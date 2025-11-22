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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне нанесли удары по трем районам Днепропетровщины. Никопольский район атаковали более 60 раз: одна погибшая и пять пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 22 ноября российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского, Павлоградского и Синельниковского районов Днепропетровщины, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

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Никопольский район

Более шести десятков атак в течение дня пережила Никопольщина – сам Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская, Червоногригоровская громады. Враг обстреливал FPV-дронами и артиллерией.

Погибшие и пострадавшие

  • Вследствие атак погибла 54-летняя женщина.
  • Пострадали пять человек. Из них трое госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Повреждения

Повреждены 3 многоквартирных и 6 частных домов, хозяйственная постройка, автомобиль. Разрушены инфраструктура, несколько АЗС, одна из которых загорелась, агрофирма, солнечные панели и линия электропередач.

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Павлоградский район

По Троицкой громаде Павлоградского района противник попал в БПЛА. Разрушен частный дом.

Синельниковский район

По Межевской громаде, что в Синельниковском районе, ударил КАБами.

Также смотрите: Россияне били по трем районам Днепропетровщины. В Никопольском районе двое погибших и пятеро раненых. ФОТОрепортаж

Последствия атак

Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области

Автор: 

обстрел (32986) Павлоград (224) Никополь (1393) Днепропетровская область (5282) Никопольский район (785) Павлоградский район (153) Синельниковский район (549) Синельниково (20)
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