстановлено в обычном режиме.

Россияне нанесли удары по трем районам Днепропетровской области. Никопольский район атаковали более 60 раз: одна погибшая и пять пострадавших.

Что предшествовало

Вечером воскресенья, 23 ноября, Россия нанесла удар по Павлограду Днепропетровской области. В городе прогремел взрыв.

Предварительно сообщалось, что город Павлоград находился под атакой российских ударных дронов.

Обстрелы Днепропетровщины: враг бил по домам, инфраструктуре и ЛЭП.

Атака беспилотников

Вечером воскресенья, 23 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны по Украине, сообщили Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Более 10 взрывов 23 ноября произошло также в Харькове. В результате удара по шести локациям 3 человека погибли, 15 - пострадали.

Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

Ось так ворог знищує Україну ,а горе президент дякує Трампу за просування російського так званого "плану миру".
24.11.2025 00:20 Ответить
за чотири роки !! війни горе-президент мав би збудувати захищену критичну інфраструктуру по забезпеченню життєдіяльності міст.

не дали здати Україну у 2022 р., то виморозить та здасть зимою 2025/2026 по.

.
24.11.2025 00:37 Ответить
тампон самозакоханний пи.....ор, якій поки ще продає зброю.
З ним нажаль не можна по іншому.
24.11.2025 00:26 Ответить
Ось так ворог знищує Україну ,а горе президент дякує Трампу за просування російського так званого "плану миру".
24.11.2025 00:20 Ответить
тампон самозакоханний пи.....ор, якій поки ще продає зброю.
З ним нажаль не можна по іншому.
24.11.2025 00:26 Ответить
НА ЖАЛЬ...
24.11.2025 00:53 Ответить
за чотири роки !! війни горе-президент мав би збудувати захищену критичну інфраструктуру по забезпеченню життєдіяльності міст.

не дали здати Україну у 2022 р., то виморозить та здасть зимою 2025/2026 по.

.
24.11.2025 00:37 Ответить
Херня-президент канешно ще той кадр-але як ТЕС захистити?Ви знаэте як така Махіна виглядає?Красти менше треба і ракети робити /стріляти ними по ТЕС ворога-так це спрацює
24.11.2025 08:16 Ответить
дебіл, пиши українською, чи ти дегенерат не здатен вивчити мову???
24.11.2025 06:14 Ответить
Що пропонуєш?
24.11.2025 07:58 Ответить
А чому у мацкві світло є? Око за око
24.11.2025 00:28 Ответить
Я впевнений що це i є формула миру Трампа.
24.11.2025 00:30 Ответить
Нас будуть ..ярити з землi та повiтря, а для ********* знiмуть усi санкцii, почнуть купувати енергоносii. Усим профiт.
24.11.2025 00:32 Ответить
Треба негайно почати евакуацію дітей та жінок. В разі втрати Покровська кацапи вже за місяц будуть під Павлоградом.
24.11.2025 01:05 Ответить
 
 