Россияне нанесли удары по трем районам Днепропетровщины. Никопольский район атаковали более 60 раз: одна погибшая и пять пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 22 ноября российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского, Павлоградского и Синельниковского районов Днепропетровщины, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
Более шести десятков атак в течение дня пережила Никопольщина – сам Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская, Червоногригоровская громады. Враг обстреливал FPV-дронами и артиллерией.
Погибшие и пострадавшие
- Вследствие атак погибла 54-летняя женщина.
- Пострадали пять человек. Из них трое госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Повреждения
Повреждены 3 многоквартирных и 6 частных домов, хозяйственная постройка, автомобиль. Разрушены инфраструктура, несколько АЗС, одна из которых загорелась, агрофирма, солнечные панели и линия электропередач.
Павлоградский район
По Троицкой громаде Павлоградского района противник попал в БПЛА. Разрушен частный дом.
Синельниковский район
По Межевской громаде, что в Синельниковском районе, ударил КАБами.
Последствия атак
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