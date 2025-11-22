Россияне нанесли удары по трем районам Днепропетровщины. Никопольский район атаковали более 60 раз: одна погибшая и пять пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 22 ноября российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского, Павлоградского и Синельниковского районов Днепропетровщины, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

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Никопольский район

Более шести десятков атак в течение дня пережила Никопольщина – сам Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская, Червоногригоровская громады. Враг обстреливал FPV-дронами и артиллерией.

Погибшие и пострадавшие

Вследствие атак погибла 54-летняя женщина.

Пострадали пять человек. Из них трое госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Повреждения

Повреждены 3 многоквартирных и 6 частных домов, хозяйственная постройка, автомобиль. Разрушены инфраструктура, несколько АЗС, одна из которых загорелась, агрофирма, солнечные панели и линия электропередач.

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Павлоградский район

По Троицкой громаде Павлоградского района противник попал в БПЛА. Разрушен частный дом.

Синельниковский район

По Межевской громаде, что в Синельниковском районе, ударил КАБами.

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Последствия атак



















